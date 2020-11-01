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Новини Політика України Конституційна криза
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КС (1154) Подоляк Михайло (296)

Подоляк: Порядок денний найближчих засідань КС свідчить про те, що він став "реакційним політичним органом"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Подоляк: Порядок денний найближчих засідань КС свідчить про те, що він став

Порядок денний найближчих засідань Конституційного Суду України свідчить про те, що КС став "суто реакційним політичним органом".

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо подивитися на, скажімо так, найближчий календарний план КС, то неозброєним оком буде видно всю їхню чудову задумку. Максимально розлютити суспільство. Змусити його рвати й метати. Буквально на 3 листопада один за одним стоять нагальні розгляди закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Крім того, обидва закони буде розглянуто виключно в закритому режимі. Ну, щоб ніхто не знав, чому нас повернули років на 10 назад", - сказав Подоляк.

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Радник глави ОП вважає, що все це змушує поставити запитання: заради чого або заради кого КС "навмисно йде на таку жорстку ескалацію"?

"Адже це точно ескалація. Адже це явно не бажання заспокоїти суспільство і ухвалити розумні та зважені рішення. По суті, можна і потрібно говорити про те, що КС сьогодні став виключно реакційним політичним органом. Не суддівським. Не над сутичкою. А саме учасником і прямим заінтересантом провокаційного політичного процесу", - наголосив він.

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На думку Подоляка, КС "явно виступає в інтересах однієї із сторін".

"Не сумніваюся, що якщо це не зупинити, то вулиця реально буде вирувати і рвати. І матиме рацію. Не можна так нахабно і цинічно ламати новий суспільний договір, за який країна заплатила величезну ціну", - зазначив він.

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Топ коментарі
+12
И вот зачем лаптеногим воевать с Украиной,когда в Украине своих предателей 73%.(
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31.10.2020 20:48
+11
Подоляк, хватит трепать. Вове пора учить песню? Левый, левый, левый берег Дона!
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31.10.2020 20:43
+11
Ну так в 19-ом выбор был простой как трусы семейные...либо Порошенко и ЕС и в отряд людской....либо в отряд с плятями рюзького мира типа медведчука,шуфрича.кивы,рабиновича,гепы.допы,мураевых и прочих мразей предателей...каждый выбирал сам .
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31.10.2020 21:01
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Подоляк, хватит трепать. Вове пора учить песню? Левый, левый, левый берег Дона!
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31.10.2020 20:43 Відповісти
Подоляк: Повестка дня ближайших заседаний КС говорит о том, что он стал "реакционным политическим органом" - Цензор.НЕТ 3642 Подоляк: Повестка дня ближайших заседаний КС говорит о том, что он стал "реакционным политическим органом" - Цензор.НЕТ 4928
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31.10.2020 20:59 Відповісти
Митенька кацапёнышь ты наш! Ну що ти у захваті! Твої однопартійці банкуют!
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31.10.2020 21:04 Відповісти
просто в спам цього ублюдка
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31.10.2020 22:03 Відповісти
Виродку, а зробили це ви, разом.
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01.11.2020 09:24 Відповісти
Радник «Темного демона»: хто такий Михайло Подоляк, новий помічник Андрія Єрмака?

сайт Радіо свобода ... Якщо воно КС рекціонним органом називає- то як воно себе міг би назвати , якби чесно...
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31.10.2020 21:14 Відповісти
у 2018-2019 роках був помічений у піарі Віктора Медведчука);
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31.10.2020 21:16 Відповісти
Подоляк був радником глави Адміністрації Януковича Сергія Льовочкіна.
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31.10.2020 21:17 Відповісти
Цитата Подоляка після інтервю з Шапкокрадом - Президент, всупереч поширеній PR-думці, дуже навіть добре розуміє хвороби тієї країни, якою він керує. Розуміє і пропонує вести діалог саме про це. Про стратегію лікування. Про ключові ініціативи, які дозволять це лікування почати!
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31.10.2020 21:18 Відповісти
Справка: 31 августа 2010 года, на страницах белорусского сайта «Свободные новости плюс» вышло интервью Михаила Подоляка под заголовком «НТВ» не доплюнуло до самого себя», перепечатанное многими ресурсами, в том числе «Беларусским партизаном».
В этом интервью Подоляк, якобы, утверждал, что имел связи со спецслужбами России и Украины, которые его подхватили и помогли после депортации открыть свое пиар-агентство в Украине.
Более того интервьюер не скрывал того, что занимается информационными войнами на стороне тех политиков, которые готовы платить ему деньги
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31.10.2020 21:22 Відповісти
у квітні 2011 - Подоляк заявив про те, що став консультантом регіонала Юрія Іванющенка (відомого також як Юра Єнакієвський).
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31.10.2020 21:27 Відповісти
Подоляк впихував в Обозрєватєль , коли був там редактором ,найпохвальніші коментарі про Іванющенка...

Й ОЦЯ ТВАРИНА Є РАДНИКОМ ІНШОЇ З ПОГАНЯЛОМ КОЗИР!
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31.10.2020 21:32 Відповісти
блокирование народом здания КС просто не позволит "судьям" даже зайти в здание. сейчас это единственный(срочный) правовой метод
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31.10.2020 21:23 Відповісти
Минимум отключить им свет в здании и заблокировать. А в идеале Забродскому надо ехать в 95ю бригаду, подогнать бронетехнику и разогнать аваковский беркут. А киевляне поддержат
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31.10.2020 23:35 Відповісти
Что будет петь енакиевско-левочкинский Подоляк, если КС пошлет лесом желающих отменить закон о мове?
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31.10.2020 20:45 Відповісти
таки да...говорить пока не о чем.решения еще нет Подоляк: Повестка дня ближайших заседаний КС говорит о том, что он стал "реакционным политическим органом" - Цензор.НЕТ 6619
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31.10.2020 20:52 Відповісти
а шоб себя спасти, а общество разорвать - они могут и не принять пожелания Мертвечуков...
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31.10.2020 21:01 Відповісти
А те, що і зараз співає. А що повинен робити суд, коли деякі піде*аси з депутатських мандата и, яких чомусь ніхто не пресує і не приводить до тями, пдають такі подання? Чи КС повинен розглядати виключно подання Зєлєнского і т лише тоді, коли йому цього забажається? Які подання є, такі і розглядають. З цим все зрозуміло. Не зрозуміло інше - доки ці подавальники від Портнови, Коломойського, Медведчука будуть займатися руйнуванням державності разом зі своїми хазяями?
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31.10.2020 21:52 Відповісти
Відмінять, щоб задобрити клоуна, та й гроші вони вже взяли тому і поспішають.
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31.10.2020 21:53 Відповісти
А если отменят, что тогда? принять русский мир ???
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31.10.2020 23:36 Відповісти
****** - усе розписали по ноткам! ТАК, ПОДОЛЯК?
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31.10.2020 20:46 Відповісти
Не хочете Вовці дати ручний КСУ зліпити - отримуйте нові вибрики КСУ від ОПЗЖ З Кремлем. А секретар РНБО стане клоуном у Шустера про лапу ********* у КС співати... Не про розслідування , а так піару ради - секретар РАДИ НАЦБЕЗБЕПЕКИ на курсах клоунів ОП
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31.10.2020 20:48 Відповісти
Краще план зеленського і СН ніяк не описати: "то невооруженным глазом уже будет видна вся их прекрасная задумка. Максимально разозлить общество. Заставит его рвать и метать."
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31.10.2020 20:47 Відповісти


Адам Смит@_Smithchenko 10 ч

8 октября 2020 Президент Зеленский посетил Лондонскую фондовую биржу.
С 9 октября (sic!) британский фондовый рынок начал рушиться; индекс FTSE100 Лондонской биржи завершил месяц на нижайших значениях за последние 8 лет.
Совпадение? Ага, у Зеленского постоянно такие совпадения!
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01.11.2020 00:44 Відповісти
Дивіться на тих хто звертався до КС з цього приводу.
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31.10.2020 20:48 Відповісти
Роботун на них напав..
За горлянку взяв, кістлявою рукою..))
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31.10.2020 20:48 Відповісти
И вот зачем лаптеногим воевать с Украиной,когда в Украине своих предателей 73%.(
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31.10.2020 20:48 Відповісти
Згоден з вами на 100 %
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31.10.2020 20:50 Відповісти
Ну так в 19-ом выбор был простой как трусы семейные...либо Порошенко и ЕС и в отряд людской....либо в отряд с плятями рюзького мира типа медведчука,шуфрича.кивы,рабиновича,гепы.допы,мураевых и прочих мразей предателей...каждый выбирал сам .
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31.10.2020 21:01 Відповісти
Коли мій син був маленким,він дивився мультик про Покемонів,і у нього був улюблений Бульбозавр.Так от я до чого,вам після того шо відбувається у БлоруССії,треба сидіти мовчки.
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31.10.2020 21:05 Відповісти
"злой хохол",иди к своим на срусь весной,они уже беспокоились о тебе....а в Украине ты точно крот... мразота ты лугандоновкая...
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31.10.2020 21:14 Відповісти
В Україні тільки Крим та Лугандон під кацапами,а ви БілоруССія у складі західного федерального округу Кацапстану))Вивчи рідну мову,манкурт.
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31.10.2020 21:21 Відповісти
Вот такие мрази как ты.... с украинскими паспортами(не с беларускими),с военной присягой, и с мовой даже.... и предали Украину ...и в Крыму,и в лугандонии ,и 73% в 2019 на выборах.А крымские татары почти ВСЕ оказались Украинцами.Ваша украина в ЗЕленом борделе ...и вы там продажные женщины из порнофильмов ....ПРОСТО ФАКТ
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31.10.2020 21:39 Відповісти
ПОДОЛЯК ! ЯКЩО ЄРМАК УЖЕ НА СЛУХУ ЯК КРЕМЛІВСЬКИЙ , тол Вам би клеймьонному ще з часів Яника- взаголі засунути язика у сраку!
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31.10.2020 20:50 Відповісти
Я ніяк не зрозумію,ПЄС на боці КС,тобто рідтоимує їх рішення,чи ні?
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31.10.2020 20:50 Відповісти
кроти бувають сліпі а бувают дурні а ще гірше -боти
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31.10.2020 20:56 Відповісти
Тобто відповіді у методичці у вас ще нема))
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31.10.2020 21:02 Відповісти
я й методичка? ха-ха-ха ото тупе! МЕТОДИЧКА це єдине слово що ти вивчив без шпори!
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31.10.2020 21:38 Відповісти
Кому ліньки дивитися брифінг судді Сліденка, ось основні тези:
1. Проблема роздута штучно. Все, що потрібно було зробити - змінити два слова в статті Кримінального Кодексу про незаконне збагачення. І все - це б відповідало Конституції. Сама стаття потрібна. На це потрібно 3 дні роботи парламенту.

2. Рішення про закриття реєстру декларацій, НЕ витікало із рішення КСУ. Це самоуправство керівництва НАЗК.

3. НАЗК формально не має бути виконавчим органом влади. Має бути просто незалежним, і все. Це кілька змін в закон. Окремі повноваження НАЗК варто переглянути.

4. Заявив про тиск з Офісу Президента від "холуїв, які відкривають двері в кабінет судді ногами". Написав заяву про відставку.

5. преЗЕдента треба було притягнути до відповідальності за те, що незадекларував 5 млн. грн., а не так, як зробили.

6. Прийняття закону про відставку всього складу КСУ призведе до розпаду держави на дві частини.

7. Веніславський, представник президента в КСУ, м'яко кажучи, некомпетентний. Ініціативи влади на кшталт скорочення кількості депутатів до 300 - необгрунтований маразм.

8. Сергій Лещенко розкатав істерію, Зеленський відреагував неадекватно.

Подивіться, справді цікаво.
Якщо що, це той самий суддя, який 1,5 роки тому публічно розпинав ЗЕліних ініціаторів розпуску Ради.
Д.Рибачок

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко (подавший заявления об увольнении и практически уже почти "не судья" КСУ) дал ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНУЮ пресс-конференцию...
В результате, в весьма НЕПРИГЛЯДНОМ виде во всей этой истории... выплывает ОПУ и НАЗК... причём, в ОЧЕНЬ НЕПРИГЛЯДНОМ.
Выходит, что определённые люди в этих организациях ЗАРАНЕЕ планировали весь этот трЭш с КСУ...
У нас, как всегда, мало кто ВЧИТЫВАЕТСЯ в суть судебных решений... так получилось и в случае с КСУ...
Оказывается...
- Никто в КСУ не требовал отмены електронного реестра деклараций чиновников (для этого было достаточно попросить у суда разъяснений)
- Закон, по которому было принято решение, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО заранее написан криво и косо (его просто невозможно применять по прямому назначению)
- НАЗК очень и очень, мягко говоря "СТРАННО" истолковало решение КСУ (по-сути выступив своеобразной "торпедой" для атаки на КСУ)... Зачем и почему - это предмет отдельного разговора...
Не знаю, как обстоит с правовой точки зрения действительно, надо спросить мнение у юристов... но то, что нам грозит практически 7-и бальный (если не 10-и бальный) "политический шторм", в результате реализации "последних инициатив" преЗЕдента в отношении КСУ - это ФАКТ...
Кстати, реакция президента Зеленского на решение КСУ не просто носит характер неадекватности, а практически подпадает под уголовную ответственность... и сдаётся мне, шановне паньство, так и было задумано...
И да, обращаю внимание, что первым, кто "придумал" идею о том, что КСУ "отменил е-декларации", был коррупционер, продажная журнашлюха, ныне сидящая в "УкрЗализніці", и получающая 300 000 грн в месяц зарплаты - СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО....
(
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31.10.2020 20:58 Відповісти
тут ще от куди треба послати кротів повчитися: "Петро Порошенко оголосив шляхи виходу з конституційної кризи" та "Не можна у неконституційний спосіб реагувати на обурливе рішення КСУ"
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31.10.2020 21:03 Відповісти
А в чем Порох не прав? Да КС напортачили хотя читай выше! А завтра нарик захочет стать императором в обход конституции! А прецендент уже будет! Сейчас нарик хочет отработать технологию нарушения конституции а завтра он захочет стать Мадуру, Лукашенко и ****** в одном флаконе!
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31.10.2020 21:09 Відповісти
так і я про те ж саме.
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31.10.2020 21:53 Відповісти
..Це той ПРоституційний суддя . з заявою шо *валить з України *. бо НАЗК взяло за яйця !?
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31.10.2020 21:03 Відповісти
Митенька ты тупой кацап. Кого НАЗК взяло за яйца? Это импотентная контора импотентней ОБСЕ!
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31.10.2020 21:10 Відповісти
..Малорос злиняй сексота Подоляк: Порядок денний найближчих засідань КС свідчить про те, що він став "реакційним політичним органом" - Цензор.НЕТ 391
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31.10.2020 21:25 Відповісти
Митя як у вас там говорять в лаптестані "Заруби себе на носу" НЕМАЄ МАЛОРОСІВ це вигадки кацапів лаптеногих! Є тільки українці такі як я і кацати такі як ти! Подоляк: Порядок денний найближчих засідань КС свідчить про те, що він став "реакційним політичним органом" - Цензор.НЕТ 8480
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31.10.2020 21:55 Відповісти
Я не побачив тут, в цьому висері, де саме Порошенко зебілам насрав.
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31.10.2020 20:58 Відповісти
А отут - побачив:
«Мендель заявила, що в скандальному голосуванні КСУ винні «судді Порошенка». Чи правда це?
Прессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель заявила, що в скандальному голосуванні Конституційного суду щодо е-декларування винні "судді Порошенка"»
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31.10.2020 21:54 Відповісти
а взагалі, де поділи третю літеру у абревіатурі КС?
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31.10.2020 21:01 Відповісти
Я смотрю, боты стали на сторону ОП?
Быстро переобуваетесь.
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31.10.2020 21:01 Відповісти
Ага. На сторону подоляка, який працював на януковоча. МАлАдой презЕдент навчається "мудрості" правління лише у проФФесіоналів. ФСБшних та ригівських. Тому і результат такий маємо.Подоляк: Порядок денний найближчих засідань КС свідчить про те, що він став "реакційним політичним органом" - Цензор.НЕТ 1683
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31.10.2020 21:09 Відповісти
Ага, як і Порошенко. Порошенко займався євроінтеграцією, та хрін з цим. Головне, для злого крота, ж лайном в Пороха плюнути. Набирайте лайна побільше, не позбавляйте себе задоволення.
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31.10.2020 21:25 Відповісти
Може ви не такий розумний, як вам здається. Тому й не зрозуміли.
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31.10.2020 21:36 Відповісти
Судді- бяки! А хто зробив подання? Знову колмойський з мервечуком?
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31.10.2020 21:07 Відповісти
У чому ПРікол тупих крем(б)лядів , що вони грають на проукраїнських струнах оттакими таврованопроситутськими Членами, як Подоляк!
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31.10.2020 21:07 Відповісти
ОПЗе, КСо
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31.10.2020 21:12 Відповісти
Тобто, тварини які 5 років кричали що Порошенко узурпував владу повилазили з скавулінням, що Зеля правильно, всупереч Конституції хоче звільнити суддів КС?
Серйозно? Ну ну 🤔
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31.10.2020 21:23 Відповісти
Так КС виніс правільне рішення чи ні?
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31.10.2020 21:33 Відповісти
Аваков піднімай свій зад з дивана і КСУ під арешт,якщо ні є інші методи,бо треба діяти рішуче.
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31.10.2020 21:29 Відповісти
Знайшов дурника, Зелений!
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31.10.2020 21:33 Відповісти
Найцікавішим шоу буде наступне у ВР - як СлугиНелоха будуть вирішувати свою майбутню політичну біографію...
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31.10.2020 21:36 Відповісти
Подоляк: Порядок денний найближчих засідань КС свідчить про те, що він став "реакційним політичним органом" - Цензор.НЕТ 6423
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31.10.2020 21:36 Відповісти
20:4731.10.2020 Интерфакс Украина
Повестка дня ближайших заседаний КС говорит о том, что он стал "реакционным политическим органом" - советник главы ОП- зверніту увагу на дату заяви Подоляка й на дату інсайду, а вірніше навіть проголошення про нього.
Тобто, Подоляк знаючи про настрої у СН , дає Інтерфаксу підтвердження про серйозність наміру президента впихнути цей закон про розпуск КС ...
Цікаво , чи не так?
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31.10.2020 21:52 Відповісти
Зверніть увагу , на сцену виходить непублічний РАДНИК забрудненого кремлівською грязюкою клєрака ОПи - БЄДНИЙ ВОВАЧКА!
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31.10.2020 21:56 Відповісти
Подоляк, шуруй на улицу и делай опрос! А народ тебе скажет, какой этот суд! Подоляк: Порядок денний найближчих засідань КС свідчить про те, що він став "реакційним політичним органом" - Цензор.НЕТ 4868
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31.10.2020 21:43 Відповісти
Если такое произошло,значит это кому-то нужно.Советник ОП Подоляк сейчас говорит правильно.Но почему слуги не скрывали попыток к объединению с опзж.Создаётся впечатление ползучей оккупации слугами и переходу к конкретики от опзж.Да и для такой ситуации президентская и законодетельная власти до сих пор сопли жуют. Последние события стремительно развиваются и они взаимосвязаны.Очень похоже ,что это продуманный план, а власть корчит из себя наивных.Вы работать будете?Мы вас наняли на работу,взяли наши деньги себе за безделее(получки и примиальные).а от вас головняк у всех.
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31.10.2020 21:47 Відповісти
Зачем нам КСУ? Что реально, он сделал для страны, кроме решалово...
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31.10.2020 21:58 Відповісти
Подоляк: Порядок денний найближчих засідань КС свідчить про те, що він став "реакційним політичним органом" - Цензор.НЕТ 1939
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31.10.2020 22:05 Відповісти
Так а рецепт простой - они отменяют закон, а вы в тот же день принимаете и Президент экстренно подписывает точно такой же самый . . . С новым номером и датой, действующий. Они же отменяют не с момента принятия, а с момента вынесения решения КСУ . . .

Да, это полумера, потому что есть и необратимые последствия (как по недекларированию - закрытие соответствующих дел . . .). Но вред тогда будет минимизирован.

Ещё вариант. Когда-то была их же позиция в одном из решений, что они могут рассматривать всё, кроме самого закона "О Конституционном Суде Украины", потому что нельзя рассматривать самого себя (кажется, когда шли тёрки насчёт Конституции при Януковиче). Ну так вносите в заключительные положения Закона "О КСУ" что КСУ не вправе рассматривать такой-то акт, такой-то акт . . . У них закон "О системе гарантирования вкладов" на рассмотрении - а вы резко внесите это в заключительные положения Закона "О КСУ", что это не их компетенция. У них - земельная реформа или закон о языке - а вы и это резко внесите. Им придётся закрывать соответствующие производства.

Попробуют сказать, что это нарушение Конституции и их конституционного статуса - так это их же решение было . . .

Или вариант №3 - внести в Конституцию, что решение КСУ может быть остановлено указом Президента в течение 2 суток и тогда ещё 10 суток на утверждение этого указа парламентом, 2/3 от его конституционного состава (300 голосов). В этом есть логика - Конституцию таким количеством голосов могут принять, значит и перерулить общественные отношения такого уровня (в частности аннулировать решение КСУ) тоже можно - это воля народа тогда, причём 2/3 - это не воля одной партии, а реально широкий общественный консенсус.
И тогда самые одиозные решения, выражаясь терминологией новости Цензора "которые нарушают общественный договор" можно будет аннулировать без последствий для общества.
Такая себе система сдержек и противовесов.
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31.10.2020 22:23 Відповісти
И ещё - надо внести в Конституцию положения, что для рассмотрения вопроса неконституционности законов не кто-угодно может подавать жалобы.
Надо (для функционирования системы сдержек и противовесов), чтобы признание неконституционным актов Президента мог инициировать только парламент (и не 50 депутатов, а большинством голосов) либо Пленум Верховного Суда, а актов парламента - Президент или Пленум Верховного Суда.

Тогда всякие Медведчуки-Коломойские с помощью своих карманных фракций не смогут.
Ну и с учётом войны и политического раздрая, право конституционной жалобы отдельных физических / юридических лиц надо убирать пока что. Не на часі . . . Не та политическая культура пока что.
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31.10.2020 22:29 Відповісти
А вся вина лежить на 73% "мудрого наріду". Теперішня влада і президент розгублені, не мають ніякого авторитету, ні досвіду, що робити плану нема. Тому цим користується всяка промосковска шелупонь, щоб нашкодити Україні, розгойдують бардак, економічну кризу, деградацію економіки і мізків. Створюють сприятливу ситуацію для нападу кремлівської ОЗГ на Україну.
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31.10.2020 23:01 Відповісти
Ця банда перемикається з винного в усьому Пороха на КС . Споравді тема жива й показова для людей , за нею й програш ЗЕлені на вибрах можна завуалювати. Насправді вони цей вибухв КС спланували на післявиборчий писець для себе.
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31.10.2020 23:05 Відповісти
Я не фанат Порошенко,но он таки был самым эффективным Президентом Украины-учитывая самый тяжелый исторический период существования страны со времени обретения независимости. На фоне Порошенко-Зеленский это вобще никто. Да он и без фона тоже никто.
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01.11.2020 00:34 Відповісти
Думаю все это Каламойский мутит-любит он в мутной воде рыбу ловить. Я вобще не понимаю как эта гнида открыто укравшая в Украине долее 5 млрд доллааров-почему он до сих пор на свободе? В любой приличной стране уже посадили-бы за такое! Вот в США его ждут-недождутся чтобы посадить за куда меньшее преступление
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01.11.2020 00:32 Відповісти
все дело в безнаказанности, сколько у нас радикальных сил, и от них не пострадал ни один предатель. они только жгут дома гонтаревой, которая навела порядок в банковском секторе
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01.11.2020 07:13 Відповісти
Путин дал приказ.
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01.11.2020 10:53 Відповісти
 
 