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Новини Політика України Конституційна криза
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ВР (11733) Зеленський (17459) КС (1154) Монастирський (369)

Рада наступного тижня більшу частину часу присвятить питанню КС, - "слуга народу" Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада наступного тижня більшу частину часу присвятить питанню КС, -

До понеділка в профільний комітет Ради може надійти не менше 10 законопроєктів щодо оптимальних варіантів вирішення ситуації навколо скандального рішення Конституційного суду.

Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, Зеленський готовий до "суперрадикальних заходів".

"Думаю, до понеділка ми матимемо не менш ніж 10 проєктів (від різних політичних сил) з різними концепціями вирішення цього питання. Я переконаний, що Рада наступного тижня більшу частину часу присвятить саме цьому питанню, щоб виправити рішення КСУ", – сказав він.

Монастирський додав, що в профільному комітеті вже розробляють відповідний законопроєкт.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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Топ коментарі
+3
Слуга народа вже звучить як кепкування над здоровим глуздом.
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31.10.2020 10:47
+2
Закрыть вопрос ,судей иуд на НАРЫ ! Рада на следующей неделе большую часть времени посвятит вопросу КС, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 6081
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31.10.2020 10:44
+1
СУДЕЙСКАЯ МАФИЯ В УКРАИНЕ РАБОТАЕТ ТАКИМ ОБРАЗОМ, что достаточно оставить на работе всего ОДНОГО нынешнего судью, чтобы он в удобный момент восстановил на работе ВСЕХ, кого уволят сейчас, - с выплатой им всем за ГОС. (т.е., ЗА НАШ) счёт - щедрых компенсаций неполученных зарплат, премий, "моральных" ущербов (это у них-то!) и т.д... Т.Е., СЕЙЧАС ВСЕ ОНИ ФАКТИЧЕСКИ ВСЕГО ЛИШЬ УЙДУТ ВО ВРЕМЕННЫЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА...
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31.10.2020 10:55
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Закрыть вопрос ,судей иуд на НАРЫ ! Рада на следующей неделе большую часть времени посвятит вопросу КС, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 6081
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31.10.2020 10:44 Відповісти
Они подадут в европейский суд и выиграют, получат компенсацию и ты ее оплатишь, ото будут нары.
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31.10.2020 11:05 Відповісти
просто надо решить - какой зашморг применить пеньковый или капроновый
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31.10.2020 11:32 Відповісти
Правильно!!! І отримати натомість
6 суддів від зЁ
6 суддів від монобільшості зЁ у ВР
6 суддів від портновського з'їзду суддів
Маладец, вот, вазьми пять рублей, заработал.
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31.10.2020 11:53 Відповісти
"Есть человек, и есть проблемы. Нет человека, и нет проблем".
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31.10.2020 10:46 Відповісти
Слуга народа вже звучить як кепкування над здоровим глуздом.
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31.10.2020 10:47 Відповісти
Это когда-то комуняки придумали, одно нае..алово сменилось другим.
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31.10.2020 11:53 Відповісти
Американская модель принята в США, Аргентине, Японии, Норвегии, а также в Австралии, Индии и на Мальте. Проверка конституционности актов, согласно данной модели, осуществляется судами общей юрисдикции, причем вопрос о конституционности закона может быть поставлен только в связи с рассмотрением конкретного судебного дела и, соответственно, только в случае, если закон пребывает в действии. Правом такого контроля в последних трех странах наделен только Верховный суд, после того как дело поступит к нему от нижестоящих судов, которые проверять конституционность законов не могут. В остальных странах этим правом обладает каждая судебная инстанция.
Следует отметить, что в США обязательным для всех судов является только решение Верховного суда относительно неконституционности закона, хотя признать его таковым может любой суд. Закон, признанный Верховным судом неконституционным, формально продолжает действовать, но по сути теряет юридическую силу, поэтому ни один суд и ни один административный орган его не применяют. Парламент, как правило, такой закон вскоре отменяет.
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31.10.2020 10:50 Відповісти
СУДЕЙСКАЯ МАФИЯ В УКРАИНЕ РАБОТАЕТ ТАКИМ ОБРАЗОМ, что достаточно оставить на работе всего ОДНОГО нынешнего судью, чтобы он в удобный момент восстановил на работе ВСЕХ, кого уволят сейчас, - с выплатой им всем за ГОС. (т.е., ЗА НАШ) счёт - щедрых компенсаций неполученных зарплат, премий, "моральных" ущербов (это у них-то!) и т.д... Т.Е., СЕЙЧАС ВСЕ ОНИ ФАКТИЧЕСКИ ВСЕГО ЛИШЬ УЙДУТ ВО ВРЕМЕННЫЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА...
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31.10.2020 10:55 Відповісти
Кратко из досье - Монастырский, Денис Анатольевич. Юрист экономист
Политический деятель Рада на следующей неделе большую часть времени посвятит вопросу КС, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 6502 - аж с 2019. г.
По совместительству - эксперт по вопросам реформирования правоохранительной и судебной систем. Реформы налицо Рада на следующей неделе большую часть времени посвятит вопросу КС, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 4456
И такие ребятки нам Конституцию разъясняют Рада на следующей неделе большую часть времени посвятит вопросу КС, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 8580
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31.10.2020 10:56 Відповісти
Рада на следующей неделе большую часть времени посвятит вопросу КС, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 2460
Наші судді перевертні вони майже всі продажні кремлівські шкури, і ще й бандити - корупціонери! Але їх продажні шкури злодюг на оббивку крісел якраз і підійшли б.
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31.10.2020 11:07 Відповісти
Кто понимает, тот голосовать за розгон не будет. Первым Петя будет, против или воздержался. А Зелень сдуру уже пожелтела. Подводят его к приговору, но не к оправдательному, как он сделал некоторому.
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31.10.2020 11:11 Відповісти
Некоторых (очень немногих) все же заинтересовало, почему это Вова Зеленский так возбудился? Почему разрешил шабаш титушек возле КС? Что это у него так запоздало, прорезалось чувство социальной справедливости и такая пролетарская ненависть к упырям? А ларчик просто открывался, - в КС сейчас зависло дело о конституционности принятых Зеленским и его табуретками из ВР законов о дерибане украинской земли. Вот откуда растут ноги у этих позывов "справедливости" о разгоне нынешнего состава КС. И адекватные граждане их конечно должны поддержать, но только после того, когда КС будет вынесено решение по данному вопросу. Но на сегодняшний день о реальной подоплеке нынешнего кипеша и об истинных заказчиках мы можем даже не догадываться...
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31.10.2020 11:15 Відповісти
Рада наступного тижня більшу частину часу присвятить питанню КС, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 9139 Та передайте "ВОПРОС" садистам сидельцам в месте с членами КС
и за один день он будет закрыт...
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31.10.2020 11:34 Відповісти
Квартал-95 закривається на 9 років. Усі переходять на роботу в Конституційний суд.
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31.10.2020 11:39 Відповісти
Квартал-95 закривається на 9 років. Усі переходять на роботу в Конституційний суд.
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31.10.2020 11:41 Відповісти
Не дай Бог! Тоді Україна "закриється" назавжди... з такими спеціалістами конституційного права.
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31.10.2020 12:26 Відповісти
Ы все це замість того, щоб виправити одну статтю у діючому Законі і швиденько підготувати Ще один?
Маладцьі! Вазьмите по 5 рублей, заработали...
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31.10.2020 11:57 Відповісти



Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·1 чСергій Медвідь Уся країна завмерла біля телевізорів в очікуванні розв'язки в серіалі про Голобородька Де буде показано,як гарант Конституції Після того як забив ... на Конституцію Шукає Конституційний спосіб,щоб звільнити суддів Конституційного суду
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31.10.2020 12:15 Відповісти
Рада наступного тижня більшу частину часу присвятить питанню КС, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 2805
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31.10.2020 12:18 Відповісти
Потрібно внести зміни до Конситуції, це зробити Верховний суд і в ньому Департамент з десяти фахівців по конституціонному праву, також позбавити президента повноважень Головнокомандувача і міжнародних зв'язків, та залишити лише право нагляду за дотриманням конституції в країні, а всі інші питання вирішуються прем'єром і його міністрами в КМУ. Та скоротити витрати ліквідувавши цей КС суд перманнтної ганьби з їх заплатами майже в 1 млн. грн і пенсіями в 250 000 грн при середній пенсії 3000 грн, що вже означає відвертий соціальний расизм в Україні з прошарком дорогих дармоїдів яких хтось там розставляє. Також обов'язково в трибуналі розглянути тих суддів що надали Кучмі третій термін, і Януковичу поноважень. Бо далі це тупик і розвал країни, а також замість того щоб плодити НАБУ, НАЗК, ДБР, АКП. АКС вимагати від ген прокурора викоання його обов'язків не члена мафії а правоохоронця Українского правосуддя. Росія, обломавши зуби на агресії, активно зараз працює над дестабілізацією країни з середини, для її остаточного знищення руками суддів, агентів впливу, інфоромаційної війни тощо.
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31.10.2020 12:55 Відповісти
 
 