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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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міськрада (461) місцеві вибори (1000) мер (484) Тернопіль (290) Надал (43)

ТВК оголосила результати виборів у Тернополі: Надал втретє став мером, до міськради пройшли шість партій

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ТВК оголосила результати виборів у Тернополі: Надал втретє став мером, до міськради пройшли шість партій

Міським головою Тернополя обрано представника ВО "Свобода" Сергія Надала.

Про це під час засідання міської територіальної виборчої комісії повідомила її голова Тетяна Семусь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За даними голови ТВК, за Надала проголосували 52 тис. 876 виборців, що складає 74,59%.

Друге місце посів представник "Сили людей" Іван Сороколіт (5,9%), третє – висуванець від ВО "Батьківщина" Леонід Бицюра (4,9%).

Загалом за посаду міського голови Тернополя боролися 10 кандидатів.

Надала уже двічі підряд обирали міським головою, це буде його третя каденція.

У Тернопільську міськраду пройшли представники 6 політсил: 18 мандатів з 42 отримала ВО "Свобода", 9 - "ЄС", 5 - "Порядок. Відповідальність. Справедливість", 4 - "Сила людей", 3 - "За майбутнє", 3 - "СН", пише Терміново.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харківську обласну раду проходять п'ять партій - паралельний підрахунок голосів

ТВК оголосила результати виборів у Тернополі: Надал втретє став мером, до міськради пройшли шість партій 01
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Топ коментарі
+32
Поздравляю ! Что значит здравомыслящие люди , не Зеуродов и рыгов с шарием выбирают
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31.10.2020 09:33
+18
Это ты о второй по численности фракцииЕС в горсовете ?

Дурилка, в городах, где явный перевес имел другой кандидат в мэры от патриотических сил, ЕС своих не выдвигала.
Как в Киеве
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31.10.2020 09:40
+18
Твої "націоналісти" співали в унісон с дебілами на передодні президенських виборів.
Дебіли перемогли а "націоналісти" лишились в дупі...
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31.10.2020 09:55
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Поздравляю ! Что значит здравомыслящие люди , не Зеуродов и рыгов с шарием выбирают
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31.10.2020 09:33 Відповісти
Так, але у депутати від Каломойші пройшли. Печалька.
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31.10.2020 10:44 Відповісти
обрати внимание у майбаха 3+3
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31.10.2020 13:38 Відповісти
На другому місці партія.
Не поважають, так.
Пошукай свою СН.
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31.10.2020 09:39 Відповісти
Для тих, хто з бронею в лобі повторюю в сотий раз: ще з 90-х я голосую на виборах виключно за націоналістів, а не одягнених у вишиванки псевдопатріотів-олігархів.
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31.10.2020 09:44 Відповісти
Свобода націоналісти?! Че що шутка 95 кварталу?! У них программа як у комуняк! Одна відміність це українска мова яку вони так і не добились тому що не дуже і хотіли! Українску мову по стравжному державною зробив Порох!
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31.10.2020 09:55 Відповісти
Нє,націоналіст у нас лише один---Медведчук.Так? А "Свобода"-за їзіккь,разсєю,камуннізьму?Випив--за клавку не сідай,вато.
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31.10.2020 22:41 Відповісти
Твої "націоналісти" співали в унісон с дебілами на передодні президенських виборів.
Дебіли перемогли а "націоналісти" лишились в дупі...
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31.10.2020 09:55 Відповісти
Судячи з результатів місцевих виборів у західних регіонах, ВО "Свобода" далеко не в дупі, як бы того хотілося олігархам
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31.10.2020 09:58 Відповісти
Я про президенськи вибори пишу. Місцеві вибори закономірний фінал цієї клоунади.
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31.10.2020 10:24 Відповісти
Просто попались професійні кадри. І це добре.
Але Свобода вже не всеукраїнська партія.
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31.10.2020 10:41 Відповісти
Та ясно шо крім ПЕСиків більше проукраїнських партій немає
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31.10.2020 11:19 Відповісти
Це тільки Львів, Тернопіль та Івано-Франківськ. А в інших західних областях: Волинська, Рівненська області за майбутнє коломойського, Закарпаття слуги і Балога, у Чернівецькій області разброд і шатаніє, на окрузі під Чернівцями переможець ПеПа 36,6%. https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=61pid102=63721pf7691=63680pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html
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31.10.2020 14:33 Відповісти
Так почитай предвиборчу программу ВО "Сволота вона злизана з программи КПУ окрім українскій мови! Фабрики рабочим (читай государству) Земля крестьянам (читай колхозам)!
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31.10.2020 09:58 Відповісти
а ти скажи скільки членів Солідарності загинуло на Майдані ? Свобода втратила 19 ! тож засунь в дупу свій язик !
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31.10.2020 10:05 Відповісти
А скільки правого сектору загинуло? Теж 0 тому що до майдану не було правого сектору! По твоїму правий сектор не націлналісти?!
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31.10.2020 10:08 Відповісти
не бреши один загиблий з ПС ! а скільки батальйонів в 2014 році створила Солідарність ? Правий Сектор -Патріоти , але більшість навіть розмовляють російською ! це вже ЄС підхопила націоналістичні ідеї ! а БПП наполовину з ригів !
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31.10.2020 10:34 Відповісти
ПС можливо і патріоти,НЕ ЗНАЮ,але за визначенням українські націоналісти не можуть бути російськомовними..

До речі.За визначенням українські патріоти не обов"язково україномовні...
Це випливає із загальносвітової ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ.
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31.10.2020 11:00 Відповісти
Що , загубився в часі .? Коли був Майдан і коли з'явилась партія ЕС . !? То ж тримай його в дупі і далі ,, і не мели дурниць . ! ТВК оголосила результати виборів у Тернополі: Надал втретє став мером, до міськради пройшли шість партій - Цензор.НЕТ 5563 .
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31.10.2020 10:27 Відповісти
читай уважно ! я написав Солідарність , а не ЄС! тож скільки членів Солідарності загинуло на Майдані та на фронті ?
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31.10.2020 10:43 Відповісти
Ну, Свобода за шість років війни не створила жодного добробату. А загиблі рядові на Майдані і здоровісіньке керівництво свідчать або про тупість , або про зраду.
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31.10.2020 11:00 Відповісти
чи спочатку вивчи матеріал , а потім гавкай ! Легіон Свобода , Карпатська Січ, батальйон ОУН! тож краще зітри свої каракулі
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31.10.2020 11:16 Відповісти
До 2014 партія Солідарність існувала , фактично , лише віртуально ,, в неї не було нічого , крім уставу . Справжньою політичною силою Солідарність стала вже після того як Порошенко став президентом . То про яких загиблих її членів ,на Майдані , ти говориш , чоловіче ?? ТВК оголосила результати виборів у Тернополі: Надал втретє став мером, до міськради пройшли шість партій - Цензор.НЕТ 8472 .

До чого тут взагалі - партійна належність загиблих .? Не дуже помилюсь якщо припущу що на Майдані і на фронті , 90 %( + ) загиблих , були взагалі безпартійними . І що ??
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31.10.2020 11:19 Відповісти
тобто ЄС присвоїла собі перемогу Майдану забувши про тих хто відав життя і здоров'я ! поливаючи брудом їх партію . в БПП увійшли риги які тримали нос по вітру . в 2014 році був спільний штаб того самого Андрія Деркача і БПП на виборах в ВР.
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31.10.2020 11:30 Відповісти
ТВК оголосила результати виборів у Тернополі: Надал втретє став мером, до міськради пройшли шість партій - Цензор.НЕТ 7129 ...А коли ЕС стверждувала що Майдан переміг завдяки їй ?? Що за маніпуляції , Рома ??
Ніхто вашу швабоду ," брудом не поливав " би , якби ви не підгавкували антиукраїнським силам . Ви влаштували цькуваня найбільш проукраїнського , в історії незалежної України , президента ,, чим фактично - привели до влади цього бовдура Зе , каломойського скомороха ,, ви зашкварились навіть з цим ( що на фото ) покидьком , і тепер вимагаєте до себе поваги . !? Ідіть під три чорти , йолопи . ТВК оголосила результати виборів у Тернополі: Надал втретє став мером, до міськради пройшли шість партій - Цензор.НЕТ 7451.
ТВК оголосила результати виборів у Тернополі: Надал втретє став мером, до міськради пройшли шість партій - Цензор.НЕТ 9349 .
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31.10.2020 11:55 Відповісти
читай уважно ! присвоїла перемогу Майдану ! а це не той проукраїнський президент ,що створив партію ригів , що працював міністром в Віті овоча , що вносив поправки в Конституцію про особливий статус даунбаса , що забороняв стріляти по окупантах , що за 5 років не посадив ЖОДНОГО "однопартійця " рига зате сотні патріотів відправив на нари , що притягнув грузинського блазня , а потім не знав куди його діти , що розігнав добробати ? для Порошенка 19 рік став холодним душем і дещо привів до тями ! в ЄС купа гарних патріотів таких ,як В'ятрович, Федина , Забродський ,Сюмар , Парубій .. це сталось коли чортів вигнали . я за наркомана не голосував ! вперше проголосував за ЄС в райраду . тож фото коли хлопчика праворуч ніхто не знав, повісь собі над ліжком !
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31.10.2020 12:36 Відповісти
От тому я і жалкую, що в 2014 голосувала за Свободу, а не за БПП. Ви виявились такими ж брехунами, як зараз зелені. І все через те, що Порошенко сильніший за усіх ваших лідерів, разом узятих, і зробив добра для України більше, ніж всі інші президенти. Заздрістъ - от що вами керує.
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31.10.2020 20:04 Відповісти
я б на місці голосував за міцних господарників ! вони "добра" зробили більше всіх ! в чому збрехала Свобода ? тарифи в Торонто не знизили ? ніхто не обіцяв закінчити війну , посадити друзів ...
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31.10.2020 20:24 Відповісти
Ні пля, треба - "земля та фабрики - олігархам!"
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31.10.2020 10:26 Відповісти
Ні пля треба колгости і копійчана праця на держприприемствах під керуванням червоних деректорів які ні за що не відповідают!
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31.10.2020 10:29 Відповісти
Бажаєш ти того чі ні, але нічого ліпшого лудство за капіталізм не вигадало!
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31.10.2020 10:31 Відповісти
Не так страшна ідея як її виконавці.
Здоровий капіталізм звичайно кращій.
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31.10.2020 10:51 Відповісти
головне в цій програмі що дулю кацапам і олігархам !
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31.10.2020 12:38 Відповісти
Комуннякє злизали з Біблії."Свобода"--молодці.Шана їм і подяка.Шкода,що телепням миліші тупенькі русккєє ЗЄ.
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31.10.2020 22:43 Відповісти
Стули писок, убогий.
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31.10.2020 17:13 Відповісти
Смoкчи не відвликайся.
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31.10.2020 18:35 Відповісти
Это ты о второй по численности фракцииЕС в горсовете ?

Дурилка, в городах, где явный перевес имел другой кандидат в мэры от патриотических сил, ЕС своих не выдвигала.
Как в Киеве
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31.10.2020 09:40 Відповісти
тобто "Єс" може працювати лише в КОМФОРТНИХ УМОВАХ ЛЬВІВЩИНИ ? ТВК оголосила результати виборів у Тернополі: Надал втретє став мером, до міськради пройшли шість партій - Цензор.НЕТ 8789
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31.10.2020 10:58 Відповісти
Зато як зебілів поважають!!! ТИК объявила результаты выборов в Тернополе: Надал в третий раз стал мэром, в горсовет прошли шесть партий - Цензор.НЕТ 648
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31.10.2020 09:48 Відповісти
Барна кудись балотувався ТИК объявила результаты выборов в Тернополе: Надал в третий раз стал мэром, в горсовет прошли шесть партий - Цензор.НЕТ 4370
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31.10.2020 09:39 Відповісти
Він виніс Сєню з трибуни, а тепер винесли його.
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31.10.2020 09:44 Відповісти
Слуга народа чемпион , замыкает ряды ))
Дослужились народу, ещё не много, и менять название партии придётся если не все разбегутся
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31.10.2020 09:46 Відповісти
Будут называться Прогресивной Опозиционой Национальной Организационной Силой
вокращенно ПОНОС! ТИК объявила результаты выборов в Тернополе: Надал в третий раз стал мэром, в горсовет прошли шесть партий - Цензор.НЕТ 5479
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31.10.2020 10:01 Відповісти
А партійний прапор буде жовто-коричневого кольор в формі калюжі, з ємблемою дупи над нею.
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31.10.2020 11:14 Відповісти
Одна втіха що 1 місце, байдуже що позаду. До речі з таким прізвищем меру сам Бог велів перемагати, якщо прочитати це прізвище ззаду наперед.
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31.10.2020 10:02 Відповісти
Ось ще одна причина,чому не варто співпрацювати з "Єс" в коаліції,.. при таких упоротих її прихильниках.. )))
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31.10.2020 10:57 Відповісти
Хтозна, можливо їм на місці буде видніше чим "чортів" лякати.
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31.10.2020 11:07 Відповісти
Зате тепер можуть казати, що вони на першому місці, не уточнюючи, з якого кінця!
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31.10.2020 10:26 Відповісти
Слава Україні !
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31.10.2020 09:47 Відповісти
Героям Слава!
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31.10.2020 10:01 Відповісти
а скільки нулів набрав Вітя Гевко ?
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31.10.2020 10:01 Відповісти
Він з кумом "набрався" по саму зав*язку.
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31.10.2020 11:16 Відповісти
"Файне місто Тернопіль"! (с)
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31.10.2020 10:07 Відповісти
Все закономірно - Надала, оцінили по справах. Дуже радий за своє місто! Тепер хоч не так соромно за вибір партій, як на минулих виборах.
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31.10.2020 10:36 Відповісти
порада... Тернопільській "Свободі"..

НЕ СКУРВИТИСЬ СПІВПРАЦЕЮ З ПАРТІЄЮ БАРИГИ П...

Є ж вибір...
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31.10.2020 10:56 Відповісти
Ага. Зелені або кацапи. Якщо не ЄС.
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31.10.2020 11:03 Відповісти
для коаліції Свободі достатньо "переконати" одну іншу "партію"...
5-"Порядок. Відповідальність. Справедливість" або 4 - "Сила людей"

Справа торгу..
продаться дешево. )
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31.10.2020 11:09 Відповісти
порада... Тернопільській "Свободі"..

НЕ СКУРВИТИСЬ СПІВПРАЦЕЮ З ПАРТІЄЮ..... Справа торгу продаться дешево. )

курви - це обидві сторони порнографії ТВК оголосила результати виборів у Тернополі: Надал втретє став мером, до міськради пройшли шість партій - Цензор.НЕТ 9506
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31.10.2020 13:01 Відповісти
Ну, начинается...
Ты советуешь всем перегрызтся?
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31.10.2020 11:34 Відповісти
"файне місто - Тернопіль" (с).
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31.10.2020 11:38 Відповісти
Рафаель Надал-се видатний спортсмен, світова зірка.

Гідний очолювати місто.
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31.10.2020 11:41 Відповісти
Він дуже больно б'є по яйцям слугів урода, гідний очолювати місто однозначно, дивно що жидівська Свобода вперто називає його на український лад
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31.10.2020 14:48 Відповісти
а песики то почти в пролете )))))
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31.10.2020 14:22 Відповісти
У Волноваському районі Донецької області 77,27% опзж. Це при тому, що у Волновасі діє військово-цивільна адміністрація, що ще у травні 2014 її захопили бойовики днр, а визволила їх 51-а механізована бригада. Але скільки вовка не годуй, якщо він ненавидів Україну, то навіть вирваний з пащі бойовиків, буде її ненавидіти.
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31.10.2020 14:45 Відповісти
 
 