"Слуга народу" Корнієнко про результати "опитування Зеленського": Це додаткові політичні аргументи
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Масова участь людей в опитуванні, яке проводилося в день місцевих виборів, говорить про те, що в Україні "великі перспективи народовладдя і референдумів".
Таку думку висловив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.
"Це - дуже важливі додаткові політичні аргументи при імплементації деяких позицій, які вже можна імплементувати хоч завтра або наступного тижня. Я, зокрема, маю на увазі скорочення складу Верховної Ради до 300 депутатів", - уточнив він.
Також парламентарій вважає, що результати опитування є корисними в дипломатії президента.
"Зрозуміло, що юридичні наслідки там відсутні, але наслідки політичні, вони обов'язково будуть. На мою думку, одним з головних політичних наслідків є те, що в цьому опитуванні взяли участь близько 5 мільйонів українців - половина з тих, хто прийшов на дільниці. Цим опитуванням і великим участю людей в ньому ми показали, що в Україні дуже великі перспективи народовладдя і референдумів", - додав він.
Корнієнко також уточнив, що проведення всенародного опитування коштувало близько 30 мільйонів гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Ты Редкий Идиот
І тому не може ваш "опросик" бути ґарґументом! Все це, що ви робите - уголівна стаття!
На выборы пришло 37%, а этот корабел впаривает тут свои фантазии.
Благодаря одному только своему названию, этот "опрос" стал ассоциироваться у людей с Зеленским.
И процентов 90 его участников, это избиратели слуг.
Все остальные его либо проигнорировали, либо использовали "бюллетени" что бы сказать, что они думают о Зеленском.
Но алкаш корниенко, имеет наглость называть эту порнографию "мнением народа"!
"дополнительные политические аргументы" изложены в решении КСУ.
Коррупционеров сажать ни весной, ни осенью, никогда не будут - низзя. ЗеОпросной бумажкой можете только подтереться.
Итого...масимум миллион...
А в реалии скорее всего нашлось не более двухсот-трехсот тысяч...
«Вони створили касту недоторканих в країні, котрі можуть вчиняти злочини, які не можуть бути розслідувані жодними теперішніми правоохоронними органами»
примут решение по канабису
скажут мы же с вами советовались
и молча проглотите
31.10.2020, 15:38 • 624 • 2
"Нафтогаз" таки перевел население в режим рыночной "бензоколонки", когда, приезжая на АЗС, ты не знаешь, сколько будет стоить "полный бак". Но машину можно в крайнем случае поставить в гараж или сократить поездки до самых необходимых. Но квартиру или дом зимой в "гараж" не поставишь.
Об этом в "Фейсбуке" пишет экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, сообщает UAINFO.org.
"В ближайшие месяцы население ждет "пренеприятнейшее известие". Нет, к нам не едет "ревизор" из МВФ с очередным требованием по проведению "социального стриптиза". Нынешняя власть научилась раздевать простой люд и без указаний МВФ или "друга Джо". И в этом ее "концептуальное" отличие от "папередников", которым для осуществления столь деликатной миссии требовался "ярлык" из-за океана.
В развитых странах западной демократии есть такое понятие как "глубинное государство", которое является своеобразным предохранителем "от дурака" во власти. Если таковой появится, система автоматически включит механизм институциональных сдерживаний и противовесов. Более того, эта система активируется даже в случае появления "не дурака", а просто человека, желающего реализовать новую, не "мейнстримную" модель развития страны. Как это произошло с Трампом, значительная часть начинаний которого была попросту заблокирована на различных уровнях управления страной.
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В Украине в последнее время тоже возникло "глубинное государство". Только оно является предохранителем от появления "умного и честного" лидера страны, а также того президента, который захочет запустить эффективную модель развития экономики. В случае наличия оного "глубинное государство" в виде НБУ, "Нафтогаза", наблюдательных советов госкомпаний, высшего чиновничества попросту заблокирует все эти начинания. Что мы и наблюдаем на примере Зеленского, когда поменялись политики, но не изменилась политика. Хотя, если быть точными, нужно отметить, что и политики особо не изменились: на манеже - все те же и с теми же космическими зарплатами на фоне все большего обнищания населения.
Зачастую это "глубинное государство" формируется за счет персонажей, которые на прошлогодних выборах с удовольствием вытирали о Зеленского свои "Berluti". Незлобивость и незлопамятность президента можно было бы только приветствовать, если бы он подвизался иноком в скиту где-нибудь в глухом лесу, но в контексте его статуса, подобное "пригревание змей на груди" приводит к тому, что государственная экономическая и социальная политика становится еще более "токсичной" и лицемерной. Ведь нет уже даже того фарисейства и лицемерия прошлой власти, которые действовали (и действуют) на 10-15% населения.
"Токсичность" этого "глубинного антигосударства" особенно проявляется в политике "Нафтогаза", который таки перевел население в режим рыночной "заправочной станции", на сей раз в контексте цены на природный газ. Режим социального ценообразования в виде ПСО практически демонтирован. Цена на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго определяется исходя из формульного расчета "газовый хаб (TTF) +". Это своеобразный аналог формулы, по которой рассчитывалась стоимость угля для тепловой генерации "Роттердам+". Доблестное НАБУ не успело еще разобраться с последним, как у нас теперь новая "схема" в виде "Амстердам+". Задел по работе для НАБУ в дальнейшем.
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На практике это означает, что ценовые качели по газу для населения в ближайшее время будут почти идентичны режиму "бензоколонки", когда, приезжая на АЗС, ты не знаешь, сколько будет стоить "полный бак". Но машину можно в крайнем случае поставить в гараж или сократить поездки до самых необходимых. Но квартиру или дом зимой в "гараж" не поставишь. Более того, если у тебя нет автономной системы теплообеспечения или горизонтальной разводки теплоносителя в квартире, никто не позволит тебе отказаться от сверхдорогой услуги.
По сути - это взять целую страну в "заложники тарифов". Если с самим природным газом еще как-то можно минимизировать свои риски, то с производной от газа услугой - теплообеспечением - никакой минимизации риска не выйдет. Тебя заставят купить сверхдорогую услугу, сформированную на базе несправедливого тарифа, и если ты ее не оплатишь - заблокируют выезд за границу и начнут процедуру взыскания долга, вплоть до лишения права собственности на жилье", - пишет Алексей Кущ.