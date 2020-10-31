У РНБО планують створити Центр протидії гібридним загрозам: проєкт указу вже розроблено, - Данілов
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В Апараті Ради національної безпеки та оборони розробили проєкт указу Президента про створення на базі РНБО Центру протидії гібридним загрозам.
Пр це йшлося під час зустрічі секретаря Ради Олексія Данілова з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії Меліндою Сіммонс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу РНБО.
"Під час зустрічі сторони обговорили питання двостороннього співробітництва, зокрема, у сфері інформаційної безпеки, протидії гібридним загрозам та оборонній реформі. Окрему увагу було приділено рішенню Конституційного Суду України щодо скасування е-декларування", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, Данілов повідомив, що розроблено проєкт указу глави держави про створення на базі Апарату РНБО Центру протидії гібридним загрозам. Рішення щодо його запуску опрацьовується в Офісі Президента.
"Ми цілодобово моніторимо усі процеси, що відбуваються в інфопросторі, і усвідомлюємо, що розбудова сталої системи протидії гібридним загрозам і створення відповідної структури є вкрай нагальними", - зазначив секретар РНБО.
Він додав, що нова Стратегія національної безпеки України передбачає розробку 14 галузевих стратегій, зокрема у сфері інформаційної безпеки. Данілов відзначив важливість залучення британських партнерів до розробки цієї стратегії.
Секретар Радбезу також наголосив на пріоритетності для України реформування сектору безпеки й оборони, важливості використання IT-компонентів, високоточної зброї.
Своєю чергою Мелінда Сіммонс висловила готовність Великої Британії, яка є ключовим партнером України у сфері розбудови системи протидії гібридним загрозам, і надалі надавати необхідну допомогу та підтримку.
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почему "Центр", а не "Оффис" ?
поруччик Игорь, Вы дурак !
Данилов еще тот, конечно, но "полковник" Онотоле окончательно все развалит и разворует
но, он испугался ответственности и гордо отказался
Не Сурков, часом ?
Тут треба захист від удару ззаду таких опасних чуваков, як Яременко .
а они, ***, Центры открывают.. Указики выносят..
может начать с этих падл...тут даже Центр создавать не надо
или суть как раз в создании видимости бурной деятельности...и чтоб никого не обидеть ?
Ви бачите які підступні судді?
ПОКУСИЛИСЬ НА ДЕРЖАВНИЙ ЛАД,
МАЙЖЕ РОЗВАЛИЛИ ЕКОНОМІКУ,
ПІДІРВАЛИ МІЖНАРОДНУ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ,
ЧЕРЕЗ НИХ ТЕПЕР ГРОШЕЙ НЕ ДАДУТЬ І ЗАБЕРУТЬ БЕЗВІЗ!
Дайош всю власть народу ЗЄ
і його бородатой сєкрєтарше,
а також Бабушкє Бєнє і Ахметову з Медведчуком!