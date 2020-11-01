Суд ухвалив екстрадувати в США американського добровольця Ленґа, якого на батьківщині підозрюють у вбивстві двох людей
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Печерський районний суд Києва ухвалив екстрадувати американського військового Крейга Ленґа в США. Його підозрюють у вбивстві у вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді.
Про це повідомив адвокат Ленга Олександр Веремеєнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Адвокат додав, що захист скористається своїм правом оскаржити вирок і має п’ять днів на апеляцію. Доти вирок не набирає законної чили. Зараз, за словами Веремієнка, Ленґ не перебуває під вартою.
Сам Крейг Ленґ прокоментував вирок, подякувавши всім, хто його підтримує.
"Сьогодні нам не пощастило, але ми все ще віримо в Бога. Всім, хто прийшов цього вечора і став на мій захист – дякую вам. Ми подамо апеляцію і просимо вас і надалі молитися за нашу сім’ю в ці важкі часи", – написав він на своїй фейсбук-сторінці.
Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа. У Штатах його підозрюють у подвійному вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді. За словами адвоката, американець відкидає обвинувачення.
У жовтні 2019 року суд у Вінниці заарештував американця. У грудні він просив в українського суду захисту та статусу біженця.
Ленґ – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку й Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му. Приєднався до "Правого сектору". Із добровольцями на фронті він провів понад рік.
У 2016 році, коли з’явилася легальна можливість, Ленґ разом з бійцями "Грузинського легіону" підписав контракт із Збройними силами України й отримав український військовий квиток. Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.
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чёртом, чувак под собственным именем вступил в ЗСУ.
Згідно з кримінальною скаргою, яку подали до американського місцевого суду у Флориді, де у 2018 році сталося вбивство, Ленґ та колишній вояк Армії США Алекс Звєфелгофер, як виглядало, пограбували подружжя в Есторе (штат Флорида) з метою здобути кошти на поїздку до Венесуели аби взяти участь у бойових діях з урядовими військами та боці одного з повстанських угруповань.
Згідно зі скаргою, Звєфелгофер сказав, що він та Ленґ воювали в Україні у складі «Правого сектору».
Минулого року ФБР попередила, що військове крило «Азова» як вважається, брало участь в вишколі та сприяло радикалізації базованих у США груп, які виступають за вищість білої раси.
Засновник батальйону «Азов» пізніше заснував партію «Національні дружини», яку Держдепартамент США вважає «націоналістичною групою ненависті».
Ты где воевал и когда?
У него опыт более свежий.
Ты толстый и довольный - он худой и в напряге.
Твои шансы где-то 1 к 8
Оно тебе надо?
У тебя нет права на арест если ты не член sheriff's posse
На запросы Винницкого городского суда относительно участия Крейга Лэнга в АТО никаких официальных документов Минобороны, МВД и СБУ не поступило. На суде также выяснилось, что официальных документов о службе Крейга Лэнга в "Правом секторе" и "Грузинском легионе" не существует. Кадровый центр Сухопутных войск ВСУ, сообщил, что Крейг Лэнг с 16 марта 2016 года проходил военную службу по контракту в в/ч В0676, где был назначен на должность механика-водителя 25 отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь".
Однако по своим морально-деловым качествам Лэнг не прошел испытательный срок. В связи с чем 29 апреля 2016 года он был уволен с военной службы. Его личное дело было направлено в Киево-Святошинский военкомат, однако для постановки на воинский учет Лэнг не прибыл.Согласно материалам суда, с августа 2016 по март 2017 года и с августа 2017 по апрель 2018 года Крейг Лэнг жил и работал в городе Феникс, штат Аризона. После инкриминирования ему убийства в апреле 2018 года во Флориде Лэнг прибыл через третьи страны в Украину в ноябре 2018 года.