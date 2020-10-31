В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902
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В Україні станом на ранок суботи, 31 жовтня, зафіксовано 8 752 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 за добу. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні від початку пандемії. Померли за добу - 155.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
Всього з початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 387 481 людини.
За добу одужали 3 902 пацієнти, всього від початку пандемії - 158 928 осіб. Протягом минулої доби померли 155 раніше хворих. Всього від початку пандемії померли 7 196 осіб. Всього в Україні станом на ранок 31 жовтня на COVID-19 хворіють 221 357 осіб, що на 4 695 осіб більше, ніж добою раніше.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (781), Донецькій (749), Харківській (622), Львівській (514), Одеській (507), Хмельницькій (497), Дніпропетровській (416) та й Івано Франківській (411) областях.
Будь ласка, зачекайте...
просто вначале эпидемии власти ошибку допустили с разглашением,бо сами напуганы были
Все взглотнули и молчат, максимум грозные сообщения в чатах
представительства в ВР .
Доверили свои жизни слугам и опзж - вот они ими и распоряжаются по своему
усмотрению.
самоізоляцію ,або заразять всіх їх оточуючих ,колег та родичів ,це в кого яка совість.
А родичі тяжкохворих будуть залазити в борги та шукати кошти на "безкоштовне "
лікування.
через вікно бачив, як у сусідній двір приїздили "космонавти" мабуть брати аналіз... бо не більш 5-10 хв і вискочили... бабусям не признались до кого ))) так що поки бродять версії хто "чумний" ))) і при цьому маски на підборіддях...
и оставлять необходимый набор лекарств.
Они не должны выходить из дома ,стоять в очередях на приём к врачу и т.д.
Так предлагала Тимошенко на заседании ВР ,я не её сторонник ,скорее наоборот ,
но в этом она права.
Є куди . На закупку нових лабораторій для тестування ,на кисень ,на дорогі ліки для тяжкохворих ,на відкриття нових мобільних лікарень , на профілактику ,
на механізми котролю за дотриманням правил карантину ....і на дуже багато чого іншого ,що дозволить людям вижити.
Нічого не потрібно придумувати. Все купили..все є... (((
У нас же хворі і безсимптомні ходять по місту та заражають людей, але винний в цьому неодмінно зеля та дороги.
Хто відповідальний за те ,що хворі не ізольовані ,що населення не дотримується правил
карантину ?
Поцікавтесь ,які менанізми запобіганню розповсюдження інфекції діють в Японії ,
Кореї ,Німеччині .
распад и неуважение
-К врачу живая очередь?
-Пока ещё да
их грозные речи шо их бесплотное позвоночное может вирус "взад взять" - как-то пропали
хотя, как говорят, над больными не надо смеяться то))
Вирус то пройдет, а ПГМ - не особо
Ждём 10к и плавный переход к 15к.
П.с.: с поставками кислорода в больницы начались проблемы, заявки выполняются на 75-80%, кислородные станции и концентраторы уже не купить(((
Берегите себя и своих близких!
Бо і у звичайному повітрі - той самий кисень. Дихайте.
это как радуцкий с масками ,зарабатывают гады на жизнях людей .
Он на моих глазах скончался в муках. Его зовут здравый смысл.
Адже тенденція ясна. Наступної пятниці буде 10 тис. Через пару тижнів 20. Як у поляків.
Порахуйте процент померлих.
Невже це нікого не хвилює?!
Адже тенденція ясна. Наступної пятниці буде 10 тис. Через пару тижнів 20. Як у поляків.
Порахуйте процент померлих.
Невже це нікого не хвилює?!
Як для нашої бідної країни -- це достатньо мало.
Загальна смертність порівняно з попереднім роком навіть скоротилась на більш ніж 5%.
Те, що хворих стає більше, це факт, але казати, що нічого не робиться -- шоколадна брехня.
Важнее - сколько сохраняются антитела у тех, у кого они таки появились. Данные противоречивы. Видел как исследования о том что через 2 месяца их количество снижается на 70%, так и о том что даже через 5 месяцев концентрация сохраняется.
Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 314367 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 10684 человека. 301158 выздоровели. 2523 заболевших COVID-19 умерли.
699 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 419 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 182 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 110 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.
Зеленского надо на курсы повышения квалификации в Израиль.