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Україна на 21-му місці за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Усього в світі 46,4 млн хворих і 1,2 млн жертв

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Україна на 21-му місці за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Усього в світі 46,4 млн хворих і 1,2 млн жертв

Станом на ранок 1 листопада в світі зареєстрували 475 201 новий випадок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу - 6 488 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 4 406 405 випадків інфікування, з них 475 201 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 200 565 осіб, з них 6 488 за минулу добу.

Також читайте: За добу від COVID-19 померли 110 осіб, 2 513 - одужали, виявлено 7 959 нових випадків

Україна на 21-му місці за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Усього в світі 46,4 млн хворих і 1,2 млн жертв 01

Побороли хворобу і вилікувалися 33,4 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна піднялася на 21-е місце світового рейтингу і перебуває  на 8-му в Європі.

Україна на 21-му місці за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Усього в світі 46,4 млн хворих і 1,2 млн жертв 02
Україна на 21-му місці за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Усього в світі 46,4 млн хворих і 1,2 млн жертв 03
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Топ коментарі
+2
Україна на 21-му місці за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Всього в світі 46,4 млн хворих і 1,2 млн жертв - Цензор.НЕТ 8710
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01.11.2020 09:49
+1
Да это большой секрет.
Приоткрою тайну. Количество ДТП на дорогах Украины за 2019 достигла 160,675 случаев. 26,052 из этих ДТП - с пострадавшими, в которых погибли 3,454 человека и 32,736 - травмированы
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01.11.2020 09:56
+1
О! Шальо! Гут. Воно нас спасьот.
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01.11.2020 09:56
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Спасибо зе-команде - мастерам спорта по борьбе с короновирусом. ********* их стараниям по асфальтированию дорог и дотировании мусоров, мы движемся к лидерству по распространению короны в стране
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01.11.2020 09:42 Відповісти
А что б не ныли что ни какого роста в стране нет
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01.11.2020 09:45 Відповісти
Кричалі зебіки урра і в воздух трусікі бросалі.
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01.11.2020 09:46 Відповісти
А в США, Италии, Германии, Франции, Италии, Великобритании кого благодарить?
Тоже Зеленского?
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01.11.2020 09:47 Відповісти
Наверное они радуются что его там нет, и пока все средства вкладывают в период пандемии не в дороги и сотню миллиона в не нужные опросы, а в медицину и помощь своим гражданам (материальную, продовольственную, и разного вида плюшек с оплатой жилья и банковскими каникулами)
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01.11.2020 09:52 Відповісти
И что бесплатная раздача слонов снизила их заболеваемость до уровня Украины?
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01.11.2020 10:06 Відповісти
Так не правильно сравнивать ))))
Вы сравниваете только процентное отношение заболевших, а это не верно.
Нужно сравнивать образ жизни хотя бы.блин, долго описывать, передумал ))))
Но коротко, в двух словах причина тут распространения
Люди в Украине живут и пересекаются с другими людьми в основном в своём нас леном пункте, и малый процент покидает ежедневно его.
Тут на выходные люди любят ездить хрен его знает куда, экскурсии любят, и работают не в том месте где живут.
И получается они перемешиваются по стране, тоесть находят вирус на свою задницу
То в Италию на футбол поехали с разных стран, то в Китай на экскурсию, вот шахматным порядков и получили то что имеем.
А в Украине сидят все по домам ( я обобщил, так как сравнивать смешно)
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01.11.2020 10:25 Відповісти
Сидят по домам, а потом свадьбы гуляют на триста душ. Кум на море в августе ездил, так на пляже по головам друг-другу ходили. А проедься на маршрутке или в метро, как селедки в банке и практически все без масок.
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01.11.2020 10:30 Відповісти
Это не сравнимо все равно ))))
А вы очень верите в ту статистику которую называют официальной ?
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01.11.2020 10:35 Відповісти
Верьте в что хотите хоть в зеленых человечков, хоть в рептилоидов, хоть в всемирный заговор Билла Гейтца, который выдумал короновирус, чтобы всех чипировать, и расставил везде вышки 5G чтобы распространять вирус.
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01.11.2020 10:48 Відповісти
Блин, то ты из упоротых )))))
Сразу не заметил)))
Небось и земля плоская ? )))
Пока, удачи не желаю, но книги почитать рекомендую
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01.11.2020 11:01 Відповісти
И если бы не действия государства, была бы полная задница, так что это немаловажно
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01.11.2020 10:26 Відповісти
Интересно сколько умерло от Кори,инфарктов,инсультов и прочих СПИДов,а так же на дорогах Мира.....,Статистики НОЛЬ...
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01.11.2020 09:45 Відповісти
Да это большой секрет.
Приоткрою тайну. Количество ДТП на дорогах Украины за 2019 достигла 160,675 случаев. 26,052 из этих ДТП - с пострадавшими, в которых погибли 3,454 человека и 32,736 - травмированы
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01.11.2020 09:56 Відповісти
Ващет я про Мир спросил....
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01.11.2020 10:01 Відповісти
Ну тогда вот, секретный доклад ВОЗ https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44122/9789244563847_rus.pdf
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01.11.2020 10:30 Відповісти
Україна на 21-му місці за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Всього в світі 46,4 млн хворих і 1,2 млн жертв - Цензор.НЕТ 8710
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01.11.2020 09:49 Відповісти
О! Шальо! Гут. Воно нас спасьот.
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01.11.2020 09:56 Відповісти
Под такую повязку надо еще водочки и малосольного огурчика. Україна на 21-му місці за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Всього в світі 46,4 млн хворих і 1,2 млн жертв - Цензор.НЕТ 4841
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01.11.2020 10:20 Відповісти
Премьер Британии Джонсон и президент США Дональд Трамп вылечились от короны бістро и качествіенно,хотя антидота нет до сих пор...
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01.11.2020 09:52 Відповісти
Украинцы первыми в мире придумали ядерное оружие 10 жовтня 1932 года...придумают и лекарство от Короны...
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01.11.2020 09:58 Відповісти
может все таки трипольцы бомбу придумали, с их то развитой керамикой))
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01.11.2020 14:04 Відповісти
Почему по пневмонии и гриппе статистику не ведут, может ковид не такой страшный, как нам его рисуют.
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01.11.2020 09:59 Відповісти
При гриппе вы не будете задыхаться на улице, вас не нужно откачивать в реанимации кислородом. Все упирается в количество мест в больницах, если больных, требующих экстренной помощи, будет больше чем мест в больницах, значит люди будут умирать.
У меня на работе заболел сотрудник. В понедельник здоровался с ним, разговаривал, и в этот же день он пошел на больничный. В среду звоню узнать как дела, он нормально, дома, хорошо себя чувствую, температуры нет. В пятницу звоню, а он по телефону сипит, еле говорит, сказал что в реанимации и говорить не может. Правда через пять дней сказал что уже нормально, но тест показал корону. Короче через 18 дней его выписали со стационара домой, сейчас амбулаторно лечит пневмонию.
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01.11.2020 10:15 Відповісти
Так может все таки у него пневмония была. У меня знакомые есть, в государственных тесты показали корону, а в частных нет. И кому после этого верить.
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01.11.2020 10:19 Відповісти
Я знаю то что он мне сказал, у нас анализы возят в лабораторию раз в неделю. Сначала его неделю лечили без теста, потом подтвердили, но ему уже было легче, а через неделю пришел отрицательный результат.
А вообще народа много умирает, а самое страшное умирают те кого ты знаешь, кого видел буквально пару недель назад живым.
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01.11.2020 10:23 Відповісти
а тем временем в августе в Украине смертность опять снизилась,
вот такие сказочки про короновирус
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01.11.2020 10:07 Відповісти
РАБссиянцы От Борышника перестали умирать...
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01.11.2020 10:09 Відповісти
Яскравий приклад ідіотизму в статистиці...Брати потрібно не загальну кількість хворих,а кількість їх на тисячу населення...І тоді Індія з 1,3 міліардом була б не на другому,а на останньому місці...А Китай,бачу,взагалі не дає даних про вірус,забив на то всьо...
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01.11.2020 10:37 Відповісти
 
 