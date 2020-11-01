Рішення про оновлення складу Конституційного Суду погоджено з ЄС і послами G7, - Арахамія

Ідею президента Володимира Зеленського про оновлення складу Конституційного Суду підтримав Європарламент, її також погодили з послами країн G7.

Про це лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав у своїй колонці на УП, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення про оновлення КС вже підтримав Європарламент. А на зустрічі з послами G7 було погоджено, що новий склад буде формуватися максимально прозоро, а також з участю громадськості та міжнародних партнерів. Жодної альтернативи запропонованому оновленню Конституційного Суду немає", - повідомив Арахамія.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

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Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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