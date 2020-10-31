Рада наступного тижня більшу частину часу присвятить питанню КС, - "слуга народу" Монастирський
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До понеділка в профільний комітет Ради може надійти не менше 10 законопроєктів щодо оптимальних варіантів вирішення ситуації навколо скандального рішення Конституційного суду.
Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, Зеленський готовий до "суперрадикальних заходів".
"Думаю, до понеділка ми матимемо не менш ніж 10 проєктів (від різних політичних сил) з різними концепціями вирішення цього питання. Я переконаний, що Рада наступного тижня більшу частину часу присвятить саме цьому питанню, щоб виправити рішення КСУ", – сказав він.
Монастирський додав, що в профільному комітеті вже розробляють відповідний законопроєкт.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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6 суддів від зЁ
6 суддів від монобільшості зЁ у ВР
6 суддів від портновського з'їзду суддів
Маладец, вот, вазьми пять рублей, заработал.
Следует отметить, что в США обязательным для всех судов является только решение Верховного суда относительно неконституционности закона, хотя признать его таковым может любой суд. Закон, признанный Верховным судом неконституционным, формально продолжает действовать, но по сути теряет юридическую силу, поэтому ни один суд и ни один административный орган его не применяют. Парламент, как правило, такой закон вскоре отменяет.
Политический деятель - аж с 2019. г.
По совместительству - эксперт по вопросам реформирования правоохранительной и судебной систем. Реформы налицо
И такие ребятки нам Конституцию разъясняют
Наші судді перевертні вони майже всі продажні кремлівські шкури, і ще й бандити - корупціонери! Але їх продажні шкури злодюг на оббивку крісел якраз і підійшли б.
и за один день он будет закрыт...
Маладцьі! Вазьмите по 5 рублей, заработали...
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·1 чСергій Медвідь Уся країна завмерла біля телевізорів в очікуванні розв'язки в серіалі про Голобородька Де буде показано,як гарант Конституції Після того як забив ... на Конституцію Шукає Конституційний спосіб,щоб звільнити суддів Конституційного суду