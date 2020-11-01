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Рішення про оновлення складу Конституційного Суду погоджено з ЄС і послами G7, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення про оновлення складу Конституційного Суду погоджено з ЄС і послами G7, - Арахамія

Ідею президента Володимира Зеленського про оновлення складу Конституційного Суду підтримав Європарламент, її також погодили з послами країн G7.

Про це лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав у своїй колонці на УП, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення про оновлення КС вже підтримав Європарламент. А на зустрічі з послами G7 було погоджено, що новий склад буде формуватися максимально прозоро, а також з участю громадськості та міжнародних партнерів. Жодної альтернативи запропонованому оновленню Конституційного Суду немає", - повідомив Арахамія.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Читайте також: НАЗК проводило перевірку декларацій двох із 47 депутатів, які звернулися до КС у "справі про незаконне збагачення"

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+32
хотелось би услышать самих послов, а не перепевку єтого брехливого цуцика)
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31.10.2020 17:52
+23
Этому чипплине сбрехать...как дурню с горы скатится ..раз плюнуть...
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31.10.2020 17:52
+23
А главой обновленного кс послы ес предложили Портнова , сказал арахамия и добавил - мамой клянусь )
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31.10.2020 17:55
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Этот состав КС "хорош", а следующий, который "прозрачно" сформируют слуги, будет вообще капец! Тут хоть профессионалы мелькали, у слуг же не только никого нет на скамье запасных, но и самой скамьи нет.
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31.10.2020 18:10 Відповісти
шо ты лепишь , он и так весь Портнова
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31.10.2020 18:12 Відповісти
Особливо ті четверо, які НЕ проголосували.
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31.10.2020 18:14 Відповісти
Петя им сказал не голосовать
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31.10.2020 18:15 Відповісти
Це має значення? Вони НЕ голосували.
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31.10.2020 18:20 Відповісти
хорошим судьям - хорошие пенсии.
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31.10.2020 18:21 Відповісти
Так і буде. Бубочка звілнить їх, забезпечивши прекрасними пенсіями, і призначить на їх місце, як мінімум, 12 підкацапників, яких підбере портнов.
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31.10.2020 18:25 Відповісти
Ну да ! А эти были настоящими украинцами и ярыми патриотами , так ?
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31.10.2020 19:50 Відповісти
Есть разница. Если бы петя кому-либо из судей говорил что делать - Бенедиктова сорвала бы джекпот...
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31.10.2020 18:24 Відповісти
Игорю Д, немає різниці. Його ціль вигородити зеленського і перекласти провину на Порошенка.
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31.10.2020 18:26 Відповісти
Він же сам написав, що він "Д". Чого Вам ще треба?
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31.10.2020 18:32 Відповісти
Мне желательно, чтобы этот Д встречал рассветы раньше на восемь часов.
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31.10.2020 18:34 Відповісти
Ему нет. Мне есть. Среднестатистический зебил считает,что порох виноват, к примеру, в том, что штепа гуляет. Хотя он не следователь, не прокурор и не судья, но посада преза у зебилов ассоциируется с монархом.
Возьмём к примеру, маленькое зелёное чмо из 95го квартала, выбери его президентом, оно так и будет себя вести.
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31.10.2020 18:33 Відповісти
Классная логика ! То есть Петя не виноват и не мог ни кого посадить , потому что он не следователь , не прокурор или судья , а вот "Зеля" - козел , во всем виноват ! И Штепа на мера балотируется, и Мертвечук в раде , и Портнов посты в фейсбуке строчит , а он никого не посадил еще предатель !
Тогда вопрос : Что же это все "гетьман" ваш не сделал ?
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31.10.2020 20:01 Відповісти
Ой, Микитко, мелкие нюансы:
Портнов в Украину нос не показывал? Без уголовщины.
Зеля мерьветчука в упрек пороху на стадионе закидывал? И чё?
Сколько санкций Омана протолкнул зеля в отношении раши?
А что касается уголовного преследования оппонентов, так твой придурок ГБР на коллекцию картин натравливал в том числе.
Не сделал - потому что по закону не может.
Твой дебил это обещал манипулятивно?
Гетьман это у тебя, как у кацапов царь.
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31.10.2020 20:16 Відповісти
при этом один из четверых Головатый готовил это тайное собрание. Рішення про оновлення складу Конституційного Суду угоджено з ЄС і послами G7, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7403
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31.10.2020 18:15 Відповісти
Тайное собрание? Та я дивлюсь ви взагалі "кришетьечний"? Рішення про оновлення складу Конституційного Суду угоджено з ЄС і послами G7, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4397
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31.10.2020 18:18 Відповісти
в спешке за один день, тайное от прессы.
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31.10.2020 18:20 Відповісти
Це називається "закрите засідання". РНБО з Янелохом теж провело "закрите засідання". Голосував він ПРОТИ. Зеленському Головатий, та троє його колег НЕ підходять. Йому з хазяями потрібні судді, які будуть чітко виконувати команди коломойського та фуйла.
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31.10.2020 18:31 Відповісти
В нас потужний феєрверк - святкують люди
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31.10.2020 18:14 Відповісти
в Соссии ?
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31.10.2020 18:14 Відповісти
май 2019, посадок нет но появилось несколько смелых сепарокоррупионеров на тв шоу. июнь, посадок нет, их стало в два раа больше. июль тоже, в геометрической прогрессии. сегодня, посадок не было и нет, вылезла вся срань и уже диктует условия. вывод..... президенту нужно слушать народ а не завербованых советников и как выразился он сам, ДРУЗЕЙ. теперь в жопе, только чуб торчит
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31.10.2020 18:17 Відповісти
хочу прочитати позицію послів бо словами арахнідії можна тільки дупу підтирати
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31.10.2020 18:19 Відповісти
Я вже вище наводив
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31.10.2020 19:28 Відповісти
Посли його послали, -по *********.
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01.11.2020 08:38 Відповісти
Юзик войдет в состав нового КС суда?
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31.10.2020 18:19 Відповісти
Кошевой не пристроен
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31.10.2020 18:36 Відповісти
Кошевой слишком смешной для этой роли Рішення про оновлення складу Конституційного Суду угоджено з ЄС і послами G7, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5134
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31.10.2020 18:42 Відповісти
Верните контекст взад, а обезьяну в зоопарк!
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31.10.2020 18:21 Відповісти
А послы стран G7 в курсе, что обновление от ЗЕ может пройти вне правого поля и в не конституционный способ? Обновить никто не против, но сделайте это в рамках Конституции и соответствующих законов, чтобы никто не мог оспорить и обжаловать, чтобы не породить анархию и хаос
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31.10.2020 18:25 Відповісти
Як було таки так і є-зовнішнє управління..
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31.10.2020 18:26 Відповісти
З яким конкурують наші олігархи.
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31.10.2020 18:35 Відповісти
Рішення про оновлення складу Конституційного Суду угоджено з ЄС і послами G7, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2555
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31.10.2020 18:29 Відповісти
Та їм досі Порох в штани ср...ре
Рішення про оновлення складу Конституційного Суду угоджено з ЄС і послами G7, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3835
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31.10.2020 18:37 Відповісти
А нахрена "ЦЕНЗОР" пошірює відверту маніпуляцію і брехню ? Він текст арахамії читав чи тільки навиривав гайпових коментів ? Там же пи*да - поток свідомості і звинувачення ПП у судівському заколоті , так саме так , не тих 47 моральних виродків які подали подання в КСУ винні а Порошенко , бо то «його судді» пану арахамідії нагадати би треба шо ті «його» судді приймали рішення по розпузку ради на користь зовсім не ПП як раз а Кловуну
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31.10.2020 18:32 Відповісти
Cогласно Конституции в состав КСУ входят 18 судей. Президент, Верховная Рада и съезд судей Украины назначают по шесть судей КСУ. Срок полномочий судей КСУ - девять лет.

На данный момент есть 15 судей КСУ. Два из них были назначены Януковичем (в 2013 г.), четверо - Петром Порошенко (двое в 2016 г. и двое в 2018 г.), четверо - Верховной Радой (двое в марте 2014 г. после победы Революции достоинства и двое в 2018 г.), пятеро - съездом судей (по одному в 2013, 2015, 2017 гг. и двое в октябре 2019 г. уже при Зеленском).
Из них за скандальное решение №13-р/2020 проголосовали 11, а четверо выступили против, в том числе Сергей Головатый, Виктор Колесник, Василий Лемак, которых назначил Порошенко, и Олег Первомайский, которого назначила Верховная Рада в 2018 г.
Если будет принят проект №4288, то все нынешние судьи КСУ, независимо от их позиции по решению №13-р/2020, лишатся полномочий. И после этого Зеленский получит новый КСУ, полностью ручной.
В самом деле, шесть судей назначит сам Зеленский. Еще шесть назначит Верховная Рада, как записано в ее регламенте, «открытым голосованием большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады». А поскольку большинством голосов располагает фракция президентской партии «Слуга народа», то все шесть судей по квоте парламента будут людьми Зеленского (с учетом интересов групп влияния внутри фракции). Чтобы суд начал работать, достаточно наличия 12 судей, а для принятия решения достаточно одобрения 10 судей.
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31.10.2020 18:37 Відповісти
Та я в курсі ,
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31.10.2020 18:40 Відповісти
Рішення про оновлення складу Конституційного Суду угоджено з ЄС і послами G7, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4753
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31.10.2020 18:33 Відповісти
Зараз зЁ запише відосік і все піде як по маслу...
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31.10.2020 18:35 Відповісти
Рішення про оновлення складу Конституційного Суду угоджено з ЄС і послами G7, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9511 Рішення про оновлення складу Конституційного Суду угоджено з ЄС і послами G7, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4252
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31.10.2020 18:34 Відповісти
Для отвлечения внимания: то фейковый опрос на выборах, то имитация войны с КС.
А ведь можно было просто собрать все телеканалы. Снять с Голобородько штаны и поиграть ему известным местом на пианино.
Дел на 10 минут. Зато пару недель точно никто и выборы не обсуждал бы, и тарифы, и коронавирус, и войну.

Рішення про оновлення складу Конституційного Суду угоджено з ЄС і послами G7, - Арахамія - Цензор.НЕТ 855
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31.10.2020 18:34 Відповісти
Рішення про оновлення складу Конституційного Суду угоджено з ЄС і послами G7, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4316
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31.10.2020 18:46 Відповісти
Пііі..звіздеж та провокація...
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31.10.2020 18:34 Відповісти
Есть мнение, что все это было запланировано.
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31.10.2020 18:35 Відповісти
Таки, да.
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31.10.2020 19:05 Відповісти
УВАГА!!! Спойлер найближчих ефірів на Г+Г Рішення про оновлення складу Конституційного Суду угоджено з ЄС і послами G7, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8387 Рішення про оновлення складу Конституційного Суду угоджено з ЄС і послами G7, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4135
Рішення про оновлення складу Конституційного Суду угоджено з ЄС і послами G7, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9005
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31.10.2020 18:35 Відповісти
В 87-м году ездили отдыхать в Сухуми и ходили с ребенком в сухумский обезьяний питомник, так вот тамошние, тогдашние обезьяны своими повадками выглядели гораздо достойнее и умнее этого абхазского "мудреца".. Хотя на вид - такие же нечесаные и небритые.. Рішення про оновлення складу Конституційного Суду угоджено з ЄС і послами G7, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5386
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31.10.2020 18:43 Відповісти
Рішення про оновлення складу Конституційного Суду угоджено з ЄС і послами G7, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2051
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31.10.2020 18:43 Відповісти
Я не вірю, що посли схвалили законопроект ЗЕ. Я взагалі не вірю зебілам та будь-яким їхнім запевненням

Я знаю точно, що що Європа схвалює сам факт подачі законопроекту і сподівається, що ВР відрегулює неточності і прийме Закон, який не суперечитиме Конституції та здоровому глузду.
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31.10.2020 18:48 Відповісти
Рішення про оновлення складу Конституційного Суду угоджено з ЄС і послами G7, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4985
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31.10.2020 18:49 Відповісти
В письменном виде? А то хамливый ара принимает только в письменном виде.
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31.10.2020 18:53 Відповісти
Письмо покажи ,а то как то нечестно, Хламидия зелёная ,от ЕС письма требует,а тут ему на словах поверить надо.
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31.10.2020 18:56 Відповісти
А шо, Жуля еще жива? Почему ее не слышно?
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31.10.2020 18:56 Відповісти
правильно.
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31.10.2020 18:59 Відповісти
ЗЕбилу уже ни чего не поможет.Прокацапская тварь, которая обосралась на всех фронтах
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31.10.2020 19:02 Відповісти
У Раді Європи попередили Україну про наслідки у разі ухвалення проєкту Зеленського
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31.10.2020 19:02 Відповісти
Хто б сумнівався. Як не агент ФСБ, так агент ЄС, Мі6 чи ЦРУ. Україна це дорогий прохідний двір, за банкет і прохід платить МВФ 17 олігархам і владі, з кишені тупих українців, підтримуючи дозований рівень корупції щоб тримати з причинне місце тих хто при владі і пропихати свої креатури.
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31.10.2020 19:03 Відповісти
Рішення про оновлення складу Конституційного Суду угоджено з ЄС і послами G7, - Арахамія - Цензор.НЕТ 205
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31.10.2020 19:04 Відповісти
Так само прозоро,як і призначення дружбанів Зєліка на державні посади.
А де можна побачити згоду посольств і Європарламенту на антиконституційний переворот ?
На стрєлці ДЄрмаку на вухо шепнули ?
А Зєля в курсі ?
Рішення про оновлення складу Конституційного Суду угоджено з ЄС і послами G7, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7501
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31.10.2020 19:10 Відповісти
Навіщо "Цензор" транслює маячню таких безнадійних персонажів?! Ну,врешті,створіть рубрику "Мерзоти й ідіоти" і цитуйте їх там-хто захоче посміятись чи проблюватись читатиме!
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31.10.2020 19:20 Відповісти
Совет Европы предупреждает, что возможное прекращение полномочий судей Конституционного Суда Украины будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывает рассмотреть другие варианты для разрешения текущей ситуации.

Речь об этом идет в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич и президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио на имя главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова,
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31.10.2020 20:11 Відповісти
Як на мене, потрібно передати цю абрахамію професору Преображенському для дослідів, чи хоча б для того, щоб,привести його до притаманного йому природного мавп'чого стану.
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31.10.2020 22:46 Відповісти
Зелёные не уйдут пока не обвалят страну в гражданский конфликт.
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01.11.2020 00:47 Відповісти
А чем "послы ЕС" отличаются от "свидетелей Иеговы" в таком ключе? Чувак точно живет в Украине? Позор и статья уголовная... читай Декларацию, Конституцию. Какой позор...
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01.11.2020 06:31 Відповісти
Независимость на лицо. Мы всегда с кем то советуемся и всегда делаем по ихнему. Куда подует сквознячок и мы туда. Просто мы такие.
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01.11.2020 09:51 Відповісти
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