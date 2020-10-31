Степанов просить Раду ухвалити закон про штрафи за відсутність масок: "Він нам дуже необхідний"
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до народних депутатів з проханням підтримати урядовий законопроєкт про посилення відповідальності за недотримання протиепідемічних заходів.
Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Розуміючи, що в нас достатньо хромає система контролю, ще в липні урядом був поданий законопроєкт до Верховної Ради щодо посилення відповідальності за недотримання всіх протиепідемічних заходів, а саме щодо носіння масок.
Там чітко визначено, який штраф за не носіння масок у відповідних закладах, спорудах. Він складає від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів, тобто від 170 до 225 гривень. Це та сума штрафу, яка повинна накладатися на людей, які не дотримуються цих правил", - каже Степанов.
"Цей законопроєкт ще не розглянутий. Я звернувся на цьому тижні до голови ВР Дмитра Разумкова, звертаюся зараз до народних депутатів нарешті підтримати та проголосувати на наступному пленарному тижні цей законопроєкт, щоб він вступив в дію. Він нам дуже необхідний на це час, коли у нас таке зростання COVID-19", - заявив Степанов.
Він додав, що цей законопроєкт у свій час був розроблений Міністерством юстиції, але для МОЗ він дуже важливий.
За словами Степанова, законопроєкт передбачає, що контроль за дотриманням протиепідемічних правил будуть забезпечувати органи Національної поліції, Держпродспоживслужби та місцевого самоврядування.
Будь ласка, зачекайте...
РОЗГИ прилюдно на площадях городов и посёлков!
(мужиков по голой сраке а баб совсем нагишом)100% даю шо это быдло апосля экзикуций даже спать в масках будет
КАТЕГОРИЧНО ПІДТРИМУЮ.
Давно кажу,що штрафи 17 і 34 000 -ПОЗА МЕЖАМИ ЗДОРОВОГО ГЛУЗДУ.
Штрафи рівня турецьких....
мені особисто по..уй доля того,хто заразив інших,котрі померли...
"бо єму било трудно дишать"... ((
путін = ХУ№ло ?
це не прості люди. Иліта.
опять на дороги и сериалы?
просрали страну и нечего больше пилить?
результат?
Тому Вам ніхто з них не відповів.
Тонни праведного гніву і ноль ефективності!
Штрафи начислити можна,але їх відміняють по суду.
Пропоную доповнити можливістю відпрацювати штраф на ниві
боротьби з коронавірусом.На вибір:17тис штрафу або 50год чергування
в інфекційній лікарні,або швидкій.В повній амуніції! На третій день дурь з голови.........
І обовязково,брати з кожного " атеїста" розписку з приблизно таким текстом:
" Якщо в мене раптом чомусь підвищиться темперетура,пропаде нюх і смак,
появляться проблеми з диханням-зобовязуюся в лікарню не йти,а тихо заповзу
в якусь щілину і там або засохну ,або НІТ!!!!!!!!!!!!!..................