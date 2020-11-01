Обов'язковий карантин і тест на COVID-19 ввели для всіх, хто приїжджає в Нью-Йорк

Влада Нью-Йорка зобов'язала всіх, хто в'їжджає в місто, показувати свіжий негативний тест на коронавірус і тиждень сидіти на самоізоляції.

Про це заявив губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

За словами губернатора, Нью-Йорк вимагатиме, щоб усі приїжджі мали при собі негативний результат тесту на COVID-19 за три дні або менше до прибуття. Усім приїжджим також доведеться перебувати на самокарантині впродовж тижня. При цьому, термін карантину можуть скоротити до чотирьох днів, якщо особа двічі продемонструє негативний результат тесту.

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Наразі штат Нью-Йорк є третім у США з найнижчими показниками хворих на Ковід-19, після штатів Мейн та Вермонт.

"Мешканці Нью-Йорка дуже пишаються роботою, яку ми робимо", - заявив губернатор Куомо. - Бути третіми в країні - це дуже добре".

У п'ятницю, 30 жовтня, у Нью-Йорку провели 136 тисяч тестів на коронавірус, з них 1.49% людей показали позитивний результат.

За даними видання Рейтер, у п'ятницю США встановили світовий рекорд за кількістю нових хворих на Ковід-19 за 24 години - 100 000 нових випадків.