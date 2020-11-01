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За добу коронавірус виявили у 257 дітей та 253 медпрацівників, - Степанов
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За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 395 440 осіб. З них 22 319 дітей, а також 23 636 медичних працівників.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 7 959 осіб. З них 257 дітей, а також 253 медичні працівники. Було госпіталізовано 1 019 осіб. Зафіксовано в Україні 110 летальних випадків. Одужали за минулу добу 2 513 пацієнтів", - зазначив Степанов.
За весь час пандемії в Україні захворіли 395 440 осіб. З них 22 319 дітей, а також 23 636 медичних працівників.
"Усього видужав 161 441 пацієнт, а летальних випадків - 7 306", - додав глава МОЗ.
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если даже Попа в Риме обосрался, то ты в триллион раз слабее со своими пожеланиями.
просто выглядит лицемерно если шо - тебе же пофиг на них, но захотел показаться сочувствующим-ся.