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За минулу добу найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

За минулу добу найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу, 31 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, неподалік населеного пункту Зайцеве противник здійснив поодинокий постріл з ручного протитанкового гранатомета.

Ворожа провокація не становила загрози українським військовослужбовцям, тому зброю у відповідь українські захисники не застосували.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 1 листопада, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов домовленостей, які були досягнуті 22 липня 2020 року, та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні дії противника.

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Топ коментарі
+3
За вчорашнє відповідь була, чи ні?
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01.11.2020 08:04
+3
То сепары откупорили шампанское за здравие Земиролюбца.
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01.11.2020 08:10
+2
Полазив по кацапським форумах. Так от, пишаймося!- Наш Президент дуже подобається росіянам, вони дуже задоволені Зеленським і пророчать йому депутатство в Держдумі РФ. Правда, кажуть що поряд з Валуєвим він буде дещо ржачно виглядати.
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01.11.2020 08:12
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За вчорашнє відповідь була, чи ні?
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01.11.2020 08:04 Відповісти
Авжеж, в ТГК полялякали, і забили болт. Відкрито офіційно можливості для бойовикі, вбити до 2х українців, тобі нічого, взагалі нічого, бульше 2х українців, збиреться ще одна ціла ТГК, от такі страхіття для ворогів.
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01.11.2020 09:15 Відповісти
То сепары откупорили шампанское за здравие Земиролюбца.
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01.11.2020 08:10 Відповісти
Полазив по кацапським форумах. Так от, пишаймося!- Наш Президент дуже подобається росіянам, вони дуже задоволені Зеленським і пророчать йому депутатство в Держдумі РФ. Правда, кажуть що поряд з Валуєвим він буде дещо ржачно виглядати.
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01.11.2020 08:12 Відповісти
За минулу добу найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8049
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01.11.2020 10:03 Відповісти
Один раз не считается, как говорится в одной поговорке, популярной среди украинских генералов и Главнокомандующих.
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01.11.2020 08:23 Відповісти
кацапня как на охоте с вышек - стреляет БЕЗОТВЕТНО по всему живому ...
НАДО ВСЕХ ШТАБНЫХ ГЕНЕРАЛОВ В ОКОПЫ !!! За минувшие сутки наемники РФ один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 352

тогда быстро они всё поймут и разрешат отвечать
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01.11.2020 08:27 Відповісти
- Потєрь нет...
- Просто не попали...
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01.11.2020 08:37 Відповісти
Сегодня "потерь нет" а вчера 2 человека убиты. Если посчитать по дням убитых украинских воинов с дня так называемого "перемирия" и "нистрилять". то число убитых во время "нистрилялки" превысит число убитых украинцев когда можно было стрелять.
Это пистес. Молодые смартфончики донавыбирались телевизионных клоунов.
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01.11.2020 09:03 Відповісти
Шо ты несёшь, утырок?
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01.11.2020 09:37 Відповісти
Він каже що наголосував ти- просто капець якийсь.
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01.11.2020 10:12 Відповісти
Вам лишь бы гадить!
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01.11.2020 10:15 Відповісти
Та ні, сонце, наваляв якраз ти. А нам, нормальним людям, народу, після тебе прибирати.
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01.11.2020 10:24 Відповісти
шЫколадом не подавись, уборщик....
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01.11.2020 11:15 Відповісти
Отсавєцкогоінформбюро?
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01.11.2020 09:27 Відповісти
За минулу добу найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4890
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01.11.2020 10:11 Відповісти







tZE inform@tZEinform

Повідомлення військової комісії tZe Сводка ситуации за 31 октября 2020 года Обстрелов 8 Ответный огонь 6 Ранено 1

Статистика за жовтень 2020
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01.11.2020 10:29 Відповісти
Режим чого ? Припинення вогню? Що за абра- кадабра? Кожного дня поранені і вбиті!!!! От лицеміри !!!
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01.11.2020 13:11 Відповісти
Почему ВСУ не утюжит противника день и ночь? Это ж их функция, нет?
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01.11.2020 14:22 Відповісти
Зеля заборонив.
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01.11.2020 14:24 Відповісти
 
 