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МЗС РФ відповіло на лист Пашиняна Путіну: Москва надасть Єревану допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені на територію Вірменії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

МЗС РФ відповіло на лист Пашиняна Путіну: Москва надасть Єревану допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені на територію Вірменії

МЗС Росії в суботу випустило заяву у зв'язку зі зверненням прем'єр-міністра Республіки Вірменія Нікола Пашиняна до президента Російської Федерації Володимира Путіна, в якій підтверджується прихильність Росії союзницьким зобов'язанням щодо Вірменії.

"Відповідно до договору Росія надасть Єревану всю необхідну допомогу, якщо бойові зіткнення перенесуться безпосередньо на територію Вірменії", – йдеться в заяві на сайті російського зовнішньополітичного відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У МЗС РФ знову закликали сторони нагірно-карабаського конфлікту "до негайного припинення вогню, деескалації напруженості і повернення до субстантивних переговорів з метою досягнення мирного врегулювання на основі базових принципів у руслі домовленостей, досягнутих міністрами закордонних справ Російської Федерації, Азербайджанської Республіки і Республіки Вірменія в Москві 10 жовтня цього року".

У заяві МЗС РФ наголошується, що у зв'язку зі зверненням прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна до президента РФ Володимира Путіна з проханням почати консультації з метою визначення виду та обсягу допомоги, яку Росія може надати Вірменії, "підтверджуємо прихильність Російської Федерації союзницьким зобов'язанням щодо Республіки Вірменія, що, зокрема, випливають із Договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу між Російською Федерацією і Республікою Вірменія від 29 серпня 1997 р".

"Низка статей цього Договору передбачають конкретні дії в разі виникнення загрози збройного нападу або акту агресії на територію одне одного", – нагадали в російському МЗС.

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Топ коментарі
+40
Ну что Пашинян, помогли тебе твои кацапы? Помогло ОДКБ? Помогли смеющиеся искандеры? Панцири? С-300? Военные базы кацапов на твоей территории? Помогло лебезение перед кремлем и голосование в унисон с парашей в ООН по Крыму?
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31.10.2020 11:39
+32
Кацапы всегда кинут и обманут. Народ такой.
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31.10.2020 11:26
+29
Алиев ****** жопу вытер... Это Эрдоган путину запретил вмешиваться в кавказкие дела) У путина запрещалка еще не выросла=)
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31.10.2020 11:32
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"Ах ты бродяга,смертный прыщ! На колени,червь! Ты чьих будешь? Чей холоп,спрашиваю?У,сущеглупый холоп!" (с). З відповіді кацапсинського МЗС на сльозне прохання пащиняна про допомогу...
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31.10.2020 12:26 Відповісти
МЗС РФ відповіло на лист Пашиняна Путіну: Москва надасть Єревану допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені на територію Вірменії - Цензор.НЕТ 6571
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31.10.2020 12:26 Відповісти
Помогли тебе твои москали?)
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31.10.2020 16:49 Відповісти
Боестолкновения надо переносить на расию,причем, на двух направлениях
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31.10.2020 12:33 Відповісти
К сожалению никто такого в ближайшее время делать не будет. Велики риски. У абизяны ядреная бонба. Эх, а жаль конечно. Нет ничего краше горящего кремля. МЗС РФ відповіло на лист Пашиняна Путіну: Москва надасть Єревану допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені на територію Вірменії - Цензор.НЕТ 3993
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31.10.2020 16:25 Відповісти
Сцыкуны гэбэшные могут только бить заведомо слабых и деньги п...ить,а мы их боимся
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31.10.2020 12:33 Відповісти
Не ми їх не боїмся, а зєлєпукін і ко......!!!
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31.10.2020 13:04 Відповісти
Вже в сирійському Дейр-ез-Зорі "допомогали", за ніч три сотні чорних мішків добрив собою наповнили, більше бажань нема МЗС РФ відповіло на лист Пашиняна Путіну: Москва надасть Єревану допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені на територію Вірменії - Цензор.НЕТ 2927
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31.10.2020 12:35 Відповісти
новости Сранска и Сысрани
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31.10.2020 12:38 Відповісти
"Гоняють". Просто їздити не вміють. Навіть в пустелі, не те, що по дорогах
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31.10.2020 12:45 Відповісти
От блін!МЗС РФ відповіло на лист Пашиняна Путіну: Москва надасть Єревану допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені на територію Вірменії - Цензор.НЕТ 5085
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31.10.2020 12:57 Відповісти
Ти ба, які чесні москалі-терористи. А чиї то касетні бомби впали на азербайджанські міста?
.
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31.10.2020 12:38 Відповісти
"Великий Лаптестан"-Московия в очередной раз киданула своих типа "союзников" МЗС РФ відповіло на лист Пашиняна Путіну: Москва надасть Єревану допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені на територію Вірменії - Цензор.НЕТ 7423 Лаптеногим скрепАносцам возможность качать свой газ по турецкому потоку милее и важнее пропагандистской чепухни про "защиту православных братьев" армян именно поэтому по всему инету последние недели московские пропагандоны раскручивают "объяснялку" для ватноголовых недоумков, мол мы никого не предали, Карабах пущай забирают, жалко штоле МЗС РФ відповіло на лист Пашиняна Путіну: Москва надасть Єревану допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені на територію Вірменії - Цензор.НЕТ 7295 а вот если начнут бить по Армении, вот тогда уж ... Хотя кремляди прекрасно знают - цель Азербайджана вернуть свою оккупированную территорию - Карабах, на Армению они не претендуют...
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31.10.2020 12:39 Відповісти
самое время ******* по луГандону
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31.10.2020 12:39 Відповісти
А сенсу? Воні буде на весь світ. Ще й потім пенсії їм плати. Паркан, так паркан.
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31.10.2020 12:47 Відповісти
В даному випадку РФ веде себе дуже раціонально. В те, що вони раптом стали такими законослухняними не вірю, сцять встрявати конфлікт з Туреччиною. Висновок такий: примусити РФ дотримуватися норм міжнародного права можна тільки єдиним шляхом, загрозою дуже великих, непоправних втрат. Найкращий аргумент з ними: великий дрин за спиною.
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31.10.2020 12:41 Відповісти
Вы кэп очевидность. Кацапы всегда если что и признавали то только силу. Все остальное для них значения не имеет. Ибо у них нет ни чести, ни совести, ничего короче человеческого. В определенном смысле они нелюди.
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31.10.2020 16:28 Відповісти
А я б не банив. Нехай їхня гидотність була б видна усім. Ну це власне особисто моя думка.
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31.10.2020 16:29 Відповісти
Проще говоря...Мацква четка заявила что территория Нагорного Карабаха не есть территорией Армении.. Если кратко - мацква послала армян подальше..
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31.10.2020 13:05 Відповісти
ну сменилось руководство Армении, начало вести свою политику - многовекторную. как Лукашенко.
вот и доскакались, нафиг им помогать. пускай сами сами своими.
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01.11.2020 11:05 Відповісти
пуцин с эрдоганом уже давно всё поделили.. так что касапское нытьё не актуально и как всегда - бестолково..
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31.10.2020 13:22 Відповісти
Это намёк Алиеву - гасите их на территории Карабаха, мы не против😁
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31.10.2020 13:27 Відповісти
Кинули пашиняху кацапы... ОТОЖ! НЕ ХРЕН ШАСТАТЬ...
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31.10.2020 13:43 Відповісти
Украине стоило бы развивать в инфо-пространстве РФ мысль «Власти продали армян братьев по вере за помидоры Эрдогана», а у Армян - «от ОДКБ толку нет. Помощи 0, только обязательства»
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31.10.2020 13:55 Відповісти
Это для глупых людей. Общеизвестно, что РФ признает Карабах азербайджанским.
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31.10.2020 19:06 Відповісти
Эрдоган принудил к миру всю кокошную рать!
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31.10.2020 14:00 Відповісти
Еще один, пыня введи вайска
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31.10.2020 14:17 Відповісти
Ну, а если, азербайджанцы "по-сталински" и почнут добивать врага в его логове, то раша вмешается? Да наплюёт она на тот Договор как на Будапештский меморандум и договоренности по Донбассу!
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31.10.2020 14:57 Відповісти
А если сотрут твою вЯликую расею ? Ты накатишь еще пару стаканов бояры за сралина , за пуцина ? МЗС РФ відповіло на лист Пашиняна Путіну: Москва надасть Єревану допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені на територію Вірменії - Цензор.НЕТ 4475Ты шо не видишь бурят что совдеповская техника 70-80 годов уже не катит , а новых технологий у вас пока нет .США уже ф-35 массово выпускает и союзникам своим продает . Пока что все факты их применения закончились со 100% результатом .
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31.10.2020 16:14 Відповісти
Ответ России соответствует договору и ничего больше
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31.10.2020 15:25 Відповісти
Ответ России соответствует договору и ничего больше
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31.10.2020 15:27 Відповісти
Армянское радио. «Последние сводки с полей боёв. Героические войска республики Арцах победоносно отступают, а азербайджанцы беспорядочно, в панике, бегут за ними…»
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31.10.2020 15:28 Відповісти
Ну дык расеяне это могут запросто организовать, у мацквы имеется большой опыт в проведении подобных провокаций.
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31.10.2020 16:43 Відповісти
Карабах был оккупирован Арменией не в бытность Путина президентом. Поэтому он не воспринимает это как что то личное. И на будет сраться не то что с Турцией но даже и с Азербайджаном. А вот если на территории Армении будет конфликт то вмешается ибо это будет для него личным.
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31.10.2020 19:27 Відповісти
Вірмени багато сторіч відстоюють свої права і гідність в боротьбі з загарбниками. Вони мають дистанціюватися від політичних авантюр кремлівського режиму і не перетворюватися на його ляльку і цапа відбувайла.
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31.10.2020 20:21 Відповісти
Мужики, плиз, пишите по русски. Сайт русскоговорящий, и не украинцам, как я, тоже интересно ваше мнение. А украинский, увы, не знаю, я родом из Баку.
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31.10.2020 21:02 Відповісти
А шо тут скажешь? Хоть по какому, Карабах - Азербайджан и путен ссыт вписываться за армян, вот и лепят тексты про "если ,вдруг, когда-нибуть...и т.д. на территорию Армении " , а туда Азербайджан НИКОГДА не пойдет, никчему это. Как то так. Одним словом - красавцы.
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31.10.2020 21:49 Відповісти
Армения сменила политику и доигралась с западом. Теперь пускай получает за свои виляния задним местом.
как и Беларусь виляла виляла и довиляла МЗС РФ відповіло на лист Пашиняна Путіну: Москва надасть Єревану допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені на територію Вірменії - Цензор.НЕТ 1945
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01.11.2020 11:07 Відповісти
И засраха доиграется ..... МЗС РФ відповіло на лист Пашиняна Путіну: Москва надасть Єревану допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені на територію Вірменії - Цензор.НЕТ 6651
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01.11.2020 13:25 Відповісти
Сайт український! Гугл в помощь!
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01.11.2020 00:44 Відповісти
расея тем самым признала,что Карабах -земля азеров. Усралась расеюшка, усралась.
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31.10.2020 21:45 Відповісти
А що ж так!? Кацапи не хочуть допомагати своїм армянським братушкам? Чи ссикотно? Кацап - це така сциклива тварина, що розуміє лише мову сили, і поважає лише силу!!!
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01.11.2020 00:42 Відповісти
у России два брата: Армия и Флот.
остальное побоку...
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01.11.2020 11:08 Відповісти
Два брата : ким -чен- ын и пут -ын . И побоку их .Визовый режим и минные поля на границе поставить .
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01.11.2020 13:29 Відповісти
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