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COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей і нових випадків за добу - померли майже 7,5 тис. осіб, захворіли - 573,6 тис. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей і нових випадків за добу - померли майже 7,5 тис. осіб, захворіли - 573,6 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 31 жовтня в світі зареєстрували 573 616 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Померли за добу 7 490 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 45 921 794 випадки інфікування, з них 573 616 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 193 912 осіб, з них 7 490 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 33 252 284 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Так, Сполучені Штати виявили понад 101 тисячу хворих, у Франції - понад 49 тисяч, в Індії - понад 48 тисяч. Італія зареєструвала близько 31 тисячі хворих. Понад 20 тисяч випадків коронавірусу другу добу поспіль виявили в Польщі, Бразилії, Бельгії, Великій Британії та Іспанії. Украіна - на 22-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі.

COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей і нових випадків за добу - померли майже 7,5 тис. осіб, захворіли - 573,6 тис 01
COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей і нових випадків за добу - померли майже 7,5 тис. осіб, захворіли - 573,6 тис 02
COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей і нових випадків за добу - померли майже 7,5 тис. осіб, захворіли - 573,6 тис 03
COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей і нових випадків за добу - померли майже 7,5 тис. осіб, захворіли - 573,6 тис 04
COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей і нових випадків за добу - померли майже 7,5 тис. осіб, захворіли - 573,6 тис 05
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Тю, а где комменты адептов Коронавирусэтобред?? Или они в такие новости не заходят?
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31.10.2020 08:55 Відповісти
Все логично,чем больше заболевших,тем больше умерших.Непонятно только почему по умершим так шифруют статистику,например на днях умерла одна моя знакомая она с больным сердцем с больниц не выходила а диагноз короновирус. Имею подозрение что под пандемию врачи все свои косяки списывают.
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31.10.2020 08:58 Відповісти
Им за это денежка капает.
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31.10.2020 09:27 Відповісти
Только тем кто лечит в стационаре. Семейным врачам нет
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31.10.2020 10:25 Відповісти
Он же написал - из больниц не выходила.
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31.10.2020 10:56 Відповісти
Проблемы с сердцем у нее были несколько лет, а ковидом болеют от силы 4 недели. Это ж надо, чтоб у целой кучи сердечников так совпало - несколько лет болели, несколько простуд и гриппов благополучно пережили, а тут бац - и во время заболевания "обычным гриппом" померли!
П.С. (по рекомендациям ВОЗ причина такой смерти классифицируется как "ковид-19, осложненный заболеванием сердечно-сосудистой системы").
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31.10.2020 10:55 Відповісти
Точно из-за коронавируса? Не из-за лукавируса?
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31.10.2020 18:13 Відповісти
 
 