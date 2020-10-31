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У РНБО планують створити Центр протидії гібридним загрозам: проєкт указу вже розроблено, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У РНБО планують створити Центр протидії гібридним загрозам: проєкт указу вже розроблено, - Данілов

В Апараті Ради національної безпеки та оборони розробили проєкт указу Президента про створення на базі РНБО Центру протидії гібридним загрозам.

 Пр це йшлося під час зустрічі секретаря Ради Олексія Данілова з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії Меліндою Сіммонс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу РНБО.

"Під час зустрічі сторони обговорили питання двостороннього співробітництва, зокрема, у сфері інформаційної безпеки, протидії гібридним загрозам та оборонній реформі. Окрему увагу було приділено рішенню Конституційного Суду України щодо скасування е-декларування", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Данілов повідомив, що розроблено проєкт указу глави держави про створення на базі Апарату РНБО Центру протидії гібридним загрозам. Рішення щодо його запуску опрацьовується в Офісі Президента.

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У РНБО планують створити Центр протидії гібридним загрозам: проєкт указу вже розроблено, - Данілов 01

"Ми цілодобово моніторимо усі процеси, що відбуваються в інфопросторі, і усвідомлюємо, що розбудова сталої системи протидії гібридним загрозам і створення відповідної структури є вкрай нагальними", - зазначив секретар РНБО.

Він додав, що нова Стратегія національної безпеки України передбачає розробку 14 галузевих стратегій, зокрема у сфері інформаційної безпеки. Данілов відзначив важливість залучення британських партнерів до розробки цієї стратегії.

Секретар Радбезу також наголосив на пріоритетності для України реформування сектору безпеки й оборони, важливості використання IT-компонентів, високоточної зброї.

Також читайте: Данілов заявив про причетність Росії до рішення КС, яке викликало конституційну кризу

У РНБО планують створити Центр протидії гібридним загрозам: проєкт указу вже розроблено, - Данілов 02

Своєю чергою Мелінда Сіммонс висловила готовність Великої Британії, яка є ключовим партнером України у сфері розбудови системи протидії гібридним загрозам, і надалі надавати необхідну допомогу та підтримку.
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Топ коментарі
+8
у нас СНБО, СБУ, ГенПрокурватура, ГБР и перЗедент не замечают существование Каломойского, братьев Суркисов, Медведчука, коррумпированных судей КС, ОАСК, ВысшРады Кривосудия, которые являются угрозой нац безопасности..
а они, ***, Центры открывают.. Указики выносят..
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31.10.2020 11:10
+4
Ну ти прямо Наполеон ! Скажи мені, а де твій Гриценко воював? В себе дома з дружиною ?
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31.10.2020 11:16
+3
Огласите весь штат центра.?
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31.10.2020 11:09
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Саме РНБОУ і є центром по протидії гібридним загрозам, але Данілов слабкий секретар і тому треба створювати ще якусь незрозумілу структуру яку буде замість Данілова працювати! Дешевше і краще замінити Данілова на Гриценка, і тоді все буде працювати!
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31.10.2020 11:07 Відповісти
Ну ти прямо Наполеон ! Скажи мені, а де твій Гриценко воював? В себе дома з дружиною ?
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31.10.2020 11:16 Відповісти
Там де Гриценко воює, він перемагає.
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31.10.2020 11:27 Відповісти
Я відкрию тобі таємницю, він не бойовий офіцер , а паркетний. Єдине де він переміг, успішно розпродав майно ЗСУ.
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31.10.2020 11:30 Відповісти
путін в часи роботи Гриценка міністром оборони боявся навіть косо дивитись в сторону України, бо ЗСУ мали таку боєготовність, що могли розбити путіна на будь якому напрямку. Навіть країни НАТО боялись України, бо українська армія не вилазила з полігонів, льотчики мали нальот більше ніж в країнах НАТО, спецназ постійно був на навчаннях, а ВМСУ виводило в море більше боєготових кораблів ніж в Чорноморському флоті росії могло відчалити від причальної стійки. ВДВ, морпіхи, танкісти - всі були на піку своєї підготовки! росія навіть подумати не могла про якісь провокації в Криму, бо українська армія була найпотужніша військова сила в регіоні! Це все стало можливим завдяки Гриценку, який направив всі гроші на бойову підготовку в повному обсязі і виконав всі безпрецедентно розширені програми бойової підготовки на 100%. Ані до Гриценка, ані після Гриценка такого не було, не було стільки навчань та тренувань, не було виконання військового бюджету міністерством оборони на 100%! Кожен рік в нас військовий бюджет лишається недовиконаним через неспроможність міноборони оформити потрібні документи та організувати потрібні процедури!
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31.10.2020 11:42 Відповісти
А який у тебе діагноз у медичній карті, тобі відомо?
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31.10.2020 12:00 Відповісти
Це така філософія - розпродавання війсського майна як засіб перемоги ворога у війні соплежуями гриценками.
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31.10.2020 12:24 Відповісти
главная претензия:
почему "Центр", а не "Оффис" ? В СНБО планируют создать Центр противодействия гибридным угрозам: проект указа уже разработан, - Данилов - Цензор.НЕТ 7092

поруччик Игорь, Вы дурак !
Данилов еще тот, конечно, но "полковник" Онотоле окончательно все развалит и разворует В СНБО планируют создать Центр противодействия гибридным угрозам: проект указа уже разработан, - Данилов - Цензор.НЕТ 9052
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31.10.2020 11:22 Відповісти
Данілов був абсолютно далекий від РНБОУ і досі не піднявся до потрібно рівня розуміння процесів і проблематики безпеки і оборони. Данілов це колишній губернатор і він десь на цьому рівні і працює а піднятись вище він не може, бо немає кому його навчити працювати!
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31.10.2020 11:28 Відповісти
а "полковнику" Онотоле доверили в 14-м командовать только взводом.

но, он испугался ответственности и гордо отказался У РНБО планують створити Центр протидії гібридним загрозам: проєкт указу вже розроблено, - Данілов - Цензор.НЕТ 8319
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31.10.2020 11:51 Відповісти
Гриценко працював в міністерстві оборони в 2014 році на громадських засадах і допомагав Тенюху розібратись в ситуації і при'няти потрібні рішення. Після того як Турчинов відмовився віддавати наказ на застосування зброї, Тенюх пішов з посади і Гриценко пішов разом з ним. Потім міністрами оборони призначали різних людей які повністю провалили всю роботу, як і ******** міністр оборони Таран, який досі не використав кошти виділені урядом на забезпечення ЗСУ всім необхідним!
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31.10.2020 11:55 Відповісти
Огласите весь штат центра.?
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31.10.2020 11:09 Відповісти
витольд, макарыч, и молодая команда.
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31.10.2020 11:12 Відповісти
А хто автор проекту ?
Не Сурков, часом ?
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31.10.2020 11:10 Відповісти
у нас своих кив хватает.
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31.10.2020 11:11 Відповісти
Той по онанобєзопасності.
Тут треба захист від удару ззаду таких опасних чуваков, як Яременко .
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31.10.2020 11:23 Відповісти
Витольда Ф., назначьте, Маша будет рада.
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31.10.2020 11:10 Відповісти
у нас СНБО, СБУ, ГенПрокурватура, ГБР и перЗедент не замечают существование Каломойского, братьев Суркисов, Медведчука, коррумпированных судей КС, ОАСК, ВысшРады Кривосудия, которые являются угрозой нац безопасности..
а они, ***, Центры открывают.. Указики выносят..
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31.10.2020 11:10 Відповісти
депортировать указанных Вами тварей в зону ЧАЭС без права выезда и ввести визы с балалаечной козломордией,большинство проблем сами собой уйдут
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31.10.2020 11:49 Відповісти
Типа прямой закрыт а частоты отдать Медвейчуковским помойкам?!
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31.10.2020 11:12 Відповісти
Зеленое стадо в целом...и зеленое снбо в частности могут только сотрясать возлух и вредить Украине..
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31.10.2020 11:14 Відповісти
Вова, куда ты полез? Такого умного у нас еще не было.
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31.10.2020 11:14 Відповісти
"Данилов подчеркнул важность привлечения британских партнеров к разработке этой стратегии." Имеется ввиду опыт МИ-5 и МИ-6
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31.10.2020 11:15 Відповісти
А британские партньоры об этом знают?
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31.10.2020 11:28 Відповісти
а посещение мертвечуком ***** - это гибридная угроза? или так....посиделка двух кумасей??
может начать с этих падл...тут даже Центр создавать не надо
или суть как раз в создании видимости бурной деятельности...и чтоб никого не обидеть ?
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31.10.2020 11:18 Відповісти
а может еще рано????? подождем кокда кс отменит ответственность чиновников за убийство.
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31.10.2020 11:20 Відповісти
судей так точно отменит
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31.10.2020 23:56 Відповісти
Війни в нас не має, а є гібридна загроза? Ну для гібридного призедента така і загроза.
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31.10.2020 11:21 Відповісти
У всьому винен КС, а Зеббіл і його секретарка нєпрічьом!

Ви бачите які підступні судді?


ПОКУСИЛИСЬ НА ДЕРЖАВНИЙ ЛАД,

МАЙЖЕ РОЗВАЛИЛИ ЕКОНОМІКУ,

ПІДІРВАЛИ МІЖНАРОДНУ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ,

ЧЕРЕЗ НИХ ТЕПЕР ГРОШЕЙ НЕ ДАДУТЬ І ЗАБЕРУТЬ БЕЗВІЗ!

Дайош всю власть народу ЗЄ
і його бородатой сєкрєтарше,
а також Бабушкє Бєнє і Ахметову з Медведчуком!
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31.10.2020 11:29 Відповісти
В ОП сидит гибрид завхоза и зепрездентского опекуна. А еще он гибрид "защитника украинских интересов" и кремлядско-*********** крота. О гибриде "радетеля" об Украине и любимого *********** кума и пропихателя кремлядских идей с собственных нескольких зомбиканалов и напоминать не надо.. Плюсуйте сюда кукловода всего нынешнего театра абсурда, "гудка" благодетеля-обирателя, и точно не промахнетесь. Вот где угрозы реальные, вот где гниды пытающиеся обнулить независимость Украины в пользу своего мокшанского сцарька. А вы там в совете-нб потрещали, разошлись и забыли.
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31.10.2020 11:34 Відповісти
Когда примут закон о запрете гос служащим и депутатам вступать в какие либо неофициальные контакты с представителями рашки?
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31.10.2020 12:07 Відповісти
имени Медведчука.
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31.10.2020 12:25 Відповісти
 
 