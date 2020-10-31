Азербайджан не бачить підстав для втягнення третіх країн у конфлікт у Карабасі: це війна між нами і Вірменією, - Алієв

Азербайджан проти участі третіх країн в конфлікті в Нагірному Карабасі і не бачить підстав для цього, заявив президент Ільхам Алієв.

"Ми не хочемо залучення будь-якої третьої країни (в конфлікт. - Ред.) ми також не бачимо можливості втягнення будь-якої країни. Бо всі сусідні країни це наші партнери і друзі", - сказав Алієв в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD , передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Азербайджанський лідер стверджує, що Вірменія нібито прагне залучити низку сусідніх країн в конфлікт. "Однак, я впевнений, цього не станеться. Це війна між нами і Вірменією і всі інші мають триматися в стороні від неї", - зазначив президент.

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Алієв додав, що турецькі винищувачі F-16 розташовані в Азербайджані, але не були використані в бойових діях в Карабасі. "Вони (винищувачі F-16. - Ред.) розташовані в Баку як показник солідарності. Вони в жодних яких боях участі не беруть, і їхня участь не планується", - сказав азербайджанський лідер.

У суботу в МЗС Вірменії повідомили, що Пашинян направив Путіну лист з проханням про допомогу. У МЗС РФ відповіли: Москва надасть Єревану допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені на територію Вірменії.