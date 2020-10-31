В Україні зайнято вже 67,2% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 31 жовтня в Україні лікарняні ліжка зайнято вже на 67,2%. У жодній області цей показник не становить нижче 50%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок в лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хвороба перевищує 50% у всіх областях України та місті Київ. Найвищий показник заповнюваності ліжок в Одеській (87,3%), Житомирській (85,9%), Полтавській (85,4%) та Івано-Франківській (77,6%) областях.

Всього по Україні завантаження ліжок становить 67,2%.

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Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень також у всіх областях України та місті Київ. Найвищий показник захворюваності зафіксований у Чернівецькій (467,7), Хмельницькій (419,3), Рівненській (305,1) та Житомирській (392) областях.

Таким чином вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.



