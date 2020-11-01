Україна на 21-му місці за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Усього в світі 46,4 млн хворих і 1,2 млн жертв
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Станом на ранок 1 листопада в світі зареєстрували 475 201 новий випадок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу - 6 488 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 4 406 405 випадків інфікування, з них 475 201 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 200 565 осіб, з них 6 488 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 33,4 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна піднялася на 21-е місце світового рейтингу і перебуває на 8-му в Європі.
Топ коментарі
+2 Шрек Баблокат
показати весь коментар01.11.2020 09:49
+1 Ex Donchanin
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Тоже Зеленского?
Вы сравниваете только процентное отношение заболевших, а это не верно.
Нужно сравнивать образ жизни хотя бы.блин, долго описывать, передумал ))))
Но коротко, в двух словах причина тут распространения
Люди в Украине живут и пересекаются с другими людьми в основном в своём нас леном пункте, и малый процент покидает ежедневно его.
Тут на выходные люди любят ездить хрен его знает куда, экскурсии любят, и работают не в том месте где живут.
И получается они перемешиваются по стране, тоесть находят вирус на свою задницу
То в Италию на футбол поехали с разных стран, то в Китай на экскурсию, вот шахматным порядков и получили то что имеем.
А в Украине сидят все по домам ( я обобщил, так как сравнивать смешно)
А вы очень верите в ту статистику которую называют официальной ?
Сразу не заметил)))
Небось и земля плоская ? )))
Пока, удачи не желаю, но книги почитать рекомендую
Приоткрою тайну. Количество ДТП на дорогах Украины за 2019 достигла 160,675 случаев. 26,052 из этих ДТП - с пострадавшими, в которых погибли 3,454 человека и 32,736 - травмированы
У меня на работе заболел сотрудник. В понедельник здоровался с ним, разговаривал, и в этот же день он пошел на больничный. В среду звоню узнать как дела, он нормально, дома, хорошо себя чувствую, температуры нет. В пятницу звоню, а он по телефону сипит, еле говорит, сказал что в реанимации и говорить не может. Правда через пять дней сказал что уже нормально, но тест показал корону. Короче через 18 дней его выписали со стационара домой, сейчас амбулаторно лечит пневмонию.
А вообще народа много умирает, а самое страшное умирают те кого ты знаешь, кого видел буквально пару недель назад живым.
вот такие сказочки про короновирус