За минулу добу найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС
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За минулу добу, 31 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
Так, неподалік населеного пункту Зайцеве противник здійснив поодинокий постріл з ручного протитанкового гранатомета.
Ворожа провокація не становила загрози українським військовослужбовцям, тому зброю у відповідь українські захисники не застосували.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
Від початку поточної доби, 1 листопада, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов домовленостей, які були досягнуті 22 липня 2020 року, та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні дії противника.
Будь ласка, зачекайте...
НАДО ВСЕХ ШТАБНЫХ ГЕНЕРАЛОВ В ОКОПЫ !!!
тогда быстро они всё поймут и разрешат отвечать
- Просто не попали...
Это пистес. Молодые смартфончики донавыбирались телевизионных клоунов.
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