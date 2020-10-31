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НАЗК проводило перевірку декларацій двох із 47 депутатів, які звернулися до КС у "справі про незаконне збагачення"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАЗК проводило перевірку декларацій двох із 47 депутатів, які звернулися до КС у

Національне агентство з попередження корупції проводило повну перевірку декларацій двох з 47 народних депутатів, які подали до Конституційного Суду подання щодо "справи про незаконне збагачення".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК, проводилася перевірка декларацій Іллі Ківи і Тараса Козака.

"Список решти депутатів вважаємо за необхідне опублікувати, зазначивши лиш те, що деякі з них є фігурантами журналістських розслідувань, а також справ Національного антикорупційного бюро України", - зазначають в агентстві.

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Отже, підписантами конституційного подання у "справі про незаконне збагачення" є:

  1. Абрамович Ігор Олександрович
  2. Батенко Тарас Іванович
  3. Бойко Юрій Анатолійович
  4. Бондар Віктор Васильович
  5. Борт Віталій Петрович
  6. Бурміч Анатолій Петрович
  7. Волошин Олег Анатолійович
  8. Гнатенко Валерій Сергійович
  9. Дунаєв Сергій Володимирович
  10. Загородній Юрій Іванович
  11. Іоффе Юлій Якович
  12. Ісаєнко Дмитро Валерійович
  13. Кальцев Володимир Федорович
  14. Качний Олександр Сталіноленович
  15. Кива Ілля Володимирович
  16. Кісільов Ігор Петрович
  17. Козак Тарас Романович
  18. Колтунович Олександр Сергійович
  19. Королевська Наталія Юріївна
  20. Кузьмін Ренат Равелійович
  21. Ларін Сергій Миколайович
  22. Лукашев Олександр Анатолійович
  23. Льовочкін Сергій Володимирович
  24. Льовочкіна Юлія Володимирівна
  25. Макаренко Михайло Васильович
  26. Мамка Григорій Миколайович
  27. Мамоян Суто Чолоєвич
  28. Медведчук Віктор Володимирович
  29. Мороз Володимир Вікторович
  30. Німченко Василь Іванович
  31. Павленко Юрій Олексійович
  32. Папієв Михайло Миколайович
  33. Плачкова Тетяна Михайлівна
  34. Пономарьов Олександр Сергійович
  35. Приходько Наталія Ігорівна
  36. Пузанов Олександр Геннадійович
  37. Рабінович Вадим Зіновійович
  38. Скорик Микола Леонідович
  39. Славицька Антоніна Керимівна
  40. Солод Юрій Васильович
  41. Столар Вадим Михайлович
  42. Суркіс Григорій Михайлович
  43. Требушкін Руслан Валерійович
  44. Фельдман Олександр Борисович
  45. Христенко Федір Володимирович
  46. Чорний Віктор Іванович
  47. Шуфрич Нестор Іванович

Також дивіться: Рішення КС не просто підриває антикорупційну реформу, а загрожує перспективі членства України в ЄС, - Яценюк. ВIДЕО
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Топ коментарі
+22
Российские холуи как на подбор
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31.10.2020 16:20
+15
Короче, вся ригівська мразота яку не утилізували в 2014-му...
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31.10.2020 16:28
+9
за ОПЗЖопу на выборах голосовали ворье и злобные дебилы
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31.10.2020 16:27
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Российские холуи как на подбор
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31.10.2020 16:20 Відповісти
+ злодій Батенко.
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31.10.2020 16:46 Відповісти
на ворах и шапка горит
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31.10.2020 16:22 Відповісти
это значит ОПЗЖопа за воровство ?
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31.10.2020 16:22 Відповісти
На них же печати негде ставить! И это из-за них КС пошёл на такую авантюру?
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31.10.2020 16:24 Відповісти
Их просто использовали по взаимной договоренности.
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31.10.2020 17:29 Відповісти
Сорок семь подх#йловников, аккурат в грибной сезон вылезли.
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31.10.2020 16:25 Відповісти
Вот, коррупцеборцун Зеля, вороти им головы сейчас пока показались, не хрен ждать весны.
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31.10.2020 16:28 Відповісти
правильно будет подх*йловики
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31.10.2020 19:33 Відповісти
Почему за время работы этих антикорупционых органов никого не посадили в тюрьму? Миллионные зарплаты сами себе начисляют . Это узаконивание коррупции.
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31.10.2020 16:26 Відповісти
Мафия своих не садит, она только пугает разноклановых "заблудших овец" своих.
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31.10.2020 16:49 Відповісти
так там сотні кримінальних справ. однак саджає - суд.
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31.10.2020 16:54 Відповісти
Место здесь такое...
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31.10.2020 20:20 Відповісти
за ОПЗЖопу на выборах голосовали ворье и злобные дебилы
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31.10.2020 16:27 Відповісти
Короче, вся ригівська мразота яку не утилізували в 2014-му...
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31.10.2020 16:28 Відповісти
они помогали Зеле Петю садить
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31.10.2020 16:33 Відповісти
а хіба мудачук був у 2014-м в політиці? а каломойше? він же був єдиним олігархом "патріотом". а ківа взагалі був у добробаті. кузьмін, як і портнов - були у бігах і під слідством. просто всі ці гниди повернулись в Україну і підняли голови саме при зеленському. при зеленському з кузьміна зняли звинувачення, при зеленському штепа і мудачук стали депутатами.
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31.10.2020 16:52 Відповісти
мудачук ніколи не виходив з політики. Він ше при чучмі діла мутив з козлостанцями. Навіть чучму дратувало дуже активна поведінка мертвечини по відношенню до кацапів. А кива це звичайний продажний мєнт який коли вигідно і в добробат піде, а коли гешефту нема то і в своїх стріляти почне. Це ж мєнтяра... Рашта звичайні риги недобиті.
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31.10.2020 17:47 Відповісти
Грыцько , а кого посадили из злочинной влады ?
правельно - ни кого , они че для пороха , че для зели - свои
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31.10.2020 19:14 Відповісти
еду за грибами в Межигорье
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31.10.2020 16:34 Відповісти
Загорівся порох в опизжопі..
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31.10.2020 16:34 Відповісти
эти за " бочку варенья ..." продадут что и кого хочешь
НАЗК проводило перевірку декларацій двох із 47 депутатів, які звернулися до КС у "справі про незаконне збагачення" - Цензор.НЕТ 5390
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31.10.2020 16:39 Відповісти
Какой чудесный список.
Многие еще под руководством Януковича красть начинали..
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31.10.2020 16:43 Відповісти
Зверніть увагу, у зебілів жодної претензії до мудачука, коломойського і їхніх виродків, що подали скаргу у КС. Це часом не тому, що це всі ці персонажі одна команда, яка переслідує одну і ту саму ціль узурпувати КС і відмінити декларування?!
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31.10.2020 16:46 Відповісти
У депутатов, особенно, у экс-ов, у судей, разных, у экс-министров и министров сегодняшних, и прочих и прочих чиновников, обогащение, можно подумать, законное. Ну-ну.
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31.10.2020 16:51 Відповісти
а все потому что весна прошла а посадок не было. теперь зеля разгребает кучу которую сам же и навалил
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31.10.2020 17:05 Відповісти
Ну почему ж не было? Рифмастера и Кузьменко посадили...
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31.10.2020 17:10 Відповісти
Интересно, - почему КС розгоняем за решение, а заказчиков решения из ВР нет? НАЗК проводило перевірку декларацій двох із 47 депутатів, які звернулися до КС у "справі про незаконне збагачення" - Цензор.НЕТ 7593
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31.10.2020 17:09 Відповісти
Скандал вокруг КСУ выгоден Медведчуку и Порошенко , это выгодно лишь двум политсилам - ОПЗЖ и ЕС, что бы те ни заявляли, поскольку с учетом давнего знакомства Медведчука и Порошенко, которые всю жизнь были партнерами (хоть вслух этого и не скажут), эти две политсилы взаимодействуют, занимая при этом крайне проевропейские и крайне пророссийские позиции. Именно им выгодно расшатать ситуацию в стране и попытаться добиться своих целей.

Как должен был бы поступить Зеленский? Продолжить выступать в 95 квартале. Это было бы самым правильным его решением…(с)
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31.10.2020 17:20 Відповісти
Как ни странно, но, наверное, так и есть.
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31.10.2020 17:26 Відповісти
Учитывая, шо Европа давно вся красноштанная.
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31.10.2020 17:27 Відповісти
Только ведь ни Пороха, ни депутатов из фракции ЕС в этом списке почему то нет, а все до единого заЖОПИнцы.
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31.10.2020 19:08 Відповісти
Зато в составе суда- есть
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01.11.2020 03:21 Відповісти
голобородько их всех посадит с конфискацией
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31.10.2020 17:34 Відповісти
По-моему, вся эта зажопинская шобла банальным шантажом "стимулировала" КСУ к принятию скандального и крайне вредного для государства решения. Допускаю, что там собраны не тупые слуги, которые в силу отсутствия опыта или квалификации, могли принять ТАКОЕ! Значит, было тягло..
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31.10.2020 17:44 Відповісти
НАЗК проводило перевірку декларацій двох із 47 депутатів, які звернулися до КС у "справі про незаконне збагачення" - Цензор.НЕТ 7840
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31.10.2020 18:48 Відповісти
Вся шобла подлежит разложению до молекул и атомов. Чтоб их следа на планете не осталось!
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31.10.2020 20:01 Відповісти
До сраки ці перевірки і всі ці нові структури. Це чисто для галочки їх створили, за вимогою Європи.
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31.10.2020 20:18 Відповісти
Как же иначе,ежели абсолютное большинство их решений попросту нивелируются нашими коррупсудами..
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01.11.2020 15:14 Відповісти
 
 