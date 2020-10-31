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Венеціанська комісія - Разумкову: Звільнення суддів КС буде кричущим порушенням Конституції (виправлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венеціанська комісія - Разумкову: Звільнення суддів КС буде кричущим порушенням Конституції (виправлено)

Венеціанська комісія попереджає, що можливе припинення повноважень суддів Конституційного Суду України буде "кричущим порушенням" Основного закону країни і закликає розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.

Про це йдеться в листі голови Венеціанської комісії Джанні Букіккіо та президента GRECO (орган Ради Європи з антикорупційного моніторингу) Маріна Мрчели на ім'я голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ

"Припинення повноважень суддів є кричущим порушенням Конституції і фундаментального принципу поділу влади. Порушення Конституції, навіть із вагомої причини, не може призвести до культури конституціоналізму та поваги до верховенства права, які мають на меті боротьбу з корупцією", - сказано в листі.

Автори послання закликають зважати на несприятливі наслідки від "можливого поспішного рішення звільнити конституційних суддів".

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"GRECO (Група країн Європи проти корупції) продовжить моніторинг дотримання Україною міжнародних антикорупційних стандартів. Венеціанська комісія і Рада Європи готові - в терміновому порядку, але з часом, необхідним для проведення ретельного аналізу різних варіантів, - допомогти вам у розробці конкретних рішень для вирішення поточної ситуації", - заявили Букіккіо та Мрчела.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

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Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+60
Бгг)Видно шо в природе два Совета Европы.
Один для арахамии, другой для разумкова.
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31.10.2020 19:26
+42
Суддів КСУ потрібно не просто звільнити а стратити за порушення присяги і зраду України. Це рішення КСУ не є правосудним і взагалі не є правовим, тому суддів КСУ, а також депутатів які дали таке подання потрібно арештувати і віддати під спеціальний трибунал, який винесе їм вирок з виключною мірою покарання! Повітря в Україні різко стане чистішим після страти цих ворогів України!

Ганнна Маляр

29 жовтня о 15:20 ·

Конституційний суд загнав державу у дуже складну ситуацію своїм останнім рішенням.

Спробую уникати політичної оцінки і зупинюсь на деяких юридичних аспектах цього рішення.

КСУ визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу "Декларування недостовірної інформації". Це саме та стаття за якою можна було притягати чиновників до кримінальної відповідальності за умисне приховування майна та неподання декларації.

Конституційний суд мотивував своє рішення тим, що декларування недостовірної інформації не здатне заподіяти істотної шкоди суспільству, державі, фізичній або юридичній особі, а отже не є аж настільки суспільно небезпечним, щоб вважатись злочином.

Я вважаю, що КСУ у цьому пункті перевищив свої повноваження і почав регулювати ту сферу, за яку не відповідає. Поняття і критерії злочину встановлює не Конституція, а Кримінальний кодекс. І це право Верховної Ради визначати те чи інше діяння суспільно небезпечним та криміналізувати його.

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про Конституційний суд України" - Конституційний суд не розглядає питання щодо відповідності законам України актів Верховної Ради України. Тобто відповідає чи не відповідає норма Кримінального кодексу особливої частини нормі Кримінального кодексу з загальної частини - це не компетенція КСУ.

КСУ повинен вирішувати чи відповідає норма Кримінального кодексу Конституції. Але посилань на статті Конституції, яким не відповідає ст. 366-1 Кримінального кодексу України - в рішенні КСУ немає. Є лише посилання на порушення принципу верховенства права. Тобто, за версією КСУ, наявність в законодавстві кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації - це порушення принципу верховенства права. Навіть не хочу це коментувати.

І на останок. В Кримінальному кодексі України є чимало злочинів, от скажімо є примушування до вступу у шлюб, за що передбачається до 3-х років позбавлення волі. За логікою КСУ виходить, що, це злочин значно небезпечніший для нашої держави і суспільства, ніж приховування чиновниками своїх статків.
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31.10.2020 19:29
+38
Дык увольнять и не надо. Надо просто снять неприкосновенность и посадить с конфискацией.
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31.10.2020 19:26
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Букиккио и Мрчела, оба макаронники, ответьте ка - а ни в чем не виновного Маркива ваш суд законно засудил? Сидели бы да помалкивали, озабоченцы гребанные
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01.11.2020 09:08 Відповісти
"Прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением Конституции и фундаментального принципа разделения властей. Нарушение Конституции даже по весомой причине не может привести к культуре конституционализма и уважения к верховенству права, преследующих цель борьбы с коррупцией", - сказано в письме.Источник: https://censor.net/ru/n3228350

===
Занимайтесь конституционализмом и верховенством права у себя, где разные приблуды режут горло учителям и убивают стариков и женщин в церквях. Думаю, что простым украинцам ПРЕТИТ такой РАЗГУЛ демократии. И его надо давить любыми, даже НЕ КОНСТИТУЦИОННЫМИ на данный момент, методами. А потом сделать конституционно, чтобы подобное было невозможно в принципе впредь.
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01.11.2020 10:40 Відповісти
ПОРА ВВЕСТИ ВОЙСКА НАТО И ООН В УКРАИНУ !!! ВВЕСТИ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ДЛЯ КОРРУПЦИОНЕРОВ, СЕПАРАТИСТОВ И ВРАГОВ НАРОДА И ИХ ПОСОБНИКОВ !!! И РАЗМЕСТИТЬ В УКРАИНЕ 1000 ЯДЕРНЫХ РАКЕТ !!!
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01.11.2020 11:43 Відповісти
Президент-гарант Конституції , чи не так? Прийняті закони мають виконуватись.КС свідомо відмовляється своїми рішеннями винонувати ці закони, тому президент має повне право перед законом та українським народом прийняти усі можливі рішення для упередження порушень вимог Конституції.
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01.11.2020 12:15 Відповісти
Стратити КС в повному складі, а потім висловити стурбованність, ні навіть не так "глибоку та всеохоплюючу стурбованність" це буде по правилам ******** європейських інстітуцій.
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01.11.2020 12:16 Відповісти
Вы упускаете одну ситуацию. Решение принял конституционный суд, да, но "за поданням народних депутатів". Тут диверсия на национальном уровне, но про это никто не говорит...
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01.11.2020 12:18 Відповісти
Активная попытка пятой колоны кремля взять реванш.
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01.11.2020 16:33 Відповісти
коли россіяни оккуповували крим.. нам тех вони казали що не потрібно воювати з московією
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01.11.2020 12:28 Відповісти
Ну брехня , брехня і ще раз брехня, не коміссія, а голова коміссії(це його особиста думка) з греко те саме, а сприяв цьому такий собі пан головатий(ччлен кс), який був членом тої самої комісії і особисто знайомий з головою. Ну не пеишіть дурниць.
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01.11.2020 13:34 Відповісти
с депутатов гроши и нам помошь не нужна
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01.11.2020 13:54 Відповісти
Да, всегда сра-ли у нас на Конституцию!
Венеціанська комісія - Разумкову: Звільнення суддів КС буде кричущим порушенням Конституції - Цензор.НЕТ 4363
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01.11.2020 15:50 Відповісти
Венеціанська комісія - Разумкову: Звільнення суддів КС буде кричущим порушенням Конституції - Цензор.НЕТ 6552
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01.11.2020 17:08 Відповісти
То ,как во вторник решит эту юридическую коллизию наш парламент покажет всем
наглядно каким курсом собирается власть вести Украину.
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01.11.2020 17:19 Відповісти
Разогнать эту шоблу КСУ -врагов УКраины нафиг!!!
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01.11.2020 17:50 Відповісти
А может Зеленский сначала выполнит свои предвыборные обязательства и наши правоохранители проведут следствия по уже известным преступлениям?
Ну например, есть выводы ТСК ВР по Иловайской трагедии. Там прямо названы четыре виновника: Порошенко, Гелетей, Муженко, Назаров.
Почему они не осуждены и не сидят, пане Президент?
А что, с делами по продаже катеров для ЗСУ по шестикратно завышенной цене?
А где уголовное дело по нецелевому использованию денег на ковид вами и вашим ближайшим окружением?

А не ведут ли ваши действия по разгону хренового КС, к узурпации власти? Ведь тогда 12 из 18-ти судей, на 9 лет будут вашими карманными!!!
Гитлер как раз и начинал с большинства в Рейхстаге. Путин так же. Вы стремитесь повторить их путь?
Венеціанська комісія - Разумкову: Звільнення суддів КС буде кричущим порушенням Конституції - Цензор.НЕТ 609
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01.11.2020 19:12 Відповісти
Прочь вообще с Украины эту поганую нечисть, чтоб и духу ихнего здесь не было. Венеціанська комісія - Разумкову: Звільнення суддів КС буде кричущим порушенням Конституції - Цензор.НЕТ 4916
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01.11.2020 17:58 Відповісти
А що Венеціанска комісія каже стосовно прийнатих КСУ антиконституційних рішень та противоправних дій, стосовно злочинців суддів та 47 злодіїв депутатів?
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01.11.2020 18:03 Відповісти
А что Венецианская комиссия говорит про принятый ВР и подписанный Зеленским Закон о рынке земли, прямо нарушившем ст. 13 и ст.14 Конституции Украины?
А закон про НБУ, подписанный Зеленским, нарушил 11 статей Конституции.
А Медицинская реформа, придуманная министром Квиташвили, поддержаной Президентами Порошенко и Зеленским и вопплощенной в действие Супрун и Скалецкой?
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01.11.2020 19:15 Відповісти
Епоха кінця Конституційного Управління Країною....Наступила! Тепер КС ...є і керівною законною ланкою Управління замість Президента,ВР, Уряду,Законів. Сама буква" Кончтитуція" тепер не є ознакою Державності,а "Ознакою" кінця самої Державності. О, клас правонігілізма! Вчиться,як з Конституції робити Пусте Місце. Це правовий пілітож найвищого рівня. Думаю,що в Кремлі Портнову, Медведчуку, Коломойському,Тупицькому вже заготовлені Геройські Нагороди. Путін, мабуть, регоче там із своїми упирчатами вде з того дня,коли Наш чи суд він чи дивесанти в ньому ,прийняли за уряд рішення і відключили Україну,як державу від міжнародної спільноти. БРАВО, ГАДИ в Україні !
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30.11.2020 20:16 Відповісти
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