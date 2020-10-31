Веніславський про законопроєкт Зеленського щодо розпуску КС: Абсолютно обґрунтований і повністю відповідає цінностям Конституції
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Внесений на розгляд Верховної Ради президентський законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" є виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України
Про це заявив представник Президента в Конституційному Суді Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.
Він зауважив, що у зв'язку з істотними загрозами національній безпеці України, які виникли в результаті ухвалення Конституційним Судом в умовах реального конфлікту інтересів, із численними грубими порушеннями законів про КСУ та про запобігання корупції рішення від 27 жовтня про неконституційність антикорупційного законодавства, Глава держави ініціював проєкт політико-правового рішення щодо перезавантаження Конституційного Суду.
"В екстраординарних умовах, у яких опинилася держава в результаті ухвалення КСУ рішення № 13-р, рішення Президента України запропонувати Верховній Раді вирішити кризову ситуацію політико-правовими засобами є абсолютно обґрунтованим і повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією України", – наголосив представник Президента в КС.
Федір Веніславський зазначив, що виконання рішення Конституційного Суду від 27 жовтня призведе до того, що будь-які наступні зміни до антикорупційного законодавства будуть визнані нинішнім складом КС неконституційними, оскільки Суд зв'язаний своєю власною "правовою" позицією, сформульованою у вказаному рішенні.
"КСУ заклав такі юридичні механізми, які фактично дозволяють визнати неконституційними всі рішення щодо повернення положень антикорупційного законодавства", – зауважив представник Президента України в Конституційному Cуді.
За його словами, ухвалення парламентом, який представляє інтереси всього українського народу, політико-правового рішення, запропонованого Президентом, забезпечить відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства та вирішить кризову ситуацію, до якої призвели дії Конституційного Суду.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
Олігархи аплодують стояком!
мля..
При этом всех старых судей уволили, а назначили новых.
І що означає, що бубочка виконує завдання РНБО, яким він і керує???
На лице наманання державного заколоту, намаганням повністю підкорити собі КСУ, призначивши на сто відсотків своїх суддів...
А потом , когда страна 40 000 000 людей гудит и ненавидит, но при этом забывая, что в это самое время одно из главных чмо в "кабинете министров" легко проталкивает за кацапские деньги "законы" по мимо украинской Конституции, в том числе о продаже АТОМА и АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЧАСТНЫЕ РУКИ ПРОКАЦАПСКИХ АЛИГАРХОВ,
А потом, через день отойдя от чмыря президент утром просыпается на президенской дачке в 1200 кв. метров жилой площади с 4 спальнями, с 4 туалетами и возмущается и требует...требует...требует и приказывает: -...нистриляйте в рассиюююю, пусть лучше рассияяяя вас убивает а вы нистриляйтееее и атхадиде на безапаснае растаяние в глубь Украиныы толька нистриляйте па рассиянам !!!
Степан Семенов
@Stepan_Semenov
·7 ч
В автобусе вместо традиционного шансона водила включил запись квартала-95 с зеленским. Пассажиры кричали: "выключите этого говноеда!!!", а водитель им отвечал: "выбрали - теперь мучайтесь..."
- чи варто робити акції протесту проти суддівського свавілля?
- - чи варто підтримувати законопроект Зеленського?
На мою думку, відповідь на перше питання - "так", на друге - "ні".
Мирні акції протесту, на мою думку, корисні завжди. Так, протестувати в даному випадку треба не тільки під КСУ, але й на Банковій. Бо, як я вже писав, саме Зеленський та його офіс старанно зберіг існуючу суддівську систему, зокрема ОАСК. Але судді мають знати, що всі бачать, що вони роблять. Хоча б для врахування цього факту у майбутньому, якщо ми пройдемо через цю кризу більш чи менш вдало. Так, будь-яку акцію можна "правильно" висвітлити і приписати їй якісь свої речі. Але це не привід мовчати.
Тим не менш, це не означає, що треба підтримувати законопроект Зеленського. Бо, по-перше, він прямо протирічить Конституції, тому його скасують через суд ще швидше, ніж закон про електронне декларування. По-друге, він нічого не каже про те, яким чином обиратимуться нові судді. Бо, вибачте, мене пропозиція "просто повірити Зеленському" ніколи не надихала, а зараз тим більш.
Окремо скажу про варіант "а якщо що, то Майдан". Тим, хто це каже, пропоную для початку відбити в беркутів Андрія Антоненка.
Сделать вид, что ничего не произошло невозможно, самая коррумпированная в мире судебная система Украины окончательно уверует в свое всемогущество.
Перезапустить КС, означает позволить Зеленскому за счет большинства в нынешнем парламенте на 9 лет ввести в состав КС на две трети лично преданных и обязанных ему людей, срок более чем достаточный, чтобы узурпировать власть.
Загрузку можно произвести за счет политического компромисса, от ВР должны зайти судьи предложенные патриотической оппозицией, тогда я поверю в независимость такого суда.
А вообще нужно вносить изменения в Конституцию, и уменьшить состав КС, в США нет КС зато есть Верховный Суд из 9 человек, который толкует Конституцию, и это на 330 миллионов человек, а у нас на 40 миллионов контора из 18 скотов, мало того что эти паразиты получают зарплаты по 200 тысяч гривен в месяц, так еще и взятки берут, не могут объяснить происхождение своих доходов. Зачем, если левое бабло можно узаконить, собрав свой сходняк и приняв соответствующее "конституционное" постановление.
Здесь нет простых решений. Пусть собираются, садятся, думают.
Мое отношение к нынешним судам и судьям знаешь, невиновных там нет. Конституционный кризис создал КС вторгнувшись в полномочия исполнительной и законодательной власти. Глупо теперь стороне, которая играет не по правилам, требовать соблюдения правил от другой стороны.
Как при Ельцине у нас не будет, никто никого не будет расстреливать танками, хотя бы потому что судебная система Украины дутая величина, у коррумпированого судейского корпуса нулевая репутация. Но должен быть соблюден баланс интересов, сохранена система сдержек и противовесов.
Поэтому я считаю возможным играть по тем правилам, на которые есть запрос в обществе, а не по правилам судей. Без договоренности между властью и оппозицией (реальной оппозицией, а не 5-й колонной управляемой из Москвы) любое решение провластного большинства в парламенте будет нелегитимным в глазах заметной части общества, и наоборот, если договорятся, общество в целом одобрит судебную реформу, ведь прогнил не только КС.
Проблема возникла из-за того что орган, который назначается Кабмином на 4 года получил право прессовать судей. Вы не считаете, что этот момент нужно пересмотреть, иначе мы лишимся системы рычагов и противовесов?
А Ельцин здесь причем? Узко мыслите. Медведчук и Портнов поддерживают разгон суда. К чему бы это? По сути в Украине произойдет конституционный переворот. Вы результаты местных выборов видели? Если власти на местах заявят, что больше не подчиняются Киеву? Вы просто откинули внешние силы, а они никуда не девались. У нас война не закончилась!
Я естественно не поддерживаю роспуск КС указом Зеленского, да и он сам тоже этого делать не будет, он бы мог это сделать еще вчера или позавчера, если бы считал, что он вправе.
Считаю возможной перезагрузку на основе договоренности на основе консенсуса политических сил общества представленных в ВР, желательно конституционным большинством, и желательно максимально представленных (кроме платформистов, впрочем если они подпишут выработанное без них соглашение по КС, вреда не будет, но я уверен, что они его не подпишут).
Именно потому что война никуда не делась нужно максимально быстро закончить кризис распределение власти между разными ее ветвями, спровоцированный судьями.
Причем у нас не только КС принимает неправосудные решения, есть еще Киевский Окружной, Печерский и т. д. Возможно и КС пытался бы держаться в рамках своих полномочий, если бы он не видел примеры опъяненных безнаказанности суддей этих судов, принимающих заведомо незаконные решения, распределяющих между собой дела, которые их интересуют и по которым они стремятся выносить приговоры а своих корыстных целях. Фемида далеко не слепа, у нас она не только зрячая, но и имеет узкоизбирательное зрение, чтобы жить по принципу - у нас всё будет, и нам за это ничего не будет. С этим пора разобраться, и давно.
Вот объясни по каким критериям отбирали Венедиктову или и о гбр бабикова ?
1. Проблема роздута штучно. Все, що потрібно було зробити - змінити два слова в статті Кримінального Кодексу про незаконне збагачення. І все - це б відповідало Конституції. Сама стаття потрібна. На це потрібно 3 дні роботи парламенту.
2. Рішення про закриття реєстру декларацій, НЕ витікало із рішення КСУ. Це самоуправство керівництва НАЗК.
3. НАЗК формально не має бути виконавчим органом влади. Має бути просто незалежним, і все. Це кілька змін в закон. Окремі повноваження НАЗК варто переглянути.
4. Заявив про тиск з Офісу Президента від "холуїв, які відкривають двері в кабінет судді ногами". Написав заяву про відставку.
5. преЗЕдента треба було притягнути до відповідальності за те, що незадекларував 5 млн. грн., а не так, як зробили.
6. Прийняття закону про відставку всього складу КСУ призведе до розпаду держави на дві частини.
7. Веніславський, представник президента в КСУ, м'яко кажучи, некомпетентний. Ініціативи влади на кшталт скорочення кількості депутатів до 300 - необгрунтований маразм.
8. Сергій Лещенко розкатав істерію, Зеленський відреагував неадекватно.
Подивіться, справді цікаво.
Якщо що, це той самий суддя, який 1,5 роки тому публічно розпинав ЗЕліних ініціаторів розпуску Ради.