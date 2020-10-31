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Азербайджан не бачить підстав для втягнення третіх країн у конфлікт у Карабасі: це війна між нами і Вірменією, - Алієв

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Азербайджан не бачить підстав для втягнення третіх країн у конфлікт у Карабасі: це війна між нами і Вірменією, - Алієв

Азербайджан проти участі третіх країн в конфлікті в Нагірному Карабасі і не бачить підстав для цього, заявив президент Ільхам Алієв.

"Ми не хочемо залучення будь-якої третьої країни (в конфлікт. - Ред.) ми також не бачимо можливості втягнення будь-якої країни. Бо всі сусідні країни це наші партнери і друзі", - сказав Алієв в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD , передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Азербайджанський лідер стверджує, що Вірменія нібито прагне залучити низку сусідніх країн в конфлікт. "Однак, я впевнений, цього не станеться. Це війна між нами і Вірменією і всі інші мають триматися в стороні від неї", - зазначив президент.

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Алієв додав, що турецькі винищувачі F-16 розташовані в Азербайджані, але не були використані в бойових діях в Карабасі. "Вони (винищувачі F-16. - Ред.) розташовані  в Баку як показник солідарності. Вони в жодних яких боях участі не беруть, і їхня участь не планується", - сказав азербайджанський лідер.

У суботу в МЗС Вірменії повідомили, що Пашинян направив Путіну лист з проханням про допомогу. У МЗС РФ відповіли: Москва надасть Єревану допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені на територію Вірменії.
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Топ коментарі
+29
У Азербайджану вистачає власних військових, людських та фінансових ресурсів, щоб зламати хребет вірменським окупантам. Вірменія вибрала шлях самознищення і після нищівної поразки в Карабахській війні її чекають довгі роки хаосу, нестабільності й розрухи. Пашиняна чекає безславний кінець , можливе його вбивство . Вірмени будуть масово втікати з Вірменії, Вірменія перетвориться в зруйновану пустку - так як вірмени зробили зруйновану пустку з Агдама, Фізулі та Джетраїла. Посіяли вірмени вітер - пожинають бурю. Перемоги Азербайджану!
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31.10.2020 11:44
+20
Молодец...это не наш ЗЕня
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31.10.2020 11:42
+15
борья. ты удмурт? или какое нибудь коми?
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31.10.2020 11:49
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Он, Пашинян имел ввиду, наверное: "Рашия могла бы санкции ввести против Азербайджана" хотя бы. Азербайджан не бачить підстав для втягнення третіх країн у конфлікт у Карабасі: це війна між нами і Вірменією, - Алієв - Цензор.НЕТ 3732
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31.10.2020 17:15 Відповісти
Певым делом, первым делом- самолеты, ну а девушки- а девушки- потом!
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31.10.2020 20:19 Відповісти
Азербайджанская армия уничтожает армянских террористов . https://www.youtube.com/watch?v=flhcJHXVUHU

Утилизация армянских террористов продолжается, как в живой силе, так и в технике. https://www.youtube.com/watch?v=idrd7mZhVD4

Скотобойня им. Никола Пашиняна продолжает свою работу. Трупы оккупантов на освобожденных территориях https://www.youtube.com/watch?v=n641qBhauLw
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31.10.2020 18:04 Відповісти
Кто бы сомневался, ежели Рафики и Хачики нахлобучивают и лохматят шерсть на жопах Самвелов и Гургенов.
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31.10.2020 18:20 Відповісти
Это Лидер страны, а не кравчуки, кучмы, ющенки, януковичи, порошенки, зе.
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31.10.2020 19:45 Відповісти
Россия- вон из Украины, Грузии,Сирии! Но нужно помочь Армении! В конце- концов, есть договор о взаимопомощи.
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31.10.2020 20:25 Відповісти
Заводи диван, и в Армению! Помогай!
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31.10.2020 21:38 Відповісти
Интервью президента Алиева это классика дипломатии. "Это война между нами и Арменией и все остальные должны держаться в стороне от нее", - отметил президент. Илхам Алиев блестяще выступил и как президент и как верховный главнокомандующий! Я горжусь своим президентом!
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31.10.2020 23:16 Відповісти
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