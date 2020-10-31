Україна почала переговори з міжнародними партнерами для подолання наслідків рішення Конституційного Суду, - Кулеба
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Україна залучить міжнародних партнерів до пошуку варіантів подолання конституційної кризи в країні.
Про це у твітері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"За дорученням президента України МЗС ініціює взаємодію з міжнародними партнерами для подолання негативних наслідків рішення Конституційного Суду та відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні", - повідомив він.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
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30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
Нинішний Конституційний суд, який повністю скомпрометував себе зухвалим рішенням з відміни електронного декларування - має бути повністю відформатований і замінений.
Подробно...
без права залога! .
нянькам самим немецкие гувернеры понадобились
суда решают вопрос о преследовании коррупционеров. Право толковать Конституцию
Украины передать Верховному суду Украины, внеся в законном порядке изменения в
Конституцию. Конституционный Суд ликвидировать. Поэтому вопросу провести
референдум. КСУ - надуманный институт власти в Украине, подражание судовой
системе США, учитывая менталитет украинцев: анархисты и наилучшие рабы в мире
одновременно, судовая институция КСУ работать не будет. Это не первое такое
решение КСУ, было и раньше, третью каденцию Кучмы, КСУ решил считать первой.
Владимир Александрович, проявите волю, когда бунт на "корабле", чтобы
не потонуть - "Нет ничего ненавистнее большинства: дорогу должно указывать
небольшое число сильных людей, масса должна идти вслед за ними, не сознавая
своей воли" - И.Гёте. ОПЗЖ -не политическая партия, а ОПГ-популисты
не одно государство сгубили....
все назначенные Порохом !