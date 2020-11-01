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Обов'язковий карантин і тест на COVID-19 ввели для всіх, хто приїжджає в Нью-Йорк

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Обов'язковий карантин і тест на COVID-19 ввели для всіх, хто приїжджає в Нью-Йорк

Влада Нью-Йорка зобов'язала всіх, хто в'їжджає в місто, показувати свіжий негативний тест на коронавірус і тиждень сидіти на самоізоляції.

Про це заявив губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

За словами губернатора, Нью-Йорк вимагатиме, щоб усі приїжджі мали при собі негативний результат тесту на COVID-19 за три дні або менше до прибуття. Усім приїжджим також доведеться перебувати на самокарантині впродовж тижня. При цьому, термін карантину можуть скоротити до чотирьох днів, якщо особа двічі продемонструє негативний результат тесту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє дітей у Нью-Йорку померли від синдрому, пов'язаного із COVID-19, ще 85 подібних випадків розслідують

Наразі штат Нью-Йорк є третім у США з найнижчими показниками хворих на Ковід-19, після штатів Мейн та Вермонт.

"Мешканці Нью-Йорка дуже пишаються роботою, яку ми робимо", - заявив губернатор Куомо. - Бути третіми в країні - це дуже добре".

У п'ятницю, 30 жовтня, у Нью-Йорку провели 136 тисяч тестів на коронавірус, з них 1.49% людей показали позитивний результат.

За даними видання Рейтер, у п'ятницю США встановили світовий рекорд за кількістю нових хворих на Ковід-19 за 24 години - 100 000 нових випадків.
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01.11.2020 01:45 Відповісти
Никто не пересечет границы моей собственности без нашего разрешения. Развесил такие плакаты везде. Соответственно Конституции США.
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01.11.2020 01:48 Відповісти
У нас достаточно людей пострадали в марте-июне. Я видел возле нескольких госпиталей в Нью Йорке рефрижераторы, у нас сейчас на улицах без масок появляются конченые идиоты, а в транспорте вообще все в масках. Но пару дней назад один из Бруклинских госпиталей ( не называю какой, чтоб не раскрывать источник)был атакован русскими хакерами, взломали систему, требовали 14 лимонов . Так что рыжий может продолжать целовать Пуйло в зад.
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01.11.2020 02:41 Відповісти
причем тут рыжий если твой идиот ДеБлазио и Куомо ведут себя как ненормальные ? Один больных ковидом поселяет в дома для престарелых и старики начинают автоматически умирать как мухи , другой позволяет мусульманам скакать толпой по городу без масок и дистанции . Задай вопрос мэру зачем он ковидные деньги потратил на бомжей поселяя их в свердорогие гостиницы ? И почему уровень преступности в НЙ зашкаливает ,анархия на улицах , беспредел антифа и блеклайф . вопросы риторические ,судя по пониманию ситуации ты в составе американской либеральной ваты находишься .
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01.11.2020 03:34 Відповісти
А блмщики спокійно бігали і бігають без масок.
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01.11.2020 02:53 Відповісти
То ви тут вже іншої думки дотримуєтесь ?
Цікаво...
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01.11.2020 07:33 Відповісти
Ksenia VB Якої це іншої? Я за правду і справедливість,а не за клоуноду,яка всюди влаштована.
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01.11.2020 12:15 Відповісти
Какой идиот поедет в эту помойку под названием НьюЙорк ? Хуже только Лос Анжделес и Сан Франциско . Пусть ДеБлазио и Куомо друг к другу в гости ходят .
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01.11.2020 03:28 Відповісти
В Нью Йорке один из самых низких уровней ковида сейчас, меньше только ещё в двух штатах
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04.11.2020 09:55 Відповісти
 
 