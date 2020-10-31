ТВК оголосила результати виборів у Тернополі: Надал втретє став мером, до міськради пройшли шість партій
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міським головою Тернополя обрано представника ВО "Свобода" Сергія Надала.
Про це під час засідання міської територіальної виборчої комісії повідомила її голова Тетяна Семусь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За даними голови ТВК, за Надала проголосували 52 тис. 876 виборців, що складає 74,59%.
Друге місце посів представник "Сили людей" Іван Сороколіт (5,9%), третє – висуванець від ВО "Батьківщина" Леонід Бицюра (4,9%).
Загалом за посаду міського голови Тернополя боролися 10 кандидатів.
Надала уже двічі підряд обирали міським головою, це буде його третя каденція.
У Тернопільську міськраду пройшли представники 6 політсил: 18 мандатів з 42 отримала ВО "Свобода", 9 - "ЄС", 5 - "Порядок. Відповідальність. Справедливість", 4 - "Сила людей", 3 - "За майбутнє", 3 - "СН", пише Терміново.
Будь ласка, зачекайте...
Не поважають, так.
Пошукай свою СН.
Дебіли перемогли а "націоналісти" лишились в дупі...
Але Свобода вже не всеукраїнська партія.
До речі.За визначенням українські патріоти не обов"язково україномовні...
Це випливає із загальносвітової ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ.
До чого тут взагалі - партійна належність загиблих .? Не дуже помилюсь якщо припущу що на Майдані і на фронті , 90 %( + ) загиблих , були взагалі безпартійними . І що ??
Ніхто вашу швабоду ," брудом не поливав " би , якби ви не підгавкували антиукраїнським силам . Ви влаштували цькуваня найбільш проукраїнського , в історії незалежної України , президента ,, чим фактично - привели до влади цього бовдура Зе , каломойського скомороха ,, ви зашкварились навіть з цим ( що на фото ) покидьком , і тепер вимагаєте до себе поваги . !? Ідіть під три чорти , йолопи . .
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Здоровий капіталізм звичайно кращій.
Дурилка, в городах, где явный перевес имел другой кандидат в мэры от патриотических сил, ЕС своих не выдвигала.
Как в Киеве
Дослужились народу, ещё не много, и менять название партии придётся если не все разбегутся
вокращенно ПОНОС!
НЕ СКУРВИТИСЬ СПІВПРАЦЕЮ З ПАРТІЄЮ БАРИГИ П...
Є ж вибір...
5-"Порядок. Відповідальність. Справедливість" або 4 - "Сила людей"
Справа торгу..
продаться дешево. )
НЕ СКУРВИТИСЬ СПІВПРАЦЕЮ З ПАРТІЄЮ..... Справа торгу продаться дешево. )
курви - це обидві сторони порнографії
Ты советуешь всем перегрызтся?
Гідний очолювати місто.