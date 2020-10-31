Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення
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Водій Land Rover Юрій Назаренко, який в'їхав у натовп у пішохідній зоні на Майдані Незалежності 30 жовтня і став причиною загибелі двох людей, сьогодні під час суду попросив вибачення у постраждалих і розповів, що ніколи не втрачав свідомості раніше.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Я хочу тільки попросити вибачення, я не хотів цього. І тепер у мене життя інше стало", - розповів після засідання Назаренко.
За його словами, він керує автомобілем із 1977 року.
"Мені байдуже моє здоров'я, я хочу тільки допомогти тим людям, які постраждали. Я їжджу з 1977 року, ніколи не втрачав свідомості. Я просто втратив свідомість. Я виїжджав із Михайлівської ліворуч, і все", - зазначив він.
Крім того, Назаренко розповів, що після аварії його намагалися побити люди, які думали, що він був п'яним.
"Я не ображаюсь на людей, які мене навіть били, думали, що я п'яний, а я хворий був. Прошу вибачення. Я сподіваюся на експертів, які розберуться, що сталося. Я не спав всю ніч, тільки думав про це, як це сталося. Все це, наче якийсь страшний сон наснився, і тільки проведу руками - і цього не буде. Але, на жаль... Прошу вибачення", - зазначив підозрюваний.
Назаренко зазначив, що раніше ніколи не втрачав свідомості.
"Я до цього їздив - все чудово. Ще перед цим у мене пульс міряли - жодних запитань. Я, навпаки, думав дякувати тим лікарям, які мені допомогли, трошки продовжили життя", - зазначив він.
Під час засідання суду 31 жовтня про обрання запобіжного заходу Назаренку його лікар розповів, що у пацієнта був інсульт. 19 жовтня його прооперували, а потім був реабілітаційний період. Чоловіка виписали 26 жовтня, а 30-го він повторно приїжджав на огляд. Лікар зазначив, що стан пацієнта після реабілітації був нормальним, особливих заборон на керування автомобілем не було, а водій сам має вирішити, чи може він керувати автомобілем.
Нагадаємо, смертельна ДТП на Хрещатику в Києві сталася 30 жовтня. Водій автомобіля Land Rover, за попередніми даними, втративши контроль над керуванням, виїхав на пішохідну зону і збив декількох пішоходів, після чого на проїжджій частині Хрещатика протаранив кілька авто.
Дві жінки, які стояли на тротуарі біля входу в підземний перехід, загинули на місці. Ще три людини зазнали травм, коли некероване авто виїхало на проїжджу частину і врізалося в інші машини. В одній із машин була сім'я із 5-місячною дитиною.
31 жовтня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення заарештувати водія на 60 діб.
Будь ласка, зачекайте...
Рецидив мабуть..
Довбоклюв воно..))
что значит "особых запретов"? были не особые?
думал благодарить тех врачей, которые мне помогли, немножко продлили жизнь Источник: https://censor.net/ru/n3228339
ему продлили что бы он забрал две жизни и покалечил троих!?
и теперь главный вопрос - врачи так и будут клепать убийц на дороги!?
Инсульт можно исключить автоматически !!!
траектория и режим не вписываются ни в какую логику или умысел
А инсульт такая штука , шо может и на менталику влиять и часто (не соображает ничего) , но на моторику -- всегда . А тут чувак держал балланс руля как пилот формулы .
Вы представьте , что такое удар передним мостом по бордюру и как нужно крепко и уверенно держать руль, чтобы рулевую колонку не повело куда-то в сторону ! А он жмёт газ и держит прямую линию от институтской до места гибели его жертв ... , преодолевая разные "препятствия" - бордюр, ступеньи с пол метра !
Вон вчера какой-то ***** без всякой "логики" в Одессе зарезал девушку-баристу ... шо ему в дочки годится ! А этого пробка всбесила и оно решило протаранить тачку ментов !
Но.....успокоить людей надо.....
А люди тут -помойка. Свои своих же будут сдавать.
Лицемерие зашкаливает.
Не все конечно но половина так точно.
Как слово наше отзовётся.
(с)
додумалась...
Розумна падлюка..
Может быть, посыплется вся наша феодально-кастовая система...
Заметьте: одной из главных привилегий правящего класса в коррумпированных постсоветских странах является право безнаказанно давить машинами холопов и их детей.
Обычно за такие преступления (довольно частые, кстати) вообще никого не сажают.
Порой дают небольшие сроки - чтобы бухтящее общество просто отвалило. Но с тяжестью содеянного сроки эти, конечно, не сопоставимы.
Иногда мне кажется, что если отменить это "священное дорожное право", то вся феодально-олигархическая система посыпется. Равенство всех перед законом на дорогах - это просто удар в самое сердце системы, построенной на кастовых различиях.
Ведь дорогие машины сейчас - это как малиновые штаны в Кин-Дза-Дза.
"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели..."
Проще говоря, феодально-кастовое общество без этой привилегии развалится.
У комісії працював з 2007 року керівником апарату; з 2009-го став членом Комісії.
Назаренко курирував Інформаційні технології, створював ІТ-інфраструктуру в регуляторі.
водій здав тест на алкоголь тільки з третього разу
Також Назаренко обіймав посаду голови колегії Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України та координував роботу підприємств у структурі комісії та питання їх бюджету.
З відкритих даних випливає, що в 2014 році він потрапив під люстрацію і покинув комісію.
Лікуй наслідки інсульту. Інсульт це не нежить, це дуже важке і серьозне захворювання, і в числі наслідків інсульту є також неконтрольована втрата свідомості в будь який час. Візьми водія собі, якщо такі вже важливі поїздки, їдь громадським транспортом, АЛЕ НЕ ВБИВАЙ ЛЮДЕЙ, падлюко !!!
"Извиняется" он! Больше всего нужны твои "извинения" тем, кого ты вчера размазал по асфальту, и их родным людям!
И да. Адвокаты за ночь неплохо потрудились. Врать красиво научили. Но ГДЕ ЖЕ клетчатый плед?
" водитель сам должен проходить медосмотр"
Не допоможе!
Мене перекосило через два місяці після ДТП, прямо підчас обіду.
Затерпла половина обличчя і почав дивно закусувати губу.
Дальше швидка-лакарня-КТ а потім МРТ:два лакунарних інсульти .
До того були дзвіночки:провали в памяті,іноді НЕСПРИЙНЯТТЯ ЧЕРВОНОГО кольору!!!!!!!
Після інсульту-права треба ОБОВЯЗКОВО ВИЛУЧАТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Бо ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ написані кровю жертв!
Винен лікар, який не заборонив хворому керування автомобілем, оскільки з його поведінки видно, що він був не в змозі адекватно оцінити стан свого здоров'я. Відновлювальний період після інсульту триває від 6 міс. до двох років. А тут після операції пройшло всього 11 днів, функції головного мозку ще не відновлені повністю. Хворий знаходиться в періоді реабілітації, значить потребує підтримки і догляду.
тому треба помиритись з Богом та молитись щодня про захист
А по Біблії як що ти вбив, то сам будеш вбитий, хто взяв меч, той від меча вмре. Так і цей кадр може загине під колесами автівки чи в аварії, як що не посадять.
старий гандон ЧИМ ти допоможеш ТРУПАМ?
Він вбив ДВОХ людей.
Так чи інакше це в'язниця.
Чому людину на Таврії чи Деу в такій ситуації вже давно признали би винним і присудили тюрму без залогу а кадра на Ленд Ровері відпустили додомку пити ромашковий чай?
Керування автівкою після інсульта це вже порушення правил безпеки на дорозі.
Тільки тюрма цьому Зайцеву, а не домашній арешт.
Стаття 25. Необережність та її види
1. Необережність поділяється на кримінальну протиправну самовпевненість та кримінальну протиправну недбалість.
2. Необережність є кримінальною протиправною самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення.
3. Необережність є кримінальною протиправною недбалістю, якщо особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити.