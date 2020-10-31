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В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902

В Україні станом на ранок суботи, 31 жовтня, зафіксовано 8 752 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 за добу. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні від початку пандемії. Померли за добу - 155.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Всього з початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 387 481 людини.

Також читайте: Кількість померлих від COVID-19 в Україні за місяць зросла вдвічі

За добу одужали 3 902 пацієнти, всього від початку пандемії - 158 928 осіб. Протягом минулої доби померли 155 раніше хворих. Всього від початку пандемії померли 7 196 осіб. Всього в Україні станом на ранок 31 жовтня на COVID-19 хворіють 221 357 осіб, що на 4 695 осіб більше, ніж добою раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (781), Донецькій (749), Харківській (622), Львівській (514), Одеській (507), Хмельницькій (497), Дніпропетровській (416) та й Івано Франківській (411) областях.

В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902 01
В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902 02
В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902 03
В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902 04
В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902 05
В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902 06
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Топ коментарі
+17
В Украине за сутки выявили рекордные 8 752 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии заболел 387 481 человек - Цензор.НЕТ 961
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31.10.2020 08:58
+15
В реалии на много больше
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31.10.2020 08:59
+14
Эффективность работы зе-манды - свежая статистика по короне. Только мастера спорта по борьбе с кортновирусом, додумались асфальтировать дороги, за деньги выделенные на борьбу с эпидемией.
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31.10.2020 08:55
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В Китае за сутки выявили 33 активных и 38 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
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31.10.2020 08:53 Відповісти
ну,китай то такэ...шо там на самом деле никто не знает.
просто вначале эпидемии власти ошибку допустили с разглашением,бо сами напуганы были В Украине за сутки выявили рекордные 8 752 новых случая COVID-19, умерли 155 человек, выздоровели - 3 902 - Цензор.НЕТ 4874
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31.10.2020 09:13 Відповісти
в С.корее вообще нету заболевших. Благодаря, ест-снно чуткому руководству Партии, за которую непременно голосует 100% счастливого народа(и все им завидуют, особенно жалкие америкахи)
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31.10.2020 09:25 Відповісти
Эффективность работы зе-манды - свежая статистика по короне. Только мастера спорта по борьбе с кортновирусом, додумались асфальтировать дороги, за деньги выделенные на борьбу с эпидемией.
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31.10.2020 08:55 Відповісти
И что, кто то против этого ?
Все взглотнули и молчат, максимум грозные сообщения в чатах
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31.10.2020 08:57 Відповісти
Молчат потому ,что это результат волеизъявления нашего народа , его
представительства в ВР .
Доверили свои жизни слугам и опзж - вот они ими и распоряжаются по своему
усмотрению.
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31.10.2020 09:49 Відповісти
А в мире "свежую статистику" вы видели?
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31.10.2020 10:41 Відповісти
В его методичке про это ничего не пишется В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902 - Цензор.НЕТ 6923
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01.11.2020 07:55 Відповісти
Чего не верю я в эту статистику, я думаю в реальности на много меньше.
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31.10.2020 08:57 Відповісти
В реалии на много больше
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31.10.2020 08:59 Відповісти
Чего ты так решил.
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31.10.2020 08:59 Відповісти
Мой сын работает в облэнерго, ходит счетчики проверяет, рассказывает что видит, семьи в полном составе больные по квартирам сидят, сам он правда на ногах переболел, запах и вкус потерял. И тесть под аппаратом был, рассказывал что творится в больнице. Это в виннице. А племянник вчера последний раз на работу ходил, завод встал в Ужгороде, работать не кому, каждый день по 10 человек примерно в цех на работы не выходило, заболевали. Так что эта цифра занижена, и при чем очень .
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31.10.2020 09:05 Відповісти
Полностью с вами согласна. Донецкая область. Очень много заболевших из знакомых. Также у меня семья родственников заболели.Сделали рентген, то с легкими пока норма, но чувствуют себя плохо уже больше недели, тошнит, сухость во рту,температура скачет постоянно между 37 и 38, головные боли, головокружение, упадок сил. На приеме у врача, который кстати ближе 5 метров не подошел к ним, разговаривал из соседней комнаты, спросили у него может быть это ковид? Врач говорит может и ковид, едьте в соседний город занимайте очередь и сдавайте тест (платный). Но естественно никто не поедет в таком состоянии. Выписали им антибиотик,витамины, лечаться дома. Так что в реальности если бы тест была возможность сделать всем заболевшим и бесплатно, то картина была бы страшнее чем в статистике.
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31.10.2020 11:12 Відповісти
Тому що поголовно ставлять діагноз "грип" і "грз" і не роблять тест, доки загинаться не почнеш.
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31.10.2020 09:10 Відповісти
Ну, зробили тест, і шо далі?
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31.10.2020 09:15 Відповісти
А далі ті ,в кого тести позитивні та легко переносять хворобу ,або підуть на
самоізоляцію ,або заразять всіх їх оточуючих ,колег та родичів ,це в кого яка совість.
А родичі тяжкохворих будуть залазити в борги та шукати кошти на "безкоштовне "
лікування.
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31.10.2020 09:55 Відповісти
Вже можна йти з лікарняного без тесту. І будь-яка ГРВІ є заразною за декілька діб. До чого тут совість? І т.з. самоізоляцію ніхто не контролює, бо в магазини за хворих не завжди є кому сходити, а держава в цьому не допоможе. Все нелогічно.
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31.10.2020 11:02 Відповісти
Вам - нічого. В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902 - Цензор.НЕТ 4091 Ви не вмієте читати.
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31.10.2020 11:04 Відповісти
Вмію, і не тіки статистику від ляшків-степанових.
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31.10.2020 11:12 Відповісти
30-40 тысяч человек, примерно, в сутки заражались, неделю назад. Сейчас больше.
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31.10.2020 09:19 Відповісти
правильно, и маску не одевай, какая разница
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31.10.2020 12:06 Відповісти
В Украине за сутки выявили рекордные 8 752 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии заболел 387 481 человек - Цензор.НЕТ 961
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31.10.2020 08:58 Відповісти
а еще ж "выборные" заразившиеся не подтянулись...
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31.10.2020 09:00 Відповісти
Вже починають. У вівторок-середу побачимо більш точний "діагноз". Бо "вихідні - це святе"
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31.10.2020 09:47 Відповісти
PS Був вчора в "Мєчці". "Космонавти" завозять на КТ прямо з речами, після чого викатують на перевозку в іншу лікарню. А САМ ПАЦІЄНТ БЕЗ МАСКИ!!!
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31.10.2020 09:57 Відповісти
про "канатку" навіть уявляти не хочу...
через вікно бачив, як у сусідній двір приїздили "космонавти" мабуть брати аналіз... бо не більш 5-10 хв і вискочили... бабусям не признались до кого ))) так що поки бродять версії хто "чумний" ))) і при цьому маски на підборіддях...
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31.10.2020 10:09 Відповісти
Статистика по COVID-19 говорит о том, что пора начинать потрошить "ковидный фонд" и перенаправлять деньги на съемки "сватов-патриотов", пока есть кому снимать и есть кому смотреть. Вова, чемпион ты наш ненаглядный, не пора ли тебе одновременно с КСУ подать в отставку???
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31.10.2020 09:00 Відповісти
Сейчас по ходу вообще нельзя никакой простудой болеть. Если температура, тебя никуда не пустят, соседи узнают, будут тебя десятой дорогой обходить. И хрен им докажешь, что у тебя обычная простуда.
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31.10.2020 09:02 Відповісти
С температурой теперь лазят по городу, тесты сдают. Это нормальные люди?
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31.10.2020 09:18 Відповісти
К людям с высокой температурой должны выезжать скорые ,делать тестирование
и оставлять необходимый набор лекарств.
Они не должны выходить из дома ,стоять в очередях на приём к врачу и т.д.
Так предлагала Тимошенко на заседании ВР ,я не её сторонник ,скорее наоборот ,
но в этом она права.
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31.10.2020 10:01 Відповісти
то в соціальній державі так,а у нас з підозрою на ковід йдуть до лабораторій та стоять в чергах разом із тими кому на цукор чи гемоглобін аналізи треба робити,ось такі реалії..
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31.10.2020 10:20 Відповісти
Це так ,тому виборці повинні закидати ВР вимогами до термінових дій .
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31.10.2020 10:30 Відповісти
Коли в країні 73% ідійотів, то це і не дивно.
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31.10.2020 09:03 Відповісти
35 міліардів забрали на дороги із фонда коронавіруса,61.5 міліона із фонда діагностикі рака,"зникли" гроші із фонда--"доступні ліки"---що іще вам потрібно зробити зелена чума, щоб нація вимерла. Але зебіли--ви також в тому числі будете помирати.
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31.10.2020 09:06 Відповісти
А з другої сторони куди їх тратити? Ліків від КОВІД немає, вакцини немає. Маски? Та їх вже стільки напхали, що вже нікуди на кожному закаулку пропонують. І шо саме головке в супермаркетах на касі стоять упаковки масок і касирка, хоч і в перчатках, якми рахує гроші, бере в руки банківську картку тому що тупі покупці самі не можуть шморгнути тією карткою, потім цими руками відраховує кількість масок з упаковки В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902 - Цензор.НЕТ 8321 В маршрутках, метро, поїздах сидять люди і майже у всіх маски на підборідді висять. Шо це за масочний режим?! А попробуй щось скажи так тебе так відматюкають, що настрій на декілька днів зіпсований буде...
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31.10.2020 09:22 Відповісти
Вакцину зелень вже створює з асфальту, піску і щебню.
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31.10.2020 09:36 Відповісти
"...куди їх тратити ?"
Є куди . На закупку нових лабораторій для тестування ,на кисень ,на дорогі ліки для тяжкохворих ,на відкриття нових мобільних лікарень , на профілактику ,
на механізми котролю за дотриманням правил карантину ....і на дуже багато чого іншого ,що дозволить людям вижити.
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31.10.2020 10:10 Відповісти
Ще раз кажу. Ліків від КОВІД в світі ще НЕМАЄ. Я сам перехворів КОВІДом, знаю, що це таке. Ліків від нього немає ще ніде. А лабораторії в Україні є і не погані лабораторії. Треба тільки вміти працювати в них. Всі світлі голови поїхали за кордон. А ми за 29 років незалежності привикли що нічого не треба придумувати, а проще купите та й годі.
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31.10.2020 10:17 Відповісти
Шановний,я сам зараз хворію на ковід,двостороння пневмонія.Зрозуміло,що універсальних ліків від коронавірусів немає,але за гроші,бездумно розкидані невідомо куди з фонду можна було б організувати більше лабораторій,організувати широку мережу денних стаціонарів по наданню допомоги хворим,тому що по квартирам ніхто рятувати людей не погоджується,звісно,медикам,які рятують коронавірусних хворих потрібно платити не менш,ніж військовим.Необхідно було закупити необхідну кількість кисневих концентраторів,навіть у сільські клініки сімейної медицини.Назвати те,що наші медики надівають для захисту,противірусними костюмами навіть жартівник не наважиться.Натомість ми кілька місяців спостерігали турне оманського віслюка по країні,відкриття доріг,стадіонів,деяких по другому разу,тупі відосики,маніловські прожекти про олімпіади,морські бази,космічні ракети і т.д.і т.п.В результаті боротьба з коронавірусом повністю програна,і все що можуть зробити наші героїчні медики,дай Боже їм здоров'я,це звести до мінімуму втрати.
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31.10.2020 11:31 Відповісти
В частині, турне оманського віслюка по країні, згоден з вами на всі 100 відсотків В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902 - Цензор.НЕТ 1793
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31.10.2020 12:15 Відповісти
... а чого ж ті непогані лабораторії по 4-5 днів роблять тести? Стамбул. Результат тесту через 3-4 години у Вас на телефоні. Черги значно більші, ніж у нас . Тбілісі. Результат тесту 3 години. Україна!!! Мінімум 96 годин....
Нічого не потрібно придумувати. Все купили..все є... (((
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31.10.2020 11:41 Відповісти
Слухай, перед тим як лікар дав мені направлення на безкоштовне ПЦР я робив платний тест як ти кажеш за 3-4 години і він ніхрена не показав, потім на слідуючий день я пішов у поліклініку до свого лікаря він дав направлення, проїхали додому взяли мазки і через три дні підтвердився КОВІД. А всі оті тести за 3-4 години то просто шахраї.
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31.10.2020 12:11 Відповісти
.. да да.. шахраї!!! У Туреччині.. Грузії...Австрії і навіть у Малайзіі...де нам .. членам льотних екіпажів , роблять регулярні тести....одні трьохгодинні шахраї!! А от у нас в Україні тест роблять аж троє діб...)))) Досконально дивляться... троє діб розглядають?))) Аби не пропустити!!)))) Вам не смішно? Чи саме поняття БЕЗКОШТОВНО...це гарантія якісного тесту?
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31.10.2020 12:47 Відповісти
Тоді чого платний тест не показав? Значить для точного діагнозтуванна мабуть потрібні деякі терміни я так розумію. Або методика інша, я не фахівець у цій справі. Я лише констатую те, з чим сам особисто зіткнувся.
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31.10.2020 16:03 Відповісти
...І це дозволило Вам зробити висновок...що тричасові тести фуфло!! ))) Я теж не фахівець...але висновків не роблю. Будьте толерантні.....
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31.10.2020 19:16 Відповісти
Гроші є куди витратити - розгортати додаткові шпиталі, бо починається схлопування від навантаження, але ж це ніяк не вплине на 'свободолюбівих' інфантилів, які не можуть дати собі елементарну раду і надіти маску. Досвід Японії та Кореї довів, що це дуже ефективний інструмент, але тільки якщо дотримуються всі.
У нас же хворі і безсимптомні ходять по місту та заражають людей, але винний в цьому неодмінно зеля та дороги.
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31.10.2020 10:18 Відповісти
А хто ж по-Вашому винний в тому що " У нас же хворі ... "
Хто відповідальний за те ,що хворі не ізольовані ,що населення не дотримується правил
карантину ?
Поцікавтесь ,які менанізми запобіганню розповсюдження інфекції діють в Японії ,
Кореї ,Німеччині .
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31.10.2020 10:26 Відповісти
Винна влада в першу чергу,тому що не прийняла управлінських рішень,а займається тільки самопіаром.Ви навели досвід Японії та Кореї,так ось там були жорсткі рішення і контроль,а у нас продовжується трагікомедія від квартал95!
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31.10.2020 10:30 Відповісти
Не все дороги асфальтированы, еще не все мусора получили премии с ковид-фонда- "В Украине жесткого локдауна не будет, но карантин усилят, - Степанов" конечно не будет так как Степашки и другая зеленая мразь понимают если закроют как весной локдаун то вынесут на следующий день их всех уже поверили весной сказали что нам нужно выиграть время пересидеть дома а они выделять деньги на ковид-фонд закупят апараты ИВЛ и после всего этого видим куда деньги ушли в то время когда вирус набирает обороты-это даже не Зебилы а хуже, это все равно что выделить деньги матери на ребенка когда он боеет а она вместо таблеток купит ему игрушки или потратит на атракционы карусели и тд
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31.10.2020 09:06 Відповісти


распад и неуважение

-К врачу живая очередь?
-Пока ещё да
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31.10.2020 09:10 Відповісти
І за направленням в морг.
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31.10.2020 09:38 Відповісти
Жах... А скільки людей ходять безсимптомні, а скільки людей яка кажуть втіхаря хворіють, щоб підприємство де вони працюють на карантин не закрили? Короче офіційна статистика в рази менша від реальності.
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31.10.2020 09:14 Відповісти
кстати, смешно, но где веруны то?
их грозные речи шо их бесплотное позвоночное может вирус "взад взять" - как-то пропали В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902 - Цензор.НЕТ 4556
хотя, как говорят, над больными не надо смеяться то))
Вирус то пройдет, а ПГМ - не особо
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31.10.2020 09:30 Відповісти
У тих самих місцях, де й "невіруни", у яких все це "звичайний гріп"...
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31.10.2020 09:50 Відповісти
ну так именно - хоть с крестиком, хоть в платье - заражаются даже эффективней чем эти нутупые "бесбошники", которые носят бесовские маски и не ходят бесноваться в капища
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31.10.2020 10:26 Відповісти
Цифра в 8752 это количество подтвержденный случаев ПЛРтестами. Учитывая ,что результаты ПЛР получают в лучшем случае через24-48 часа- частные лаборатории, и через 5-7 дней -государственные, то можно смело утверждать , что число больных 8752 актуально на 26-27 октября, но никак не на 31.10. Кстати , если кто заметил, падение числа больных после выходных, что объясняется снижением числа тестируемых в суботу-воскресенье, и увеличение в первые дни недели.
Ждём 10к и плавный переход к 15к.
П.с.: с поставками кислорода в больницы начались проблемы, заявки выполняются на 75-80%, кислородные станции и концентраторы уже не купить(((
Берегите себя и своих близких!
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31.10.2020 09:36 Відповісти
Кислородки є на великих підприємствах. Купуй скільки хош.
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31.10.2020 09:39 Відповісти
Там технічний кисень. Хоча він, звісно, кращий, ніж ніякого...
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31.10.2020 09:52 Відповісти
Нема ні технічного, ні медицинського. Кисень один. Різниця в ціні на якій наживаються бариги від медицини.
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31.10.2020 10:08 Відповісти
Різниця у кількості і складі домішок.

Бо і у звичайному повітрі - той самий кисень. Дихайте.
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31.10.2020 10:15 Відповісти
Наприклад, для продувки розплаву заліза киснем, або для високотемператкрних газових різаків домішка монооксиду вуглецю (чадного газу) зовсім некритична. А для використання такого кисню для дихання людини вона фатальна. Крім того, для підтримання дихання людини в киснень часто додають невелику домішку двоокису вуглецю для стимуляції дихпльного центру. Інакше дихання може припинитися (гіпервентиляція).
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31.10.2020 10:33 Відповісти
Концентраторы не купить ещ'ё и потому ,что цены на них баснословные ,
это как радуцкий с масками ,зарабатывают гады на жизнях людей .
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31.10.2020 10:33 Відповісти
В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902 - Цензор.НЕТ 7312
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31.10.2020 09:37 Відповісти
Геніальний фільм
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31.10.2020 10:20 Відповісти
Я лично знаю одну жертву коронавируса.
Он на моих глазах скончался в муках. Его зовут здравый смысл.
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31.10.2020 09:45 Відповісти
Зебіл вдягни маску!
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31.10.2020 09:49 Відповісти
Яка там маска? Він на паровозі ще навіть до "іспанки" не доїхав. Десь у кінці 19-го сторіччя "пихтить"...
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31.10.2020 09:53 Відповісти
Люди напуганы реально, даже те кто говорит, что не верит, где то глубоко в душе тоже побаивается (ну если не АБСОЛЮТНЫЙ дурень), а правительство делает вид, что не понимает этого. по сути все, что происходит это какой то геноцид, или кто то реально верит в "СЛУЧАЙНОСТЬ" этого.
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31.10.2020 09:47 Відповісти
Зебіли, ну пора вже починать щось робити!
Адже тенденція ясна. Наступної пятниці буде 10 тис. Через пару тижнів 20. Як у поляків.
Порахуйте процент померлих.
Невже це нікого не хвилює?!
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31.10.2020 09:55 Відповісти
при тому, що мы вже на усіх парах мчимо до зараження усієї країни - скажу так - статистична модель на весну 2021 року показує смертність десь біля 2 мільйонів виборців України. після цього, як вірус одбере найслабкіших - він почне пригальмовувати свою смертність.... якщо не мутує! Ркальна цифра може сягнути й 3 мільйонів - якщо медицина не впорається з еавантаженням та почнуться заворушення.
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31.10.2020 10:37 Відповісти
Зебіли, ну пора вже починать щось робити!
Адже тенденція ясна. Наступної пятниці буде 10 тис. Через пару тижнів 20. Як у поляків.
Порахуйте процент померлих.
Невже це нікого не хвилює?!
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31.10.2020 09:57 Відповісти
Порахував відсоток померлих серед захворілих -- 2%
Як для нашої бідної країни -- це достатньо мало.
Загальна смертність порівняно з попереднім роком навіть скоротилась на більш ніж 5%.
Те, що хворих стає більше, це факт, але казати, що нічого не робиться -- шоколадна брехня.
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31.10.2020 21:09 Відповісти
багато з тих хто вилікувався помруть трохи згодом від незворотної шкоди для організму, тому 2% вилами по воді
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31.10.2020 22:29 Відповісти
До чого тут це? Наші якось не так лікують, ніж в інших країнах? Навмисно задають шкоди паціентам? Зрадофіл?
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31.10.2020 22:37 Відповісти
це висновки вчених зі світових клінік про незворотні зміни в організмі від вірусу ось до чого, це відкладена смерть
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31.10.2020 22:42 Відповісти
То мова йшла про ефективність "зебілів", а не про загальні тенденції.
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31.10.2020 23:08 Відповісти
Догнать кацапов?
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31.10.2020 10:39 Відповісти
Сейчас мы по числу умерших на душу населения сравнялись с Россией, темп смертей - такой же, как в РФ весной, но это как то не очень освещается прессой, а весной очень даже освещалось, в чем заковыка?
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31.10.2020 11:09 Відповісти
Франція ..51 тис захворівших В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902 - Цензор.НЕТ 3469
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31.10.2020 11:28 Відповісти
Примерно у 10% переболевших, не вырабатывается антител. С чего бы им не болеть второй раз?

Важнее - сколько сохраняются антитела у тех, у кого они таки появились. Данные противоречивы. Видел как исследования о том что через 2 месяца их количество снижается на 70%, так и о том что даже через 5 месяцев концентрация сохраняется.
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31.10.2020 22:44 Відповісти
Міфи про носіння масок для захисту від КОВІД 19.
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31.10.2020 17:00 Відповісти
и иду по улице и куча народа и все без масок
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31.10.2020 23:08 Відповісти
 
 