Про держбюджет на 2021 рік доведеться домовлятися. З огляду на досвід "ковідного фонду", буде непросто, - "слуга народу" Корнієнко
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Депутати-мажоритарники хочуть більше можливостей для місцевого рівня, а "списочники" більше міркують з точки зору реформ.
Про це глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю Радіо НВ, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, бюджет — це завжди предмет домовленості і предмет ставлення до своїх виборців. Як пояснив глава партії, у парламенті є мажоритарні депутати, які хочуть побільше можливостей для місцевого рівня. А є депутати зі списків, які більше міркують з точки зору реформ.
"Я думаю, що бюджет буде однак предметом домовленості. У нас уже є досвід схожий з ковідним фондом, так званим. Тоді був секвестр бюджету, це було навесні, і тоді ми його все ж таки проголосували, це було непросто", — зазначив Корнієнко.
Нагадаємо, 18 вересня у Верховній Раді представили проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік". Планувалося, що парламент прийме його в першому читанні до 20 жовтня.
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таки мабуть дійсно - запой айкосами !
Не більше.
За день такая сосна может обработать 4-5 депутатов. А значит за 1 месяц - 150 депутатов. Норм. Почти большинство.
охренели от своей безнаказанности до такой степени, что даже не скрывают это(
пипл схавает всё
так сказав на прощання:
"Буде погано, але весело"
Стоит ли им платить такие деньги - ЭТО С НАШИХ НАЛОГОВ!