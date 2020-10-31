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Новини Політика України Бюджет-2021
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ВР (11733) держбюджет (902) Слуга народу (2544) Корнієнко (649)

Про держбюджет на 2021 рік доведеться домовлятися. З огляду на досвід "ковідного фонду", буде непросто, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Про держбюджет на 2021 рік доведеться домовлятися. З огляду на досвід

Депутати-мажоритарники хочуть більше можливостей для місцевого рівня, а "списочники" більше міркують з точки зору реформ.

Про це глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю Радіо НВ, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, бюджет — це завжди предмет домовленості і предмет ставлення до своїх виборців. Як пояснив глава партії, у парламенті є мажоритарні депутати, які хочуть побільше можливостей для місцевого рівня. А є депутати зі списків, які більше міркують з точки зору реформ.

"Я думаю, що бюджет буде однак предметом домовленості. У нас уже є досвід схожий з ковідним фондом, так званим. Тоді був секвестр бюджету, це було навесні, і тоді ми його все ж таки проголосували, це було непросто", — зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, 18 вересня у Верховній Раді представили проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік". Планувалося, що парламент прийме його в першому читанні до 20 жовтня.

Також читайте: Рада наступного тижня більшу частину часу присвятить питанню КС, - "слуга народу" Монастирський
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Топ коментарі
+18
О госбюджете на 2021 год придется договариваться, судя по опыту "ковидного фонда", будет непросто, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3288
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31.10.2020 12:30
+12
У мене таке враження що він бухає.
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31.10.2020 12:25
+10
Якщо зібрату купу нездатних, відвести їх у Трускавець. Дати інтенсив. То буде купа нездатних, яка прослухала інтенсив у Трускавці.
Не більше.
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31.10.2020 12:26
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У мене таке враження що він бухає.
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31.10.2020 12:25 Відповісти
ви стосовно ковідного фонду ?
таки мабуть дійсно - запой айкосами ! О госбюджете на 2021 год придется договариваться, судя по опыту "ковидного фонда", будет непросто, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5481
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31.10.2020 12:38 Відповісти
Всі гроші підуть на ЗСУ, бо почнеться чергова активізації бойових дій на фронті тому домовлятись не прийдеться!
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31.10.2020 12:51 Відповісти
корнет, и Вы туда же, за айкосами ? О госбюджете на 2021 год придется договариваться, судя по опыту "ковидного фонда", будет непросто, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3459
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31.10.2020 12:53 Відповісти
Якщо зібрату купу нездатних, відвести їх у Трускавець. Дати інтенсив. То буде купа нездатних, яка прослухала інтенсив у Трускавці.
Не більше.
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31.10.2020 12:26 Відповісти
О госбюджете на 2021 год придется договариваться, судя по опыту "ковидного фонда", будет непросто, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3288
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31.10.2020 12:30 Відповісти
О госбюджете на 2021 год придется договариваться, судя по опыту "ковидного фонда", будет непросто, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7955
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31.10.2020 12:40 Відповісти
Да, уж! Жрать в одно горло уже не получится.
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31.10.2020 12:29 Відповісти
О госбюджете на 2021 год придется договариваться, судя по опыту "ковидного фонда", будет непросто, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3903
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31.10.2020 12:33 Відповісти
Є ще один вихід, - мене замахали, я йду, пішли ви на .... з вашим судом.
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31.10.2020 16:21 Відповісти
Корабельная сосна тебе в помощь, Корниенко!
За день такая сосна может обработать 4-5 депутатов. А значит за 1 месяц - 150 депутатов. Норм. Почти большинство.
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31.10.2020 12:39 Відповісти
а вот Яременку сосна не возьмет - не видать вам бюджету ! О госбюджете на 2021 год придется договариваться, судя по опыту "ковидного фонда", будет непросто, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3369
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31.10.2020 12:41 Відповісти
Це якщо буде анал-табу.
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31.10.2020 16:23 Відповісти
всё построено на договорняках, а не на законах...
охренели от своей безнаказанности до такой степени, что даже не скрывают это(
пипл схавает всё
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31.10.2020 12:42 Відповісти
и главное - никто ж не тянет за изык..а выдают такие перлы ))))
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31.10.2020 12:44 Відповісти
О госбюджете на 2021 год придется договариваться, судя по опыту "ковидного фонда", будет непросто, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2869
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31.10.2020 12:47 Відповісти
О госбюджете на 2021 год придется договариваться, судя по опыту "ковидного фонда", будет непросто, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 837
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31.10.2020 12:58 Відповісти
При Порошенкові все було так нудно, прогнозавано, а зараз ... . Кожного дня веселухА. Кожного дня хтось, чи щось заважають "слугам", та їх велічайшему лідеру, закінчити епоху бідності для наріду.
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31.10.2020 13:26 Відповісти
Парубій мудра людина!
так сказав на прощання:
"Буде погано, але весело"
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31.10.2020 16:34 Відповісти
Пан Корнієко переводить стрілки на іншу тему. Де відповідь по КСУ зелені недодіти?
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31.10.2020 13:37 Відповісти
а в наступному році будуть асфальтувати кладовища ? чи всі гроші на ракету потратите ?
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31.10.2020 14:08 Відповісти
Середня зарплата глави Конституційного Суду України Тупицького у 2019 році склала 371 тисячу гривень. Заробітна плата інших членів суду трохи менша - в середньому 335 тисяч гривень.
Стоит ли им платить такие деньги - ЭТО С НАШИХ НАЛОГОВ!
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31.10.2020 14:18 Відповісти
Я, з чатів та форумів знаю, що на московії ніяк не можуть зрозуміти - як це немає державних коштів, а тільки кошти платників податків. В Україні, особливо серед тих "что живут на украине" теж така хвороба. От поки, хоча б, більшість не зрозуміє, будуть зеленські та інші великі комбінатори. Не тілки в ВР, ОПі , а й на місцях!
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31.10.2020 15:39 Відповісти
На ковідний фонд, який зовсім не був фондом, наскрібали з усього бюджету. Розпиляли. Далі пиляти нічого! Бо проклятий COVID 19 плавно перетік у COVIDISHE 21 !
Про держбюджет на 2021 рік доведеться домовлятися. З огляду на досвід "ковідного фонду", буде непросто, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 8539
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31.10.2020 15:34 Відповісти
 
 