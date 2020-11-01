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генетика (6) законопроєкт (1781) Слуга народу (2545)

"Слуги народу" хочуть створити базу даних ДНК українців за 276 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Група депутатів "Слуги народу" зареєструвала у Верховній Раді проєкт закону про створення державної бази геномної інформації людини. Насамперед автори законопроєкту хочуть збирати зразки ДНК злочинців, силовиків і військовослужбовців.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

"Метою прийняття акту є законодавче врегулювання процесів створення та функціонування обліку геномної інформації людини в Україні та удосконалення роботи правоохоронних органів України із запобігання, виявлення, розкриття та розслідування злочинів проти життя, здоров’я, волі, статевої свободи та недоторканості особи, а також інших злочинів і правопорушень, розшуку безвісти зниклих осіб та ідентифікації невпізнаних трупів", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №4265.

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Депутати пропонують, щоб в обов'язковому порядку зразки ДНК здавали:

- люди, яких притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров'я, статевої свободи, щодо яких обрано запобіжний захід;

- особи, які зазіхнули на життя і здоров'я інших людей, до яких за рішенням суду застосовано примусові медичні заходи;

- особи, які засуджені і відбувають покарання або мають незняту або непогашену судимість за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, а також всіх категорій злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Крім того, до бази вноситимуть зразки ДНК невпізнаних тіл і близьких родичів зниклих безвісти.

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Також зразки збиратимуть в осіб, які добровільно вступають або призиваються на військову службу, військовослужбовців, поліцейських, співробітників Державного бюро розслідувань, Служби безпеки, прикордонників та співробітників Генеральної прокуратури. Військові здаватимуть зразки кожні вісім років.

Інші категорії громадян також зможуть добровільно здати зразки ДНК, однак це буде платно.

Вся інформація має зберігатися в базі 75 років, розпорядником архіву стане Міністерство внутрішніх справ.

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На створення бази даних ДНК знадобиться 276 млн гривень.

Зараз документ перебуває на розгляді комітету з питань правоохоронної діяльності.
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Топ коментарі
+34
Займаються різною фігнею, а не тим чим потрібно.
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31.10.2020 23:57
+30
Ви перерахували ПРАВОВІ держави. Тут, вже півтора роки, бардак і співпраця з ворогом. Уяви не маю, як і для чого можуть використати цю базу, та ні для чого доброго.
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01.11.2020 00:08
+25
Як я розумію, планують побудувати поліцейську державу.
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01.11.2020 00:01
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раньше мендельша.
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01.11.2020 02:40 Відповісти
похоже кто-то из власть имущих приобрел себе днк-лабораторию, поздравляем с началом очередного "успешного бизнеса"! да и в "закрытые базы данных" будет тоже очень удобно изменения вносить, ели вдруг кого-то стрельнул - главное, чтобы депутатству не было помехой.
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01.11.2020 02:54 Відповісти
Євролаб же, той шо в мочі "гаранта" нічого не знайшов)
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01.11.2020 03:13 Відповісти
Треба зібрати дані 73% і дослідити звідки береться такий дебілізм.
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01.11.2020 03:12 Відповісти
Тю, и без анализов факт налицо - лишнехромосомный синдром
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01.11.2020 04:17 Відповісти
Обсуждение тем, требующих IQ выше 50, должно быть закрыто.

Академики, чен-коры АН ,вы хотя бы потрудились почитать, что такое анализ ДНК и сколько болезней вы, безграмотные, могли бы избежать, знай вы свой персональный. Включая рак...

Хотя, наверное вы правы. Идиотизм не лечится, потому вам анализ ДНК реально ни к чему.

Люди платят порядка 200 баксов, чтобы получить полный анализ своего ДНК. Но то ж грамотные люди, верно?

У Европу хотите? ))))) А шо вам там делать? )))
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01.11.2020 04:04 Відповісти
Кто в Европу не стремится? - с коленневставальные(нарапсеяне). Почему анализ ДНК для них пустая трата времени? Бо аксиома, - у даунов произошел сбой , клетка не разделилась, при ее оплодотворении имеем лишнехромосомность , другими словами, конечно же это даунизм, который обнаруживается визуально, не нужно для этого 200 баксов тратить.
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01.11.2020 04:30 Відповісти
Саш, а одно предложение, в котором слова связаны и подразумевают смысл, сможешь сформулировать? Осилишь? Попробуй. Мы в тебя верим, Саш.
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01.11.2020 04:34 Відповісти
шо и требовалось доказать, связи не находим, вы часом не бубочка, в трех реченнях, тю, словах бульбу пустить?... А то ведь так мило звучит ваш стеб, насчет доцентов с кандидатами. Вот тока Академикам, чен-корам АН не нужно моск вправлять, бо они знают шо сдавай ДНК-анализ - не сдавай, но панацеи от рака этим действием не найдешь. И ко всему, Дауна, повторюсь - лишнехромосомного чела, видно по поведению, то и зачем с дауна брать ДНК-анализ - ента для вас мож, шобы убедиться , шо у чела - альцгеймер. Дык, стденты еще на первом курсе проходят аксиомы по деменции... с какого понту здесь анализ-ДНК... такое скажете , мол, академэлита не вдупляет ДНК-гаплогруппы...ПХИ... дурика на гапло группу-проверять , шобы убедиться , шо он - дурик... Аминазинчику дурикам вместо тестов, або клофелинчику с марихуанкой , за шо ратуют зебилы. Повальный ДНК-тест в настоящее время - никчему. Только гитлер додумался сделать идентификацию через номерные наколки... SURE ... зебики недоперечитали майн кампф...(а вы с ними). И вот ведь какая штука их инстинкт самосохранения так откровенно выражен, шо окромя обязательного ДНК-тестирования больше ни до чего не додумались. Вот почему зебики , шо ни ляп, то как бы плебс обобрать. Почему зебики не выдают нагора готовый продукт, ими бы произведеный, почему они тока стяжают, та даже через поборы на ДНК-тест.
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01.11.2020 13:10 Відповісти
Генетиическая дактилоскопия и расшифровка генома это весьма разные вещи. И по стоимости в том числе.
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01.11.2020 09:33 Відповісти
Бг-ггг...была бы эврика, насчет излечения рака, никто бы не болел. И зачем ото понты разводить... А мож то от IQ < 50%? типо, сдал анализ на ДНК - и ты уже излечился...ХЕХ...
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01.11.2020 04:25 Відповісти
Саш - ты классический случай простого доказательства, что количество далеко не всегда переходит в качество.
Сколько видов рака тебе известно? Как ты понимаешь термин ИЗБЕЖАТЬ и как он в твоей головушке женится с термином ИЗЛЕЧИТЬ?

Что ты знаешь о ДНК, опиши в двух фразах, посмеемся вместе.
Сколько классов церковно-приходской у тебя за плечами? Второгодие смело засчитывай как дополнительный класс, я не против....
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01.11.2020 04:32 Відповісти
Имея ДНК можно конструировать рак под заказ.
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01.11.2020 09:38 Відповісти
Пане Кот, данные по ДНК, если вы игнорируете академ науку, бо выразили сомнение в отношении академиков , то Вики вам - к вниманию.Наличие рака у чела первых стадий определяется без повальногоДНК-теста. Последние стадии рака увы, пока не излечимы, к чему такие вопрсы задавать. Чи у вас маняша, мол я Грос тичер? Уже и на церковно-прходские методички перешли. Дык, вы - 2 в 1 учитель -каллиграфист? Блин, как же это все связано: даунизм - ДНК... - это неизлечимо, бо зачатие делается по трезвяне, шобы исключить сбой в делении клетки и как призводная - исключить лишнехромосомность..
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01.11.2020 13:38 Відповісти
Пробей по базе...,"Слуги народу" хочуть створити базу даних ДНК українців за 276 млн грн - Цензор.НЕТ 4772"Слуги народу" хочуть створити базу даних ДНК українців за 276 млн грн - Цензор.НЕТ 2932
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01.11.2020 04:55 Відповісти
А може відразу "**********" Північну Корею? А? Ідеї одна "краще" за іншу. То КАНАБІСОМ "стурбувались", то ще якось хернею. Де іпотеки для молоді? Де РЕАЛЬНІ справи? До реальних справ НЕ відноситься легалізація сатанинського шабашу гральних апаратів.
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01.11.2020 05:44 Відповісти
очень правильная мысль - сначала наладить ипотечное кредитование, которое скорее мертво, чем живо
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01.11.2020 16:41 Відповісти
а гроші де візьмуть? знову з ковідного фонду? цей фонд як гаманець з казки, де ніколи не закінчуються гроші.
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01.11.2020 06:51 Відповісти
а на банк спермы када мильёны денег выделите?
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01.11.2020 07:40 Відповісти
Чтобы было как на паРаше - быдло должно быть поставщиком органов для Ылиты и на продажу...
Распродано всё что можно - теперь быдло как инкубатор органов на продажу.

ну что ж - голосование показало что быдло так хочет.
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01.11.2020 07:52 Відповісти
Тобто я маю довірити своє ДНК аваківському мєнту ?
Нє,ну чьо,прогрес. Раніше могли підмотку з канабісом чи коксом підкинути,тепер банально ввіб'ють в аналізи чиє-завгодно ДНК,-і злочин розкрито !
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01.11.2020 08:07 Відповісти
Посыпать нужной перхоти на месте преступления.
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01.11.2020 09:36 Відповісти
Давайте ще базу IQ для кандидатів в депутати всіх рівнів і претендентів на державні посади.
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01.11.2020 08:14 Відповісти
Плохая будет база! Вот если б за миллиард, тогда другое дело!
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01.11.2020 08:27 Відповісти
Разве что базу Зебилов!
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01.11.2020 08:38 Відповісти
"Слуги народу" хочуть створити базу даних ДНК українців за 276 млн грн - Цензор.НЕТ 5945
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01.11.2020 08:42 Відповісти
Каждый пятый депутат от СН - клинический идиот, как и четыре предыдущих.
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01.11.2020 09:25 Відповісти
"Слуги народа" хотят создать базу данных ДНК украинцев за 276 млн грн

неплохая идея! 276 млн грн это невысокая цена за такую базу. Мне не нравится только, что база будет создаваться выборочно. Надо чтоб все граждане Украины туда входили, например при получении паспорта. Плюсов в такой идее намного больше чем минусов.
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01.11.2020 09:27 Відповісти
такую базу можно создавать когда граждане будут контролировать государство и государственные структуры. А сейчас та же самая полиция творит чёрте-что, суды прокуратура -это полный абзац. Так что хорошая идея это будет тогда, когда в Раде не будет депутатов, которые тырят 4 бутылки пива в супермаркете.
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01.11.2020 16:39 Відповісти
А кто будет распоряжаться этой базой - ермаки и шмыгали - враги Украины ?
Имея ДНК, можно конструировать болезни индивидуально под каждого неугодного.
Можно работать дистанционно на энергетическом уровне.
Можно создавать вирусы, работающие против конкретных групп людей.
Доступ к этой базе односторонний - будет доступ для патриоов- добровольцев ?
Очень сомнительно: ДНК Медведчука или Ахметова для этнического украинца -
это "персональная информация". Путин вон покакать боится на стороне.
А вот наши данные будут у них в ассортименте- это тоталитарная игра в одни ворота.
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01.11.2020 09:29 Відповісти
Не все предложения "Слуг народа" заведомо плохие, только потому что "Слуги" Есть вполне разумные
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01.11.2020 09:30 Відповісти
исключение лишь подтверждает правило. Гео лерос из слуг еще вполне разумный, чернев, потураев, ясько с натяжечкой
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01.11.2020 16:36 Відповісти
Дебіли.
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01.11.2020 09:42 Відповісти
Да ничего страшного в этом нет. Просто Арсен Аваков хочет знать - лишняя хромосома есть только у персонала на Богомольца-10 или у кого-то ещё?
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01.11.2020 09:44 Відповісти
Ага, пенсий не будет, - говорит премьер. Но на какую то хрень мы деньги обязательно спиз"им.
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01.11.2020 09:51 Відповісти
Ну так их и не будет и они все это прекрасно знают , просто те кто платит честно ЕСВ сей час обеспечивают шикарную пенсию судьям , прокурорам и депутатам , а сами при этом пролетят мимо кассы , Шмыгаль просто спалил контору .Тут дело не в плохом правительстве , просто солидарная пенсионная система может работать только при приросте населения , то есть работающих всегда больше пенсов , у нас же уже 30 лет убыль населения и через 15-20 лет один работающий физически не потянет содержать трех пенсов.
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01.11.2020 11:03 Відповісти
Кожна нова пропагандистська ідея (черговий затуп чи зашквар) від влади насправді зачіпає українців, що свідчить з дописів і справедливих докорів. Колись, можливо, прийде час згрупувати найтупіші ідеї, проекти "державних" людей, які нічого, крім сміху, не викликають. Особливо і в цьому питанні не потрібно ставитись до заяв серйозно і нервувати.
За кілька років будували гіперлуп (1км -1 млрд. дол.), закупляли у США багатоцільові винищувачі F-35 (по 140 млн.дол.). А щодо баз даних, то в Україні насправді було і є їх досить багато, а чимало мали позитивний ефект (база раніше судимих, оперативна база УБОЗ "Скоропіон" ( де були зафіксовані навіть перші злодійські кроки теперішніх можновладців і олігархів). Коли говорити на більш серйозному рівні, то така база даних у воюючій країні навіть потрібна для військових, але у державі зі спецслужбами олігархічної клептократії, при повному хаосі, на відміну демократичних держав, не можна давати в руки подібні інструменти. Тоді в потрібний час ДНК героя України (при потребі) точно знайдуть на вибухівці чи навіть на кулі( де її апріорі бути не може", або банально на іншому знарядді злочину. Така база даних у неконтрольованих руках здатна використовуватись в різних злочинних схемах і компроматах.
А взагалі то, коли треба тупо під якийсь проект відмити 275 млн. грн., то можна 1 млн. потішити та поділити між якоюсь ІТ -структурою та бідним інститутом генетики, молекулярної біології. Бо клінічні випробовування власної вакцини від Ковід запущено, уже всі проблеми у державі вирішені, пандемію побороли, то можна запускати бази, закатувати гроші з медицини в асфальт. Диви, вже і на пенсію гроші є, і педагоги з лікарями отримують обіцяні 4тис.дол. в місяць, хіба не видно "ізобілія" у наших слуг, то чого кривитись господарям -народу. Балі і Мальдіви віддихають.
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01.11.2020 10:06 Відповісти
СОСЯМБА!
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01.11.2020 10:15 Відповісти
их выбирали бороться с коррупцией , а они чем то не понятным занимаются,
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01.11.2020 10:22 Відповісти
На дорогах уже бабло распилили , на ковиде распилили , ну теперь включают креативность , где еще можно бабок поднять.
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01.11.2020 10:57 Відповісти
маланская голь на выдумки хитра
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01.11.2020 16:32 Відповісти
И все это сделают для того, чтоб доказать украинцам, что они не украинцы и что вообще нет такой нации.
Вот увидите
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01.11.2020 11:27 Відповісти
Невже в українському бюджеті ще кошти залишились, щоб можна було розпиляти 272 мільйони?

Не все розтягли на будівництво доріг і зйомку телесеріалів?
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01.11.2020 11:46 Відповісти
""Слуги народа" хотят создать базу данных ДНК украинцев за 276 млн грн" - создавать базу данных ДНК евреев "Слуги народа" будут?
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01.11.2020 11:47 Відповісти
"Слуги народу" хочуть створити базу даних ДНК українців за 276 млн грн - Цензор.НЕТ 7832
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01.11.2020 12:35 Відповісти
"Слуги народу" хочуть створити базу даних ДНК українців за 276 млн грн - Цензор.НЕТ 5067
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01.11.2020 12:35 Відповісти
За ці гроші , можна було б перевірити всіх українців на наявність ковід -19 , як роблять країни які поважають своїх громодян.
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01.11.2020 12:56 Відповісти
За рахунок українців.
Нас ще змусять за це платити, зроблять обов'язковою умовою.
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01.11.2020 13:17 Відповісти
Будте здоровы -- гены и вовы! *)
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01.11.2020 14:57 Відповісти
главное, чтоб вова был в голове без вавы
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01.11.2020 16:31 Відповісти
"Другие категории граждан также смогут добровольно сдать образцы ДНК, однако они должны будут оплатить такую возможность.", - палю лайфхак: совершаете тяжкое уголовное преступление, и получаете 100% скидку.
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01.11.2020 15:00 Відповісти
Коррупционеров,корруприонеров немедля туда добавьте братцы!Какя ж борьба без днк? А также всех остальных поголовно,чтобы вместо этих дибильных ПЛР,ПЦР,кислородов,визитов к семейному знахарю - просто в морге сравнение по базе днк и нужную бирку на палец ноги.Красота то какая!бирки можно заказать также 6а фабрике братьев-друзей,где печатают id карты и акцизные голомарки.
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01.11.2020 15:14 Відповісти
Чтобы действительно подтвердить свое происхождение, необходимо следить за бумажными носителями: свидетельства о рождении и смерти, военные бланки, иммиграционные отчеты, переписные листах, церковные крещения и брачные записи. «ДНК - это еще один тип записи», - говорит Смит. «Тебе нужно собрать пазл воедино, чтобы изучить свою историю».

«Приятно узнать больше о наших предках и о том, что такое наша этническая принадлежность», - говорит Смит. «Но», - предупреждает он, - «имейте в виду, вы узнаете то, что «может повлиять на вашу личную жизнь или личную жизнь членов вашей семьи». Не делайте этого, если вы не готовы к последствиям
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01.11.2020 15:35 Відповісти
Когда зеленые начнут драпать из страны, главное наловить их как можно больше, чтобы потом можно было устроить трибунал за все их преступления против украинского народа. И даже не сомневайтесь, во вторник КС признает украинский язык неконституционным и украинцам запретят на нём общаться. Зеленая мразь вытирает ноги об украинский народ, в этом плане мы такие же терпилы, как беларусы, только те борятся за базовые права - например честные выборы, а мы - за права более высокого порядка - справедливый суд, право на образование на родном языке, право на невмешательство государства в приватную жизнь, право на свободный интернет и так далее.
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01.11.2020 16:29 Відповісти
Могу насцать в глаза, а ДНК уже там ищите! Ну насколько надо быть ********, шоб такое предлагать
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01.11.2020 18:11 Відповісти
Гражданин, сдавай рога и копыта в контору иудоглобализации.
"Слуги народу" хочуть створити базу даних ДНК українців за 276 млн грн - Цензор.НЕТ 3985
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01.11.2020 18:24 Відповісти
ууу, это ж заговор рептилоидов.
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01.11.2020 18:32 Відповісти
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