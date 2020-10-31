УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13907 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
49 214 370
Кіровоградщина (439) Лозінський (23) місцеві вибори (1000)

Місцеві жителі пояснили обрання Лозинського главою ОТГ: Те, що він людину вбив, то таке. А скільки він добра людям зробив. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Журналісти поцікавилися у мешканців села Підвисоцьке Кіровоградської області, чому ті проголосували на місцевих виборах за засудженого за вбивство екснардепа Віктора Лозінського.

Про це йдеться у новому сюжеті проєкту Бігус.інфо, передає Цензор.НЕТ.

Спершу селяни відмовлялися відповідати, чи підтримували Лозінського на виборах, та потім підтвердили.

"Це конфіденційна інформація. За результатами видно ж, що проголосували… Це таке.. Що було раніше – я там не був, це було раніше. Ми будемо дивитися, що буде тепер", – сказав мешканець Підвисоцького.

Це ж у коментарі ведучому заявила інша мешканка села. На уточнення журналіста, чи знає вона про вбивство, вчинене Лозінським, жінка відповіла ствердно.

"Ну та й що? Що тут такого? А скільки у вас там в Києві вбивають депутати людей, машинами насмерть збивають. Та хто там знає, чи полював?! Боже, ну як на полювання ходять, там випадковості всілякі є", – сказала мешканка.

Ще один чоловік пояснив, що Лозінський зробив "багато добра".

"Ви знаєте, скільки тут добра зробив? Ну і що! Інші теж вбивають. То таке – що він людину вбив. А скільки він добра зробив для людей. І люди за ним пішли: машину "швидку" взяв, садочок зробив, лікарню робив, школу робив. Людям похилого віку дрова дає. Що вам треба", – пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засуджений за вбивство ексдепутат Лозінський, можливо, не виграв би вибори, якби в Україні пройшла справжня судова реформа, - ЦПК

Нагадаємо, Підвисоцька ОТГ відноситься до Голованівської району, де в 2009 році і сталося вбивство. Пан Балицький заявляв про погрози з боку Лозінського, але той заперечував це.

Сам Лозінський напередодні виборів дав інтерв'ю, в якому назвав себе директором агропідприємства і заявив, що домігся справедливості і зняв всі судимості.

У 2007 році пан Лозінський, який був аграрним бізнесменом в Кіровоградській області, обирався депутатом парламенту від БЮТ. 16 червня 2009 р поблизу смт Голованівськ сталося вбивство. Після інциденту з компанією в складі Віктора Лозінського, прокурора району, начальника міліції району та єгеря загинув місцевий житель Валерій Олійник.

Сам Лозінський наполягав, що це була самооборона. Верховна Рада зняла з Лозінського недоторканність і позбавила мандата, після цього він зник, його оголосили в розшук. Віктора Лозінського затримано у березні 2010 року. Його звинуватили в умисному вбивстві. За версією слідства, місцевого жителя убили з дробовика, який зазвичай використовують на полюванні. У квітні 2011 року Лозінського засудили на 15 років ув'язнення. Він повинен був вийти на свободу у 2025 році, винним себе не визнав.

Крім Лозінського, винними у вбивстві Олійника визнали колишнього прокурора Голованівського району Євгена Горбенка (засуджений до 9 років в'язниці), колишнього начальника Голованівського райвідділу міліції Михайла Ковальського (5 років позбавлення волі), а також єгеря Василя Перепелицю (4 роки в'язниці). У 2012 році апеляційний суд пом'якшив вирок до 14 років. У 2013 році Вищий спецсуд змінив статтю звинувачення з вбивства на хуліганство, що зменшило термін ув'язнення до 10 років. Після чотирьох років за гратами в червні 2014-го Сергій Лозінський вийшов на свободу "за станом здоров'я".

Проте після громадського резонансу прокуратура домоглася повернення Лозінського до в'язниці. Уже в 2016 р Лозінському перерахували термін ув'язнення за "законом Савченко", згідно з яким день в СІЗО вважається за два, і він вийшов на свободу. У травні 2019 р. Дніпровський районний суд Києва взагалі зняв судимість з Віктора Лозінського. А в вересні це рішення, як заявляє Лозінський, підтвердив Верховний Суд.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+85
Местные жители объяснили избрание Лозинского главой ОТГ: То, что он человека убил, то такое. А сколько он добра людям сделал - Цензор.НЕТ 8061
показати весь коментар
31.10.2020 15:41
+73
Животные,что тут скажешь. Главное кинуть в корыто похлёбки и хоть каждый день насилуй. Тьфу.
показати весь коментар
31.10.2020 15:30
+54
ЧТО-ТО НАДО СРОЧНО МЕНЯТЬ в законах
Как могли убийцу зарегистрировать кандидатом в депутаты????

Ау, депутаты,с психикой все нормально ? Хватит работать на ОПГ , пора европейские правила внедрять
показати весь коментар
31.10.2020 15:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Какой бы Витя не был , но он наш. ............ Так оно начиналось десяток лет назад , а теперь верещат : Мы не знали , что так будет заберите нас назад. Дебилы которые не хотят учиться на чужих ошибках , будут в вечной жопе сидеть и все время верещать , что кто то виноват но не они.
показати весь коментар
31.10.2020 20:51 Відповісти
А кстати - кто такой Сирко шоп резать людей?
козаки нередко приторговывали своими же. ну, платили напр. татарам за помощь. урод этот Сирко был ибо - не от хорошей жизни рабы предпочли остаться на Крыму. кстати, там было таких рабов больше чем татар тех же - чего эти сирки не победили крымцев и 200 лет терпели набеги?
показати весь коментар
31.10.2020 21:13 Відповісти
А чего московиты 300 лет терпели набеги татар?
показати весь коментар
31.10.2020 21:26 Відповісти
так бо им из болот пока дойти до Крыма как-то напряжно, нет? полгода туда и назад, а ведь кампания это не тока переход, а еще и мочиться надо, или как?
показати весь коментар
31.10.2020 21:28 Відповісти
Дебилы ватные.
показати весь коментар
31.10.2020 20:59 Відповісти
Когось це дивує ? А вибрати януковича з 2ма ходками ? А зе після того , як воно обізвало твою країну повією ? А голосувати за гепу ? А за жопозж мешканці Луганської та Донецької обл. після того , як росія та її найманці руйнували їхні оселі та вбивали рідних і знайомих ... А я не дивуюсь - їхні "дєдушкі і бабушкі" плакали , коли здох сралін , який заморив голодом цілі села та знищив в тюрмах і концтаборах міліони .
показати весь коментар
31.10.2020 21:02 Відповісти
Місцеві жителі пояснили обрання Лозинського главою ОТГ: Те, що він людину вбив, то таке. А скільки він добра людям зробив - Цензор.НЕТ 2674
показати весь коментар
31.10.2020 21:14 Відповісти
сподіваюсь, у лозинського буде час і натхнення щоб усих цих баранів перебити у вихідні для розваги. Вони й не проти
показати весь коментар
31.10.2020 21:11 Відповісти
Я чет в коментах читал седня "ну и шо шо убил, но стока полезного сделал " - подумал шо кто-то так пошутил.... забывая что у нас и не такое учудить могут.... реально там хоть сафари устраивай, а потом привези ЗиЛ с гречкой и избирайся
показати весь коментар
31.10.2020 21:16 Відповісти
суть трагедії не в тім, що люди "пробачають" вбивство, а те, що пробачають за оце: "знаєтє сколько он для людей сделал!". Трагедія в тім, що ціна людського життя в країні - копійка. Трагедія в тім, що люди майже на межі жебрацтва, бідні, немає грошей, живуть в занедбаних селах та маленьких містечках, і здатні за те, щоб про їх дім/місто/село хтось подбав навіть пробачити вбивство людини... Це неймовірна деградація громадської свідомості, і вона є наслідком умов життя. Бытиэ определяет сознание.. Не можна людей засуджувати за прагнення жити в людських умовах. Якщо держава про них не дбає, люди згодні приймати допомогу навіть від вбивць.. Криза !!
показати весь коментар
31.10.2020 22:02 Відповісти
Человеческое достоинсво, если оно есть - ни за какие деньги не купишь! И держава здесь не причем! Кстати, поедь на Закарпатье и посмотри на "занедбані села", советую. Місцеві жителі пояснили обрання Лозинського главою ОТГ: Те, що він людину вбив, то таке. А скільки він добра людям зробив - Цензор.НЕТ 2937
показати весь коментар
01.11.2020 13:49 Відповісти
я була на західній, і бачила і міста і села. Там трошки інший вплив на свідомість місцян, західна цивілізація набагато більш розвинена та вдосконалена. І географічна близкість її до західних регіонів має значний вплив на рівень свідомості та прагнень. Так само, як і в регіонах, які сусідствують з сасрахою люди зовсім іншої "якості". Звісно не всі, але більшість хамувата, невихована та деградована біомаса.
Гідність (достоинство), до речі, має проявлятись не лише під час вибору/виборів, але і в постійному повсякденному житті та його умовах. Не можна зберегти гідність, якщо живеш як худоба в хліву, без доріг, без магазинів, тобто, без всіх проявів цивілізації. Вона (гідність) в цьому випадку просто втрачає актуальність для людини..
показати весь коментар
01.11.2020 14:12 Відповісти
Бажаю Лозинському закінчити свої дні вмираючи на стерні як тому селянину що він його застрелив Місцеві жителі пояснили обрання Лозинського главою ОТГ: Те, що він людину вбив, то таке. А скільки він добра людям зробив - Цензор.НЕТ 2859

А селяни і місцяне в нас морально збанкручені комуністами і кацапами - життя людини зніцінюється до життя комахи. Нічого не нагадує? Мені Московію дуже..
показати весь коментар
31.10.2020 22:02 Відповісти
ці йолопи обрали б і Чикатило, якби той був ще живий Місцеві жителі пояснили обрання Лозинського главою ОТГ: Те, що він людину вбив, то таке. А скільки він добра людям зробив - Цензор.НЕТ 7108
мотивуючи свій вибір тим, що той був вчителем і робив добро, а те що вбивав...то то таке Місцеві жителі пояснили обрання Лозинського главою ОТГ: Те, що він людину вбив, то таке. А скільки він добра людям зробив - Цензор.НЕТ 849
показати весь коментар
31.10.2020 22:06 Відповісти
Найбільша біда в тому що таких "йолопів" в Україні дуже багато! В нас на Львівщині в одному з сіл бандит який вбивав людей і грабував їх і це доведено судом раптом як це у нас заведено ставши бізнесменом і депутатом побудував за награбовані гроші церкву - Ви б спробували в цьому селі проти нього хоч слово погане сказати.
показати весь коментар
01.11.2020 10:14 Відповісти
раз так тогда того деда с Крещатике на ренж ровере не в тюрьму а к этому быдлу в село нехай там покатается.
показати весь коментар
31.10.2020 22:09 Відповісти
Жопа. Жопа полная. Убил -то такэ, говорит эта ******? Таки жопа. Это всё, что вам нужно знать про украинский люд в массе своей.
показати весь коментар
31.10.2020 22:14 Відповісти
Барин думает о нас заботиться о нас....охотится на нас из любви к нам...подставим дружно щеку правую и помолимся за барина...
показати весь коментар
31.10.2020 22:50 Відповісти
Амеби. Вчора проголосували за Зе, сьогодні за Лозінського, бо пенсіонерам під вибори "дров дав". А чому дивуватись, за проффесора те ж бидло і голосувало, бо те що гвалтував і вбивав, то таке, головне "хазайственнік".
показати весь коментар
31.10.2020 22:52 Відповісти
Тут ведь что главное? Главное чтобы ты не был быдлом и выделялся из общей массы, а то, что быдлом является подавляющее большинство (по твоему мнению) народа Украины, так может тебе сменить страну и уехать на пмж туда, где быдла вообще нет?
показати весь коментар
01.11.2020 09:24 Відповісти
А ти з того бидла, що за вбивцю голосувало?
показати весь коментар
01.11.2020 09:30 Відповісти
А ты чьих холоп будешь?
показати весь коментар
01.11.2020 09:41 Відповісти
Сколько он добра немцам сделал!
Фігня, що декілька десятків мільйонів загинуло. Але ж виконав всі передвиборчі обіцянки!Місцеві жителі пояснили обрання Лозинського главою ОТГ: Те, що він людину вбив, то таке. А скільки він добра людям зробив - Цензор.НЕТ 9761
показати весь коментар
31.10.2020 23:05 Відповісти
Некорректно. Гитлер все-таки для немцев много сделал, пока войну не начал - поднял экономику, создал рабочие места и т. п. А что сделал Лозинский? Гречку раздал?
показати весь коментар
01.11.2020 02:16 Відповісти
не. Он оживил свою вотчину. Местные жили браконьерством. Практически поголовно (после инцидента у местных нашли кучу оружия). Расстреляли вокруг всю живность що шевелилась.
"Потерпевший" был браконьером. Бывший мусор.
показати весь коментар
01.11.2020 09:38 Відповісти
гельсінський синдром... але не для них
показати весь коментар
31.10.2020 23:16 Відповісти
Повезло Лозинскому с мудрым наридом) Дави гадов ищщо! А лучше с пулемета по ним, чтобы знали!
показати весь коментар
31.10.2020 23:21 Відповісти
Ти що перед дзеркалом стоїш
показати весь коментар
01.11.2020 02:45 Відповісти
А мы удивлялись жителям Донбасса...
показати весь коментар
01.11.2020 01:09 Відповісти
Я в шоке, если честно. Нет, я понимал, что раздавая гречку, ты резко повышаешь свои шансы быть избранным, но чтоб быть избранным теми, кого ты убивал... Мне становится страшно от мысли, если с мешками гречки в ту область заедут какие-нибудь "полевые командиры" сепаров баллотироваться.
показати весь коментар
01.11.2020 02:15 Відповісти
а быдломасса и после того парирует, мол , а хто ж знав, шо так будет.
показати весь коментар
01.11.2020 02:46 Відповісти
Быдломасса-бухающие боярощник и стеклоочеститель на необятных просторах........
показати весь коментар
01.11.2020 02:56 Відповісти
Це дзеркало української влади.За роки омріяної багатьма поколіннями українців незалежності покидьки кравчук,кучма,ющенко,янукович,порошенко,зеленський довели народ до межі морального зубожіння.
показати весь коментар
01.11.2020 02:44 Відповісти
А хто їх обирав?
показати весь коментар
01.11.2020 08:06 Відповісти
Прикладів таких у нас багато.
Он Янукович шапки знімав, в тюрмі сидів, то таке, зате який представітельний був. КрасАвець...
показати весь коментар
01.11.2020 06:47 Відповісти
И тем не менее при Янеке, хоть он и в каждом слове по две ошибки делал, народ жил намного лучше чем при следующих двух Президентах и курс был 8 грн за 1$
показати весь коментар
01.11.2020 08:56 Відповісти
"при Янеке народ жил намного лучше курс... был 8 грн за 1$"
Здається так, що справжнє "свято життя" ви тупо або проспали, або прохлопали вухами, бо "за Ющенка" курс був 5.05 грн.
показати весь коментар
01.11.2020 23:16 Відповісти
Страна уродов.
показати весь коментар
01.11.2020 07:20 Відповісти
Уезжай, ищи другую
показати весь коментар
01.11.2020 09:25 Відповісти
Биомусор
показати весь коментар
01.11.2020 08:14 Відповісти
"То, что он человека убил, то такое."
Ось він, "руський мір".
показати весь коментар
01.11.2020 08:42 Відповісти
Ну и где ты тут нашёл следы путьки?
показати весь коментар
01.11.2020 09:26 Відповісти
Нахіба щось шукати, коли у вас на пиці і так все написано - печать життя лежить, так би мовити, тавро "рускава міра".
показати весь коментар
01.11.2020 23:07 Відповісти
Для начала - у меня не пыка, а лицо. Я так понимаю харя, рыло, морда это у тебя. А теперь вопрос твоему рылу - почему у тебя флажок страны не Украина? Ты слишком великий патриот и сильно любишь родину издалека? Или ты уехал на заработки и тогда ты ещё более офуенный патриот. А может это у тебя прокси, то тогда ты полностью офигевший поцриот.
показати весь коментар
02.11.2020 08:53 Відповісти
"...почему у тебя флажок страны не Украина?"
Послухайте, совкопітече, Україну роблять Україною лише українці, незалежно від того, де вони є, а не всілякі совкопітеки та совкодрочери. Совкодрочери лише перетворюють все навколо себе на совок (читай "лайно"), незалежно від власного місцезнаходження.

Те, що поруч вашої пики відображається емблема українського прапора - то взагалі не ваша заслуга, а заслуга SQL сервера бази даних, та скрипта на цьому сайті, який до нього звертається. Тому не вішайте, будь-ласка, локшину про те, що a priori немає до вас жодного стосунку.
показати весь коментар
02.11.2020 11:43 Відповісти
Ты видать лицо определённой национальности, ибо умудряешься не ответив на мои вопросы задать мне десять.
В общем дискуссия с тобой бесполезна, можешь не отвечать. Точка.
показати весь коментар
02.11.2020 15:47 Відповісти
Телу,просто мало-мальски исполняющему свои обязанности,готовы простить даже убийство. Это пи***ц .
показати весь коментар
01.11.2020 09:00 Відповісти
Коллеги, вам что писать не о чем что вы прицепились к Лозинскому. Я уверен что никто из пишущих его в глаза не видел и видеть не хочет. Потому односельчанам виднее, им с ним жить


Місцеві жителі пояснили обрання Лозинського главою ОТГ: Те, що він людину вбив, то таке. А скільки він добра людям зробив - Цензор.НЕТ 4354
показати весь коментар
01.11.2020 09:00 Відповісти
тамбовський вовк тобі "колєга", ватнік
показати весь коментар
01.11.2020 09:13 Відповісти
Ну, и почему он ватник?
показати весь коментар
01.11.2020 09:27 Відповісти
а він он вище Януковича нахвалює, типова вата
показати весь коментар
01.11.2020 09:29 Відповісти
Власть боится принять закон, что бы он не понравился Западу, а тут избирают такого, шо может подумать Запад? СКОТОБАЗА. Можно с ней делать , что хочешь. что они и делают. А баранам надо подсыпать травку, что бы не сдохли и они готовы на все. Хотя, возможно, это рука Москвы.
показати весь коментар
01.11.2020 09:33 Відповісти
І от за таке лайно (хто голосував за лозинського) гинуть українці на фронті. Взагалі не зрозуміло, чому бидлу дають право голосу.
показати весь коментар
01.11.2020 09:33 Відповісти
Быдломасса голосует по принципу: главное чтобы дороги были хорошие. В результате страна и люди в полной и непролазной жопе.
показати весь коментар
01.11.2020 10:05 Відповісти
Он не знает сомнений и слова «почти»,
Он готов к сокpушенью любого *******,
Гоpе тем, кто стоит у него на пути!
Он всегда уделяет вниманье манеpам,
Соблюдает диету и бегает кpосс,
Если кто-то его назовет лицемеpом,
Он обидится или не пpимет всеpьез.
Hо поpой он обиды пpощает на вpемя,
Пpобиваясь к веpшинам любою ценой…
Постоянно быть пеpвым - нелегкое бpемя,
Hо он попpосту жизни не мыслит иной.
Он завел себе связи и спpава, и слева.
Он всегда гоpячо осуждает поpок.
Если надо убить, он убьет, но без гнева:
Извинится пpед жеpтвой и спустит куpок.
Он всегда на плаву, не платя за ошибки,
Он кумиp молодых, воплощенье мечты!
И сиянье его голливудской улыбки
Затмевает зиянье его пустоты… (Ю.Л. Нестеренко)
показати весь коментар
01.11.2020 10:18 Відповісти
Годно написано. А это про кого это?
показати весь коментар
01.11.2020 20:02 Відповісти
тупой ватный скот не тот скотт что писатель а свинорусы хохлы Місцеві жителі пояснили обрання Лозинського главою ОТГ: Те, що він людину вбив, то таке. А скільки він добра людям зробив - Цензор.НЕТ 2858
показати весь коментар
01.11.2020 10:32 Відповісти
Мразі
показати весь коментар
01.11.2020 11:45 Відповісти
ТАК ПУСТЬ ОНИ СВОИХ ДЕТЕЙ В ЖЕРТВУ ОТДАДУТ ЛОЗИНСКОМУ !)
показати весь коментар
01.11.2020 12:08 Відповісти
Минутуочку!
Он своё отсидел, про что вапросы?
показати весь коментар
01.11.2020 12:15 Відповісти
Скоро без питань, подібного до серійного експедитора Чикатила, оберуть в мери великого міста?
показати весь коментар
01.11.2020 13:48 Відповісти
Vox pópuli vox Déi !
показати весь коментар
01.11.2020 14:10 Відповісти
У лозинского в той отг сможет выиграть выборы только чикатило
показати весь коментар
01.11.2020 13:44 Відповісти
Судячи 73% вибрали зе по тій самій психології , ну і що , що опускав Україну ,.. зато скільки людей розсмішив...)
показати весь коментар
01.11.2020 13:55 Відповісти
Первый вопрос -разве Закон разрешает убийцам избираться? А второй к избирателям- Вы совсем с ума спятили?
показати весь коментар
01.11.2020 13:59 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 