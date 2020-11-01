Англія з четверга йде на карантин, виходити можна тільки на роботу, навчання або в магазин, - Джонсон

Уряд збирається закрити магазини, крім продуктових, салони краси і розважальні заклади. Прем'єр попереджає, що Різдво в цьому році буде не таким, як завжди. І каже, що альтернативного рішення немає.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який навесні сам перехворів на коронавірус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

З четверга основний посил буде тим самим (що і під час самоізоляції навесні - Ред.) - залишайтеся вдома", - заявив прем'єр. Він пояснив, що в понеділок обговорить цей план із урядом, в середу відбудеться голосування в парламенті, а в четвер - почнеться самоізоляція.

За словами Джонсона, "немає альтернативного" вирішення ситуації з коронавірусом.

Режим самоізоляції триватиме до 2 грудня. У цей період жителям Англії буде дозволено залишати будинки тільки в разі потреби - для поїздок на роботу, навчання або для здійснення покупок у продовольчих магазинах. Прогулянки теж будуть дозволені. Бари і ресторани зможуть працювати тільки на винос.

Магазини, за винятком продуктових, перукарні, салони краси, а також для відпочинку, також призупинять свою роботу.

При цьому, школи, коледжі та університети продовжать працювати.

Люди, які не можуть працювати з дому, зокрема, будівельники чи працівники на виробництві, можуть продовжити відвідувати робочі місця.

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В Англії також закриють спортзали, при цьому людям дозволено продовжити тренування на свіжому повітрі без обмежень з людьми з одного будинку або з однією людиною з іншого будинку.

Вводиться заборона на поїздки за кордон за винятком поїздок з робочою метою.

За даними телеканалу Sky News, члени парламенту проголосують за посилення заходів у середу, 4 листопада.

Прем'єр визнав, що ці заходи боляче вдарять по малому і середньому бізнесу і пообіцяв підтримувати його.

Джонсон наголосив, що не хоче, щоб режим самоізоляції став таким же жорстким і важким для населення, як це було навесні. Крім того, він запевнив, що вже на початку наступного року очікуються великі успіхи щодо боротьби проти COVID-19. Зокрема, на той час прем'єр розраховує, що британці отримають вакцину від коронавірусу.

Він попередив, що через коронавірусну інфекцію британцям навряд чи вдасться відзначити Різдво так, як вони звикли це робити.

"Різдво цього року пройде не так, як завжди. Можливо, відмінності будуть істотними", - заявив британський прем'єр.

Його рішення торкнеться тільки Англії. Решта частини Великої Британії самостійно вирішать, як їм слід боротися проти коронавірусу.

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У суботу добовий приріст випадків коронавірусу склав у Великій Британії 21 тис. 915, за останні 24 години в країні померли 326 інфікованих. Таким чином, загальна кількість випадків зараження в країні перевищила 1 млн, зареєстровано понад 46,5 тис. смертей людей з коронавірусом.