На Одеську мерію подали в суд через спроби перейменувати проспект Небесної Сотні
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Суд розпочне 16 листопада розгляд позовної заяви партії "Європейська солідарність" до виконкому Одеської міськради щодо визнання протиправними спроби перейменувати проспект Небесної Сотні.
Як пише Укрінформ, про таке рішення судді адмінсуду Любові Токмілової повідомили в міському офісі партії.
Спробу повернути проспекту Небесної Сотні та вулиці Інглезі в Одесі попередні радянські назви, пов'язані з іменами сталінського маршала Жукова і 25-ї Чапаївської дивізії, ми вважаємо протиправною й безперспективною, оскільки вона суперечить нормам чинного законодавства. Крім того, це прояв передвиборчого популізму, що може дестабілізувати ситуацію. Тому й подано позов до суду про визнання дій суб'єкта владних повноважень протиправними", - зазначили в територіальному осередку Євросолідарності.
У позовній заяві юриста Жанни Мандриченко, яка представляє інтереси партоосередку "ЄС", наголошено, що "виконком міськради не уповноважений вчиняти подання про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності, імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, а також порушувати питання про присвоєння юридичним особам імен та святкових дат, назв і дат історичних подій".
З огляду на це, "дії виконкому щодо перейменування проспекту Небесної Сотні та вулиці Димитріоса Інглезі є такими, що вчинені не в порядку, не на підставі та не у спосіб, визначений Законом "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів), фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій".
Представник "ЄС" також акцентувала, що натомість належний суб'єкт підготовки подання про присвоєння проспекту та вулиці звернувся до Українського інституту національної пам'яті з приводу отримання роз'яснень щодо законності присвоєння (перейменування) проспекту Небесної Сотні на проспект Маршала Жукова та вулиці Димитріоса Інглезі - на вулицю 25-ї Чапаївської дивізії. Та отримав відповідь, що такі дії "будуть підпадати під дію Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", який визначає правові основи заборони такої символіки і порядок ліквідації відповідних символів.
За словами керівника Південного відділу УІНП Сергія Гуцалюка, за дорученням Українського інституту національної пам'яті він буде на засіданні адмінсуду представником третьої особи щодо предмету спору на стороні позивача.
Як повідомлялося, у листопаді 2019 року провалились спроби перейменувати в Харкові проспект імені Петра Григоренка на проспект імені маршала Жукова. Спершу Харківський адмінсуд, а згодом Другий апеляційний адміністративний суд визнали таку спробу Харківської міськради незаконною.
Нагадаємо, за радянських часів проспект Жукова в Одесі іменувався то Чорноморським шосе, то проспектом Ленінської іскри, а проспектом Маршала Жукова став лише в 1995 році.
У травні 2016 року голова Одеської ОДА підписав розпорядження про перейменування низки топонімічних об'єктів у області, в тому числі, про назву проспекту Маршала Жукова і вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії.
Будь ласка, зачекайте...
В Одесі як і по всій Україні досі показують радянські комедії, а це ядерне ДРГ кацапів.
Сначала надо проверить декларации тех судей 😀😀😀
Але, здається, Баканов його ліквідував.
И с той Одессой мне не по пути.
Устроили мы шапито.
Омону цветы дарили,
И делали всё НЕ ТО!
В грязи, в крови, в огне пальбы
Рабы сражались за свободу,
Не зная, что они - рабы.
А впрочем - зная. Вой снарядов
И взрывы бомб не так страшны,
Как меткий взгляд заградотрядов,
В тебя упертый со спины.
И было ведомо солдатам,
Из дома вырванным войной,
Что города берутся - к датам.
А потому - любой ценой.
Не пасовал пред вражьим станом,
Но опускал покорно взор
Пред особистом-капитаном
Отважный боевой майор.
И генералам, осужденным
В конце тридцатых без вины,
А после вдруг освобожденным
Хозяином для нужд войны,
Не знать, конечно, было б странно,
Имея даже штат и штаб,
Что раб, по прихоти тирана
Возвышенный - все тот же раб.
Так значит, ведали. И все же,
Себя и прочих не щадя,
Сражались, лезли вон из кожи,
Спасая задницу вождя.
Снося бездарность поражений,
Где миллионы гибли зря,
А вышедшим из окружений
Светил расстрел иль лагеря,
Безропотно терпя такое,
Чего б терпеть не стали псы,
Чтоб вождь рябой с сухой рукою
Лукаво щерился в усы.
Зачем, зачем, чего же ради -
Чтоб говорить бояться вслух?
Чтоб в полумертвом Ленинграде
От ожиренья Жданов пух?
Чтоб в нищих селах, все отдавших,
Впрягались женщины в ярмо?
Чтоб детям без вести пропавших
Носить предателей клеймо?
Ах, если б это было просто -
В той бойне выбрать верный флаг!
Но нет, идеи Холокоста
Ничуть не лучше, чем ГУЛАГ.
У тех - все то же было рабство,
А не пропагандистский рай.
Свобода, равенство и братство...
Свободный труд. Arbeit macht frei.
И неизменны возраженья,
Что, дескать, основная часть
Из воевавших шла в сраженья
Не за советскую-де власть,
Мол, защищали не колхозы
И кровопийцу-подлеца,
А дом, семью и три березы,
Посаженных рукой отца...
Но отчего же половодьем
Вослед победе в той войне
Война со сталинским отродьем
Не прокатилась по стране?
Садили в небеса патроны,
Бурлил ликующий поток,
Но вскоре - новые вагоны
Везли их дальше на восток.
И те, кого вела отвага,
Кто встал стеною у Москвы -
За проволоками ГУЛАГа
Поднять не смели головы.
Победа... Сделал дело - в стойло!
Свобода... Северная даль.
Сорокаградусное пойло,
Из меди крашеной медаль.
Когда б и впрямь они парадом
Освободителей прошли,
То в грязь со свастиками рядом
И звезды б красные легли.
Пусть обуха не сломишь плетью,
Однако армия - не плеть!
Тому назад уж полстолетья
Режим кровавый мог истлеть.
И все ж пришел конец запретам,
Но, те же лозунги крича,
Плетется дряхлый раб с портретом
Того же горца-усача.
Он страшно недоволен строем,
Трехцветным флагом и гербом...
Раб тоже может быть героем,
Но все ж останется рабом.
И что ж мы празднуем в угоду
Им всем девятого числа?
Тот выиграл, кто обрел свободу.
Ну что же, Дойчланд - обрела.
А нас свобода только дразнит,
А мы - столетьями в плену...
На нашей улице - не праздник.
Мы проиграли ту войну.
9 мая 2002.Ю. Нестеренко...