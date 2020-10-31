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Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення

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Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення

Водій Land Rover Юрій Назаренко, який в'їхав у натовп у пішохідній зоні на Майдані Незалежності 30 жовтня і став причиною загибелі двох людей, сьогодні під час суду попросив вибачення у постраждалих і розповів, що ніколи не втрачав свідомості раніше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я хочу тільки попросити вибачення, я не хотів цього. І тепер у мене життя інше стало", - розповів після засідання Назаренко.

За його словами, він керує автомобілем із 1977 року.

Дивіться також: "Яка трубочка, його треба вбивати нах#й!" - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

"Мені байдуже моє здоров'я, я хочу тільки допомогти тим людям, які постраждали. Я їжджу з 1977 року, ніколи не втрачав свідомості. Я просто втратив свідомість. Я виїжджав із Михайлівської ліворуч, і все", - зазначив він.

Крім того, Назаренко розповів, що після аварії його намагалися побити люди, які думали, що він був п'яним.

"Я не ображаюсь на людей, які мене навіть били, думали, що я п'яний, а я хворий був. Прошу вибачення. Я сподіваюся на експертів, які розберуться, що сталося. Я не спав всю ніч, тільки думав про це, як це сталося. Все це, наче якийсь страшний сон наснився, і тільки проведу руками - і цього не буде. Але, на жаль... Прошу вибачення", - зазначив підозрюваний.

Назаренко зазначив, що раніше ніколи не втрачав свідомості.

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"Я до цього їздив - все чудово. Ще перед цим у мене пульс міряли - жодних запитань. Я, навпаки, думав дякувати тим лікарям, які мені допомогли, трошки продовжили життя", - зазначив він.

Під час засідання суду 31 жовтня про обрання запобіжного заходу Назаренку його лікар розповів, що у пацієнта був інсульт. 19 жовтня його прооперували, а потім був реабілітаційний період. Чоловіка виписали 26 жовтня, а 30-го він повторно приїжджав на огляд. Лікар зазначив, що стан пацієнта після реабілітації був нормальним, особливих заборон на керування автомобілем не було, а водій сам має вирішити, чи може він керувати автомобілем.

Нагадаємо, смертельна ДТП на Хрещатику в Києві сталася 30 жовтня. Водій автомобіля Land Rover, за попередніми даними, втративши контроль над керуванням, виїхав на пішохідну зону і збив декількох пішоходів, після чого на проїжджій частині Хрещатика протаранив кілька авто.

Дві жінки, які стояли на тротуарі біля входу в підземний перехід, загинули на місці. Ще три людини зазнали травм, коли некероване авто виїхало на проїжджу частину і врізалося в інші машини. В одній із машин була сім'я із 5-місячною дитиною.

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31 жовтня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення заарештувати водія на 60 діб.
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Топ коментарі
+49
простите, что не по теме!
Виновник смертельного ДТП на Крещатике Назаренко недавно пережил инсульт: Впервые потерял сознание, хочу только извиниться - Цензор.НЕТ 282 Виновник смертельного ДТП на Крещатике Назаренко недавно пережил инсульт: Впервые потерял сознание, хочу только извиниться - Цензор.НЕТ 4347

Шон Коннери (90 лет)
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31.10.2020 17:23
+39
На жалость давит. В правилах есть пункт запрещающий садится за руль если плохо себя чувствуешь! Сел,значит полностью виновен!
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31.10.2020 17:23
+37
блинн!.. великий актёрище!.. Земля пухом и добрая память на века!
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31.10.2020 17:32
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Инсульт может с каждым случиться,так что ..
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31.10.2020 17:50 Відповісти
на газ нажимал тоже инсульт?
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31.10.2020 17:52 Відповісти
Думаете он специально двух людей убил,свою машину и другие угандошил,как и свою жизнь оставшуюся?
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31.10.2020 17:59 Відповісти
Лев Львовский 63975c6a Те, кто бухими садятся, за руль, тоже не специально убивают.
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31.10.2020 18:40 Відповісти
Він сів за кермо "спеціально", бо ще не пройшов повністю курс лікування і реабілітації після інсульту.
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31.10.2020 20:57 Відповісти
возм. коробка на круизе стояла...
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01.11.2020 01:40 Відповісти
какой круиз в городе?
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01.11.2020 10:51 Відповісти
Таки вже після інсульту..
Рецидив мабуть..
Довбоклюв воно..))
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31.10.2020 18:54 Відповісти
Трапитися може з кожним - не заперечую , але лише безвідповідальні ідіоти після інсульту сядуть за кермо автомобіля (( він такий ідіот не один, на жаль, двох таких особисто знаю і поліцаї знають , які на це очі закривають , і лікарі знають , які цим падлам медичні довідки за гроші видають ((
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31.10.2020 19:02 Відповісти
Врач отметил, что состояние пациента после реабилитации было нормальным, особых запретов на управление автомобиля не было, а водитель сам должен решить, способен ли он управлять автомобилем. Источник: https://censor.net/ru/n3228339
что значит "особых запретов"? были не особые?

думал благодарить тех врачей, которые мне помогли, немножко продлили жизнь Источник: https://censor.net/ru/n3228339
ему продлили что бы он забрал две жизни и покалечил троих!?

и теперь главный вопрос - врачи так и будут клепать убийц на дороги!?
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31.10.2020 17:50 Відповісти
Даже элементарный анализ траектория и скоростных режимов движения данного уё-ка на его танкетке со всей очевидностью говорит , шо внедорожником управлял чувак с афигительно крепкой и здоровой моторикой . Оно удержало руль даже при столкновении с бордюром и скача по полуметровым ступенькам - при этом бешенно давя на газ .
Инсульт можно исключить автоматически !!!
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31.10.2020 17:52 Відповісти
чувак явно хотел побыстрей свалить
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31.10.2020 18:00 Відповісти
не согласен
траектория и режим не вписываются ни в какую логику или умысел
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31.10.2020 23:49 Відповісти
Логика это категория менталики , а траектория и режим (переменный) это чистая моторика .
А инсульт такая штука , шо может и на менталику влиять и часто (не соображает ничего) , но на моторику -- всегда . А тут чувак держал балланс руля как пилот формулы .
Вы представьте , что такое удар передним мостом по бордюру и как нужно крепко и уверенно держать руль, чтобы рулевую колонку не повело куда-то в сторону ! А он жмёт газ и держит прямую линию от институтской до места гибели его жертв ... , преодолевая разные "препятствия" - бордюр, ступеньи с пол метра !
Вон вчера какой-то ***** без всякой "логики" в Одессе зарезал девушку-баристу ... шо ему в дочки годится ! А этого пробка всбесила и оно решило протаранить тачку ментов !
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01.11.2020 06:47 Відповісти
некоторые таблетки если пить, то по инструкции не желательно садиться за руль.
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31.10.2020 17:52 Відповісти
После серии терактов, в Европе на площадь где празднуют, не выедишь. Огородите и управляемые шлагбаумы для служб. Не понятно как корона ещё влияет
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31.10.2020 17:55 Відповісти
Однако когда толкалась машина, действия были скоординированы и осмыслены.
Но.....успокоить людей надо.....
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31.10.2020 18:01 Відповісти
((ука не верю , он просто хотел , уехать но не вышло Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення - Цензор.НЕТ 4594 У меня вопрос к мусорам , а на хера вы тогда чела в Полтаве завалили с гранатой , а он вообще никого не убил Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення - Цензор.НЕТ 9181 Как , как можно жить в стране , в которой жизнь ничего не стоит Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення - Цензор.НЕТ 9181
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31.10.2020 18:05 Відповісти
Страна такая какие люди.
А люди тут -помойка. Свои своих же будут сдавать.
Лицемерие зашкаливает.
Не все конечно но половина так точно.
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31.10.2020 20:54 Відповісти
Я б сказав навіть-три чверті
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31.10.2020 22:44 Відповісти
чорт в рясе
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31.10.2020 18:09 Відповісти
Причем такая хрень , происходит постоянно , жирные клопы кого то давят и потом их отмазывают , лично знаком с пятью эпизодами , просто этот случай у всех на глазах , сколько в тени осталось , да хотя бы тот же Миладзе Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення - Цензор.НЕТ 6102 Поэтому их лучше люстрировать на месте Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення - Цензор.НЕТ 6102
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31.10.2020 18:12 Відповісти
ну, да, чувак пошел по беспределу, хотел проломиться между машинами на трассу и уехать
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31.10.2020 18:19 Відповісти
А за кермо сідати не хворе? Курва
Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення - Цензор.НЕТ 2340
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31.10.2020 18:31 Відповісти
Эта сволочь думает, что он и Бога также обманет...
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31.10.2020 19:00 Відповісти
а где одеяло в клетку?
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31.10.2020 20:07 Відповісти
Осталось старому мудаку сделать последний шаг! Но нет, этот ***** с собой двоих захватил!
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31.10.2020 18:36 Відповісти
Лікар несе повну відповідальність. Він був зобов'язаний не просто поінформувати пацієнта після інсульту про можливі наслідки, але й переконатися що той все правильно зрозумів. Натомість лікар керуючись шкурними інтересами (гонорар) переконав пацієнта що з ним тепер "все в нормі". Ось така жадібність і безвідповідальність лікаря "врятувала" одного, скалічила трьох і вбила двох... Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення - Цензор.НЕТ 617
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31.10.2020 18:39 Відповісти
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся.
(с)
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31.10.2020 18:57 Відповісти
може буть
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31.10.2020 23:51 Відповісти
Да. Но случаи разные бывают. К примеру, в одной из опорных больниц Киевской области проходила лечение от Ковид19 женщина 50л. Женщина вылечилась, выписали, а через неделю родственники позвонили врачу (у которого она лечилась от короны) и сообщили о симптомах инсульта. Врач сказала срочно вызывать скорую. Скорую ждали долго, так как почему-то родственники сообщили, что у больной Ковид. Когда скорая приехала, было уже поздно... Кого винить в этом случае? А женщина тоже могла быть за рулем. Кстати, история абсолютно реальная, случилась пару недель назад. В статистику ковидных не попадет, хотя я уверен, что тромбы связаны именно с короной.
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01.11.2020 01:25 Відповісти
11 дней после операции связанной с инсультом!? Вот только не надо пи@деть что он ни каких таблеток не принимал, которые не совместимы с управлением авто.
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31.10.2020 18:41 Відповісти
Как он заехал на бордюр без сознания и еще скорость увеличил? Ему светит где-то 10-12 лет, но отмажется до условного, я думаю
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31.10.2020 18:41 Відповісти
Он откупится, даже судя по комментам, за него уже пишутся "пацаны". Но $150-200 тыс. с него состригут, тем более те, кто знает, что эта рыговская падаль при деньгах.
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31.10.2020 19:03 Відповісти
При очень больших деньгах этот перец рыговский !
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31.10.2020 19:16 Відповісти
Короче , теперь будет виноват врач . А совковый начальничок - нувориш - останется благенькой овечкой . Он так и не поймёт принцип : - за хорошую беспроблемную жизнь нужно чем - то платить . Хотя - бы личному водителю , но совковая жадность и самоуверенность поставила таки свою точку .
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31.10.2020 18:50 Відповісти
Як до цьогь ВОРОБЬЙОВА не
додумалась...
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31.10.2020 18:57 Відповісти
Та купив індульгенцію..
Розумна падлюка..
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31.10.2020 18:59 Відповісти
Посмотрите видео где он таранит легковой автомобиль перед трагедией. Этот таран не был спонтанным и случайным.Толкал легковушку осмысленно и с умом
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31.10.2020 19:07 Відповісти
Что будет, если отменить право феодалов безнаказанно давить холопов и их детей на дорогах?
Может быть, посыплется вся наша феодально-кастовая система...
Заметьте: одной из главных привилегий правящего класса в коррумпированных постсоветских странах является право безнаказанно давить машинами холопов и их детей.
Обычно за такие преступления (довольно частые, кстати) вообще никого не сажают.
Порой дают небольшие сроки - чтобы бухтящее общество просто отвалило. Но с тяжестью содеянного сроки эти, конечно, не сопоставимы.
Иногда мне кажется, что если отменить это "священное дорожное право", то вся феодально-олигархическая система посыпется. Равенство всех перед законом на дорогах - это просто удар в самое сердце системы, построенной на кастовых различиях.
Ведь дорогие машины сейчас - это как малиновые штаны в Кин-Дза-Дза.
"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели..."
Проще говоря, феодально-кастовое общество без этой привилегии развалится.
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31.10.2020 19:10 Відповісти
тЮ там проще. В джипере, шо в танке - сам живой... А прикинте , шобы из этого поца осталось наедь он запиком на первый же ограничительный столбик. .. Та его бы яй.а вьехали в багажник для начала, потом бы тот багажник сложился гофрой.
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31.10.2020 19:16 Відповісти
поц, на слезу пробивает. Инсульт, какой за руль. Там походу еще и врач пойдет прицепом , если будет тупо отмазывать идиота.
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31.10.2020 19:12 Відповісти
Винуватець ДТП п'ять років пропрацював у комісії з цінних паперів та фондового ринку на керівних постах.
У комісії працював з 2007 року керівником апарату; з 2009-го став членом Комісії.
Назаренко курирував Інформаційні технології, створював ІТ-інфраструктуру в регуляторі.
водій здав тест на алкоголь тільки з третього разу
Також Назаренко обіймав посаду голови колегії Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України та координував роботу підприємств у структурі комісії та питання їх бюджету.
З відкритих даних випливає, що в 2014 році він потрапив під люстрацію і покинув комісію.
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31.10.2020 19:13 Відповісти
а чого ти за кермо пахєшся???????
Лікуй наслідки інсульту. Інсульт це не нежить, це дуже важке і серьозне захворювання, і в числі наслідків інсульту є також неконтрольована втрата свідомості в будь який час. Візьми водія собі, якщо такі вже важливі поїздки, їдь громадським транспортом, АЛЕ НЕ ВБИВАЙ ЛЮДЕЙ, падлюко !!!
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31.10.2020 19:14 Відповісти
Покинув комісію , щоби не сісти , а наразі , скотиняка , мусить сісти і надовго !
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31.10.2020 19:14 Відповісти
Та не, как раз на комиссию ему уже здоровье не позволило и дальше уповать, дык падло, он свою немочь направил на форменное злодейство - сел за руль авто, чмошник,бабла немерено,впадлу ему было воспользоваться паблик транспортом, кондом штопаный,на киче инсульт тебе подлечат, в ритм этой музыки Djuma Soundsystem - Les Djinns (Trentemoller Remix)
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31.10.2020 19:30 Відповісти
буває
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31.10.2020 19:18 Відповісти
Простите, но мне кто-нибудь объяснит, КАК с "потерянным сознанием" можно истошно во все стороны крутить руль??? Я НЕ сомневаюсь, что за бабки найдутся "эксперДы", которые дадут объяснение и этому. И за те же бабки найдутся судьи, которые сделают из убийцы "пострадавшего". Кривосудие по украински, млять! Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення - Цензор.НЕТ 71
"Извиняется" он! Больше всего нужны твои "извинения" тем, кого ты вчера размазал по асфальту, и их родным людям!
И да. Адвокаты за ночь неплохо потрудились. Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення - Цензор.НЕТ 9923 Врать красиво научили. Но ГДЕ ЖЕ клетчатый плед? Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення - Цензор.НЕТ 2558 Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення - Цензор.НЕТ 71
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31.10.2020 19:18 Відповісти
Чтобы предепредить подобніе случаи, вместе с техосмотром транспортного средства, водитель сам должен проходить медосмотр. А врач, поставивший свою подпись на допуске, в случае подобных ДТП, также должен нести ответственность, вместе с водителем.
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31.10.2020 19:31 Відповісти
Шануймося українці!
" водитель сам должен проходить медосмотр"
Не допоможе!
Мене перекосило через два місяці після ДТП, прямо підчас обіду.
Затерпла половина обличчя і почав дивно закусувати губу.
Дальше швидка-лакарня-КТ а потім МРТ:два лакунарних інсульти .
До того були дзвіночки:провали в памяті,іноді НЕСПРИЙНЯТТЯ ЧЕРВОНОГО кольору!!!!!!!
Після інсульту-права треба ОБОВЯЗКОВО ВИЛУЧАТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Бо ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ написані кровю жертв!
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31.10.2020 19:55 Відповісти
**І нехай в мене кине камінь хто безгрішний** Мені важкувато зрозуміти як люди клянуть і обзивають цю людину,не маючи на те ніякого права,мені 63,почуваю себе не на всі 100,але непогано,і авто в мене є,і водій з 75року,а їздити вмів ще коли в батька був 401 Москвич,і що тепер,всі під Богом і дописувачі які в грубій формі виказують свою думку не думають про те,що життя як бумеранг!!! Є суд і нехай приймає рішення ЗАКОННЕ, а щоб воно було законне,обирайте не по приколу,а по УМУ,тоді і небуде ніяких курйозів. Я так думаю,що за кермом сидів або ТЕРОРИСТ,або людина в повній отключці,а писати таке як думав втекти,або подібне,вибачте,але це повний маразм,якби він втік,це булоб набагато гірше.
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31.10.2020 19:32 Відповісти
после инсульта-ездить и дальше за рулем-это не правильно.
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31.10.2020 19:52 Відповісти
Трагічний нещасний випадок.
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31.10.2020 20:12 Відповісти
"...врач рассказал, что у его пациента был инсульт. 19 октября его прооперировали, а затем был реабилитационный период. Мужчину выписали 26 октября". Источник: https://censor.net/ru/n3228339

Винен лікар, який не заборонив хворому керування автомобілем, оскільки з його поведінки видно, що він був не в змозі адекватно оцінити стан свого здоров'я. Відновлювальний період після інсульту триває від 6 міс. до двох років. А тут після операції пройшло всього 11 днів, функції головного мозку ще не відновлені повністю. Хворий знаходиться в періоді реабілітації, значить потребує підтримки і догляду.
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31.10.2020 20:35 Відповісти
А що ж робити родичам тих, що загинули, чиясь мама, дружина, сестра...
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31.10.2020 20:43 Відповісти
А що ж робити родичам тих, що загинули - вимагати компенсації за все: за похорони, за втрату годувальника, за страждання. Ублюдок та його рідня мають сплатити
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31.10.2020 21:39 Відповісти
Мы знали, что он будет невиновным, когда ещё только рулил на жертв.
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31.10.2020 23:56 Відповісти
таке може статись з кожним: або затьмарення розуму, або жертва дтп
тому треба помиритись з Богом та молитись щодня про захист
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31.10.2020 23:58 Відповісти
Главное молиться. Соврал, украл, убил - главное помолиться, Бог тебя создал, Бог тебя любитЬ, усЁ проститЬ. Жили среди верующих, знаем.
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01.11.2020 01:07 Відповісти
Ну то такі віруючі як і невіруючи, тільки Біблієй прикриваються, харизмати більше всього, хоча серед них ї є дійсно віруючи, а інщі заради успіху буває поводять себе гірше невіруючих.
А по Біблії як що ти вбив, то сам будеш вбитий, хто взяв меч, той від меча вмре. Так і цей кадр може загине під колесами автівки чи в аварії, як що не посадять.
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01.11.2020 11:48 Відповісти
Неправильно сказали - молити Бога щоб не опинитись на дорозі такого Зайцева, коротше не опинитись в той час і в тому місті де цей Зайцев буде кермувати.
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01.11.2020 11:50 Відповісти
А як непритомний, без свідомості може кудись дзвонити? От падлюка...
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01.11.2020 00:18 Відповісти
Чомусь навіть не здивована.
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01.11.2020 01:51 Відповісти
19 исульт ,операция,а 30 уже за рулем.Туфта это все,так не бывает....
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01.11.2020 04:11 Відповісти
Брехлива скотина. Нахера цей старий мудак сідав за руль? бабла не хватило на водія? Чи на таксі? цього урода мають судити за навмисне вбивство. Воно тупариле було ПІСЛЯ операції і МАЛО знати та думати перед тим як сідати за руль.
старий гандон ЧИМ ти допоможеш ТРУПАМ?
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01.11.2020 05:54 Відповісти
До чого тут ПРАСТІТЄ ?
Він вбив ДВОХ людей.
Так чи інакше це в'язниця.
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01.11.2020 07:41 Відповісти
Лучше б врачи его спасали при инсульте.
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01.11.2020 10:09 Відповісти
врачей на мыло .. там и ленд ровер года так 77 года судя по видео
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01.11.2020 10:15 Відповісти
Ізвінєнія то файно але ти вбив двух людей Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення - Цензор.НЕТ 4258
Чому людину на Таврії чи Деу в такій ситуації вже давно признали би винним і присудили тюрму без залогу а кадра на Ленд Ровері відпустили додомку пити ромашковий чай?
Керування автівкою після інсульта це вже порушення правил безпеки на дорозі.
Тільки тюрма цьому Зайцеву, а не домашній арешт.
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01.11.2020 11:44 Відповісти
Зайцева і Дронов в одному лиці
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01.11.2020 11:52 Відповісти
Водитель,виновен 100%,нельзя садиться за руль в усталом или заболевшим.
Стаття 25. Необережність та її види
1. Необережність поділяється на кримінальну протиправну самовпевненість та кримінальну протиправну недбалість.
2. Необережність є кримінальною протиправною самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення.
3. Необережність є кримінальною протиправною недбалістю, якщо особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити.
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02.11.2020 16:56 Відповісти
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