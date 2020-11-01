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суд (8046) США (14488) екстрадиція (365) добровольці (780) Ленг Крейг (5)

Суд ухвалив екстрадувати в США американського добровольця Ленґа, якого на батьківщині підозрюють у вбивстві двох людей

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Суд ухвалив екстрадувати в США американського добровольця Ленґа, якого на батьківщині підозрюють у вбивстві двох людей

Печерський районний суд Києва ухвалив екстрадувати американського військового Крейга Ленґа в США. Його підозрюють у вбивстві у вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді.

Про це повідомив адвокат Ленга Олександр Веремеєнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Адвокат додав, що захист скористається своїм правом оскаржити вирок і має п’ять днів на апеляцію. Доти вирок  не набирає законної чили. Зараз, за словами Веремієнка, Ленґ не перебуває під вартою.

Також читайте: Міграційна служба 5 годин опитувала американського добровольця Ленга, підозрюваного у вбивстві двох осіб у США, - адвокат

Сам Крейг Ленґ прокоментував вирок, подякувавши всім, хто його підтримує.

"Сьогодні нам не пощастило, але ми все ще віримо в Бога. Всім, хто прийшов цього вечора і став на мій захист – дякую вам. Ми подамо апеляцію і просимо вас і надалі молитися за нашу сім’ю в ці важкі часи", – написав він на своїй фейсбук-сторінці.

Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа. У Штатах його підозрюють у подвійному вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді. За словами адвоката, американець відкидає обвинувачення.

У жовтні 2019 року суд у Вінниці заарештував американця. У грудні він просив в українського суду захисту та статусу біженця.

Ленґ – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку й Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му. Приєднався до "Правого сектору". Із добровольцями на фронті він провів понад рік.

У 2016 році, коли з’явилася легальна можливість, Ленґ разом з бійцями "Грузинського легіону" підписав контракт із Збройними силами України й отримав український військовий квиток. Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.
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Топ коментарі
+13
Коломойского в США тоже подозревают в отмывании денег. Выдавать будем или нет интересно.
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01.11.2020 08:01
+7
Подозрение в убийстве....,его еще в Суде доказать надо...,когда то в СССре расстреляли четырех Чикатил,прежде чем когда то поймали настоящего...
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01.11.2020 04:43
+6
В розыске это может значить - подозреваемый, он ведь не осуждён заочно? Просто после дела Маркива, не очень хочется исполнять танец на граблях. Тем более, что за каким-то
чёртом, чувак под собственным именем вступил в ЗСУ.
Суд постановил экстрадировать в США американского добровольца Ленга, которого на родине подозревают в убийстве двух человек - Цензор.НЕТ 9285
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01.11.2020 02:00
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01.11.2020 01:07 Відповісти
Поймаю - убью. Охотитьcя не стану, но увижу - буду стрелять на поражение.
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01.11.2020 01:14 Відповісти
у тебя шанс его увидеть гдето 1 к 350 миллионам
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01.11.2020 01:38 Відповісти
Это не моя проблема. Мне это будет стоить цену патронов.
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01.11.2020 01:41 Відповісти
А если ошибка? Он пока обвиняемый, виновным его никто не признавал.
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01.11.2020 01:46 Відповісти
Он в розыске. Никакой ошибки.
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01.11.2020 01:49 Відповісти
В розыске это может значить - подозреваемый, он ведь не осуждён заочно? Просто после дела Маркива, не очень хочется исполнять танец на граблях. Тем более, что за каким-то
чёртом, чувак под собственным именем вступил в ЗСУ.
Суд постановил экстрадировать в США американского добровольца Ленга, которого на родине подозревают в убийстве двух человек - Цензор.НЕТ 9285
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01.11.2020 02:00 Відповісти
Угу, подозреваемый, который сбежал на другой материк.Невинный, который сбежал от суда. Я Вас умоляю....
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01.11.2020 02:04 Відповісти
С другой стороны, он не пытался получить левые документы,везде предоставлял реальные данные. Странно он скрывался, не находите? Тем более, что -

Згідно з кримінальною скаргою, яку подали до американського місцевого суду у Флориді, де у 2018 році сталося вбивство, Ленґ та колишній вояк Армії США Алекс Звєфелгофер, як виглядало, пограбували подружжя в Есторе (штат Флорида) з метою здобути кошти на поїздку до Венесуели аби взяти участь у бойових діях з урядовими військами та боці одного з повстанських угруповань.
Згідно зі скаргою, Звєфелгофер сказав, що він та Ленґ воювали в Україні у складі «Правого сектору».
Минулого року ФБР попередила, що військове крило «Азова» як вважається, брало участь в вишколі та сприяло радикалізації базованих у США груп, які виступають за вищість білої раси.
Засновник батальйону «Азов» пізніше заснував партію «Національні дружини», яку Держдепартамент США вважає «націоналістичною групою ненависті».
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01.11.2020 02:20 Відповісти
Макс, "не мечи икру...". Ви тут, у більшості, всі неправі... Не завжди і американське правосуддя праве - багато є випадків, коли засуджують невинних... Інша справа, що він виїхав з США, а не дочекався суду, який повинен визначить, винен він, чи ні... Ця "втеча" вже викликає підозру... А від того, що він воював у "Правому секторі", вини (якщо вона є), за те, що він, можливо, вчинив на території США, з нього не знімає... Багато людей, що були злочинцями до початку Другої Світової, стали орденоносцями у війну... А дехто, будучи орденоносцем, після війни ставали злочинцями... Полистай Херлуфа Бідструпа... У нього є такий сюжет: "Злочин, покарання... і нагорода". Спочатку малий скатерть з столу стягнув, розбив супницю... Отримав по задниці від матері. Потім старший м"ячем розбив вікно... Отримав різкою... Потім підлітком збив на велосипеді бабку... Отримав штраф. І, під кінець, льотчик на бомбардувальнику влучно скинув бомби... І отримав орден... Так що Ленг є "героєм" лише в очах українців... А в очах американського правосуддя він - "підозрюваний у вчиненні злочину...". Однак, це ще треба довести... Про Аль Капоне теж усі казали, що він винен у десятках убивств... А засудили його лише за ухилення від сплати податків...
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01.11.2020 08:56 Відповісти
Кацапський прихвостню! Тобі ще не набридло тут смердіть? Я писав не тобі, а громадянину США, в першу чергу... Це раз... Я не наймався читать тобі лекцію по кримінальному праву різних країн... Це два... І не ваша справа, як ми трактуємо дії тої чи іншої людини, вчинені нею в Україні чи інших місцях... Ми ж не критикуємо ваше правосуддя, наприклад, за те, що "герої Новоросії", два роки тому, убили у Підмосков"ї кількох ваших поліцаїв?... Ми це вітаємо - ви отримали "відкат"... Озброїли "бандюків, послали їх убивать українців, а вони повернулися у "радную гавень" і це продовжили... ТІльки убивають, уже, "рассєян"...
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01.11.2020 10:00 Відповісти
Если хочеш быть убитым
Ты где воевал и когда?
У него опыт более свежий.
Ты толстый и довольный - он худой и в напряге.
Твои шансы где-то 1 к 8
Оно тебе надо?
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01.11.2020 02:17 Відповісти
Воевал еще когда он срался в дайперы. И тренироваться никогда не прекращал. Мне оно не надо. Но если увижу - он ляжет. И я буду прав.
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01.11.2020 02:32 Відповісти
ты только подумай что ты будешь судье потом говорить . так чтобы пожизненное не схлопотать .
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01.11.2020 03:50 Відповісти
русское, это тебе шапиро напел? Суд постановил экстрадировать в США американского добровольца Ленга, которого на родине подозревают в убийстве двух человек - Цензор.НЕТ 8359
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01.11.2020 03:52 Відповісти
тебе это будет стоить лет 20 в тюрьме и лишение права на оружие на всю оставшуюся жизнь .
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01.11.2020 03:48 Відповісти
Where in the States are you from?
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01.11.2020 03:53 Відповісти
получишь свои 25...((
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01.11.2020 02:05 Відповісти
Ты судья, русский?
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01.11.2020 02:09 Відповісти
о, русская свинья под прокси и собачьей кличкой появилась. Суд постановил экстрадировать в США американского добровольца Ленга, которого на родине подозревают в убийстве двух человек - Цензор.НЕТ 7905 Ты рамзанку любишь,русская свинья?
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01.11.2020 02:34 Відповісти
😬😬 вот тебя штырит нипадецки
У тебя нет права на арест если ты не член sheriff's posse
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01.11.2020 05:47 Відповісти
Да и хрен с ним.
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01.11.2020 02:11 Відповісти
Подозрение в убийстве....,его еще в Суде доказать надо...,когда то в СССре расстреляли четырех Чикатил,прежде чем когда то поймали настоящего...
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01.11.2020 04:43 Відповісти
Тут французы самые умные создали иностранный легион!
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01.11.2020 06:45 Відповісти
До чого тут легіон ?
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01.11.2020 09:34 Відповісти
Понабрали отбросов всяких...
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01.11.2020 07:19 Відповісти
Коломойского в США тоже подозревают в отмывании денег. Выдавать будем или нет интересно.
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01.11.2020 08:01 Відповісти
Якщо винний, хай сидить, як ні, то хай гуляє...
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01.11.2020 08:33 Відповісти
Чувствую,- без кацапов здесь не обошлось.
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01.11.2020 08:48 Відповісти
З нетерпінням очікую мітингів мегапатріотів під ГПУ.
Суд ухвалив екстрадувати в США американського добровольця Ленґа, якого на батьківщині підозрюють у вбивстві двох людей - Цензор.НЕТ 6724

Суд ухвалив екстрадувати в США американського добровольця Ленґа, якого на батьківщині підозрюють у вбивстві двох людей - Цензор.НЕТ 5705
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01.11.2020 09:31 Відповісти
А пещерский суд не хочет экстрадировать хозяина зеленского - каломойшу в сша?
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01.11.2020 09:31 Відповісти
Беня весьэтот суд, с потрохами, продаст, потом купит, и затем снова продаст, но уже подороже.
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01.11.2020 15:34 Відповісти
Ордер на арест Крейга Лэнга за двойное убийство выдал Федеральный окружной суд США в центральном округе штата Флорида 16 августа 2019 года. Одновременно Лэнга объявили в международный розыск Интерпола. Максимальное наказание за это преступление - смертная казнь. До этого ордер на арест Лэнга 6 июня 2019 года выдал федеральный окружной суд штата Аризона. Здесь Лэнга обвинили в противоправном использовании паспорта. После двойного убийства во Флориде Лэнг, по данным правоохранителей, по поддельному паспорту из США выехал в Мексику. Максимальное наказание за такое преступление - 20 лет лишения свободы. Еще один ордер на арест Крейга Лэнга 20 августа 2019 года выдал федеральный окружной суд США по восточному округу штата Северная Каролина. Здесь Лэнгу за получение паспорта на чужое имя грозит до 10 лет лишения свободы.
На запросы Винницкого городского суда относительно участия Крейга Лэнга в АТО никаких официальных документов Минобороны, МВД и СБУ не поступило. На суде также выяснилось, что официальных документов о службе Крейга Лэнга в "Правом секторе" и "Грузинском легионе" не существует. Кадровый центр Сухопутных войск ВСУ, сообщил, что Крейг Лэнг с 16 марта 2016 года проходил военную службу по контракту в в/ч В0676, где был назначен на должность механика-водителя 25 отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь".
Однако по своим морально-деловым качествам Лэнг не прошел испытательный срок. В связи с чем 29 апреля 2016 года он был уволен с военной службы. Его личное дело было направлено в Киево-Святошинский военкомат, однако для постановки на воинский учет Лэнг не прибыл.Согласно материалам суда, с августа 2016 по март 2017 года и с августа 2017 по апрель 2018 года Крейг Лэнг жил и работал в городе Феникс, штат Аризона. После инкриминирования ему убийства в апреле 2018 года во Флориде Лэнг прибыл через третьи страны в Украину в ноябре 2018 года.
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01.11.2020 15:38 Відповісти
Европейская правосудие не выдаёт подозреваемых странам где им грозит смертная казнь, у нас тоже отменена высшая мера.Если виноват должен сидеть, но выдавать на смерть человека воевавшего за Украину, когда свои заробитчане ездили на заработки в Россию, неправильно
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01.11.2020 18:02 Відповісти
 
 