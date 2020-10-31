Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води "колосального зростання тарифів" в окупованому Криму не буде
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За попередніми розрахунками, вартість куба опріснення води в окупованому Криму коштуватиме від 40 до 68 рублів.
Про це повідомив підконтрольний Росії глава окупованого Криму Сергій Аксьонов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"З урахуванням того, що вартість води в Криму становить 31,55 рубля за куб, а в середньому у Південному федеральному окрузі (сусідньої Росії. – Ред.) це 36 рублів, підсумкова ціна навряд чи перевищить навіть цю середню для регіону планку", – стверджує Аксьонов. Він обіцяє, що "колосального зростання тарифів не буде".
Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова.
Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.
Будь ласка, зачекайте...
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Чукча не читатель? Из НЗ везут танкерами не водопроводную, а питьевую воду.
но ничего не прекращали, МАЭК так же продолжает вроде это делать
(только может модернизирует наконец то свои ТЭЦ и др. объекты)
откуда такая информация?
плюс про онкологию
тут урановый рудник был недалеко от города
и тут же недалеко где то закопаны ядерные отходы от АЭС
все это не идет на пользу экологии и здоровью людей
https://mfa.gov.il/MFARUS/InnovativeIsrael/Watertech/Pages/Israel_leads_saltwater_potable-2012.aspx
Ну вот, Лас-Вегас и овощной кластер уже во всей красе.
А для приготовления пищи и горячих напитков использовалась пресная вода из отдельных танков питьевой воды, пополняемых в портах захода судна.