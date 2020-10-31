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НАБУ (3427) КС (1154) Ситник (772) Малюська Денис (295)

Ситник залишатиметься в реєстрі як директор НАБУ до рішення про його звільнення, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ситник залишатиметься в реєстрі як директор НАБУ до рішення про його звільнення, - Малюська

Артем Ситник залишатиметься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань як директор НАБУ, поки не буде рішення про його звільнення з цієї посади.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в коментарі програмі "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, чому Мін’юст не став виконувати ухвалу ОАСК про вилучення з реєстру інформації про Ситника як директора НАБУ, він сказав: "Відмовився з двох міркувань. Перше міркування - у мене немає таких повноважень "прибирати" пана Артема Ситника з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Друге - це те, що і підстав його "прибирати" звідти теж немає, тому ніхто не може прибрати пана Ситника з реєстру як директора НАБУ. Для того, щоб такі повноваження виникли, потрібно: перше - рішення про те, що пан Ситник звільнений, друге – про те, що хтось інший призначений директором НАБУ. Ні першого, ні другого рішення не існує, відповідно пан Ситник залишався, залишається і буде залишатися директором НАБУ, відображеним у реєстрі, до того моменту, поки не буде рішення про його звільнення".

Також читайте: У зупинених кримінальних провадженнях НАБУ фігурують судді КС, - Ситник

Як повідомлялося, 27 жовтня НАБУ заявило, що готує апеляційну скаргу на рішення Окружного адмінсуду Києва, який постановив вилучити Артема Ситника з Єдиного реєстру інформації як директора цього агентства.

ОАСК у процесі розгляду позову звільненого працівника НАБУ прийняв окрему ухвалу, якою постановив вилучити Ситника з Єдиного реєстру інформації як директора відомства. Суд пояснив рішення тим, що у процесі розгляду позову виявив невиконання рішення КСУ про визнання неконституційним указу Президента про призначення Ситника директором НАБУ.

28 серпня КСУ задовольнив конституційне подання 51 народного депутата і визнав неконституційним указ Президента про призначення Ситника директором НАБУ у квітні 2015 року.

КСУ вирішив, що глава держави діяв поза межами своїх повноважень, призначаючи директора НАБУ, оскільки ця посада не віднесена Основним Законом до посад, призначення на які здійснює Президент.

Своєю чергою в НАБУ заявили, що Ситник залишається чинним директором, а рішення КСУ політично вмотивоване.
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Топ коментарі
+5
это как Зеленский в списке Президентов.
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31.10.2020 10:01
+4
Сытник будет оставаться в реестре как директор НАБУ до решения о его увольнении, - Малюська - Цензор.НЕТ 1584
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31.10.2020 10:02
+4
Малюська наносит упреждающий удар коррупционным гиганта: КС, ОАСК, ОПЗЖ и Каломойскому..
Сытник будет оставаться в реестре как директор НАБУ до решения о его увольнении, - Малюська - Цензор.НЕТ 2547
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31.10.2020 10:06
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это как Зеленский в списке Президентов.
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31.10.2020 10:01 Відповісти
Сытник будет оставаться в реестре как директор НАБУ до решения о его увольнении, - Малюська - Цензор.НЕТ 1584
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31.10.2020 10:02 Відповісти
КС - ПЕРЕФОРМОТИРОВАТЬ !! .
НО !!!!! .
.
НУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !..

А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .
.
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31.10.2020 10:04 Відповісти
Ваши пожелания ОБЯЗАТЕЛЬНО учтут. Сытник будет оставаться в реестре как директор НАБУ до решения о его увольнении, - Малюська - Цензор.НЕТ 6290
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31.10.2020 10:08 Відповісти
КС - ПЕРЕФОРМОТИРОВАТЬ !! .
НО !!!!! .
.
НУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !..

А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .
.
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31.10.2020 10:05 Відповісти
Ваши пожелания ОБЯЗАТЕЛЬНО учтут. Сытник будет оставаться в реестре как директор НАБУ до решения о его увольнении, - Малюська - Цензор.НЕТ 453 Сытник будет оставаться в реестре как директор НАБУ до решения о его увольнении, - Малюська - Цензор.НЕТ 453
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31.10.2020 10:09 Відповісти
Малюська наносит упреждающий удар коррупционным гиганта: КС, ОАСК, ОПЗЖ и Каломойскому..
Сытник будет оставаться в реестре как директор НАБУ до решения о его увольнении, - Малюська - Цензор.НЕТ 2547
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31.10.2020 10:06 Відповісти
женуть ссаними тряпками песиків
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31.10.2020 10:18 Відповісти
Мне просто любопытно, кто же выйдкт на Майдан защишать КС и ОАСК Ситник залишатиметься в реєстрі як директор НАБУ до рішення про його звільнення, - Малюська - Цензор.НЕТ 9713
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31.10.2020 10:29 Відповісти
Пан Малюська взагалі нормально себе почуває? Поки він тюрмами займається у нього в міністерстві повний звиздець коїться.
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31.10.2020 10:43 Відповісти
Только увольнение?
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31.10.2020 10:54 Відповісти
А решение ждут от США или ЕС,вообще никакого суверенитета в Украине нет.
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31.10.2020 11:37 Відповісти
Короче так. Байден настолько погружен в украинскую тему, что знает украинский политикум и украинскую политику не хуже наших политологов. Я скажу больше, внешняя политика Байдена будет заточена на освобождение украинских территорий и превращение Украины в образцовую демократию. Сытник один из тех украинцев (еще Яценюк, Порошенко, Турчинов) фамилию которых Байден знает наизусть. К Зеленскому отношение у Байдена отвратительное, зеленского будут чмырить не по-детски. Поэтому Сытника вы можете снять, но месяца через два придётся назначать генпрокурором. И да, Байден продавит досрочные парламентские выборы в Украине. Вангую 100%
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31.10.2020 13:52 Відповісти
 
 