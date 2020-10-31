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Крим (12756) електронне декларування (1016) НАЗК (1167) Тупицький (227) Новіков Олександр (82)

КС почав розгляд щодо е-декларування відразу після запиту до Тупицького про покупку землі в окупованому Криму, - глава НАЗК Новіков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

КС почав розгляд щодо е-декларування відразу після запиту до Тупицького про покупку землі в окупованому Криму, - глава НАЗК Новіков

КСУ почав розгляд подання щодо незаконного збагачення через тиждень після того, як НАЗК надіслало запит на ім`я його голови Олександра Тупицького з приводу купівлі землі в Криму.

Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"1 жовтня пан Тупицький отримав запит: "Дайте пояснення, у вас є довіреність у Реєстрі декларацій на операції з земельними ділянками в Криму. Чи є у вас земельні ділянки?" Сьомого числа глава Конституційного Суду йде у відпустку. А його заступник пан Головатий проводить засідання, потім закриває засідання від представника президента, представника парламенту. І через 19 днів після закритого засідання Конституційний Суд звільняє від відповідальності суддю-доповідача, голову Конституційного Суду", - розповів Новіков.

При цьому він відкинув звинувачення, які пролунали в ефірі програми, щодо відсутності в НАЗК повноважень перевіряти суддів та загалом контролювати судову гілку влади.

Також читайте: Глава КС Тупицький двічі був в ОП цього тижня, але не почув стурбованості Зеленського і суспільства, - Мендель

"Конвенція ООН проти корупції, яка є частиною національного законодавства України, і Конституція України не виділяють судову владу в окрему касту. Є висновок Венеційської комісії в аналогічній ситуації у Вірменії. Вона сказала, що один орган може здійснювати контроль публічних службовців (іншої гілки влади. - Ред.)", - наголосив Новіков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституційний Суд готовий переїхати до Харкова, - Тупицький

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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Топ коментарі
+30
Пид*расы.
Что ни рожа, то гавно редкостное.
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31.10.2020 10:27
+28
КС начал рассмотрение по е-декларированию сразу после запроса к Тупицкому о покупке земли в оккупированном Крыму, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 24
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31.10.2020 10:11
+24
Тупицкого на НАРы ,пусть на зоне тупит ... КС начал рассмотрение по е-декларированию сразу после запроса к Тупицкому о покупке земли в оккупированном Крыму, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 3633
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31.10.2020 10:13
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В том то и дело, нет таких выводов. Есть общие фразы типа нужно доверять людям и не нужно проверять декларации. Они начали влезли в предметную часть закона, а не соответствие Конституции.
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31.10.2020 11:24 Відповісти
Так вот хотелось бы прочитать, что они конкретно написали и сделать свои выводы. Полный текст. Поскольку Вы так утверждаете, то Вы читали. Пожалуйста ссылочку.
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31.10.2020 11:44 Відповісти
если они ничего конкретного не сказали Зеленскому, то почему должны говорить вам? Нет у никаких РЕАЛЬНЫХ оснований.
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31.10.2020 11:48 Відповісти
Они наверняка что-то написали в решении. Вот это хотелось бы увидеть и прочитать. В интернете я пока не нашла.
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31.10.2020 12:12 Відповісти
вы сами дали ссылку https://censor.net/ru/news/3228276/
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31.10.2020 12:15 Відповісти
Задайте в поиске "текст решения конституционного суда".
Я нашла через Униан, у них в статье есть ссылка на сайт КС с текстом решения.
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31.10.2020 12:34 Відповісти
Судьи КС оправдывают свое решение тем, что судебная власть независимая ветвь власти и их декларации должен контролировать независимый от других ветвей власти орган, а не НАзК.
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31.10.2020 12:40 Відповісти
Независимость и подотчётность - разные вещи. И кроме того одна от другой независящая. Они же хотят иметь контроль над собой сами, при этом апеллируя к конституции. Сюр какой-то...
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31.10.2020 14:01 Відповісти
Не настолько и разньіе.
И кабмин, сформированньій преЗедентом и его монобольшинством в Раде, точно зависим от преЗедента. Плюс прямое давление-угрозьі на судей от представителей прЗедента.
Пусть депутаты решают эту коллизию, за это им деньги платят, а не за то, чтобы они разгоняли всех судей КС, в том числе и нормальных, под бурные аплодисменты Портнова.
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31.10.2020 14:23 Відповісти
Именно разные. КабМин, Рада и суды - это три ветви власти, и не одна из них не может быть полностью безконтрольной, хотя бы в данном случае. Их независимость заключается именно в независимости принимаемых решений, а не трактованием конституции, законов и положений в свою пользу. И уж тем более не лоббировании своих личных или сторонних интересов, пользуясь служебным положением.
Хотя всё это не о нашей государственной "машине".
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31.10.2020 14:42 Відповісти
Уже поданы законопроекты от разных полит сил для исправления этой ситуации, нужно читать их, анализировать, сравнивать, а не идти тупо на поводу у зеленых шарлатанов, которые постоянно врут.
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31.10.2020 14:50 Відповісти
Вы говорите лишь о данной ситуации, а не о положении дел в целом. Это только один прецедент из прошлых и будущих, правда более резонансный.
И, кстати, о политсилах. У них их просто нет, а есть только политические проекты имени того или другого, либо они ориентированные на конкретную особу, а не конкретную программу действий.
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31.10.2020 15:51 Відповісти
у них = у нас
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31.10.2020 15:53 Відповісти
Нужно, нужно!
Нужно, не быть лохами, особенно при голосовании!!!
Вот что нужно!!!
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31.10.2020 11:21 Відповісти
КС почав розгляд щодо е-декларування відразу після запиту до Тупицького про покупку землі в окупованому Криму, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 8027
И сказал что с изменением размера исковых требований судебное разбирательство переносится. И аукцион продолжается до полного выявления победителя этого судебного разбирательства.
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31.10.2020 11:26 Відповісти
А що робили СБУ, генеральний прокурорша, ДБР від "ДНР"??? Що вони не знали? Чому всю інформацію дають журналісти, а специ з високими окладами і генеральськими пагонами? А в кого в Криму ще є земля і будинки з квартирами?
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31.10.2020 11:34 Відповісти
Это нужно было спросить еще у Порошенко.
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31.10.2020 11:36 Відповісти
Ви 73% дали вже оцінку Порошенку, через це ми запитуємо у вас.
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31.10.2020 11:50 Відповісти
Судья КС Слиденко рассказал, что менять в законодательстве по НАПК: "Изменения можно внести за один день" https://censor.net/ru/news/3228276/
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31.10.2020 11:38 Відповісти
это уничтожает всю суть реформы. НАПК должен быть НЕЗАВИСИМЫМ!
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31.10.2020 11:50 Відповісти
Сейчас НАЗК не независимьій орган, подконтрольно кабміну Шмьігаля.
Что и указано в Википедии.
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31.10.2020 13:25 Відповісти
Википедии тоже пишут люди, от кого то зависящие.
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31.10.2020 13:38 Відповісти
Игорь Д утверждает, что НАЗК не подотчетен кабмину?
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31.10.2020 14:15 Відповісти
Губу до землі розкатали уже:
І ті, що за Майбах, і ті, що за Же
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31.10.2020 11:47 Відповісти
"Найболючіше місце у багатія - гаманець... Ударте його по гаманцю, і він закричить від болю...". Тупицького та інших "суддів" - "ударили"... Результат ми спостерігаємо...
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31.10.2020 12:02 Відповісти
Вы только вдумайтесь. Глава Конституционного Суда Украины без решения которого нельзя принять ни одного закона в Украине, имеет земельный участок на оккупированной врагом территории. По существу это дача, где он отдыхает каждую неделю!!! Этого человека назначил Янкович и теперь Порошенко, Тимошенко и Гослос Вакарчука говорят что нельзя его убирать, при том что он это скрыл в декларации этот факт, нарушив Закон Украины!!!
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31.10.2020 12:14 Відповісти
Так Ігор Д, неможна його просто так взяти і звільнити. Робіть у законний спосіб. Є генеральна прокурорша харківських військ і вона має щось з цим робити і тільки по закону. Їй має допомогти ВР і НАБУ. Та і СБУ нічого не зробило, бо пан Тупицький не зміг би переоформити земельну ділянку в Криму без російського паспорта. Чим СБУ так перегружено? А саме головне рішення принято після виборів. А ще не зовсім далеко там видніються вуха Зе, який руками опозиції хоче розігнати КСУ і назначити всіх виключно по своїй квоті: від президента, від ВР, де його більшість і рішенням Ради Суддів, якою керує пан Гонуча.
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31.10.2020 13:01 Відповісти
Почему это не сделал "патриот" Порошенко? Тем более его защищает!
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31.10.2020 13:26 Відповісти
А що не зробив Порошенко? Він по своїй квоті призначив суддів, які проголосували проти ганебного рішення. Що він вам ще не зробив?
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31.10.2020 13:40 Відповісти
у него тоже была Генпрокуратура "патриота" Луценко.
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31.10.2020 13:43 Відповісти
При Порошенко такого рішення КСУ не приймало. То що він міг зробити?
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31.10.2020 13:50 Відповісти
Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении

28 февраля 2019
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31.10.2020 13:51 Відповісти
Ігорь, а Ви до кінця читаєте, те на що робите відправку? Там чітко написано, що Петро Олексійович Порошенко після опублікування готовий внести новий проект статті, де комар носа не підточимть і він це зробив. Бо у законі дійсно були неточні формуліровки. ЯЧк невідкладний новий законопроект від президента було розглянуто. Крім його зпконопроекту біли подані і альтернативні, які перетворилися в Закон у цьому ж році. Що він зробив не так?
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31.10.2020 15:05 Відповісти
Почему же он этого не сделал, а за него это сделал Зеленский!?
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31.10.2020 15:58 Відповісти
Ні, пане, не маніпулюйте. Він це зробив зразу. І крім його законопроекту, як невідкладного було направлено ще 8 законопроектів і Рада вивчала, який приймати.Бо у фракції Порошенко було всього 80 депутатів, а приймаються закони 226 голосами. Пан Ігор це знають. А потім пан Зеленський Раду розпустив і своєю монобільшістю міг прийняти все що завгодно. Ось і прийняв, що знову КСУ відмінив. В заключення ще раз Вам відповім, що пан Порошенко, як гарант Конституції миттєво відрегував і направив свій законопроект в Раду.
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31.10.2020 16:49 Відповісти
Во первых, мы обсуждаем вашу фразу "Робіть у законний спосіб. Є генеральна прокурорша харківських військ і вона має щось з цим робити". Во вторых вы ответили что при Порошенко такого не было. В третьих ВР отменило такое же постановление КС от 28 февраля 2019 уже без Порошенко в совсем в другой редакции. Дальше продолжать где вы заврались?
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31.10.2020 17:09 Відповісти
Он не зал что у Тупицкого дача в оккупированном Крыму?
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31.10.2020 13:53 Відповісти
- говорят что нельзя его убирать

А почему они говорят, что его нельзя убирать не хочешь написать ? Или тогда вся твоя логическая цепочка нарушиться ? )
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31.10.2020 14:13 Відповісти
Кто бы сомневался, что эта уродина страну продаст ради собственной шкуры
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31.10.2020 12:30 Відповісти
НАЗВІТЬ ХОЧ ОДНУ ПРИЧИН,У ЧОМУ ВЕРХОВНУ РАДУ ЦЕЙ СУД РОЗІГНАТИ ДОЗВОЛИВ, А ЙОГО САМОГО ЧІПАТИ НЕ МОЖНА?
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31.10.2020 12:30 Відповісти
Люди гибнут в войне с рашей защищая Украину , а это чувырло защищает свои хоромы барские , да ещё прикупил земельки оформив по законам параши. Ты же судья КС и должен понимать , что твой поступок даёт основание окупанту говорить что Крым это расея ,так как даже глава КС Украины оформляет недвижимость по их законам. Мудило ты жлобское.
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31.10.2020 12:31 Відповісти
Один вопрос! За что эти суки получают 10тыс.$ !? Что они производят полезного?!
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31.10.2020 12:33 Відповісти
Тобто корумповані судді прикрили собі дупу за рахунок всіх українців, заблокувавши антикорупційну реформу...
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31.10.2020 12:43 Відповісти
Тут ці "сідді" КСУ по цеглинках демонтують (розбирають) стіну і фундамент України. Бо якщо вони визнали неконстутиційним закон "Про запобігпання корупції", який є основою вступу в ЄС і безвізу, то що має бути наступним? Бо наш рух в ЄС і НАТО закреплено в Констимтуцію. Виходить, що сепари із Донецька потопталися по Конституції і роблять країну проходним подвір*ям беззаконня. Кацапи знову будуть кричати, що Україна недодержава і що в Києві "хунта".
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31.10.2020 13:08 Відповісти
проституционные сусудьи, вы оху.ли?!.. вы, блди, вообще потеряли связь с реальностью..? пара точных акцентов - и вас, оставшихся в живых, можно бысто вернуть в неё.. не доводите до греха аномально терпеливых (в условиях войны!) украинцев.. с.ккккииии вы продажные...
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31.10.2020 13:16 Відповісти
каков молодец тупицкий. умно, стратегично.
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31.10.2020 15:46 Відповісти
В 2014 -ом году на Майдане погибли водители,строители,медики,учителя. Но не был уничтожен ни один судья,прокурор,министр,депутат и ихние дети. Это ошибка революции. Система ломается только физическим уничтожением предыдущей власти
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31.10.2020 15:48 Відповісти
Урядовий резерв "Квартал-95" закривається. Усі переходять на роботу в Конституційний суд. В резерв запишуть "Мамахохотала".
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01.11.2020 07:19 Відповісти
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