За добу в ЗСУ виявили 159 нових випадків COVID-19, зафіксований 16-й летальний випадок, - командування Медсил

У Збройних силах України за минулу добу лабораторно підтверджені 159 випадків захворювання коронавірусною інфекцією. Одна людина з захворілих раніше померла, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

"Працівник ЗС України (м. Київ) 21.10.2020 був госпіталізований до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ". Позитивний результат ПЛР-тесту від 26.10.2020. У зв’язку з погіршенням стану здоров’я 29.10.2020 був переведений до відділення реанімації та інтенсивної терапії, отримував високо потокову оксигенацію. Незважаючи на проведену терапію, у пацієнта продовжувала відмічатися негативна динаміка,наростання дихальної недостатності. 29.10.2020 пізно ввечері стан хворого різко погіршився та почалася інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату. Військовослужбовець за наявної інформації мав хронічні супутні захворювання. Висловлюємо співчуття близьким та рідним", - вказується в повідомленні, передає Цензор.НЕТ.

За минулу добу у Збройних Силах України зареєстровано 159 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. До медичних установ були госпіталізовані 34 людини. На лікуванні вдома під контролем медичної служби перебувають 125 осіб, в тому числі 54 військовослужбовці і 8 працівників ЗСУ в Київській області, 14 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ у Львівській області, 4 військовослужбовці і 3 працівники ЗСУ у Вінницькій області. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

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Всього станом на 10:00 31 жовтня в ЗСУ на гостре респіраторне захворювання COVID-19 хворіють 1639 осіб. Одужали за період пандемії 4 096 осіб, летальних випадків - 16. На ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебуває 455 осіб.





