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Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець

Новини Цензор.НЕТ Події

Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець

Водієві Land Rover, який скоїв ДТП у Києві на Хрещатику, повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху.

Про це повідомила в фейсбуці прессекретар столичної прокуратури Надія Максимець, пише Цензор.НЕТ.

"За погодженням Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 66-річному водієві іномарки, який здійснив масштабну дорожньо-транспортну пригоду в центрі Києва зі смертельними наслідками. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України", - повідомила Максимець.

За її словами, водія затримали - він  в лікарні під охороною. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець 01

Нагадаємо, 30 жовтня в центрі Києва джип виїхав на троуар, де збив пішоходів. За даними МВС, водій був тверезий.
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Топ коментарі
+10
Семьям погибших пофиг что у него там было
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31.10.2020 14:29
+9
незалежно від причин, це вбивця, має бути в СІЗО
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31.10.2020 14:36
+7
в суде он на каталке в зале суда, как насиров и гепа ( а вот бы бы рядовой гражданин , то с сизо бы силой притащили похеру что у тебя там сердце больное и другое) судья прослезится , и учитывая положительную характеристику и биографию отпустит под домашний арест 100500% , сегодня вечером дома с любимой женой чай пить с вареньем, красота!
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31.10.2020 14:34
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66 лет, микроинсульт скорее всего.
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31.10.2020 14:27 Відповісти
Семьям погибших пофиг что у него там было
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31.10.2020 14:29 Відповісти
Ты за те семьи не говори, не все такие злобные нелюди.
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31.10.2020 14:40 Відповісти
и шо теперь?
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31.10.2020 14:37 Відповісти
Закон надо читать. Наверно и срока не будет.
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31.10.2020 14:41 Відповісти
закон про микроинсульт?
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31.10.2020 14:44 Відповісти
По уголовному праву тоже все очевидно. Вины нет, нет ответственности.
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31.10.2020 14:49 Відповісти
ааа, я понял.
он не убивал.
вернее - это не он убивал, а его микроинсульт убивал
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31.10.2020 14:53 Відповісти
Сантехник, учи право и не мороч голову.
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31.10.2020 14:54 Відповісти
адвокат? наплодилось вас... ни ума, ни логики
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31.10.2020 14:58 Відповісти
два 200-х, убил их микроинсульт, а водила наоборот пытался всех защитить! шо не ясно!
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31.10.2020 15:13 Відповісти
ты тоже адвокат?
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31.10.2020 15:20 Відповісти
ну и шо, адвокат, как ты считаешь, виноват этот старый пердун, иле не виноват?
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31.10.2020 15:42 Відповісти
нахіба стільки літер? придурок
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31.10.2020 16:12 Відповісти
А ваши злобные комментарии безсмысленны.
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31.10.2020 14:50 Відповісти
в суде он на каталке в зале суда, как насиров и гепа ( а вот бы бы рядовой гражданин , то с сизо бы силой притащили похеру что у тебя там сердце больное и другое) судья прослезится , и учитывая положительную характеристику и биографию отпустит под домашний арест 100500% , сегодня вечером дома с любимой женой чай пить с вареньем, красота!
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31.10.2020 14:34 Відповісти
поскольку жены говорят, у него нет , то будет чай с варенькой пить сам , потому шо даже дети кинули папку Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 1738
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31.10.2020 16:26 Відповісти
Нахрен садиться за руль, если у тебя есть проблемы со здоровьем??
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31.10.2020 14:34 Відповісти
А нахрен йому дали право керувати автомобілем, якщо він був під питанням? Може, в нього все було в порядку до цього. Може, він замовчував свої проблеми із здоров'ям. Може руль відпав. Може, мало що там. Розберуться. Мабуть.
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31.10.2020 15:10 Відповісти
У ЛандРовера отпал руль и заскучавший компьютер взял управление на себя...
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31.10.2020 15:20 Відповісти
Ви там були?
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31.10.2020 15:23 Відповісти
незалежно від причин, це вбивця, має бути в СІЗО
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31.10.2020 14:36 Відповісти
Нет.
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31.10.2020 14:42 Відповісти
Омельченка после 3-х убитых пешеходов в Киевсовет выбрали...На следующие выборы готовый кандидат.
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31.10.2020 14:43 Відповісти
Укры вы шо прикалываетесь , чувак в Полтаве был просто с гранатой и мусора его убили , хотя он никого не убивал . Этот завалил двоих и двоих ранил и только подозрение Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 3417 Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 3417 Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 5387 Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 5723 Какой нафиг инсульт , вы шо бредите Или убийцу отмазываете Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 5723
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31.10.2020 14:45 Відповісти
Мойша, якось без Вас. Вирощуйте перець.
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31.10.2020 15:11 Відповісти
Страна торжествующих баранов...
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31.10.2020 15:21 Відповісти
Таких, як ти.
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31.10.2020 15:24 Відповісти
Плять сразу надо было линчевать Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 7814 Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 7814 Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 7814 В Лугандоне тоже у все микроинсульт , надо их простить и понять Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 543 Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 543 Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 543
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31.10.2020 14:48 Відповісти
Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 9367 Домашний арест за два трупа Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець - Цензор.НЕТ 9367 и каких то там еще поганых людишек - детишек
что бы с дедом на зазе было если бы он просто в машину мера или милиционера какого нибудь маленького городка въехал бы...
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31.10.2020 15:08 Відповісти
А він що-соціально небезпечний?
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31.10.2020 15:25 Відповісти
виходить що так, після двох 200-х він повинен керувати тільки інвалідною коляскою, не більше
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31.10.2020 15:55 Відповісти
а там все социально - опасные ? или у кого кошелек туже ?
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31.10.2020 15:58 Відповісти
Ну, знову хворий на каталці, тільки без пледа в клітинку... Був би це якийсь простий мужик, фіг би його везли на каталці та й не лікували б, а поліція дала б ще й пілюлей.
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31.10.2020 15:21 Відповісти
Тільки проплачені боти виправдовують покидька, він вбив 2 молоді жінки і ще купу людей покалічив.
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31.10.2020 15:27 Відповісти
так, шось забагато тут адвокатів
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31.10.2020 15:53 Відповісти
по-сути прецедентов хоть отбавляй...
надо просто ввести обязательную полугодовую медкомиссию на права за 60
шоб потом не было: умысел-неумысел, пьян-непьян, болен-неболен, бе-ме
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31.10.2020 15:29 Відповісти
Від чого старе пердло лікують в больничці - від кривавих трупиків в очах?
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31.10.2020 15:37 Відповісти
почему на скорой написано что это "детская " скорая , интересно? на той которая его в суд привезла )
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31.10.2020 16:00 Відповісти
потому что нет совести
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31.10.2020 16:08 Відповісти
От инсульта и инфаркта не застрахован НИКТО и НИ В КАКОМ возрасте!
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31.10.2020 15:42 Відповісти
особенно в 66
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31.10.2020 15:44 Відповісти
Від чого старе пердло лікують в больничці - від кривавих трупиків в очах?
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31.10.2020 15:44 Відповісти
він постраждав
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31.10.2020 16:00 Відповісти
Ординарное ДТП разбирают на всю страну и виновный всё равно, скорее всего, не будет наказан. Боже, что же мы из себя представляем...
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31.10.2020 15:53 Відповісти
а ми з'ясовуємо, пердун інвалід чи ні?
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31.10.2020 15:58 Відповісти
ну, все, пердун жив-здоров, сидит дома, инсульт не подтвердился
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31.10.2020 16:30 Відповісти
Пердун,бачте,ж и т и хоче,серце лікує - а у двох жінок життя обірвав...
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31.10.2020 16:51 Відповісти
Отправили домой.
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31.10.2020 23:25 Відповісти
 
 