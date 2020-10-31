Україна почала переговори з міжнародними партнерами для подолання наслідків рішення Конституційного Суду, - Кулеба

Україна залучить міжнародних партнерів до пошуку варіантів подолання конституційної кризи в країні.

Про це у твітері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"За дорученням президента України МЗС ініціює взаємодію з міжнародними партнерами для подолання негативних наслідків рішення Конституційного Суду та відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні", - повідомив він.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

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30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.