Суд ухвалив екстрадувати в США американського добровольця Ленґа, якого на батьківщині підозрюють у вбивстві двох людей

Печерський районний суд Києва ухвалив екстрадувати американського військового Крейга Ленґа в США. Його підозрюють у вбивстві у вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді.

Про це повідомив адвокат Ленга Олександр Веремеєнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Адвокат додав, що захист скористається своїм правом оскаржити вирок і має п’ять днів на апеляцію. Доти вирок не набирає законної чили. Зараз, за словами Веремієнка, Ленґ не перебуває під вартою.

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Сам Крейг Ленґ прокоментував вирок, подякувавши всім, хто його підтримує.

"Сьогодні нам не пощастило, але ми все ще віримо в Бога. Всім, хто прийшов цього вечора і став на мій захист – дякую вам. Ми подамо апеляцію і просимо вас і надалі молитися за нашу сім’ю в ці важкі часи", – написав він на своїй фейсбук-сторінці.

Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа. У Штатах його підозрюють у подвійному вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді. За словами адвоката, американець відкидає обвинувачення.

У жовтні 2019 року суд у Вінниці заарештував американця. У грудні він просив в українського суду захисту та статусу біженця.

Ленґ – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку й Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му. Приєднався до "Правого сектору". Із добровольцями на фронті він провів понад рік.

У 2016 році, коли з’явилася легальна можливість, Ленґ разом з бійцями "Грузинського легіону" підписав контракт із Збройними силами України й отримав український військовий квиток. Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.