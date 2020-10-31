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За добу від COVID-19 у Києві померли 23 людини, 223 одужали, виявлено рекордний 781 випадок, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

За добу від COVID-19 у Києві померли 23 людини, 223 одужали, виявлено рекордний 781 випадок, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу лабораторно підтверджений 781 випадок зараження коронавірусною інфекцію, 23 людини померли.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 781 хворий на коронавірус.

Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 766 киян.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 37 549.

Захворіли:
▫️400 жінок віком від 20 до 85 років
▫️324 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв
▫️30 дівчаток від 4 до 16 років та 27 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворіли також 38 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 62 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 223 людини. Всього коронавірус подолали 12 862 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі - 131, у Дніпровському і Солом'янському районах - по 100 випадків і в Оболонському районі - 90 випадків", - розповів Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переводити всі школи Києва на дистанційне навчання не будуть, - Кличко

За добу від COVID-19 у Києві померли 23 людини, 223 одужали, виявлено рекордний 781 випадок, - Кличко 01
За добу від COVID-19 у Києві померли 23 людини, 223 одужали, виявлено рекордний 781 випадок, - Кличко 02
За добу від COVID-19 у Києві померли 23 людини, 223 одужали, виявлено рекордний 781 випадок, - Кличко 03
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Диктор ТВ по "медгидромедцентру" Виталя из палаты №6 все еще на связи ( "здоровый" но такой дурной),.. Кернес в "отпуске".
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31.10.2020 11:58 Відповісти
Шо в больницах с кислородом? Киевляне должны знать перспективы
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31.10.2020 13:13 Відповісти
кислорода не хватает, в Амазонии леса вырубили. перспективы, ессесьно, хреновые
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31.10.2020 15:53 Відповісти
И в Карпатах тоже. Хана кислороду
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31.10.2020 16:13 Відповісти
 
 