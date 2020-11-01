Подоляк: Порядок денний найближчих засідань КС свідчить про те, що він став "реакційним політичним органом"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Порядок денний найближчих засідань Конституційного Суду України свідчить про те, що КС став "суто реакційним політичним органом".
Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо подивитися на, скажімо так, найближчий календарний план КС, то неозброєним оком буде видно всю їхню чудову задумку. Максимально розлютити суспільство. Змусити його рвати й метати. Буквально на 3 листопада один за одним стоять нагальні розгляди закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Крім того, обидва закони буде розглянуто виключно в закритому режимі. Ну, щоб ніхто не знав, чому нас повернули років на 10 назад", - сказав Подоляк.
Радник глави ОП вважає, що все це змушує поставити запитання: заради чого або заради кого КС "навмисно йде на таку жорстку ескалацію"?
"Адже це точно ескалація. Адже це явно не бажання заспокоїти суспільство і ухвалити розумні та зважені рішення. По суті, можна і потрібно говорити про те, що КС сьогодні став виключно реакційним політичним органом. Не суддівським. Не над сутичкою. А саме учасником і прямим заінтересантом провокаційного політичного процесу", - наголосив він.
На думку Подоляка, КС "явно виступає в інтересах однієї із сторін".
"Не сумніваюся, що якщо це не зупинити, то вулиця реально буде вирувати і рвати. І матиме рацію. Не можна так нахабно і цинічно ламати новий суспільний договір, за який країна заплатила величезну ціну", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
сайт Радіо свобода ... Якщо воно КС рекціонним органом називає- то як воно себе міг би назвати , якби чесно...
В этом интервью Подоляк, якобы, утверждал, что имел связи со спецслужбами России и Украины, которые его подхватили и помогли после депортации открыть свое пиар-агентство в Украине.
Более того интервьюер не скрывал того, что занимается информационными войнами на стороне тех политиков, которые готовы платить ему деньги
Й ОЦЯ ТВАРИНА Є РАДНИКОМ ІНШОЇ З ПОГАНЯЛОМ КОЗИР!
Адам Смит@_Smithchenko 10 ч
8 октября 2020 Президент Зеленский посетил Лондонскую фондовую биржу.
С 9 октября (sic!) британский фондовый рынок начал рушиться; индекс FTSE100 Лондонской биржи завершил месяц на нижайших значениях за последние 8 лет.
Совпадение? Ага, у Зеленского постоянно такие совпадения!
За горлянку взяв, кістлявою рукою..))
1. Проблема роздута штучно. Все, що потрібно було зробити - змінити два слова в статті Кримінального Кодексу про незаконне збагачення. І все - це б відповідало Конституції. Сама стаття потрібна. На це потрібно 3 дні роботи парламенту.
2. Рішення про закриття реєстру декларацій, НЕ витікало із рішення КСУ. Це самоуправство керівництва НАЗК.
3. НАЗК формально не має бути виконавчим органом влади. Має бути просто незалежним, і все. Це кілька змін в закон. Окремі повноваження НАЗК варто переглянути.
4. Заявив про тиск з Офісу Президента від "холуїв, які відкривають двері в кабінет судді ногами". Написав заяву про відставку.
5. преЗЕдента треба було притягнути до відповідальності за те, що незадекларував 5 млн. грн., а не так, як зробили.
6. Прийняття закону про відставку всього складу КСУ призведе до розпаду держави на дві частини.
7. Веніславський, представник президента в КСУ, м'яко кажучи, некомпетентний. Ініціативи влади на кшталт скорочення кількості депутатів до 300 - необгрунтований маразм.
8. Сергій Лещенко розкатав істерію, Зеленський відреагував неадекватно.
Подивіться, справді цікаво.
Якщо що, це той самий суддя, який 1,5 роки тому публічно розпинав ЗЕліних ініціаторів розпуску Ради.
Д.Рибачок
Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко (подавший заявления об увольнении и практически уже почти "не судья" КСУ) дал ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНУЮ пресс-конференцию...
В результате, в весьма НЕПРИГЛЯДНОМ виде во всей этой истории... выплывает ОПУ и НАЗК... причём, в ОЧЕНЬ НЕПРИГЛЯДНОМ.
Выходит, что определённые люди в этих организациях ЗАРАНЕЕ планировали весь этот трЭш с КСУ...
У нас, как всегда, мало кто ВЧИТЫВАЕТСЯ в суть судебных решений... так получилось и в случае с КСУ...
Оказывается...
- Никто в КСУ не требовал отмены електронного реестра деклараций чиновников (для этого было достаточно попросить у суда разъяснений)
- Закон, по которому было принято решение, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО заранее написан криво и косо (его просто невозможно применять по прямому назначению)
- НАЗК очень и очень, мягко говоря "СТРАННО" истолковало решение КСУ (по-сути выступив своеобразной "торпедой" для атаки на КСУ)... Зачем и почему - это предмет отдельного разговора...
Не знаю, как обстоит с правовой точки зрения действительно, надо спросить мнение у юристов... но то, что нам грозит практически 7-и бальный (если не 10-и бальный) "политический шторм", в результате реализации "последних инициатив" преЗЕдента в отношении КСУ - это ФАКТ...
Кстати, реакция президента Зеленского на решение КСУ не просто носит характер неадекватности, а практически подпадает под уголовную ответственность... и сдаётся мне, шановне паньство, так и было задумано...
И да, обращаю внимание, что первым, кто "придумал" идею о том, что КСУ "отменил е-декларации", был коррупционер, продажная журнашлюха, ныне сидящая в "УкрЗализніці", и получающая 300 000 грн в месяц зарплаты - СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО....
(
«Мендель заявила, що в скандальному голосуванні КСУ винні «судді Порошенка». Чи правда це?
Прессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель заявила, що в скандальному голосуванні Конституційного суду щодо е-декларування винні "судді Порошенка"»
Быстро переобуваетесь.
Серйозно? Ну ну 🤔
Повестка дня ближайших заседаний КС говорит о том, что он стал "реакционным политическим органом" - советник главы ОП- зверніту увагу на дату заяви Подоляка й на дату інсайду, а вірніше навіть проголошення про нього.
Тобто, Подоляк знаючи про настрої у СН , дає Інтерфаксу підтвердження про серйозність наміру президента впихнути цей закон про розпуск КС ...
Цікаво , чи не так?
Да, это полумера, потому что есть и необратимые последствия (как по недекларированию - закрытие соответствующих дел . . .). Но вред тогда будет минимизирован.
Ещё вариант. Когда-то была их же позиция в одном из решений, что они могут рассматривать всё, кроме самого закона "О Конституционном Суде Украины", потому что нельзя рассматривать самого себя (кажется, когда шли тёрки насчёт Конституции при Януковиче). Ну так вносите в заключительные положения Закона "О КСУ" что КСУ не вправе рассматривать такой-то акт, такой-то акт . . . У них закон "О системе гарантирования вкладов" на рассмотрении - а вы резко внесите это в заключительные положения Закона "О КСУ", что это не их компетенция. У них - земельная реформа или закон о языке - а вы и это резко внесите. Им придётся закрывать соответствующие производства.
Попробуют сказать, что это нарушение Конституции и их конституционного статуса - так это их же решение было . . .
Или вариант №3 - внести в Конституцию, что решение КСУ может быть остановлено указом Президента в течение 2 суток и тогда ещё 10 суток на утверждение этого указа парламентом, 2/3 от его конституционного состава (300 голосов). В этом есть логика - Конституцию таким количеством голосов могут принять, значит и перерулить общественные отношения такого уровня (в частности аннулировать решение КСУ) тоже можно - это воля народа тогда, причём 2/3 - это не воля одной партии, а реально широкий общественный консенсус.
И тогда самые одиозные решения, выражаясь терминологией новости Цензора "которые нарушают общественный договор" можно будет аннулировать без последствий для общества.
Такая себе система сдержек и противовесов.
Надо (для функционирования системы сдержек и противовесов), чтобы признание неконституционным актов Президента мог инициировать только парламент (и не 50 депутатов, а большинством голосов) либо Пленум Верховного Суда, а актов парламента - Президент или Пленум Верховного Суда.
Тогда всякие Медведчуки-Коломойские с помощью своих карманных фракций не смогут.
Ну и с учётом войны и политического раздрая, право конституционной жалобы отдельных физических / юридических лиц надо убирать пока что. Не на часі . . . Не та политическая культура пока что.