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Україна почала переговори з міжнародними партнерами для подолання наслідків рішення Конституційного Суду, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна почала переговори з міжнародними партнерами для подолання наслідків рішення Конституційного Суду, - Кулеба

Україна залучить міжнародних партнерів до пошуку варіантів подолання конституційної кризи в країні.

Про це у твітері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"За дорученням президента України МЗС ініціює взаємодію з міжнародними партнерами для подолання негативних наслідків рішення Конституційного Суду та відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні", - повідомив він.

Україна почала переговори з міжнародними партнерами для подолання наслідків рішення Конституційного Суду, - Кулеба 01

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

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30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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Топ коментарі
+8
Украина начала переговоры с международными партнерами для преодоления последствий решения Конституционного Суда, - Кулеба - Цензор.НЕТ 387
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31.10.2020 19:19
+5
Ну и что ? Хоть одногокоррупционера вы посадили или посадите ? У ЕС нет никаког сомнения, в том что бездействие анти-корупционных институтов было не случайно. Власть всегда готовилась нанести им удар. Который и нанесла сейчас. Это не только отмена электронных деклараций. или бездействие анти-корупционных органов, но и полное их подчинение президенту и ВР.
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31.10.2020 19:14
+5
Кулеба еще тот зеспец. Спросить у настоящих спецов МИДа, как Огрызко или Климкин пацанская гордость не позволяет. Вот и несет херню по поручению херни, который ваще ни в чем не разбирается.
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31.10.2020 19:15
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Вот это правильно .Правда главное не только вести переговоры, а и выполнять решения принятые на этих переговорах.
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31.10.2020 19:11 Відповісти
забавно шо арахамия уже все порешал. И все согласны, а тут оказывается только предлагают начать переговоры Украина начала переговоры с международными партнерами для преодоления последствий решения Конституционного Суда, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4770
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31.10.2020 19:23 Відповісти
А вот на переговорах и выясним кто, с кем, и с чем согласен. Україна почала переговори з міжнародними партнерами для подолання наслідків рішення Конституційного Суду, - Кулеба - Цензор.НЕТ 528
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31.10.2020 19:34 Відповісти
Украина начала переговоры с международными партнерами для преодоления последствий решения Конституционного Суда, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6230
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31.10.2020 19:14 Відповісти
а если многие не уйдут (ну нет на них аж ! целого чемодана компромата) тогда как ? Україна почала переговори з міжнародними партнерами для подолання наслідків рішення Конституційного Суду, - Кулеба - Цензор.НЕТ 723
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01.11.2020 16:16 Відповісти
Ну и что ? Хоть одногокоррупционера вы посадили или посадите ? У ЕС нет никаког сомнения, в том что бездействие анти-корупционных институтов было не случайно. Власть всегда готовилась нанести им удар. Который и нанесла сейчас. Это не только отмена электронных деклараций. или бездействие анти-корупционных органов, но и полное их подчинение президенту и ВР.
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31.10.2020 19:14 Відповісти
Суддя, той що від Свободи, на брифінгу прямо сказав про рішення в ОП знали ще 9-го числа.
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31.10.2020 19:20 Відповісти
Кулеба еще тот зеспец. Спросить у настоящих спецов МИДа, как Огрызко или Климкин пацанская гордость не позволяет. Вот и несет херню по поручению херни, который ваще ни в чем не разбирается.
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31.10.2020 19:15 Відповісти
Сидів?
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31.10.2020 19:23 Відповісти
Рішення тут може бути тільки одне.
Нинішний Конституційний суд, який повністю скомпрометував себе зухвалим рішенням з відміни електронного декларування - має бути повністю відформатований і замінений.
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31.10.2020 19:17 Відповісти
Разом з зеленським.
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31.10.2020 19:21 Відповісти
Керівники двох інституцій Ради Європи, відповідальних за питання антикорупції та Верховенства права - GRECO та Венеційської комісії відповідно - розкритикували законопроєкт Зеленського про подолання конституційної кризи та письмово закликали Верховну раду не ухвалювати його.
Подробно...
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31.10.2020 19:27 Відповісти
коллективной ответственности не бывает - четверо голосовали против !
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01.11.2020 16:17 Відповісти
Удивительный человек этот Кулеба. Спина словно гуттаперча - и туда, и сюда.
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31.10.2020 19:17 Відповісти
Украина начала переговоры с международными партнерами для преодоления последствий решения Конституционного Суда, - Кулеба - Цензор.НЕТ 387
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31.10.2020 19:19 Відповісти
Рівень порохоботів давно нижче плінтуса- а ви ще й копаєте.
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31.10.2020 19:25 Відповісти
та куди нам до вас. Україна почала переговори з міжнародними партнерами для подолання наслідків рішення Конституційного Суду, - Кулеба - Цензор.НЕТ 701
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31.10.2020 19:31 Відповісти
Так- вы довбні.
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31.10.2020 19:33 Відповісти
А ара хам сказав, що посли ЄС вже все підтримали. Невже (знов) збрехав???
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31.10.2020 19:20 Відповісти
,,а нахер Вы кому нужны,если международные партнеры,о которых "лапти плетет" кулеба куплены рашистом...
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31.10.2020 19:22 Відповісти
Так самі ж не можуть підтерти обісрану жопу, просять допомоги.
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01.11.2020 08:43 Відповісти
ото "преодоление" надо начать с тово шо посадить увесь этот позорный КС в КПЗе
без права залога! .
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31.10.2020 21:11 Відповісти
коллективной ответственности не бывает - четверо голосовали против !
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01.11.2020 16:18 Відповісти
этих не садить а наградить Україна почала переговори з міжнародними партнерами для подолання наслідків рішення Конституційного Суду, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7941
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01.11.2020 16:49 Відповісти
Народ должен сам решить.
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31.10.2020 22:21 Відповісти
Так ніби ж по опитуванням президента народ проголосував за пожиттєве для корупціонерів. Ой, вибачаюсь, це ж опитування не має юридичних наслідків. Ну і ситуація, народ хоче, а влада не може. Ще одна штучно створена криза?
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01.11.2020 08:51 Відповісти
Цікаво "слуги" вже отримали від "міжнародних партнерів" інструкцію, як правильно анус підтерати, коли обісрались?
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01.11.2020 12:13 Відповісти
там кто-то о ЗЕняньках говорил Україна почала переговори з міжнародними партнерами для подолання наслідків рішення Конституційного Суду, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4213
нянькам самим немецкие гувернеры понадобились
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01.11.2020 16:20 Відповісти
Чтобы не жить в стране, где коррупционеры Конституционного
суда решают вопрос о преследовании коррупционеров. Право толковать Конституцию
Украины передать Верховному суду Украины, внеся в законном порядке изменения в
Конституцию. Конституционный Суд ликвидировать. Поэтому вопросу провести
референдум. КСУ - надуманный институт власти в Украине, подражание судовой
системе США, учитывая менталитет украинцев: анархисты и наилучшие рабы в мире
одновременно, судовая институция КСУ работать не будет. Это не первое такое
решение КСУ, было и раньше, третью каденцию Кучмы, КСУ решил считать первой.
Владимир Александрович, проявите волю, когда бунт на "корабле", чтобы
не потонуть - "Нет ничего ненавистнее большинства: дорогу должно указывать
небольшое число сильных людей, масса должна идти вслед за ними, не сознавая
своей воли" - И.Гёте. ОПЗЖ -не политическая партия, а ОПГ-популисты
не одно государство сгубили....
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01.11.2020 12:20 Відповісти
Буря в стакані води.
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01.11.2020 15:35 Відповісти
Не судьи а свиньи, и никто не написал заявление на отставку. А еще люди на них говорят "ваша честь", они спали когда раздвали честь.
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01.11.2020 16:02 Відповісти
коллективной ответственности не бывает - четверо голосовали против !
все назначенные Порохом !
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01.11.2020 16:21 Відповісти
 
 