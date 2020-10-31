COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей і нових випадків за добу - померли майже 7,5 тис. осіб, захворіли - 573,6 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 31 жовтня в світі зареєстрували 573 616 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Померли за добу 7 490 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 45 921 794 випадки інфікування, з них 573 616 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 193 912 осіб, з них 7 490 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 33 252 284 особи.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Так, Сполучені Штати виявили понад 101 тисячу хворих, у Франції - понад 49 тисяч, в Індії - понад 48 тисяч. Італія зареєструвала близько 31 тисячі хворих. Понад 20 тисяч випадків коронавірусу другу добу поспіль виявили в Польщі, Бразилії, Бельгії, Великій Британії та Іспанії. Украіна - на 22-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі.









