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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (12757) тарифи (724) Аксьонов (192) вода (910)

Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води "колосального зростання тарифів" в окупованому Криму не буде

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води

За попередніми розрахунками, вартість куба опріснення води в окупованому Криму коштуватиме від 40 до 68 рублів.

Про це повідомив підконтрольний Росії глава окупованого Криму Сергій Аксьонов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"З урахуванням того, що вартість води в Криму становить 31,55 рубля за куб, а в середньому у Південному федеральному окрузі (сусідньої Росії. – Ред.) це 36 рублів, підсумкова ціна навряд чи перевищить навіть цю середню для регіону планку", – стверджує Аксьонов. Він обіцяє, що "колосального зростання тарифів не буде".

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова.

Також читайте: Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.
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Топ коментарі
+13
Колишні імперії розвалились не від якихось там народних рухів, а тому що прийшли технічні та економічні умови, за яких утримання колоній стало дорогим задоволенням. На багато простіше мати дочірні компанії в країнах з дешевою раб силою.
Московія живе в 19 столітті. Це коли багатством країни важали величину територій, а не ріст виробництва. Страна балалаєк, водки і довбойобів.

Шанхай, колишня колонія. Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води "колосального зростання тарифів" в окупованому Криму не буде - Цензор.НЕТ 8535
Крим. Колонія русскіх
Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води "колосального зростання тарифів" в окупованому Криму не буде - Цензор.НЕТ 1936
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31.10.2020 15:58
+12
Обещания - двигатель политики.
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31.10.2020 15:28
+12
брешет как сивый мерин !

только себестоимость опресненной воды - 1,0-1,5 доллара США.
а доставка,
а прибыль.....?

а может и не брешет.
опресненной воды попросту НЕ БУДЕТ ! Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води "колосального зростання тарифів" в окупованому Криму не буде - Цензор.НЕТ 1628
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31.10.2020 16:28
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Похоже я общаюсь с дураком.
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01.11.2020 23:00 Відповісти
так ты же дурнее на порядок
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02.11.2020 09:28 Відповісти
Бог подаст.
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02.11.2020 18:29 Відповісти
Размечтался, такой кацапятине как ты, Бог не подаёт.
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02.11.2020 19:25 Відповісти
Иди *****, дятел.
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02.11.2020 21:32 Відповісти
Тебе надо ты и иди.
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02.11.2020 22:28 Відповісти
из НЗ магистральный водогон в каждый эмират проведен?

==
Чукча не читатель? Из НЗ везут танкерами не водопроводную, а питьевую воду.
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02.11.2020 09:30 Відповісти
Таки дурак.
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02.11.2020 18:28 Відповісти
ты ж дурнее на порядок
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02.11.2020 19:25 Відповісти
там выше статья была что прекратили опреснять воду в Актау
но ничего не прекращали, МАЭК так же продолжает вроде это делать
(только может модернизирует наконец то свои ТЭЦ и др. объекты)

откуда такая информация?
плюс про онкологию
тут урановый рудник был недалеко от города
и тут же недалеко где то закопаны ядерные отходы от АЭС
все это не идет на пользу экологии и здоровью людей
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01.11.2020 08:33 Відповісти
вот кстати навскидку нарыл древнюю статью по ситуации в целом от самого правдивого министерства "Израиля". За цену таки молчат но ситуацию в целом с технологией раскрывают немного
https://mfa.gov.il/MFARUS/InnovativeIsrael/Watertech/Pages/Israel_leads_saltwater_potable-2012.aspx
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31.10.2020 16:24 Відповісти
Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води "колосального зростання тарифів" в окупованому Криму не буде - Цензор.НЕТ 1348
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31.10.2020 16:34 Відповісти
Ага. Колоссального нихт будет, будет грандиозный.
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31.10.2020 16:34 Відповісти
Вже Лас-Вегас за три роки в Криму "будували".Залишилось тільки вижити в ньому. Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води "колосального зростання тарифів" в окупованому Криму не буде - Цензор.НЕТ 929
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31.10.2020 16:45 Відповісти
Так, и еще кацапьі мечтали на полях украденного Крьіма сделать "кластер по вьіращиванию овощей" и завалить редисом и петрушкой всю рашку.
Ну вот, Лас-Вегас и овощной кластер уже во всей красе.
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31.10.2020 21:58 Відповісти
Колоссальное увеличение- это понятие растяжимое. В 5 раз разве колоссально?) это даже не камни, а щебень с неба)
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31.10.2020 16:54 Відповісти
Внимание! У меня самая достоверная информация! Тарифы на опреснённую воду вырастут всего в 4 раза, по сравнению с пресной водой, потому что опреснённая вода останется достаточно солёной.... Возможно, даже солонее, чем морская....
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31.10.2020 17:12 Відповісти
Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води "колосального зростання тарифів" в окупованому Криму не буде - Цензор.НЕТ 5320
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31.10.2020 18:09 Відповісти
Там опріснену воду використовують, як технічну. В опрісненій воді зберігається запах морської води (водоростей і хто зна чого). Борщу на ній не звариш і чаю не запариш.
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31.10.2020 18:26 Відповісти
ты просто дурак. Израиль живет ,на осмотической воде. Другое дело ,что кацапы все *********.
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31.10.2020 20:03 Відповісти
Я вимушена назвати тебе дурепою
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01.11.2020 09:45 Відповісти
Дурепа це ты. А твій батько Шаріков ,а може і Швондер.І як ти в очистке служіла. Израиль не только пьет ,но все поливает ,опресненной водой. И прикинь дурепо ввп Израиля 370 мл. долл. А сельское хозяйство 2,5 % ,то есть где-то 10 мл . долл. А ВВП Украины ,35 мл. долл . всего . И это в пустыне ,с опресненной водой.А тебе овца ,надо слушать и молчать ,слушать и молчать . Читай и думай если есть чеи.
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01.11.2020 13:15 Відповісти
Ага! Ти "вежливый зельоний человек, казёл амур".
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01.11.2020 13:47 Відповісти
Казел ,пишется с буквой о, козел . По нашему цап.
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01.11.2020 18:24 Відповісти
А зельоный пишеться , зеленый ,овца. Тебе сказали ,слушай и молчи .
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01.11.2020 18:26 Відповісти
"ЗелЁный кОзёл амурский", розмалюйся в кольори веселки і сотвори флешмоб на Хрещатику. Там тобі допоможуть відпружитись. Бай-бай...
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01.11.2020 20:22 Відповісти
Мне 53 года и за Зеленского я не голосовал ,а за Порошенко , а у тебя овца ума не хватает мою ленту посмотреть ?У меня овца ,две дочки ,Которые уже позаканчивали и заканчивают универы. И как ты в очистке служила . Это позор какой то. Тебе же сказали слушай и молчи. Ты находишься на такой низкой ветви развития ,что нужно ,только молча сидеть и впитывать ,что тебе старшие и умные люди говорят.
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02.11.2020 07:04 Відповісти
пускай пьют с опреснителя , но долго не протянут , такая вода в организме не задерживается , вылетает через 20-30 минут , мореманы подтвердят
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31.10.2020 18:29 Відповісти
Мы ее не пили, а только мылись ней и смывали туалеты. После душа из дистиллата кожа сухая и шелушится.
А для приготовления пищи и горячих напитков использовалась пресная вода из отдельных танков питьевой воды, пополняемых в портах захода судна.
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31.10.2020 22:07 Відповісти
Фишка в том, что питьевой воды, в Крыму, достаточно, но.... водопроводная сеть на 80% - решето. Поэтому, не опреснители главное, а замена водоводов.
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31.10.2020 19:17 Відповісти
главное шоб твоё пуйло было "великим"
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31.10.2020 21:45 Відповісти
Два кацапа рубятся, просто усираются на этой ветке, что-то псевдонаучно доказывая аж взопрели. Игарок сергеев и второй русочерт, как бы вам не хотелось, надо признать, что крысму без днепровской воды будет и уже есть полная жопа. Так что поплотнее на бутылках там, русосвины водоэкспертные .
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31.10.2020 19:22 Відповісти
Та да, даже в 1980г. в Севастополе подавали воду по часам.
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31.10.2020 20:14 Відповісти
Есть один кенточек на этой ветке, у него ещё ник из пяти букв, который даже ссыт вступить в спор. И только в конце заброшенной ветки чего-то глубокомысленно вякает, пока никто не видит Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води "колосального зростання тарифів" в окупованому Криму не буде - Цензор.НЕТ 3449
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31.10.2020 21:22 Відповісти
да в плоть до 2014г час в сутки давали воду и то не каждый день. после 14 вода была постоянно. нынче что то пошло не так с погодой.
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01.11.2020 10:59 Відповісти
А еще хорошо потушить солнце и устроить танцы с факелами.....будет весело!
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31.10.2020 21:05 Відповісти
Во Львове куб холодной воды стоит порядка 30грн, хаха.
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31.10.2020 21:46 Відповісти
Да построить там АЭС и опреснять сколько влезет Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води "колосального зростання тарифів" в окупованому Криму не буде - Цензор.НЕТ 7223
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01.11.2020 10:57 Відповісти
Я на вас удивляюсь. Проблема воды в Крыму, не больше чем в Кубани, Ростовской области, Калмыкии, городах Кавказа или даже Волгоградской и Астраханской областях. Да и по всей планете люди очень редко страдают от избытка пресной воды. Оно и в Украине, не так уж и всё хорошо с чистой пресной водой. Так чего Вы прицепились к этому Крыму? Год аномально засушливый. Хорошо хоть крестьяне юга России успели ухватить весеннюю влагу и получили неплохой урожай. Дождей было очень мало, но зато они удачно прошли вовремя.
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02.11.2020 20:46 Відповісти
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