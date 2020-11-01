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Новини За кордоном
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вибори (6163) Грузія (1419) Саакашвілі Міхеіл (2105)

"Ми готові гарантувати, що репресій не буде. Ми маємо бути сконцентровані на майбутньому", - Саакашвілі про програму опозиції в Грузії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі стверджує, що його опозиційна партія "Єдиний національний рух" перемогла на виборах в парламент. Екзитполи це спростовують і кажуть про перемогу правлячої "Грузинської мрії".

Про перемогу своєї політсили Саакашвілі заявив в ефірі "Мтавари архи", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Грузія онлайн".

"Вони програли, сьогодні ми довели, яка ми важлива нація. Вони програли Тбілісі. ... Якщо ви збираєтеся творити тисячу видів підлостей, я Міхеіл Саакашвілі, я піду до кінця, я не хочу посади, але хто підніме руку на мій народ, ми готові протистояти йому до кінця. Я готовий, якщо вони підуть на порушення, включитися в цю боротьбу фізично, своїм єством, включитися до кінця", - заявив Саакашвілі.

При цьому експрезидент заявив, що не хоче конфронтації і закликав до мирної передачі влади.

"Ми готові гарантувати, що репресій не буде. Ми маємо бути концентровані на майбутньому, а не на минулому. Ви зрозуміли, що програли вибори, але це не означає, що життя скінчилося", - сказав Саакашвілі.

Також читайте: Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби

При цьому екзитполи свідчать про перемогу правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі, повідомляє "Радіо Свобода".

На замовлення телеканалів у Грузії було проведено 4 екзитполи. Всі вони показали, що "Грузинська мрія" набирає 40,5% голосів, чого досить для самостійного формування уряду.

Згідно з опитуванням для Imedi TV, "Грузинська мрія" набирає 55 відсотків, а "Єдиний національний рух" Саакашвілі - 23 відсотки.

Екзитпол Mtavari Arkhi TV показав 41 відсоток для "Грузинської мрії" і 33 відсотки для "Єдиного національного руху". Телеканали Formula 1 і Rustavi 2 з посиланням на свої екзитполи дають "Грузинській мрії" 46 і 51 відсоток відповідно.
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Топ коментарі
+26
Давай-давай, домой лети. Тебя там заждались.
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01.11.2020 00:42
+18
И Зеленского пусть с собой захватит .
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01.11.2020 00:52
+17
показательно что этот "борец с коррупцией" тупо заткнулся на отмене е-деклараций...
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01.11.2020 01:13
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Давай-давай, домой лети. Тебя там заждались.
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01.11.2020 00:42 Відповісти
И Зеленского пусть с собой захватит .
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01.11.2020 00:52 Відповісти
показательно что этот "борец с коррупцией" тупо заткнулся на отмене е-деклараций...
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01.11.2020 01:13 Відповісти
Он заткнулся ,ещё раньше ,оглох и ослеп на все преступления КалоЗеБенских , на торговлю должностями д''ермаками , наглым грабежем «слуг»
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01.11.2020 06:42 Відповісти
"Ми победили"-але екзит-поли говорять про інше! Ось вам і вся суть Карлсона! Киздить як дихає !Який придурок!
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01.11.2020 07:13 Відповісти
слуги ! билеты в ростов будут стоить гараздо дешевле!
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01.11.2020 00:46 Відповісти
миша, так соли долбить очень вредно...
проиграл - давай, досвиданья
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01.11.2020 00:46 Відповісти
Ох и пи*дун.
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01.11.2020 00:49 Відповісти
Судя по движу в Грузии - там кто-то готовит маленький шухер... "Мы готовы гарантировать, что репрессий не будет. Мы должны быть сконцентрированы на будущем", - Саакашвили о программе оппозиции в Грузии - Цензор.НЕТ 1170
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01.11.2020 00:50 Відповісти
Панове грузини! Саакашвілі - хороший! Не женіть його! Він вам багато шкоди не наробить.
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01.11.2020 00:51 Відповісти
Комивояжер без флага шо-то гарантирует. Эй, Михо, а твоя жена тебе верность гарантирует? Учитывая тот факт, шо ты сам всегда и везде пытаешься трахнуть все, до чего можешь дотянуться?
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01.11.2020 00:52 Відповісти
Чуваг, а ти вже запакував у коробку свою провербіальну AR-15? кобила харіс каже, що коли переможе напівтруп чжоу байден, то він видасть указ про конфіскацію всієї зброї, окрім пістолів. Будеш відстрілюватися, як обіцяв, чи таки в коробку вже запакував? "Ми готові гарантувати, що репресій не буде. Ми маємо бути сконцентровані на майбутньому", - Саакашвілі про програму опозиції в Грузії - Цензор.НЕТ 4449
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01.11.2020 09:46 Відповісти
"Мы готовы гарантировать, что репрессий не будет. Мы должны быть сконцентрированы на будущем", - Саакашвили о программе оппозиции в Грузии - Цензор.НЕТ 5376
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01.11.2020 00:53 Відповісти
На сколько я понимаю его "совет реформ" является бюджетной организацией и он является государственным служащим Украины... Так какого хера, извините за выражение, он лезет в выборы другой страны???
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01.11.2020 00:54 Відповісти
Показательно в заявлении "мой народ".
Так оно чье, это политическое убожество, эта пародия на политика, - наше или грузинское? Громадянин оно или მოქალაქე ? На це якась відповідь є, Арсен Аваков?
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01.11.2020 08:20 Відповісти
мишку не преубедить, если он сказал выиграл, то пусть он так думает, ведь спорить безсмысленно
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01.11.2020 01:18 Відповісти
Одесит Мішка буде робити кіпіш вже на історичній батьківщині. Нарешті, родіна зачекалася блудлівого синоню.
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01.11.2020 01:36 Відповісти
Короче, на Украину ему пох... но, для некоторых, здесь, он до сих пор мессия...
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01.11.2020 01:49 Відповісти
"Мы готовы гарантировать, что репрессий не будет. Мы должны быть сконцентрированы на будущем", - Саакашвили о программе оппозиции в Грузии - Цензор.НЕТ 1827

"Они проиграли, сегодня мы доказали, какая мы важная нация. Они проиграли Тбилиси. ... Если вы собираетесь творить тысячу видов мерзостей, я Михеил Саакашвили, я пойду до конца, я не хочу должности, но кто поднимет руку на мой народ, мы готовы противостоять ему до конца. Я готов, если они пойдут на нарушения, включиться в эту борьбу физически, своим существом, включиться до конца", - заявил Саакашвили.

Добре субстанція зайшла. Там уже навряд чи велика доза потрібна - воно готове.
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01.11.2020 02:26 Відповісти
Там позднячок, но хороший. "Мы готовы гарантировать, что репрессий не будет. Мы должны быть сконцентрированы на будущем", - Саакашвили о программе оппозиции в Грузии - Цензор.НЕТ 1667
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01.11.2020 07:18 Відповісти
Йенс Столтенберг,Генсек НАТО предупредил Грузию...Готовьтесь к вступлению в НАТО...и это есть харашё....
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01.11.2020 04:51 Відповісти
Похоже, им с тихановской один автор программные вещи пишет.
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01.11.2020 06:48 Відповісти
Галстукоед как обычно врет, его партия продула согласно всем опросам.
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01.11.2020 07:14 Відповісти
Больной человек...
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01.11.2020 07:16 Відповісти
"Мы готовы гарантировать, что репрессий не будет. Мы должны быть сконцентрированы на будущем", - Саакашвили о программе оппозиции в Грузии - Цензор.НЕТ 6739
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01.11.2020 07:18 Відповісти
После подсчета 50% партия власти набирает 49,9% голосов, а партия оппозиции только 24,4% так что непонятно о какой победе он лепечет.
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01.11.2020 07:22 Відповісти
С крыши упал, вот и цифры в голове перепутались. Пропелллер подвел.
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01.11.2020 07:27 Відповісти
Не послушался Верещук взять зонтик.
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01.11.2020 07:31 Відповісти
А почему бы Саакашвили не возглавить протесты, а затем и революцию в Белоруси? Почему все волнения там происходят без его участия? Уверен, если Михо заявится в Минск и предложит населению свою помощь, Лукашенко тут же повесится....
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01.11.2020 07:32 Відповісти
Хвора людина. Не смішно.
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01.11.2020 07:39 Відповісти
Врет. Судить или сажать папередников это традиция всех совковых республик которая никогда не нарушалась.
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01.11.2020 07:56 Відповісти
Клоунада.
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01.11.2020 09:41 Відповісти
Тупін люто ненавидить Саакашвілі і песики гавкають на нього... Совпадєніє? Нє думаю.
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01.11.2020 09:46 Відповісти
Тупін люто ненавидить Пороха і зелебобіки гавкають на нього... Совпадєніє? Нє думаю.
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01.11.2020 13:14 Відповісти
Якби Тупін ненавидів Пороха, то не українські журналісти розказували б про зажерливість "гетьмана", а кацапи злили б компромат на нього.
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01.11.2020 13:38 Відповісти
За небольшим исключением ,,украинских журналистов,, с обьективной позицией попросту нет. Подавляющее большинство или куплены олигархами, или напрямую пашут на Кремль
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01.11.2020 13:48 Відповісти
Какой компромат?
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01.11.2020 14:31 Відповісти
Хоча б про закупки запчастин до військової техніки у Московії, або будь-який, компрометуючий Порошенка. За п"ять років жодного, бо напевне сивочолий повністю влаштовував кремль.
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01.11.2020 15:49 Відповісти
Вообще-то закупка запчастей у Московии - это компромат на кацапов, а не на Порошенко. Удивляюсь, как можно так с ног на голову переворачивать. Вы правда не понимаете, что это мокшам минус, а не нам, что они во время войны с нами продают запчасти для техники, которая их же и крошит на Донбассе? Так какой там компромат на Порошенко?
Интересная у вас логика, за пять лет нет компромата - значит устраивает кремль. А то, что компромата не существует это вам в голову не приходит?))
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01.11.2020 20:09 Відповісти
Вы бы тут не на порохоботов разъярялись, а лучше у михо спросили - чего он язык в жопу засунул? И это при всем том звиздеце, что сейчас твориться. На беню сыкотно гавкать, да?))
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01.11.2020 20:13 Відповісти
Михо уже что-то ,,гарантирует,, как будто он уже без трех минут Президент Грузии. Не мешало бы ему самому для себя попросить на родине гарантий
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01.11.2020 13:45 Відповісти
Этот величайший "рехварматор" по графику выскакивает, как черт из табакерки. Кто ему график составляет? Когда в этом графике появится хоть маленькая новость о проделанной работе? Эта мразь получает зарплату из бюджета и сидит в какой-то норе, харю наедает.
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01.11.2020 13:47 Відповісти
"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
Хорошо бы истинному джигиту, неисотовому реформуну, предводителю прогревателей жоп в непонятном Нацсовете запутанных ответов на нерешаемые вопросы Михуилу Сааке врезать дэбэлый пендель промеж полужопий, шоб он как обосравшийся конь галопом скакал без оглядки по военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка. А то пойдёт так дальше, у него ж, чего доброго, чуб-оселедець отрастёт.
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01.11.2020 14:52 Відповісти
Уже 10 лет просто звездит. Гастролер хренов.
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01.11.2020 16:38 Відповісти
кондитерские и кацапские ненавидят Саакашвили в унисон.
Не совпадение.
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01.11.2020 18:30 Відповісти
Партія Саакашвілі програла.
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01.11.2020 22:26 Відповісти
 
 