За добу від COVID-19 у Києві померли 23 людини, 223 одужали, виявлено рекордний 781 випадок, - Кличко. КАРТА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я
У Києві за минулу добу лабораторно підтверджений 781 випадок зараження коронавірусною інфекцію, 23 людини померли.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 781 хворий на коронавірус.
Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 766 киян.
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 37 549.
Захворіли:
▫️400 жінок віком від 20 до 85 років
▫️324 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв
▫️30 дівчаток від 4 до 16 років та 27 хлопчиків від 1 до 17 років.
Захворіли також 38 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 62 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 223 людини. Всього коронавірус подолали 12 862 жителі Києва.
Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі - 131, у Дніпровському і Солом'янському районах - по 100 випадків і в Оболонському районі - 90 випадків", - розповів Кличко.
Будь ласка, зачекайте...