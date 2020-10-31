"Слуга народу" Корнієнко про результати "опитування Зеленського": Це додаткові політичні аргументи

Масова участь людей в опитуванні, яке проводилося в день місцевих виборів, говорить про те, що в Україні "великі перспективи народовладдя і референдумів".

Таку думку висловив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Це - дуже важливі додаткові політичні аргументи при імплементації деяких позицій, які вже можна імплементувати хоч завтра або наступного тижня. Я, зокрема, маю на увазі скорочення складу Верховної Ради до 300 депутатів", - уточнив він.

Також парламентарій вважає, що результати опитування є корисними в дипломатії президента.

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"Зрозуміло, що юридичні наслідки там відсутні, але наслідки політичні, вони обов'язково будуть. На мою думку, одним з головних політичних наслідків є те, що в цьому опитуванні взяли участь близько 5 мільйонів українців - половина з тих, хто прийшов на дільниці. Цим опитуванням і великим участю людей в ньому ми показали, що в Україні дуже великі перспективи народовладдя і референдумів", - додав він.

Корнієнко також уточнив, що проведення всенародного опитування коштувало близько 30 мільйонів гривень.