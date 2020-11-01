"Ми готові гарантувати, що репресій не буде. Ми маємо бути сконцентровані на майбутньому", - Саакашвілі про програму опозиції в Грузії

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі стверджує, що його опозиційна партія "Єдиний національний рух" перемогла на виборах в парламент. Екзитполи це спростовують і кажуть про перемогу правлячої "Грузинської мрії".

Про перемогу своєї політсили Саакашвілі заявив в ефірі "Мтавари архи", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Грузія онлайн".

"Вони програли, сьогодні ми довели, яка ми важлива нація. Вони програли Тбілісі. ... Якщо ви збираєтеся творити тисячу видів підлостей, я Міхеіл Саакашвілі, я піду до кінця, я не хочу посади, але хто підніме руку на мій народ, ми готові протистояти йому до кінця. Я готовий, якщо вони підуть на порушення, включитися в цю боротьбу фізично, своїм єством, включитися до кінця", - заявив Саакашвілі.

При цьому експрезидент заявив, що не хоче конфронтації і закликав до мирної передачі влади.

"Ми готові гарантувати, що репресій не буде. Ми маємо бути концентровані на майбутньому, а не на минулому. Ви зрозуміли, що програли вибори, але це не означає, що життя скінчилося", - сказав Саакашвілі.

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При цьому екзитполи свідчать про перемогу правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі, повідомляє "Радіо Свобода".

На замовлення телеканалів у Грузії було проведено 4 екзитполи. Всі вони показали, що "Грузинська мрія" набирає 40,5% голосів, чого досить для самостійного формування уряду.

Згідно з опитуванням для Imedi TV, "Грузинська мрія" набирає 55 відсотків, а "Єдиний національний рух" Саакашвілі - 23 відсотки.

Екзитпол Mtavari Arkhi TV показав 41 відсоток для "Грузинської мрії" і 33 відсотки для "Єдиного національного руху". Телеканали Formula 1 і Rustavi 2 з посиланням на свої екзитполи дають "Грузинській мрії" 46 і 51 відсоток відповідно.