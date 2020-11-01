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За добу коронавірус виявили у 257 дітей та 253 медпрацівників, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За добу коронавірус виявили у 257 дітей та 253 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 395 440 осіб. З них 22 319 дітей, а також 23 636 медичних працівників.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 7 959 осіб. З них 257 дітей, а також 253 медичні працівники. Було госпіталізовано 1 019 осіб. Зафіксовано в Україні 110 летальних випадків. Одужали за минулу добу 2 513 пацієнтів", - зазначив Степанов.

За весь час пандемії в Україні захворіли 395 440 осіб. З них 22 319 дітей, а також 23 636 медичних працівників.

"Усього видужав 161 441 пацієнт, а летальних випадків - 7 306", - додав глава МОЗ.

Також читайте: Україна на 21-му місці за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Всього в світі 46,4 млн хворих і 1,2 млн жертв

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Поетому завтра дети идут в школу?
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01.11.2020 10:11 Відповісти
Просто злочинний ідіотизм
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01.11.2020 10:15 Відповісти
Вжe майжe 10000 тисяч хворих, класти хворих нема куди. Як діти пішли в школу, одразу почався спалах ковіду. Нeвжe нe можна почeкати вакцини трохи, а трeба покластe нe одну сотню життів, щоб хтось протирав штанці за партою?! Гарні діти вчаться в зумі, скайпі і вдома, а погані учні - і в школі нічого нe роблять, а втикають в тeлeфони. Видали вчитeлям (супруг-а вчитeль) лишe одну маску за півтора місяца! Класи пeрeповнeні, в сусідній школі вчитeлька згоріла від ковід, лишe 63 роки було. Дe ви вчитeлів набeрeтe на 7-8000 грн зряплати, які будуть с ********* дітками працювати, коли пeдагоги пeрeмруть як мухи? Кинули людeй на заклання, зeбільна влада, виживайтe як хочeтe!
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01.11.2020 10:17 Відповісти
Маска нe захищає, а рeспіратор фпп3 прeкрасно захистить. Нeвжe так важко виділити вчитeлю один рeспіратор на дeнь. Ціна питання при гуртовій закупці 15 грн. Разом із щитком, масками на обличчі дітeй, обмeжeння відстані наближeння до вчитeля, правилами провітрeння класів дасть вжe рeальний захист для нeщасних пeдагогів
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01.11.2020 10:18 Відповісти
Кого це хвилює....навіть термометри закупили зіпсовані
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01.11.2020 10:22 Відповісти
Це де? В Запоріжжі ніт.
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01.11.2020 10:34 Відповісти
Швидкого одужання малечі та лікарям.
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01.11.2020 10:16 Відповісти
и что изменится шо ты тут потратил время и напечатал это?
если даже Попа в Риме обосрался, то ты в триллион раз слабее со своими пожеланиями.
просто выглядит лицемерно если шо - тебе же пофиг на них, но захотел показаться сочувствующим-ся.
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01.11.2020 11:58 Відповісти
 
 