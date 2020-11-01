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За добу від COVID-19 померли 110 осіб, 2 513 - одужали, виявлено 7 959 нових випадків

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За добу від COVID-19 померли 110 осіб, 2 513 - одужали, виявлено 7 959 нових випадків

В Україні станом на ранок неділі, 1 листопада, зафіксовано 7 959 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Усього від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 395 440 осіб.

Найбільшу кількість  виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (883), Житомирській (708), Львівській (408) областях, а також в Києві (689).

За добу одужали 2 513 пацієнтів, всього від початку пандемії - 161 441 людини. Протягом минулої доби померли 110 раніше хворих. Всього з початку пандемії померли 7 306 осіб. Всього в Україні за станом на ранок 1 листопада COVID-19 хворіють 226 693 осіб, що на 5 336 осіб більше, ніж добою раніше.

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За добу від COVID-19 померли 110 осіб, 2 513 - одужали, виявлено 7 959 нових випадків 01
За добу від COVID-19 померли 110 осіб, 2 513 - одужали, виявлено 7 959 нових випадків 02
За добу від COVID-19 померли 110 осіб, 2 513 - одужали, виявлено 7 959 нових випадків 03
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Топ коментарі
+9
От через таких зебілів, як ти, така велика кількість хворих. Заболіють всі, а місць у лікарнях вистачить для кожного? Ти ж, тупе створіння, сам будеш несамовито благати: допоможіть! А таких зебілів буде десятки тисяч в кожному місці і лікарі будуть вирішувати кого рятувати, а кого залишити помирати вдома.
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01.11.2020 09:26
+8
Угу, святой был бы Святой Петя у руля, то короновирус не вышел бы за границы Уханя.
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01.11.2020 09:33
+7
Вы обязательно выздоровеете . Дай Бог здоровья !
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01.11.2020 09:53
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Ну що, зебіли, проголосували по приколу?
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01.11.2020 09:09 Відповісти
Як відкрили навчальні заклади після літа, так відбувся спалах. Діти, на щастя, лeгко пeрeносять цю хворобу, алe заражають своіх рідних.
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01.11.2020 09:20 Відповісти
Угу, святой был бы Святой Петя у руля, то короновирус не вышел бы за границы Уханя.
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01.11.2020 09:33 Відповісти
Не сходите с ума.
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01.11.2020 12:00 Відповісти
Судя по его бреду - это свершившийся факт
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01.11.2020 12:38 Відповісти
Зебіл, вдягни маску!
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01.11.2020 09:13 Відповісти
ты из отряда советских пианэров зеленского?
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01.11.2020 09:18 Відповісти
Уважаемый Dmitriy,вы ,вероятно ,относите себя к 27% неЗЕбилов. По идее на улице почти каждый третий человек неЗЕбил и должен ходить в маске. Так ли это?
Как сказал Крылов: «Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»
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01.11.2020 10:03 Відповісти
;Жмі, хужє нє будєт!; За сутки от COVID-19 умерли 110 человек, 2 513 - выздоровели, выявлены 7 959 новых случаев - Цензор.НЕТ 3961
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01.11.2020 09:12 Відповісти
Коронавирус это обычные сопли. А паникеры могут носить хоть скафандры, все равно рано или поздно заболеют - эффективной профилактики простуды так и не придумали
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01.11.2020 09:17 Відповісти
От через таких зебілів, як ти, така велика кількість хворих. Заболіють всі, а місць у лікарнях вистачить для кожного? Ти ж, тупе створіння, сам будеш несамовито благати: допоможіть! А таких зебілів буде десятки тисяч в кожному місці і лікарі будуть вирішувати кого рятувати, а кого залишити помирати вдома.
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01.11.2020 09:26 Відповісти
Нечего укладывать в стационары всех подряд - если 2/3 заболевших не имеют показаний к стационарному лечению (пятна на легких еще не показание), пусть лечатся дома, а не занимают койку. Это косяк маршрутизации. Если стационары забиты людьми, которым внушили, что они внезапно умрут, то нечего было разжигать в них ипохондрию через медиа.
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01.11.2020 09:32 Відповісти
Это не косяки, а целенаправленные действия.
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01.11.2020 10:29 Відповісти
Откуда вы, такие идиоты, беретесь? У нас уже давно изменили порядок госпитализации и выписки. Сейчас в больницу попадают только люди с дыхательной недостаточностью или другими серьезными осложнениями. Даже пациенту со средней степенью тяжести попасть в больницу практически нереально. Койки заполнены на 70 процентов, почти все на кислороде. Выписывают не после отрицательных анализов, как раньше, а сразу, когда состояние нормализовалось, потому как мест нет. Кстати, есть случаи смерти от инсультов и инфарктов уже после выписки в течение недели. Само собой, что в ковидную статистику они не попадут. Так что в нашем случае официальная летальность занижена. Максимум через месяц (а скорей через 2-3 недели) в Киевской области коек уже не будет. Насморк, говоришь? Ну-ну.
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01.11.2020 13:42 Відповісти
Согласен.
Раз мы все все равно умрем, тебе можно переходить дорогу на красный
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01.11.2020 09:29 Відповісти
Ага и каждый год в Украине от обычных соплей умирает по парочке мэров городов и по нескольку главврачей больниц...
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01.11.2020 11:55 Відповісти
Сам видел заключение с основной причиной смерти?
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01.11.2020 12:45 Відповісти
Если я лично их не видел, это не значит, что их не существует. Пока из родственников умерших никто в суд на публикации в СМИ не подавал. Может, Вы иск подадите?
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01.11.2020 13:43 Відповісти
Если человека с Ковидом привозять в стационар с синими руками, но не из-за дыхательной недостаточности, а из-за того, что у него все мелкие сосуды тромбами забиты, будет ли для тебя неожиданностью, что он умрет от инфаркта или инсульта, а не от поражения легких? Кстати, про инсульт как следствие этой заразы, мне рассказывала знакомый врач. Пациентку 50 лет без сопутствующих патологий пролечили, выписали. А менее, чем через неделю она умерла от инсульта. Само собой, что в этом случае она в статистику не попала. И оказывается, что таких уже дофига.
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01.11.2020 13:49 Відповісти
Так же из-за осложнений гриппа от инсультов и инфарктов умирали, но не ставили главную причину смерти грипп.
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01.11.2020 13:52 Відповісти
Что-то я не слышал ,о том, что при гриппе так сильно поражаются сосуды. Здесь же почти всем тяжелым вводят низкомолекулярные гепарины. Так что для гриппа инфаркт, инсульт - это больше исключение, чем правило. А при короне - обычное явление. Но Вы не расстраивайтесь, если это происходит после выписки (а у нас сейчас выписывают до получения отрицательных тестов, потому что мест нет), то в статистику такие не попадают.
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01.11.2020 14:12 Відповісти
За добу від COVID-19 померли 110 осіб, 2 513 - одужали, виявлено 7 959 нових випадків - Цензор.НЕТ 6849
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01.11.2020 09:22 Відповісти
для зебилов не верящих в ковид...у меня ковид..КТ легких за 30.10.20 двухсторонняя полисегментарная пневмония5 уровень по классификацииСАРС..до этого когда обратилась к врачу..услышала что паникерша..темп не было..когда задыхалась..скорая не ехала..на фиг..начала сама принимать лечение по интернету..пцр еще нет))) доктор крутила пальцем у виска..рентген показал только бронхит и затемнение..после чего КТ..финиш..я дома антибиотики..ну и прочее..да знакомая в больнице под кислородной терапией..ее тетя умерла...учителя болеют..с универа прямо с работы преподавателя госпитализироали..а школы пусть работают..пока не дойдет ..детки они ж ведь бессимптомные...а что со мной будет..я не знаю ..мне под 50..
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01.11.2020 09:28 Відповісти
Мне 51,каждый день куффаю луковицу 3 раза,кажуть допомагає....
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01.11.2020 09:31 Відповісти
Похоже, что вы и мухоморы подъедаете...
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01.11.2020 12:39 Відповісти
Это очень умно - лечить вирусное поражение антибиотиками. И только не говорите о профилактике бактериального наслоения - ничего антибиотик профилактировать не может.
А потом удивляемся, откуда столько полирезистентных штаммов бактерий. А вот от таких умных, которые по интернету лечатся.
И если у вас нет температуры, но вы задыхаетесь - это все от ваших неврозов, и врач вам нужен немного другой
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01.11.2020 09:37 Відповісти
Не совсем так. Может просто заложен нос или аллергия.
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01.11.2020 09:50 Відповісти
Не нужно ставить диагнозы по интернету. У меня несколько раз была бактериальная пневмония вообще без температуры. Из симптомов только одышка, диагноз ставили по флюорограмме на профосмотре.
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01.11.2020 13:54 Відповісти
Вы обязательно выздоровеете . Дай Бог здоровья !
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01.11.2020 09:53 Відповісти
Если есть возможность, купите витамины с высоким содержанием цинка. Ну и витамин С. Не то, чтобы это было лекарством, но на Западе в терапию включают. Выздоравливайте.
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01.11.2020 13:51 Відповісти
Выздоравливайте, Татьяна. И не впадайте в уныние.
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01.11.2020 22:51 Відповісти
не поможет..ваша луковица..когда у вас все легкие поражены...сарказм вас ни к чему...лечитесть луковицами и вашим пофигизмом...только отделения забиты..и я поддерживаю связь с знакомой..и дай бог вам таких родственников как у нее...ее спасади 4 капельницы каждый день..и она учитель младших классов...эгие дальше
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01.11.2020 09:35 Відповісти
набeріть в гуглі "умeла учитeль от ковид", та побачити сумну статистику. Вчитeлeй кинули на заклання в пeрeповнeні класи бeз будь яких засобів захисту та правил повeдінки для літeй. Хтось кричить, продавці в супeрмаркeтах, водіі тeж ризикують, алe вони працюють із клієнтами в масках, а вчитeль бeзпосeрeдньо витирає соплі в 30 дітeй на 30 мeтрів квадратних. Гарно, коли 30, зараз і по 40 дітeй в школах поблизу Києва, бо райони нові збудували, а про школи забули
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01.11.2020 09:44 Відповісти
не звезди, если бы такая была больная как пишешь хрен бы ты тут писала
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01.11.2020 09:46 Відповісти
При гриппе я сидел за компом с температурой выше 40. Что Вас удивляет?
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01.11.2020 13:55 Відповісти
жги дальше..
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01.11.2020 09:36 Відповісти
Последний раз болел осенью 1989 года,зуб нагнгал температуру 37.6....желаю и вам не болеть...Панове
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01.11.2020 09:37 Відповісти
Прикольно, что у нас в Украине все депутаты участники АТО, все чорнобыльцы, все афганцы, все переболевшие коронавирусом.
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01.11.2020 09:43 Відповісти
А что же Вы хотели, самый незащищённый слой общества
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01.11.2020 09:44 Відповісти
Я думаю у них на всякий случай есть корочки участников ВОВ. За добу від COVID-19 померли 110 осіб, 2 513 - одужали, виявлено 7 959 нових випадків - Цензор.НЕТ 2201
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01.11.2020 09:47 Відповісти
Ой, не думаю что б прям случайно ))
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01.11.2020 09:48 Відповісти
лечение назначил доктор...легкие уже поражены..у всех почти одно и тоже..в вариации у кого сердце..диабет..вирус уже свое дело сделал...вы почитайте ведущие клиники европы..на КТ все рассписано...и снимок....врачи пневмонию не слышат....они не лечат вирус..он не лечится...они уже лечат двухстороннюю пневмонию..я не курю..не пью..
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01.11.2020 09:47 Відповісти
Двусторонняя интерстициальная пневмония успешно проходит сама, если видна только на КТ, но не прослушивается и не видна на рентгене. Лечат лишь ОРДС, но он внезапно никогда не начинается - состояние ухудшается постепенно.
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01.11.2020 09:54 Відповісти
я больная!!! и я дома!!!я с первого дня на антибиотиках..дурак...а до КТ я была уже под капельницей дома!..есть кому ставить
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01.11.2020 09:48 Відповісти
Капельницы с фуфломицинами при ОРВИ безусловно помогают, да.
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01.11.2020 09:50 Відповісти
и что ты какапаеш если лекарств от короновируса нету ?
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01.11.2020 09:51 Відповісти
При любом заболевании при длительной температуре капельницы ставят. Просто для того, чтобы организм немного почистить и электролитный баланс восстановить. Что не так?
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01.11.2020 13:58 Відповісти
а тем временем в августе смертность в Украине опять снизилась,
это как так получается?
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01.11.2020 09:49 Відповісти
А август при чем? Летом короны не было нигде. Это сезонные заболевание, чтобы там не говорили.
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01.11.2020 14:01 Відповісти
за октябрь статистика будет перед Новым Годом а в апвгусте в Украине заболоевало 1400-2400 ежедневно и умирало 20-50 человек
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01.11.2020 14:11 Відповісти
А сейчас умирает по 100+ человек в день. Разницу улавливаешь? К концу ноября будет 200-300+
https://covid19.rnbo.gov.ua/
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01.11.2020 14:17 Відповісти
в день в Украине умирает по 1500 человек, и те 100 человек что пишут не + к 1500 а входят в те 1500.
разность в том что тем 100 пишут умершим от ковид а не от сердечной недостаточности от которой они умерли, вскрытие и точный диагноз никто не проводит
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01.11.2020 14:22 Відповісти
Не переживай, когда достигнем пика, ты увидишь как изменится общая смертность. А вскрытие проводят всегда - не надо ля-ля.
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01.11.2020 14:35 Відповісти
я звонила на 1551 в субботу..скорая ..не приехала..у меня было 38 и я стала задыхаться! парацетамол до сраки! пила куриный бульон и обертывания..*** медовые с капустой! 21 век! меня трусануло..и темп упала до 36..это киев!!!!! в субботу звоню дежурной я задыхаюсь..скорая не едет..пей парацетамол..а в пон к врачу..в понедельник! кароче пришла дочь..капельница..уколы..позвонили знакомым..аедечник ковид..в больнице мест нет домой отправили..вои твыбрала по минимуму...мои знакомые все в шоке...а я пишу..для вас.....до КТ я была уже под капельницей и 3 укола! обильное питье.много..мед...и прочее...если б я сидела и ждала...я б тут не писала
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01.11.2020 09:54 Відповісти
Пей витамин С, таблетки цинка и витамин D3 (омега3) и за три дня все пройдет
Короновирус это ОРВИ, лечение его витаминами как и грипп
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01.11.2020 10:01 Відповісти
Пневмония может быть уже и бактериальной природы. Так, что может и антибиотики нужны, х.з.? Вместе с пробиотиками...
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01.11.2020 12:46 Відповісти
для этого нужно вначале их пропить на всякий случай, я лично пропил три дня
Флемоксин Солютаб
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01.11.2020 12:55 Відповісти
Таким уже только психиатр поможет.
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01.11.2020 12:47 Відповісти
представь что я так вылечился от короновируса, психиатра себе пригласи лучше
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01.11.2020 12:57 Відповісти
Ты вылечился от обычной простуды, но с модным названием коронавирус.
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01.11.2020 13:20 Відповісти
Вы молодец,что пишите,спасибо.
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01.11.2020 14:31 Відповісти
с ковидоидиотами..это бесполезно..цифтроаксин..левофлоксацин и поочее..да это фуфломицины

будешь задыхаться...тогда поймешь...да и я работаюс детками ..зав ждет пцр..ага...КТ я ей выщлю..КТ...

да и счас после общения с вами..мне плохо...читать умеешь вбей 5 уровень САРС...хотя..ты нечитабельное
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01.11.2020 09:57 Відповісти
Вирусу эти ваши ципрофлоксацины и цефтриаксоны по барабану. А вот чем вы будете после этого золотистого стафилококка или другую гадость из больничной флоры - я не знаю. Вот потому массовое проведение КТ - это зло, оно только невротизирует пациентов, которые без этого просто поправлялись бы дома, как при любой другой простуде. Тяжелых реанимационных больных на всю Украину не больше двух сотен - как при любой сезонной эпидемии гриппа.
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01.11.2020 10:03 Відповісти
да и легкие у меня побиты..как шаль молью..пишу может кому то пригодится
каждый день..это минус лично вам..вы даже не представляете как на меня орала врач...а счас лепечет...ага а ва больничных открыты на ОРВИ
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01.11.2020 10:02 Відповісти
витамин С у меня был в капельнице
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01.11.2020 10:03 Відповісти
ВИСНОВОК двобічна полісегментарна пневмонія з інтерстиційним компонентом. 5 рівень підозри на КОВИД 19 згідно Со-RADS-класификації. стуупінь тяжкості 4(з 25)
и пока я тут клацаю..мне хреново..слабость..одішка..и прочее
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01.11.2020 10:09 Відповісти
Клацай медленней, може, попустит.
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01.11.2020 10:36 Відповісти
Не надо так ,не грешите.
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01.11.2020 14:40 Відповісти
при обычных простудах люди не задыхаются и не умирают..
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01.11.2020 10:12 Відповісти
Только за январь-февраль 2020 в Украине более 600 человек умерло от осложнений ОРВИ - и ходил тогда в основном грипп штамма H1N1. Тяжелый штамм. Да и просто в сезон инфекционки всегда забиты пневмониями.
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01.11.2020 10:17 Відповісти
Статистика, что Вы привели, это суммарно по смертям от гриппа и пневмонии.
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01.11.2020 10:42 Відповісти
Верно, это внебольничные пневмонии - при гриппе они чаще всего микст вирусной и бактериальной.
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01.11.2020 10:48 Відповісти
Не совсем так.
По данным ведомства, в частности, в 2018 году в Украине было зарегистрировано 36 смертей от острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, 13 - от гриппа, 23 - от вирусной пневмонии, 919 - от бактериальных пневмоний, а также 5095 - от пневмоний, возбудитель которых не был уточнен.

То есть из тех случаев пневмоний, что исследовали - от гриппа умерло 13*100/(36+919)=1,36%, от вирусов (грипп плюс др. вирусы) 36*100/(36+919)=3,77%, и 919*100/(36+919)=96,2 от бактерий.
Нет оснований полагать, что в неисследованых случаях соотношение существенно другое. Итого от всех видов респираторно-легочных вирусов за весь полный 2018 год умерло 13+23+5095*3,77/100=36+192=228 человек
Вы считаете это сопоставимым с 7515 умерших за 7,5 месяцев от одного вида вирусов?
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01.11.2020 11:07 Відповісти
12 й день и все пройдет...дааа..
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01.11.2020 10:15 Відповісти
вы так легко аппеллируете цифрами..600 туда 600 сюда..это жизни..и я почему то уверена если б им была оказана своевременная помощь и качественная.они были бы спасены

вот филарет 91 год выздоровел..ага на витаминчиках
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01.11.2020 10:26 Відповісти
Еще весной подсчитали - шанс выжить у заболевшего старше 80 лет - около 80%. Лишь около 20% пациентов этого возраста умерли - остальные поправились.
А вот у сердечников любого возраста риски выкручены на максимум.
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01.11.2020 10:31 Відповісти
еще раз..моя знакомая учительница младших классов в отделении ковидном..на кислороде..людей много...говорит вызывай скорую и на больничку..ага уже вызвала..дома буду..не хочу..чо будет то будет..
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01.11.2020 10:29 Відповісти
Карантин, маски?
Не, не сльішал.

За добу від COVID-19 померли 110 осіб, 2 513 - одужали, виявлено 7 959 нових випадків - Цензор.НЕТ 4934
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01.11.2020 10:35 Відповісти
Вимагаю негайно ввести загальний карантин для всієї освіти! Скільки ще має померлих бути??!
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01.11.2020 10:39 Відповісти
для меркавы..вы идиот..и это не лечится...

зря я тут вам писала..я поделилась своим опытом..горьким...вы на хер кому то нужны на этой территории

и мой опыт..это мой опыт..половина населения сидит и ждет ухудшений..а потом бац..и ты в черном пакете
тетя моей подруги лечилась дома..от племянницы заразилась..
похоронили уже..
а врачи я их понимаю..они и так и на износе..
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01.11.2020 11:05 Відповісти
А чего тогда людей меньше умирает, чем в прошлом году, если вирус настолько опасен?
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01.11.2020 12:49 Відповісти
В Швеции максимальное число смертей за первое поугодие в 21 веке. Что, все 20 лет там обічного гриппа и ОРВИ не было? А в 2919 в Украине біл максимальній коєффицент смертности за предыдущие 5 лет. Обычно сматведомства сравнивают кривую смертности текущего года со средней за 5 передыдущих лет. Вот например, кривую смертности для Швеции
За добу від COVID-19 померли 110 осіб, 2 513 - одужали, виявлено 7 959 нових випадків - Цензор.НЕТ 1953
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01.11.2020 14:55 Відповісти
А чего это в Швеции сейчас перестали умирать? Ведь везде смертоносная вторая волна. Может просто получили коллективный иммунитет?
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01.11.2020 17:23 Відповісти
Коллективный иммунитет сказался бы если бы в Швеции перестали заболевать. А за послендние дни в Швеции 3254 и 3188. Это в пересчете на Украину 13000 и 12750 случаев в день Офигенный иммунитет? А меньше умирают там потому что в первую волну там из групп риска вымерли почти все, кто в был досягаемости вируса . В пересчете на Украину это было бы около 23700 смертельных случаев. Это прямое следствие ошибок Швеции в борьбе с эпидемией.
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01.11.2020 17:45 Відповісти
Пора бы уже понять разницу между заболевшими и носителями. Ведь у 90% носителей нет симптомов т.е. они здоровы.
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01.11.2020 22:30 Відповісти
У носителей ВИЧ симптомов нет. Они здоровы?
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01.11.2020 22:38 Відповісти
Речь о простудных заболеваниях.
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01.11.2020 22:44 Відповісти
Быстро Вы переобулись...
Рассмотрим с Вшей точки зрения. По Швеции зарегистрировано 124355 случаев. 10% "симтромных" от них это 12435. мертей от ковида там 5938. То есть почти каждый второй (47.75%), у кого проявились симптомы, там умер.
И Вы утверждаете, что это обычная простуда?!!
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01.11.2020 22:53 Відповісти
Типичное ОРВИ. В Швеции сейчас общая смертность ниже среднего и по итогам года не должна отличаться от прошлых годов.
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01.11.2020 23:20 Відповісти
Безбожное вранье. Почти каждый раз в год испытывает симптомы ОРВИ. Если бы половина людей стакими симптомами умирала, то это было бы более чем заметно.
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01.11.2020 23:29 Відповісти
это демократию так называют на самом деле люди мрут от режима а на этот бедный вирус все сворачивают почемуто в белорусии все хорошо
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01.11.2020 19:36 Відповісти
мне очевидно что люди мрут от власти и режима устроя а на вирус все валят так что ненадо писеть в других странах с другим режимом аочемуто все нормально
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01.11.2020 19:38 Відповісти
нас специально карантинами обездвиживают чтоб мы лежали и легкие затекали надо больше двигаться бегать дышать выжевем им назло
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01.11.2020 19:41 Відповісти
 
 