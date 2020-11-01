"Ми готові гарантувати, що репресій не буде. Ми маємо бути сконцентровані на майбутньому", - Саакашвілі про програму опозиції в Грузії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі стверджує, що його опозиційна партія "Єдиний національний рух" перемогла на виборах в парламент. Екзитполи це спростовують і кажуть про перемогу правлячої "Грузинської мрії".
Про перемогу своєї політсили Саакашвілі заявив в ефірі "Мтавари архи", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Грузія онлайн".
"Вони програли, сьогодні ми довели, яка ми важлива нація. Вони програли Тбілісі. ... Якщо ви збираєтеся творити тисячу видів підлостей, я Міхеіл Саакашвілі, я піду до кінця, я не хочу посади, але хто підніме руку на мій народ, ми готові протистояти йому до кінця. Я готовий, якщо вони підуть на порушення, включитися в цю боротьбу фізично, своїм єством, включитися до кінця", - заявив Саакашвілі.
При цьому експрезидент заявив, що не хоче конфронтації і закликав до мирної передачі влади.
"Ми готові гарантувати, що репресій не буде. Ми маємо бути концентровані на майбутньому, а не на минулому. Ви зрозуміли, що програли вибори, але це не означає, що життя скінчилося", - сказав Саакашвілі.
При цьому екзитполи свідчать про перемогу правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі, повідомляє "Радіо Свобода".
На замовлення телеканалів у Грузії було проведено 4 екзитполи. Всі вони показали, що "Грузинська мрія" набирає 40,5% голосів, чого досить для самостійного формування уряду.
Згідно з опитуванням для Imedi TV, "Грузинська мрія" набирає 55 відсотків, а "Єдиний національний рух" Саакашвілі - 23 відсотки.
Екзитпол Mtavari Arkhi TV показав 41 відсоток для "Грузинської мрії" і 33 відсотки для "Єдиного національного руху". Телеканали Formula 1 і Rustavi 2 з посиланням на свої екзитполи дають "Грузинській мрії" 46 і 51 відсоток відповідно.
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проиграл - давай, досвиданья
Так оно чье, это политическое убожество, эта пародия на политика, - наше или грузинское? Громадянин оно или მოქალაქე ? На це якась відповідь є, Арсен Аваков?
"Они проиграли, сегодня мы доказали, какая мы важная нация. Они проиграли Тбилиси. ... Если вы собираетесь творить тысячу видов мерзостей, я Михеил Саакашвили, я пойду до конца, я не хочу должности, но кто поднимет руку на мой народ, мы готовы противостоять ему до конца. Я готов, если они пойдут на нарушения, включиться в эту борьбу физически, своим существом, включиться до конца", - заявил Саакашвили.
Добре субстанція зайшла. Там уже навряд чи велика доза потрібна - воно готове.
Интересная у вас логика, за пять лет нет компромата - значит устраивает кремль. А то, что компромата не существует это вам в голову не приходит?))
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
Хорошо бы истинному джигиту, неисотовому реформуну, предводителю прогревателей жоп в непонятном Нацсовете запутанных ответов на нерешаемые вопросы Михуилу Сааке врезать дэбэлый пендель промеж полужопий, шоб он как обосравшийся конь галопом скакал без оглядки по военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка. А то пойдёт так дальше, у него ж, чего доброго, чуб-оселедець отрастёт.
Не совпадение.