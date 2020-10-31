Винуватець смертельної ДТП на Хрещатику Назаренко недавно пережив інсульт: Вперше знепритомнів, хочу тільки попросити вибачення

Водій Land Rover Юрій Назаренко, який в'їхав у натовп у пішохідній зоні на Майдані Незалежності 30 жовтня і став причиною загибелі двох людей, сьогодні під час суду попросив вибачення у постраждалих і розповів, що ніколи не втрачав свідомості раніше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я хочу тільки попросити вибачення, я не хотів цього. І тепер у мене життя інше стало", - розповів після засідання Назаренко.

За його словами, він керує автомобілем із 1977 року.

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"Мені байдуже моє здоров'я, я хочу тільки допомогти тим людям, які постраждали. Я їжджу з 1977 року, ніколи не втрачав свідомості. Я просто втратив свідомість. Я виїжджав із Михайлівської ліворуч, і все", - зазначив він.

Крім того, Назаренко розповів, що після аварії його намагалися побити люди, які думали, що він був п'яним.

"Я не ображаюсь на людей, які мене навіть били, думали, що я п'яний, а я хворий був. Прошу вибачення. Я сподіваюся на експертів, які розберуться, що сталося. Я не спав всю ніч, тільки думав про це, як це сталося. Все це, наче якийсь страшний сон наснився, і тільки проведу руками - і цього не буде. Але, на жаль... Прошу вибачення", - зазначив підозрюваний.

Назаренко зазначив, що раніше ніколи не втрачав свідомості.

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"Я до цього їздив - все чудово. Ще перед цим у мене пульс міряли - жодних запитань. Я, навпаки, думав дякувати тим лікарям, які мені допомогли, трошки продовжили життя", - зазначив він.

Під час засідання суду 31 жовтня про обрання запобіжного заходу Назаренку його лікар розповів, що у пацієнта був інсульт. 19 жовтня його прооперували, а потім був реабілітаційний період. Чоловіка виписали 26 жовтня, а 30-го він повторно приїжджав на огляд. Лікар зазначив, що стан пацієнта після реабілітації був нормальним, особливих заборон на керування автомобілем не було, а водій сам має вирішити, чи може він керувати автомобілем.

Нагадаємо, смертельна ДТП на Хрещатику в Києві сталася 30 жовтня. Водій автомобіля Land Rover, за попередніми даними, втративши контроль над керуванням, виїхав на пішохідну зону і збив декількох пішоходів, після чого на проїжджій частині Хрещатика протаранив кілька авто.

Дві жінки, які стояли на тротуарі біля входу в підземний перехід, загинули на місці. Ще три людини зазнали травм, коли некероване авто виїхало на проїжджу частину і врізалося в інші машини. В одній із машин була сім'я із 5-місячною дитиною.

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