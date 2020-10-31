НАЗК проводило перевірку декларацій двох із 47 депутатів, які звернулися до КС у "справі про незаконне збагачення"
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Національне агентство з попередження корупції проводило повну перевірку декларацій двох з 47 народних депутатів, які подали до Конституційного Суду подання щодо "справи про незаконне збагачення".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК, проводилася перевірка декларацій Іллі Ківи і Тараса Козака.
"Список решти депутатів вважаємо за необхідне опублікувати, зазначивши лиш те, що деякі з них є фігурантами журналістських розслідувань, а також справ Національного антикорупційного бюро України", - зазначають в агентстві.
Отже, підписантами конституційного подання у "справі про незаконне збагачення" є:
- Абрамович Ігор Олександрович
- Батенко Тарас Іванович
- Бойко Юрій Анатолійович
- Бондар Віктор Васильович
- Борт Віталій Петрович
- Бурміч Анатолій Петрович
- Волошин Олег Анатолійович
- Гнатенко Валерій Сергійович
- Дунаєв Сергій Володимирович
- Загородній Юрій Іванович
- Іоффе Юлій Якович
- Ісаєнко Дмитро Валерійович
- Кальцев Володимир Федорович
- Качний Олександр Сталіноленович
- Кива Ілля Володимирович
- Кісільов Ігор Петрович
- Козак Тарас Романович
- Колтунович Олександр Сергійович
- Королевська Наталія Юріївна
- Кузьмін Ренат Равелійович
- Ларін Сергій Миколайович
- Лукашев Олександр Анатолійович
- Льовочкін Сергій Володимирович
- Льовочкіна Юлія Володимирівна
- Макаренко Михайло Васильович
- Мамка Григорій Миколайович
- Мамоян Суто Чолоєвич
- Медведчук Віктор Володимирович
- Мороз Володимир Вікторович
- Німченко Василь Іванович
- Павленко Юрій Олексійович
- Папієв Михайло Миколайович
- Плачкова Тетяна Михайлівна
- Пономарьов Олександр Сергійович
- Приходько Наталія Ігорівна
- Пузанов Олександр Геннадійович
- Рабінович Вадим Зіновійович
- Скорик Микола Леонідович
- Славицька Антоніна Керимівна
- Солод Юрій Васильович
- Столар Вадим Михайлович
- Суркіс Григорій Михайлович
- Требушкін Руслан Валерійович
- Фельдман Олександр Борисович
- Христенко Федір Володимирович
- Чорний Віктор Іванович
- Шуфрич Нестор Іванович
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правельно - ни кого , они че для пороха , че для зели - свои
Многие еще под руководством Януковича красть начинали..
Как должен был бы поступить Зеленский? Продолжить выступать в 95 квартале. Это было бы самым правильным его решением…(с)