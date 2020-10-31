Зеленський нічого не порушив, внісши законопроєкт про розпуск КС: він виконав рішення РНБО, - Данілов
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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов стверджує, що президент Володимир Зеленский не порушив законодавство, внісши до Верховної Ради законопроєкт для "відновлення довіри суспільства до конституційні судочинства".
Про це Данілов заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Володимир Олександрович скористався своїм конституційним правом. Мені дивно чути, що він порушує якісь закони – ще майже нічого не зробивши, окрім як виконавши рішення РНБО".
На думку Данілова, наразі Зеленський не порушив жодних законів, а подальша доля ініціативи залежить від народних депутатів.
"Я ще раз наголошую, Володимир Олександрович Зеленський наразі час жодних законів України не порушив", – заявив Данілов.
Секретар РНБО також вважає, що "люди, які зробили заколот", маючи на увазі суддів КСУ, мають нести за це відповідальність. Він також майже повністю впевнений, що Росія має відношення до ситуації із Конституційним судом.
Нагадаємо, в ніч з 29 на 30 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".
Змінити склад Конституційного суду можна лише за згодою самих суддів. Для цього потрібно щонайменше дві третини від конституційного складу суду.
У Конституції вичерпно перераховані підстави для звільнення судді КСУ. Зокрема, це може бути неспроможність виконувати свої обов’язки за станом здоров’я, порушення вимог щодо несумісності, вчинення істотного дисциплінарного проступку чи нехтування своїми обов’язками та подання заяви про відставку.
Крім того, Конституція чітко визначає, що рішення та висновки КСУ є обов’язковими, остаточними та не можуть бути оскаржені. Проте законопроєктом президента пропонується не виконувати рішення КСУ та повернути дію окремих положень антикорупційного законодавства, які суд визнав неконституційними.
Також КСУ неодноразово перелічував характеристики нормативних актів, зокрема і законів. Серед їх ознак є те, що вони встановлюють загальні правила поведінки та є неодноразовими у застосуванні. Водночас, проєкт закону Зеленського пропонує припинити повноваження саме того складу суддів, який був на момент ухвалення відповідного рішення.
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Классический случай "Не читал, но осуждаю". Те, кому лень читать само решение, могут почитать постьі в ФБ Георгия Туки.
"... произведе до розпаду держави на 2 частини", это каким образом и почему на 2, не на 10, 20?
Стаття 15. Замах на злочин
1. Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.
2. Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.
3. Замах на вчинення злочину є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця.
Бо цим "гвоздікам-усікам", точно мізки відбили, а совісті там й не було.
Зєлю геть. Платних, мародерських тролів - на примусові в автодорі. Дострокові.
І МЕНІ НЕ СОРОМНО за свій вибір. НА ВІДМІНУ ВІД ТЕБЕ, повії копійчаної.
А щодо Закону про обіг земель, то розкажи (для початку) яких земель він стосується. І так, "Голос" разом з СН проголосували за Закон Євросолідарності.
сімка": сам Порох, Гройсман, Парубій, Луценко, Турчинов, Яценюк, Грицак).
Ви бачите які підступні судді?
ПОКУСИЛИСЬ НА ДЕРЖАВНИЙ ЛАД,
МАЙЖЕ РОЗВАЛИЛИ ЕКОНОМІКУ,
ПІДІРВАЛИ МІЖНАРОДНУ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ,
ЧЕРЕЗ НИХ ТЕПЕР ГРОШЕЙ НЕ ДАДУТЬ І ЗАБЕРУТЬ БЕЗВІЗ!
Дайош всю власть народу ЗЄ
і його бородатой сєкрєтарше,
а також Бабушкє Бєнє і Ахметову з Медведчуком!
УКРАИНСКИЙ НАРОД У НАС НАД РНБО И НАПИСАНОЙ ПОД СУДЕЙ КОНСТИТУЦИЕЙ!
Виносьте це питання на всенародний референдум . Думаю 99% підтримають власне ліквідацію
Как заявил тупицкий, что если в стране нет КС, то такая страна отсталая