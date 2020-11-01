Рішення про оновлення складу Конституційного Суду погоджено з ЄС і послами G7, - Арахамія
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Ідею президента Володимира Зеленського про оновлення складу Конституційного Суду підтримав Європарламент, її також погодили з послами країн G7.
Про це лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав у своїй колонці на УП, передає Цензор.НЕТ.
"Рішення про оновлення КС вже підтримав Європарламент. А на зустрічі з послами G7 було погоджено, що новий склад буде формуватися максимально прозоро, а також з участю громадськості та міжнародних партнерів. Жодної альтернативи запропонованому оновленню Конституційного Суду немає", - повідомив Арахамія.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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Возьмём к примеру, маленькое зелёное чмо из 95го квартала, выбери его президентом, оно так и будет себя вести.
Тогда вопрос : Что же это все "гетьман" ваш не сделал ?
Портнов в Украину нос не показывал? Без уголовщины.
Зеля мерьветчука в упрек пороху на стадионе закидывал? И чё?
Сколько санкций Омана протолкнул зеля в отношении раши?
А что касается уголовного преследования оппонентов, так твой придурок ГБР на коллекцию картин натравливал в том числе.
Не сделал - потому что по закону не может.
Твой дебил это обещал манипулятивно?
Гетьман это у тебя, как у кацапов царь.
На данный момент есть 15 судей КСУ. Два из них были назначены Януковичем (в 2013 г.), четверо - Петром Порошенко (двое в 2016 г. и двое в 2018 г.), четверо - Верховной Радой (двое в марте 2014 г. после победы Революции достоинства и двое в 2018 г.), пятеро - съездом судей (по одному в 2013, 2015, 2017 гг. и двое в октябре 2019 г. уже при Зеленском).
Из них за скандальное решение №13-р/2020 проголосовали 11, а четверо выступили против, в том числе Сергей Головатый, Виктор Колесник, Василий Лемак, которых назначил Порошенко, и Олег Первомайский, которого назначила Верховная Рада в 2018 г.
Если будет принят проект №4288, то все нынешние судьи КСУ, независимо от их позиции по решению №13-р/2020, лишатся полномочий. И после этого Зеленский получит новый КСУ, полностью ручной.
В самом деле, шесть судей назначит сам Зеленский. Еще шесть назначит Верховная Рада, как записано в ее регламенте, «открытым голосованием большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады». А поскольку большинством голосов располагает фракция президентской партии «Слуга народа», то все шесть судей по квоте парламента будут людьми Зеленского (с учетом интересов групп влияния внутри фракции). Чтобы суд начал работать, достаточно наличия 12 судей, а для принятия решения достаточно одобрения 10 судей.
А ведь можно было просто собрать все телеканалы. Снять с Голобородько штаны и поиграть ему известным местом на пианино.
Дел на 10 минут. Зато пару недель точно никто и выборы не обсуждал бы, и тарифы, и коронавирус, и войну.
Я знаю точно, що що Європа схвалює сам факт подачі законопроекту і сподівається, що ВР відрегулює неточності і прийме Закон, який не суперечитиме Конституції та здоровому глузду.
У Раді Європи попередили Україну про наслідки у разі ухвалення проєкту Зеленського
А де можна побачити згоду посольств і Європарламенту на антиконституційний переворот ?
На стрєлці ДЄрмаку на вухо шепнули ?
А Зєля в курсі ?
Речь об этом идет в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич и президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио на имя главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова,