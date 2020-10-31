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ВР (11733) Данілов (1191) Зеленський (17459) КС (1154) РНБО (1721) звільнення суддів (56)

Зеленський нічого не порушив, внісши законопроєкт про розпуск КС: він виконав рішення РНБО, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський нічого не порушив, внісши законопроєкт про розпуск КС: він виконав рішення РНБО, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов стверджує, що президент Володимир Зеленский не порушив законодавство, внісши до Верховної Ради законопроєкт для "відновлення довіри суспільства до конституційні судочинства".

Про це Данілов заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Володимир Олександрович скористався своїм конституційним правом. Мені дивно чути, що він порушує якісь закони – ще майже нічого не зробивши, окрім як виконавши рішення РНБО".

 На думку Данілова, наразі Зеленський не порушив жодних законів, а подальша доля ініціативи залежить від народних депутатів.

"Я ще раз наголошую, Володимир Олександрович Зеленський наразі час жодних законів України не порушив", – заявив Данілов.

Секретар РНБО також вважає, що "люди, які зробили заколот", маючи на увазі суддів КСУ, мають нести за це відповідальність. Він також майже повністю впевнений, що Росія має відношення до ситуації із Конституційним судом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС запрошує Зеленського на зустріч у будь-якому форматі: треба прибрати штучний конфлікт, - Тупицький

Нагадаємо, в ніч з 29 на 30 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".

Змінити склад Конституційного суду можна лише за згодою самих суддів. Для цього потрібно щонайменше дві третини від конституційного складу суду.

У Конституції вичерпно перераховані підстави для звільнення судді КСУ. Зокрема, це може бути неспроможність виконувати свої обов’язки за станом здоров’я, порушення вимог щодо несумісності, вчинення істотного дисциплінарного проступку чи нехтування своїми обов’язками та подання заяви про відставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Крім того, Конституція чітко визначає, що рішення та висновки КСУ є обов’язковими, остаточними та не можуть бути оскаржені. Проте законопроєктом президента пропонується не виконувати рішення КСУ та повернути дію окремих положень антикорупційного законодавства, які суд визнав неконституційними.

Також КСУ неодноразово перелічував характеристики нормативних актів, зокрема і законів. Серед їх ознак є те, що вони встановлюють загальні правила поведінки та є неодноразовими у застосуванні. Водночас, проєкт закону Зеленського пропонує припинити повноваження саме того складу суддів, який був на момент ухвалення відповідного рішення.
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Топ коментарі
+27
Хотеть можно. Нарушать законы нельзя.
Распустив предыдущую Раду вопреки Конституции, оба: Зеленский и КС - автоматически стали соучастниками госпереворота.
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31.10.2020 08:23
+22
Виходить, Портнов за Україну?
Зеленский ничего не нарушил, внеся законопроект о роспуске КС: он выполнил решение СНБО, - Данилов - Цензор.НЕТ 695
Чи може підкацапники просто діють звичною методою- виставити патріотів зрадниками?
Що скажеш?
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31.10.2020 08:33
+16
Зелю вже відмазують. Цікаво...
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31.10.2020 08:17
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Зеленский ничего не нарушил, внеся законопроект о роспуске КС: он выполнил решение СНБО, - Данилов - Цензор.НЕТ 5156
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31.10.2020 08:55 Відповісти
Нарот в очередной раз повелося на вброс и интерпретацию решения КС от СерЛеща.

Классический случай "Не читал, но осуждаю". Те, кому лень читать само решение, могут почитать постьі в ФБ Георгия Туки.
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31.10.2020 10:26 Відповісти
Он святой человек он не такойЗеленский ничего не нарушил, внеся законопроект о роспуске КС: он выполнил решение СНБО, - Данилов - Цензор.НЕТ 1875
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31.10.2020 08:56 Відповісти
он выполнил решение СНБО... который нарушил всё, вместо зеленского
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31.10.2020 09:01 Відповісти
Зеленский ничего не нарушил, внеся законопроект о роспуске КС: он выполнил решение СНБО, - Данилов - Цензор.НЕТ 1471
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31.10.2020 09:01 Відповісти
все можно обсуждать кроме 6 пункта:
"... произведе до розпаду держави на 2 частини", это каким образом и почему на 2, не на 10, 20?
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31.10.2020 10:43 Відповісти
На тих, хто підтримує, і тих, хто не підтримує. Що незрозуміло???
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31.10.2020 11:40 Відповісти
то так і треба писати, а не розпад держави, що означає закінчення її існування
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31.10.2020 16:31 Відповісти
Кримінальний кодекс України
Стаття 15. Замах на злочин
1. Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.
2. Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.
3. Замах на вчинення злочину є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця.
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31.10.2020 09:18 Відповісти
То,что происходит в обществе,это яркое подтверждение того с какими совковыми хитрож...и законами живём.У власти всегда есть отмазка не хрена не делать и не за что не отвечатьПричём на протяженни моей долгой жизни.Ну что дыбилы:Реформы не нужны и не надо стремится жить по европейским законам? Сейчас, этот тот случай,чтобы выйти из правового тупика ,народ имеет право на восстание.Но увы,это не с нашим народом.73% забыв *что хуже не будет*,сейчас подчитывают оплату за газ и его доставку и утешая себя тем,что*все воруют*.
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31.10.2020 09:25 Відповісти
Зеленський нічого не порушив, внісши законопроєкт про розпуск КС: він виконав рішення РНБО, - Данілов - Цензор.НЕТ 8694
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31.10.2020 09:29 Відповісти
За 30 лет не смогли создать ни .................... .
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31.10.2020 09:35 Відповісти
Не згоден, якраз це і створили.
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31.10.2020 09:52 Відповісти
А пломбир какой был!!!
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31.10.2020 10:55 Відповісти
Он уважать себя заставил и больше выдумать не смог.
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31.10.2020 09:54 Відповісти
ПОДАЧА СПРАВА. Внезапно ДБР отвлеклось от Порошенко и открыло уголовное производство против главы Конституционного суда за хатынку в Крыму, ну и заодно о госизмене, чтобы два раза не вставать. В левом углу ринга - жаба, в правом - гадюка. ФАК! Ой, то есть - ФАЙТ! Зеленський нічого не порушив, внісши законопроєкт про розпуск КС: він виконав рішення РНБО, - Данілов - Цензор.НЕТ 8005
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31.10.2020 10:04 Відповісти
Але є і хороші новини (сарказм та сльози) - НБУ: ДЕРЖБОРГ ЦЬОГО РОКУ ЗРОСТЕ ДО 63% ВВП
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31.10.2020 10:04 Відповісти
Зеленський нічого не порушив, внісши законопроєкт про розпуск КС: він виконав рішення РНБО, - Данілов - Цензор.НЕТ 7091
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31.10.2020 10:14 Відповісти
Самокритично про свої розумові здібності, похвально.
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31.10.2020 10:27 Відповісти
Не сумлівайся - не "може", а 100%!
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31.10.2020 10:32 Відповісти
Може Кличко якимось іншим боксом займались?
Бо цим "гвоздікам-усікам", точно мізки відбили, а совісті там й не було.
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31.10.2020 10:48 Відповісти
Хотя шмаркля не является Гарантом Конституции, но то что устроил нам Конституционный Суд больше похоже на переворот, или новое сепарационное движение с центром в Харькове, куда они просят перенести ШтабКвартиру КС. Так что имеем, то что имеем и надо принимать неудобные для страны решения.
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31.10.2020 10:22 Відповісти
Харьков уже был столицей "краснопузой" Украины в декабре 1917 года и в июне 1934 года...
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31.10.2020 10:37 Відповісти
Пробував ще у 2014. Та не вийшло...
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31.10.2020 11:42 Відповісти
Любой союз с РАБссией это позор на века....для любой страны Мира кстати....
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31.10.2020 10:42 Відповісти
КС проти продажі землі іноземцям, тому я за КС.
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31.10.2020 10:44 Відповісти
Що вже не за зЁ? А що ж так? Ти ж його до влади тяг, аж квохтав. І радів, мов малолітній недоумок, що притяг. Забув, Ванья?
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31.10.2020 11:46 Відповісти
Твій работодавець Пєця разом з Зєлєю і картавим голосом втрьох одноголосно голосували за продаж української землі, стратегічної держвласності іноземцям. Це Пєця Зєлю привів. І ти допомогав.
Зєлю геть. Платних, мародерських тролів - на примусові в автодорі. Дострокові.
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31.10.2020 12:10 Відповісти
А що це ти про "роботодавців" торочиш, ванья? Це ти по собі - біжиш за гроші то на ТЮ працювати, то на зЁ... Розповідаєш, що це хтось, а не ТИ ПРИВІВ зЁ ДОВЛАДИ. Бо саме ТИПРАЦЮВАВ НА ВИБОРАХ НА ЙОГО КОРИСТЬ.
І МЕНІ НЕ СОРОМНО за свій вибір. НА ВІДМІНУ ВІД ТЕБЕ, повії копійчаної.
А щодо Закону про обіг земель, то розкажи (для початку) яких земель він стосується. І так, "Голос" разом з СН проголосували за Закон Євросолідарності.
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31.10.2020 14:58 Відповісти
Продажа земли невозможна по своей сути...даже в США....или Голландии...
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31.10.2020 10:47 Відповісти
В Аргентині всю землю скупили дві транс національні корпорації і вирощують тільки рапс і сою, фермерів нема, а люди у Буенос Айресі голодують.
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31.10.2020 12:15 Відповісти
Все би й так, але справа в тому, що РНБО - дорадчий офіційний орган при Президенті України. (бо є ще неофіційні; при Порошенку, ми знаємо, існувала т.зв. "велика
сімка": сам Порох, Гройсман, Парубій, Луценко, Турчинов, Яценюк, Грицак).
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31.10.2020 11:33 Відповісти
У всьому винен КС, а ЗЄ і його секретарка нєпрічьом!

Ви бачите які підступні судді?


ПОКУСИЛИСЬ НА ДЕРЖАВНИЙ ЛАД,

МАЙЖЕ РОЗВАЛИЛИ ЕКОНОМІКУ,

ПІДІРВАЛИ МІЖНАРОДНУ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ,

ЧЕРЕЗ НИХ ТЕПЕР ГРОШЕЙ НЕ ДАДУТЬ І ЗАБЕРУТЬ БЕЗВІЗ!

Дайош всю власть народу ЗЄ
і його бородатой сєкрєтарше,
а також Бабушкє Бєнє і Ахметову з Медведчуком!
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31.10.2020 11:37 Відповісти
Уга, тавагищи!!!
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31.10.2020 11:43 Відповісти
А РНБО у нас над Конституцією? Де понабирали цих правових невігласів? Забув, мудрі 73% обрали. Тепер маємо, що маємо.
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31.10.2020 11:48 Відповісти
А с народом уже никто не считается?
УКРАИНСКИЙ НАРОД У НАС НАД РНБО И НАПИСАНОЙ ПОД СУДЕЙ КОНСТИТУЦИЕЙ!
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31.10.2020 12:31 Відповісти
Вчора писали "закон про ліквідацію" , сьогодні пишуть "закон про розпуск" . Але ліквідація і розпуск це не одне і те ж саме .
Виносьте це питання на всенародний референдум . Думаю 99% підтримають власне ліквідацію
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31.10.2020 12:58 Відповісти
В Израиле вообще нет ни Конституции, ни Конституционного суда, только законы и высший суд справедливости. И кто скажет - что это отсталое государство?
Как заявил тупицкий, что если в стране нет КС, то такая страна отсталая Зеленський нічого не порушив, внісши законопроєкт про розпуск КС: він виконав рішення РНБО, - Данілов - Цензор.НЕТ 4942
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31.10.2020 13:14 Відповісти
Очень плохо что нет Конституции. Это даёт возможность тому самому суду постоянно вмешиваться в политику, не обладая для этого народным мандатом.
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31.10.2020 23:45 Відповісти
Хто в нас Президент, тобто гарант Конституції - бубочка, чи якесь РНБО???
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31.10.2020 13:17 Відповісти
всё верно Зе сделал.
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31.10.2020 15:39 Відповісти
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