УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14517 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Конституційна криза
14 612 159
G-7 (707) Євросоюз (7051) Рахманін (134)

Рахманін: Зміни в КС не можна погоджувати з ЄС, ОПЕК, Китаєм і Гватемалою. Почитайте, що таке суверенітет

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рахманін: Зміни в КС не можна погоджувати з ЄС, ОПЕК, Китаєм і Гватемалою. Почитайте, що таке суверенітет

Глава парламентської фракції "Голос" Сергій Рахманін наполягає, що Україна не має погоджувати з міжнародними партнерами важливі законодавчі зміни.

Свою позицію політик озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Зміни Конституційного Суду не можуть погоджуватись із ЄС або "сімкою". З Китаєм, Гватемалою або ОПЕК - теж. Це суверенне право українських законодавців, Ради і президента", - написав Рахманін.

Глава фракції "Голос" порівняв оновлення складу Конституційного Суду з ідеєю внести до Конституції "особливий статус" окупованих територій, яку погодили з Путіним.

Читайте також: Рішення про оновлення складу Конституційного Суду погоджено з ЄС і послами G7, - Арахамія

"Надмірно енергійним пропоную почитати, що таке "суверенітет". Хоча б у Вікіпедії. Можна на тридцятому році незалежності хоча б пробувати бути суб'єктом політики, а не вічним об'єктом?" - підсумував Рахманін.

Раніше глава глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що зміну складу Конституційного Суду погоджено з Європарламентом і послами країн "Великої сімки".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Читайте також: НАЗК проводило перевірку декларацій двох із 47 депутатів, які звернулися до КС у "справі про незаконне збагачення"

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Рахманін: Зміни в КС не можна погоджувати з ЄС, ОПЕК, Китаєм і Гватемалою. Почитайте, що таке суверенітет 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+18
Ксенія, я думаю, що все простіше. Узеленські просто- напросто брешуть, маніпулюють, прикриваючись тією ж Європою.
Потрібно почути, що, реально, кажуть європейці. Якщо кажуть.
показати весь коментар
31.10.2020 19:09
+16
А у Украины нет суверенитета. Мы просто кусок проигравшего холодную войну СССР. Поэтому согласовывать надо. Кредиты нужны. В бедности жить мудрый нарид не хочет.
показати весь коментар
31.10.2020 19:02
+13
озираються вони тому що просять у тих старших грошей.
А красти вони вміють високопрофесійно)
показати весь коментар
31.10.2020 19:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
всі кадрові рішення чинної "влади" це згвалтування здорового глузду і моралі.
показати весь коментар
31.10.2020 19:13 Відповісти
рахманін прочтитай програму з якою ти дерся до корита.....
і сравку привіт Рахманин: Изменения в КС нельзя согласовывать с ЕС, ОПЕК, Китаем и Гватемалой. Почитайте, что такое суверенитет - Цензор.НЕТ 5032
показати весь коментар
31.10.2020 19:11 Відповісти
Юля з Власенко внесли в Раду два законопроекти, які розрулюють цю колізію не порушуючи Конституцію і розблоковують НАЗК та повертають декларування чиновників.
показати весь коментар
31.10.2020 19:12 Відповісти
Юля и Власенко то отстой ,что они рыпаются
показати весь коментар
31.10.2020 19:13 Відповісти
Ви дивіться на свого Жиріка з Матвієнкой, а ми тут якось без вас розберемось
показати весь коментар
31.10.2020 19:18 Відповісти
А як же інтеграція? Вона передбачає часткову втрату суверенітету. Як наші суверенні судді працюють ми вже побачили, може досить ходити по граблях???
показати весь коментар
31.10.2020 19:13 Відповісти
Констутуційний суд за всю свою історію багато раз приймав рішення в угоду діючим президентам і він безусловно заслуговує не переобрання ( БО БУДЕ ЩЕ ГІРШИЙ ПОПЕРЕДНИКІВ),а взагалі ліквідований. Але це повинно робитись ВИКЛЮЧНО додержуючись конституції і законів. АЛе шмарклі навіть таке питання преретворюють в ще більше порушення конституції і це буде предметом карного переслідування в майбутньомутих хто це зараз робить. Ума немає як це зробити
показати весь коментар
31.10.2020 19:13 Відповісти
Зміни в Конституцію робляться 300+1 голосами, і ніяк інакше. Зєля своїми заявами вже злочин робить. Тільки за це йому світить імпічмент і тюремний строк.
показати весь коментар
31.10.2020 19:22 Відповісти
Робить. Але САМЕ ТИ ПРИВІВ ДО ВЛАДИ ЦЬОГО ЗЛОЧИНЦЯ (за твоїми ж словами)
показати весь коментар
31.10.2020 19:34 Відповісти
Молодец, Вань. Почаще голову включай. Я сегодня впервые высказывался в поддержку Власенко (это тот, что от твоей партии) после прослушивания его интервью на радио НВ. Закон был кривым, КС его не принял, потому, что имел право. Это не повод устраивать переворот. До изучения вопроса, признаюсь, я был готов идти под суд. Вань, до этой власти, никто так не манипулировал людьми. Ты проголосовал за максимальное зло. Думай, как выходить из этой ситуации.
показати весь коментар
01.11.2020 00:05 Відповісти
В целом согласен с Вами, но это повод для обсуждения. С другой стороны суд, в который большая часть людей посажена до твоего правления - это хорошая защита от дурака. В любом случае ни указом, ни законом суд ликвидировать нельзя.
показати весь коментар
31.10.2020 23:58 Відповісти
_Разводка кремля руками его слуг: сценарий, по которому зелёные враги Украины узурпируют власть...
показати весь коментар
31.10.2020 19:14 Відповісти
Теееее, нахріна той ЄС і посли G7!
В паРаші треба питати високого дозволу.
ПаРаша дозволить і ніяких проблем!
показати весь коментар
31.10.2020 19:15 Відповісти
нарешті незалежні....
показати весь коментар
31.10.2020 19:15 Відповісти
С ПаРашей и лично кремлёвской крысой наши законы и конституцию можно согласовывать уже 6 лет? Ещё и террористов лугандонии хотели привлечь к написанию новой нашей конституции и новых законов.... А вот совместно с западным, цивилизованным миром очиститься от продажных судей, от коррупционеров во власти нельзя...."Оскорбительно", видите ли, нашему суверенитету....Тьфу...Болтун....
показати весь коментар
31.10.2020 19:22 Відповісти
все правильно, только вот если власть украины профессиональная, а пока зеля то пусть лучше запад контролирует, а то опять что то начудит))
показати весь коментар
31.10.2020 19:25 Відповісти
арахамию вырвали из контекста
показати весь коментар
31.10.2020 19:26 Відповісти
Полезный (для пятой колонны) идиот... Петин подпевала, ну что тут скажешь.
показати весь коментар
31.10.2020 19:26 Відповісти
У вас 73% везде Порошенко виноват. Как вы одноклеточные с этим живете.
показати весь коментар
01.11.2020 12:06 Відповісти
Страны 7 ки это гарант нашей безопасности. С ними нужно ВСЕ согласовывать, особенно в период войны с самой дикой армией в мире. Если бы Порошенко не мутил и ввел военное положение, то не было этого кризиса.
показати весь коментар
31.10.2020 19:27 Відповісти
Если собрались в Европу, то, по крайней мере должны знать устав этого монастыря и стараться ему соответствовать.
показати весь коментар
31.10.2020 19:35 Відповісти
Изобретать свой велосипед просто нет не времени ни ресурсов. Это непозволительная роскошь для Украины. Законодатели должны понимать в какой они стране и какие у нее потребности и возможности. Изображать из себя суверена - точно не ко времени.
показати весь коментар
31.10.2020 19:38 Відповісти
Варто лише якомусь партійному жиду відкрити пащеку і звідти, як завжди, ллється лайно...
показати весь коментар
31.10.2020 19:44 Відповісти
Педпевала ПЕСа.
показати весь коментар
31.10.2020 19:47 Відповісти
Рахманин прав, мы же не африканцы, Украина самостоятельное европейское государства, следовательно, и лицо у нас должно быть свое, независимое ни от кого.
показати весь коментар
31.10.2020 19:48 Відповісти
😂😂😂😂 вы ещё хуже . Если Украина самостоятельная , то не надо стоять с рукой и клянчит. Европейцы питаются вас спасти от пропасти , такие вещи надо понимать, и надо понимать что европейцы хотят что бы антикоррупционные органы работали на благо народа Украину и не обворовывали коррупционеры народ Украины .
показати весь коментар
31.10.2020 21:31 Відповісти
Вы даже не пытались вникнут в вопрос. КС заявил, что орган исполнительной власти (каким является НАПК) не может его контролировать. Если органы власти разделены, то вроде как логично. Либо выводи НАПК из подчинения Кабмину, либо проверяй судей отдельно. В чем проблема?
показати весь коментар
01.11.2020 00:11 Відповісти
Оно то вроде и так, а если судья совершил преступление выходит, что МВД, СБУ, ГБР не могут проводить расследования, они ведь тоже органы исполнительной власти....
показати весь коментар
01.11.2020 11:38 Відповісти
Могут. Через ВККС. Ну или в законах нужно прописывать, в каких случаях могут привлекать судью. В любом случае вопрос можно решить на законодательном уровне.
показати весь коментар
01.11.2020 13:03 Відповісти
Голос як завжди не концетруэться на головному, а звертаэ уваги на нюанси. Це як думати за зачыску коли тобы выдрубають голову. Ясно що цей Конституцыйний суд знесе голову Україні, а Голос турбується щоб Украхна гарно при цьому виглядалаю
показати весь коментар
31.10.2020 20:07 Відповісти
Точно, постоянно пытаются быть святее самого папы римского.
показати весь коментар
01.11.2020 07:22 Відповісти
К чему это Рахманин говорит? Рахмани-пустопорожний пустобрех. Жщем от Рахманина новых откровений- на солнце жарко, у кота четыре лапы, налоги надо платить... и прочая.
показати весь коментар
31.10.2020 20:07 Відповісти
Той, хто вміє і хоче робити - той робить. А той, хто не вміє -вчить інших як правильно, на його думку, робити.
показати весь коментар
31.10.2020 20:38 Відповісти
Не жуйте соплі, Рахманін - Ви вже не експерт- журналіст, Ви в ******** політиці -взялися за гуж... Обєднуйтесь з патріотами й кличте людей на підмогу!
показати весь коментар
31.10.2020 20:42 Відповісти
Дякую за добрі часи науки від Вас - статті у ЗН з Вашою аналітикою не можливо було у Дніпрі дістати в буремні перші роки 21 сторіччя. А зараз - до дій!
показати весь коментар
31.10.2020 20:44 Відповісти
Рахманин и зовет - но Вы не слышите. Это ловушка, подстава - как хотите назвайте. Понимаете?
показати весь коментар
01.11.2020 00:13 Відповісти
П-деть - не мешки ворочать.
показати весь коментар
31.10.2020 21:10 Відповісти
Бессмысленый медиавыперд в духе тупенькой писечки. Вроде седой мужик уже, а такой дебил.
показати весь коментар
31.10.2020 21:27 Відповісти
Рахманин: Изменения в КС нельзя согласовывать с ЕС, ОПЕК, Китаем и Гватемалой. Почитайте, что такое суверенитет -- дэбил , он и в Африке дэбил . Если не согласовывать с Европой и Европа не будет смотреть что такие как он делает , что не то что будет нищета , а будет реальный геноцид от таких как он для народа , такие законы эта власть будет принимать
показати весь коментар
31.10.2020 21:35 Відповісти
"Чрезмерно энергичным предлагаю почитать, что такое "суверенитет". Хотя бы в Википедии. Можно на 30 году независимости хотя бы пробовать быть субъектом политики, а не вечным объектом?" - подытожил Рахманин. Источник: https://censor.net/ru/n3228346

Духе підозріло що такі "мнєнія" співпадають з лінієй Кремля Рахманін: Зміни в КС не можна погоджувати з ЄС, ОПЕК, Китаєм і Гватемалою. Почитайте, що таке суверенітет - Цензор.НЕТ 805
показати весь коментар
31.10.2020 21:55 Відповісти
Рахманін: Зміни в КС не можна погоджувати з ЄС, ОПЕК, Китаєм і Гватемалою. Почитайте, що таке суверенітет - Цензор.НЕТ 5991
показати весь коментар
31.10.2020 22:04 Відповісти
Бесспорно, можно ничего ни с кем не не согласовывать. Ни с маскалями, ни с янками, ни с гватемалой. Находиться в полном суверенитете. От тільки, як у нас кажуть "якшо всралися, то головне - не рухатися ! " То може пора визначити, куди рухатися ? Поки щє до кінця не всра...
показати весь коментар
31.10.2020 22:06 Відповісти
Голос, не перетовріться у опозицію Білорусі без Лідера ... В Україні це здохне швидше!
показати весь коментар
31.10.2020 22:55 Відповісти
Чего добивается Рахманин? Или ему важнеее всего, чтобы как можно громче выразить свое "фе"?
показати весь коментар
31.10.2020 22:55 Відповісти
суверенитет зграї гамадрилів?
а що стара тьотя Сара Мостова думає з цього приводу?
показати весь коментар
31.10.2020 23:52 Відповісти
"Голос" не перестаёт неприятно удивлять.
показати весь коментар
01.11.2020 03:13 Відповісти
Это уже последствие.Если мы сами в главу КСУ ставим Тупицких у которых земелька в оккупированном Крыму то кто нам тогда виноват?
показати весь коментар
01.11.2020 04:03 Відповісти
А хто каже про якесь "погодження"? Радитись (з основними інвесторами) теж не можна?
показати весь коментар
01.11.2020 04:26 Відповісти
И кто это у нас такой НЕЗАВИСИМЫЙ ? Партия "Голос" ?
Ну,тогда дайте ссуду Украине для выплаты пенсий и всего остального столько - сколько дают ЕС и МВФ... Без этих денег Украина БАНКРОТ! В бюджете дыра,как все знают....
И вы,получающие нехилые зарплаты,тоже останетесь без них ,,, И без (немалых ) денег на съём жилья в Киеве,которые вы не стесняетесь получать,"переживая" о медиках,которым ПОВЫСИЛИ ЗАРПЛАТЫ НА 51 !!!! гривню (со смеху можно умереть,если бы не было так ПРОТИВНО!)
ЛЮДИ ! КОГО ВЫ НАВЫБИРАЛИ???
показати весь коментар
01.11.2020 06:34 Відповісти
Вам біографія "прокурора Святослав Піскун" про щось говорить? Ви хочете щоб коло Пісюна Піскуна стояли ще й фамілії звільнених, всупереч Конституції України, суддів КС?
показати весь коментар
01.11.2020 09:41 Відповісти
""Надмірно енергійним пропоную почитати, що таке "суверенітет". Хоча б у Вікіпедії." - а у Клоуна закладки "Вікіпедія" у фейсбуці не має.
показати весь коментар
01.11.2020 09:36 Відповісти
Нефиг слушать всяких Рахманинов (кацап неболь).
Добавьте в список Гондурас и Папуа.
Рахманін: Зміни в КС не можна погоджувати з ЄС, ОПЕК, Китаєм і Гватемалою. Почитайте, що таке суверенітет - Цензор.НЕТ 8057
показати весь коментар
01.11.2020 15:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 