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НАЗК про заяву Венеціанської комісії щодо звільнення суддів КС: У своєму рішенні Суд щонайменше двічі порушив Конституцію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАЗК про заяву Венеціанської комісії щодо звільнення суддів КС: У своєму рішенні Суд щонайменше двічі порушив Конституцію

У Національному агентстві з питань запобігання корупції відреагували на заяву Венеціанської комісії та Групи держав проти корупції (GRECO) про необхідність утриматися від розпуску Конституційного Суду України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву НАЗК.

Зазначається, що швидке відновлення антикорупційної системи неможливо без скасування рішення КС.

"Таким чином, у цій ситуації варто врахувати три наступні обставини: у своєму рішенні КСУ порушив Конституцію України принаймні двічі:

Суд втрутився у повноваження Парламенту, зазначивши, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей, а також умисне неподання декларації є надмірним покаранням за вчинення цих правопорушень. Згідно з Конституцією України, визначення того, яке діяння є злочином, відноситься виключно до повноважень законодавчої гілки влади", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК зазначили, що це означає, що повернути кримінальну відповідальність за декларування недостовірних відомостей, а також відновити рівність всіх гілок влади, прийнявши новий закон, неможливо.

"Конституція встановлює спільне для всіх гілок влади правило – діяти виключно в межах повноважень, у спосіб та на підставах, передбачених нею та законами України.
Згідно з Конституцією та законами України, КСУ міг приймати рішення лише щодо положень законодавства про запобігання корупції, які оскаржувались у конституційному поданні.Однак, судді порушили вимоги Конституції та скасували положення Закону України "Про запобігання корупції", які не оскаржувались у конституційному поданні 47 народних депутатів", - додали в НАЗК.

Також читайте: НАЗК проводило перевірку декларацій двох із 47 депутатів, які звернулися до КС у "справі про незаконне збагачення"

Крім того, в НАЗК нагадали, що бути суддею у власній справі заборонено основоположними принципами права.

"Приймаючи рішення, судді діяли у власних інтересах. За скасованими положеннями антикорупційного законодавства тривала процедура притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності трьох суддів КСУ – Мойсика, Сліденка та Завгородньої. Про цей факт вони були обізнані, однак, не заявили про відвід, а скасували відповідні норми. У день постановлення рішення було встановлено факт недекларування 3,6 млн грн суддею Головатим, який був обізнаний з цим фактом на час участі у засіданні", -йдеться в заяві.

Також в НАЗК додали, що КСУ вказав на неприпустимість здійснення контролю подачі декларацій і конфлікт інтересів у всіх суддів нарівні з іншими публічними службами. Це суперечить попереднім висновкам Венеціанської комісії з аналогічного питання.

"Так, Венеційська комісія в справі щодо змін до Судового кодексу у Вірменії зазначає, що перевірка декларацій органом, який не належить до судової влади, є кращим рішенням за створення окремої інституції для суддів", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК додали, що "у своїх звітах GRECO позитивно оцінює створену в Україні систему декларування".

Раніше повідомлялося, що Венеціанська комісія попереджає, що можливе припинення повноважень суддів Конституційного Суду України буде "кричущим порушенням" основного закону країни і закликає розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.
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Топ коментарі
+18
Думали, что КС - защитники Конституции, а оказались они - её насильники. Стоит проанализировать деятельность КС с момента появления. Все решения, их правомерность, сомнительность. Суд дискредитировал себя в глазах людей. Достаточно на них посмотреть и послушать, не говоря уже об изучении фактов деятельности каждого. Похоже для Украины наступает момент истину: легкомысленное прощение "детских коррупционных шалостей" завело страну в тупик.
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01.11.2020 08:34
+16
Рішення КС, відставка його і мітинги за участю Зіміна-Грішина- це все частини одного шоу від Медведчука та Коломойського. Я вангую що у вівторок КС ще й зробить каку із законом про мову.
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01.11.2020 08:29
+16
Веницианская комиссия идет лесом !!! Мы здесь живем и дети наши живут !!! Коррупция и зависимость от олигархов у нас везде !!! Еще КГБ ********** выродки делают все возможное что бы НАС УГРОБИТЬ !!! Кто етого не понимает тот предатель !!! Если КС не разогнать мы через месяц останемся вообще без конституции и то что в такое тяжелое время создавалось будет просто УНИЧТОЖЕННО НАПК о заявлении Венецианской комиссии об увольнении судей КС: В своем решении Суд минимум дважды нарушил Конституцию - Цензор.НЕТ 642
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01.11.2020 08:30
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!!!!

Конституция устанавливает общее для всех ветвей власти правило - действовать исключительно в пределах полномочий, в порядке и на основаниях, предусмотренных ею и законами Украины.
Согласно Конституции и законам Украины, КСУ мог принимать решения только относительно положений законодательства о предотвращении коррупции, которые оспаривались в конституционном представлении.
Однако, судьи нарушили требования Конституции и отменили положение Закона Украины "О предотвращении коррупции", которые не оспаривались в конституционном представлении 47 народных депутатов, - добавили в НАПК.Источник: https://censor.net/ru/n3228375


Блин, что тут не понятного????
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01.11.2020 10:02 Відповісти
Непонятно почему Евроколхоз не вмешался когда Бубочка разогнал предыдущую Раду.

Точнее, понятно. Потому шёл бы тот Евроколхоз лесом, со своими советами и озабоченностью.
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01.11.2020 10:04 Відповісти
Вот Вам какая разница? Сражайтесь со своим губернатором в Австралии
А то сидите там на дотациях и налогах аборигенов, а умничаете на Цензоре 😎😎😎
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01.11.2020 10:15 Відповісти
Принимаю Ваше раздражение как признание поражения в дискуссии.
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01.11.2020 10:19 Відповісти
...Українці ...ВЕСЬ ефір заповнений ЗОМБО-ТРОЛЯМИ....в ІГНОР цих прихвостнів олігархічної БАНДИ .. Конституційний Суд України НЕстав "слугами" сіоністська БАНДИ злодійського племені .. Правову ДЕРЖАВУ можно побудувати ТІЛЬКИ на Законності ..
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01.11.2020 10:22 Відповісти
"Судьи КС",- воры и бандиты, с наглыми, чванливыми харями, поставившие себя выше Закона и Конституции, должны быть объявлены вне закона, лишены всех прав и состояний.
Далее список "героев":
https://censor.net/ua/news/3227909/opublikovano_imena_suddiv_ks_yaki_golosuvaly_za_rishennya_pro_deklaruvannya_spysok
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01.11.2020 20:01 Відповісти
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