"Слуги народу" хочуть створити базу даних ДНК українців за 276 млн грн
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Група депутатів "Слуги народу" зареєструвала у Верховній Раді проєкт закону про створення державної бази геномної інформації людини. Насамперед автори законопроєкту хочуть збирати зразки ДНК злочинців, силовиків і військовослужбовців.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".
"Метою прийняття акту є законодавче врегулювання процесів створення та функціонування обліку геномної інформації людини в Україні та удосконалення роботи правоохоронних органів України із запобігання, виявлення, розкриття та розслідування злочинів проти життя, здоров’я, волі, статевої свободи та недоторканості особи, а також інших злочинів і правопорушень, розшуку безвісти зниклих осіб та ідентифікації невпізнаних трупів", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №4265.
Депутати пропонують, щоб в обов'язковому порядку зразки ДНК здавали:
- люди, яких притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров'я, статевої свободи, щодо яких обрано запобіжний захід;
- особи, які зазіхнули на життя і здоров'я інших людей, до яких за рішенням суду застосовано примусові медичні заходи;
- особи, які засуджені і відбувають покарання або мають незняту або непогашену судимість за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, а також всіх категорій злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
Крім того, до бази вноситимуть зразки ДНК невпізнаних тіл і близьких родичів зниклих безвісти.
Також зразки збиратимуть в осіб, які добровільно вступають або призиваються на військову службу, військовослужбовців, поліцейських, співробітників Державного бюро розслідувань, Служби безпеки, прикордонників та співробітників Генеральної прокуратури. Військові здаватимуть зразки кожні вісім років.
Інші категорії громадян також зможуть добровільно здати зразки ДНК, однак це буде платно.
Вся інформація має зберігатися в базі 75 років, розпорядником архіву стане Міністерство внутрішніх справ.
На створення бази даних ДНК знадобиться 276 млн гривень.
Зараз документ перебуває на розгляді комітету з питань правоохоронної діяльності.
Будь ласка, зачекайте...
Академики, чен-коры АН ,вы хотя бы потрудились почитать, что такое анализ ДНК и сколько болезней вы, безграмотные, могли бы избежать, знай вы свой персональный. Включая рак...
Хотя, наверное вы правы. Идиотизм не лечится, потому вам анализ ДНК реально ни к чему.
Люди платят порядка 200 баксов, чтобы получить полный анализ своего ДНК. Но то ж грамотные люди, верно?
У Европу хотите? ))))) А шо вам там делать? )))
Сколько видов рака тебе известно? Как ты понимаешь термин ИЗБЕЖАТЬ и как он в твоей головушке женится с термином ИЗЛЕЧИТЬ?
Что ты знаешь о ДНК, опиши в двух фразах, посмеемся вместе.
Сколько классов церковно-приходской у тебя за плечами? Второгодие смело засчитывай как дополнительный класс, я не против....
Распродано всё что можно - теперь быдло как инкубатор органов на продажу.
ну что ж - голосование показало что быдло так хочет.
Нє,ну чьо,прогрес. Раніше могли підмотку з канабісом чи коксом підкинути,тепер банально ввіб'ють в аналізи чиє-завгодно ДНК,-і злочин розкрито !
неплохая идея! 276 млн грн это невысокая цена за такую базу. Мне не нравится только, что база будет создаваться выборочно. Надо чтоб все граждане Украины туда входили, например при получении паспорта. Плюсов в такой идее намного больше чем минусов.
Имея ДНК, можно конструировать болезни индивидуально под каждого неугодного.
Можно работать дистанционно на энергетическом уровне.
Можно создавать вирусы, работающие против конкретных групп людей.
Доступ к этой базе односторонний - будет доступ для патриоов- добровольцев ?
Очень сомнительно: ДНК Медведчука или Ахметова для этнического украинца -
это "персональная информация". Путин вон покакать боится на стороне.
А вот наши данные будут у них в ассортименте- это тоталитарная игра в одни ворота.
За кілька років будували гіперлуп (1км -1 млрд. дол.), закупляли у США багатоцільові винищувачі F-35 (по 140 млн.дол.). А щодо баз даних, то в Україні насправді було і є їх досить багато, а чимало мали позитивний ефект (база раніше судимих, оперативна база УБОЗ "Скоропіон" ( де були зафіксовані навіть перші злодійські кроки теперішніх можновладців і олігархів). Коли говорити на більш серйозному рівні, то така база даних у воюючій країні навіть потрібна для військових, але у державі зі спецслужбами олігархічної клептократії, при повному хаосі, на відміну демократичних держав, не можна давати в руки подібні інструменти. Тоді в потрібний час ДНК героя України (при потребі) точно знайдуть на вибухівці чи навіть на кулі( де її апріорі бути не може", або банально на іншому знарядді злочину. Така база даних у неконтрольованих руках здатна використовуватись в різних злочинних схемах і компроматах.
А взагалі то, коли треба тупо під якийсь проект відмити 275 млн. грн., то можна 1 млн. потішити та поділити між якоюсь ІТ -структурою та бідним інститутом генетики, молекулярної біології. Бо клінічні випробовування власної вакцини від Ковід запущено, уже всі проблеми у державі вирішені, пандемію побороли, то можна запускати бази, закатувати гроші з медицини в асфальт. Диви, вже і на пенсію гроші є, і педагоги з лікарями отримують обіцяні 4тис.дол. в місяць, хіба не видно "ізобілія" у наших слуг, то чого кривитись господарям -народу. Балі і Мальдіви віддихають.
Вот увидите
Не все розтягли на будівництво доріг і зйомку телесеріалів?
Нас ще змусять за це платити, зроблять обов'язковою умовою.
«Приятно узнать больше о наших предках и о том, что такое наша этническая принадлежность», - говорит Смит. «Но», - предупреждает он, - «имейте в виду, вы узнаете то, что «может повлиять на вашу личную жизнь или личную жизнь членов вашей семьи». Не делайте этого, если вы не готовы к последствиям