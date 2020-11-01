УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53955 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
5265 74
КС (886) МВФ (735) Малюська Денис (230)

Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється"

Міністр юстиції Денис Малюська, коментуючи рішення Конституційного Суду, який скасував відповідальність за декларування недостовірної інформації, заявив, що як правило, в Україні "щось трапляється" перед приїздом місії Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

У нього запитали, чи вважає він, що судді Конституційного суду реагували на опитування від президента України Володимира Зеленського. Громадян, зокрема, запитували, чи підтримують вони довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах.

"Я думаю, що навряд чи це пов’язано хоч якось з опитуванням. Тому що рішення очікувалося. Ймовірно збіги трапляються інші у нас. Як правило, перед тим, як має приїхати місія МВФ, трапляється щось, що б’є дуже сильно по наших програмах і зобов’язаннях, які вже імплементовують, що потенційно може відстрочити приїзд місії МВФ. І це історично", – сказав Малюська.

Він не виключає, що хтось намагається зірвати співпрацю України з міжнародними партнерами.

"Збіг завжди буває. Тобто можна не ходити до ворожки – завжди перед приїздом місії МВФ, перед запланованим приїздом відбудеться щось негативне. І МВФ це знає. Вони розуміють, що слід очікувати негативу, що може зривати їхню місію. Вони вже навіть на це дивляться більш-менш поблажливо, розуміючи, що це внутрішньоукраїнські ігри", – додав Малюська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент гасив вогонь, - Кравчук про законопроєкт Зеленського щодо розпуску КС

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+15
Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 7406Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 6302Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 7144Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 6075
показати весь коментар
01.11.2020 10:38
+12
Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 6310
показати весь коментар
01.11.2020 10:32
+11
Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 544
показати весь коментар
01.11.2020 10:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 6310
показати весь коментар
01.11.2020 10:32 Відповісти
Оно 🤢🤡имело 5 своих по квоте + 3 Назначенных Порошенко , которые проголосовали против беспредела , и 2 пустых места , благодаря В Р не назначенных - результат , мог быть другим
показати весь коментар
01.11.2020 10:47 Відповісти
Хоть Вы мне часто отвечаете лайками,Не соглашусь с Вашими предполжениями. Результат был бы таким же,только под другим соусом.Причём по существу КС работал бы также при любом президенте.
показати весь коментар
01.11.2020 11:17 Відповісти
Но при Порохе такого не было
показати весь коментар
01.11.2020 11:33 Відповісти
В тому і причина цих "співпадінь". Вони почалися саме при зеленій владі. І нема іншого факту, як сприйняти це за факт. І припиняється ці "спіападіння" теж тоді, коли ця влада піде. Нема на то ради.
показати весь коментар
01.11.2020 11:39 Відповісти
Ну так не виконуйте рішення КС...і все! Морозтезь як зазвичай...Кажіть шо кішення КС тільки дорадче і консультативне...на відповідність якогось Закону до Конституції і все таке
показати весь коментар
01.11.2020 13:24 Відповісти
Такого конечно не было.Здесь спланированный сценарий против Украины.КС всегда на протяжении независимости Украины хотел подсластить президентам. И при Порошенко это тоже было,но не так откровенно,как при Януковиче и особенно при Зеленском.Меньше всего было заменто при Кравчуке и первой коденции Кучмы.Савок не так далеко в то время ушёл.Просто работа КС при Порошенко выглядела контрастнее, на фоне при янике и зе.Но сущность его не изменилась и в ближайшее время не изменится.Нам ещё долго жить не по европейским законом. А Порошенко для меня временный попутчик и во 2-м туре отдавал голос за него. В первом: мог отдать голос только за одного из 39 явно не проходного.А вот создание при Порошенко, которое крайне необходимо, правовых государственных институтов вызывает много претензий по их работе.Факты событий после его ухода от президенства, это только подтверждает.
показати весь коментар
01.11.2020 12:31 Відповісти
Факт из претензий?
показати весь коментар
01.11.2020 19:03 Відповісти
С конца 60-х годов у меня всегда претензии к власти.Никогда ей не был доволен.А когда достиг особого уровня,она мне вообще не нужна,включая президентов,хотя завишу от неё как каждый.В работе запросто обхожусь без неё,а она нет.
показати весь коментар
01.11.2020 19:15 Відповісти
Я понимаю, 70 лет, склероз, на работу завтра вставать. Я спрашивал факт претензии к работе Порошенко.
показати весь коментар
02.11.2020 00:23 Відповісти
Сынок, когда пишешь яснее излагай то, что хочешь сказать или склероз у тебя. Где в вопросе работа Порошенко?Сильно похож на слуг народа.То,что пока смогу сделать в 70,то не сомневаюсь, тебе не под силу.Вообще не мешало тебе научиться быть вежливым,а то вырастешь невежественным как наш президент.Чтобы тебе начать отвечать, внимательно прочитай мой первый пост и задавай вопрос по существу к написанному.
показати весь коментар
02.11.2020 08:27 Відповісти
Факты событий после его ухода это подтверждают. Где факты, труженик 60-х? Ась?
показати весь коментар
02.11.2020 09:12 Відповісти
Ты читаещь и не не вникаешь в суть написаного.в своём посте я написал:1)оценил работу КС от его создания по сегодняшний день,2)При Порошенко были созданы правовые институты,которые крайне необходимы,3)Работа этих институтов вызывает много вопросов4)Событие сегодня вокруг КС -это тот факт который подтверждает выше написанное.5) Порошенко,причём неоднократно говорил,что при нём созданы правовые институты,а дальше их работу надо усовершенствовать.Что тебе здесь непонятного? Ещё раз,когда читаешь какой-либо текст,вникай в суть написанного и научись быть вежливым.
показати весь коментар
02.11.2020 09:43 Відповісти
Расшифруйте п. 3, труженик 70-летний.
показати весь коментар
02.11.2020 10:43 Відповісти
1Работа ГБР2)Неоднократное передача дел одного правового института к другому3)Выборная проверка деклараций4)Решение рассматриваемых дел крайне медленно.5)У работников правовых институтов конфликт интересов6)слабая приоритетность рассматриваемых дел.7)выписывают себе несусветные премии.8)необъяснимая фактическая подсудность и т.п.И не забывай,что надо быть вежливым.
показати весь коментар
02.11.2020 14:55 Відповісти
Ой насмешил. Если Порошенко делал пункту 1-3, то 4 само собой. Ты так и не смог прочитать вопрос. А я зачем-то ждал от тебя ответ.
показати весь коментар
02.11.2020 23:38 Відповісти
Твой вопрос *расшифруйте п,3?*Прочти пункт 3. Я устал от твоего хамства.Боже,кто твои родители.....Кто тебя воспитывал....
показати весь коментар
03.11.2020 09:05 Відповісти
Человек, говорящий собеседнику- ты, устал от хамства? Научитесь говорить "Вы", научитесь писать конкретно вместо слов много, определенные, научитесь не врать про возраст. И жизнь наладится.
показати весь коментар
03.11.2020 09:11 Відповісти
Ты-исходило от тебя.Конкретно писать и задавать вопросы надо после внимательно прочитанного и не выдумывать того.чего там нет.Мне 73 и о возрасте в 70 сказал не я.Научиться не обманывать самого себя- это крайне сложно.Кто не был молод,тот не был глуп.С начало 70-х этому научился и благодаря этому востребован при любой власти.С этого момента всегда брал ответственность за содеянное и благодаря этому: и в работе успех и отношение к себе других уважительное(даже 73-х процентных). И даже сейчас при удалении 70% сотрудников востребован.Был в более 30 странах.Твоё поведение,исходя из переписки, напоминает сходство на невежество Зеленского,но он уже не изменится.Это его сущность.А моя просьба(дважды) из лучших побуждений *научись быть вежливым*- ещё больше проявило твою невоспитанность. У меня жизнь удалась,даже не смотря,что большую часть жизни прожил в стаде не мыслящих и рабов.Тебе жить в будущем и уверен,что Украина рано или позже будет жить в цивилизованном сообществе(европейском). В Европе твой стиль общения воспринимался дикостью.Потомство шариковых(комуняк) рано или позже исчезнут. И чем быстрее уйдут из жизни люди моего поколения,тем быстрее умрёт совок.Ушёл от конкретики от моего первого поста и к многословия,по причине, что пришлось отвечать на поставленные вопросы не по существу и их манере твоей подаче.А быть честным перед собой желаю каждому!!! И только тогда человек становится свободным и счастливым!!!
показати весь коментар
03.11.2020 11:04 Відповісти
Та ви шо! Ану, почитайте, якщо пам'ять коротка - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/02/27/7207845/
показати весь коментар
01.11.2020 19:29 Відповісти
При Порохе приняли, при зе отменили. Вы действительно тупой?
показати весь коментар
02.11.2020 00:18 Відповісти
Таке буде траплятися до тих пір, допоки наша влада буде на підтанцьовці у москалів. Іншого геть і чекати.(((
показати весь коментар
01.11.2020 10:33 Відповісти
Допоки лохторат безмазгов обиратиме таку владу.
показати весь коментар
01.11.2020 10:37 Відповісти
Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 7195
показати весь коментар
01.11.2020 10:39 Відповісти
І то таке.
показати весь коментар
01.11.2020 10:42 Відповісти
Пиши правильно, тот период прошел, подтанцовывают прозападным, вектор давно поменяли. У нас новые кураторы и давно. Не ляпай языком, Россия агрессор.
показати весь коментар
01.11.2020 13:43 Відповісти
Малюська - "Совпадение всегда бывает. То есть можно не ходить к гадалке - всегда перед приездом миссии МВФ....."

Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 8218
показати весь коментар
01.11.2020 10:34 Відповісти
Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 544
показати весь коментар
01.11.2020 10:35 Відповісти
КС згадав шо Голий бародька послав МВФ вжопу і знов підмахнув кловуну. Дєнєх нєт, но ви там дєржітєсь.
показати весь коментар
01.11.2020 10:35 Відповісти
ЧТО-ТО случается там, где ситуация пускается на самотек или "контролируется" бездарями и дилетантами.
показати весь коментар
01.11.2020 10:35 Відповісти
Хотя ситуация в КС контролировалась агентами фсб , юристами и адвокатами типа мертветчука и Портнова
показати весь коментар
01.11.2020 11:14 Відповісти
Значит, что-то пошло не так.
показати весь коментар
01.11.2020 11:22 Відповісти
Они никогда не учитывают ЧТО УКРАИНА- НЕ РОССИЯ
Реакция украинцев - полевые работы закончились и можно ехать на Майдан Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється" - Цензор.НЕТ 4839 Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється" - Цензор.НЕТ 3519
показати весь коментар
01.11.2020 11:29 Відповісти
Глава Минюста не исключает, что кто-то пытается сорвать сотрудничество Украины с международными партнерами.

Невiстка? Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 7849
показати весь коментар
01.11.2020 10:36 Відповісти
У данному випадку-ВОНА САМА!
показати весь коментар
01.11.2020 10:54 Відповісти
Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 7406Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 6302Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 7144Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" - Цензор.НЕТ 6075
показати весь коментар
01.11.2020 10:38 Відповісти
та у вас постійно щось трапляється, по п'ять разів на день))
девіз зебілів - жодного дня без зашквару! мета зебілів - подолати чергове дно і шукати нове!
показати весь коментар
01.11.2020 10:38 Відповісти
Решение есть давно - закопать метвечатину
показати весь коментар
01.11.2020 10:42 Відповісти
И Портнова 😀😀😀
показати весь коментар
01.11.2020 11:15 Відповісти
ЭТОТ должен идти под первым номером, т.к. от него исходит самое большое Зло. Он фабрикует "дела" на невиновных и посредством своих связей отмазывает преступников, коллаборантов, коррупционеров и просто мразей по жизни. А следующий - предатель мертвечук и Ко.
показати весь коментар
01.11.2020 11:27 Відповісти
Сегодня праздник.1 ноября 1961 года труп Сралина-Джугашвили вынесли из Мавзолея и сожгли по приказу Никиты Хрущева...,злые языки кажуть что похоронили па чилавечески криминального авторитета....
показати весь коментар
01.11.2020 10:44 Відповісти
а тебе то какое дело до мвф?пусть минфин с нбу переживают...а ты как раз и должен был переживать о КС,шоб ничего не случалось...
показати весь коментар
01.11.2020 10:49 Відповісти
Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється" - Цензор.НЕТ 293Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється" - Цензор.НЕТ 5448
показати весь коментар
01.11.2020 10:53 Відповісти
Три немца и грузин Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється" - Цензор.НЕТ 2548
показати весь коментар
01.11.2020 10:54 Відповісти
тише бабка ,немцы в Борисполе
показати весь коментар
01.11.2020 10:56 Відповісти
ну, бланк-Лєнка такий собі німець, дід жид з-під Житомира, звідси Бланк, а ще калмики, кацапи, а так воно, звичайно, німець.)) звичайний кацапо-ординець, картавий вЯлікАрассєянець,до вОнюшек, правда, відносився з презирством за їхню тупість.

Карла марла - жид німецький,махровийпричому але вихрест з 7 років, а вусатий таракан, біс знає хто, чи осетин, чи грузин, чи грузин з домішками жидівської нашої крові, але точно не галахічеський. Можливо, Енгельс німець?))
показати весь коментар
01.11.2020 13:08 Відповісти
путин вас продаст, купит и ещё раз продаст, но уже дороже!
показати весь коментар
01.11.2020 10:55 Відповісти
Як можуть бути постійні соУпаденіЯ, ідіот? Персонально для вас зашквари стали нормою. І чому віщаєш не з під стола, чи не стоячи на голові? Це ж "прІкольно".
показати весь коментар
01.11.2020 10:57 Відповісти
Как правило все то хорошее, чего касаются руки зеленых, сразу превращается в дерьмо..
Видимо карма, как и в случае с Парашей, пристально следит за их менталитетом. Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється" - Цензор.НЕТ 3352
показати весь коментар
01.11.2020 10:58 Відповісти
ляксей,кацапсина,срань лапотная,********* ты убогая, паРаша--это твоя раша, она же паРаша, она же рашка-говняшка, она же обосРашка.

Смотри, свинособака номерная, в следующий раз не путай.
показати весь коментар
01.11.2020 13:11 Відповісти
закусывай, зебил, после бояры.
показати весь коментар
01.11.2020 14:09 Відповісти
законопроєкт Зеленського щодо розпуску КС продєлкі госдєпа )
показати весь коментар
01.11.2020 10:59 Відповісти
Кравчук: КСУ нарушил Конституцию Украины
показати весь коментар
01.11.2020 10:59 Відповісти
Путлер в бункере засел...
Фюрер рожу се отъел...
В мониторе сутками сидит
Типа дохлою РАБссиею рулит
показати весь коментар
01.11.2020 11:00 Відповісти
Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється" - Цензор.НЕТ 623
показати весь коментар
01.11.2020 11:08 Відповісти
Правило "что-то случается" стало системной тенденцией за последний год.
показати весь коментар
01.11.2020 11:04 Відповісти
Очередному недалёкому демагогу,который хочет что-то и как-то развешать лапшу на уши.Дебилы,хавайте без достойного объяснения причин.Всё в мире взаимосвязано.Скорее причина во власти.В работе государственных институтах,которые разрушает президент.А руководители этих институтов этому не сопротивляются и даже помогают. На зеркало нечя пенять, коли рожа крива.
показати весь коментар
01.11.2020 11:06 Відповісти
Министр юстиции Денис Малюська, комментируя решение Конституционного Суда, который отменил ответственность за декларирование недостоверной информации, заявил, что как правило, в Украине "что-то случается" перед приездом миссии Международного валютногоИсточник: https://censor.net/ru/n3228384
ЭТО ГОВОРИТ О МАФИОЗНОЙ СЛАЖЕННОЙ РАБОТЕ АГЕНТОВ КРЕМЛЯ, и об ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СЛУЖБ БЕЗПЕКИ УКРАИНЫ
И Раде пора спросить у жтих служб - АЛЕ, пацаны, вам зарплата от украинцев жить не мешает ?
показати весь коментар
01.11.2020 11:07 Відповісти
Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється" - Цензор.НЕТ 9643Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється" - Цензор.НЕТ 9513 Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється" - Цензор.НЕТ 3207 здарова Ильич,захади дарагой Боярышника хватит всем...
показати весь коментар
01.11.2020 11:12 Відповісти
Павло Бондаренко

Вечер добрый в вашу хату. Ну, что, еще она серия "исторического ликбеза"? Вечер субботы, значит можно налить себе бренди и заварить под него кофейку. Пристегивайтесь к креслу нашей машины времени и поехали...

Лето 1921 года. Три года и восемь месяцев со времени прихода большевиков к власти.

Главный большевик Владимир Ульянов (Ленин) живет в одном из роскошнейших имений Подмосковья, которое отобрали у вдовы фабриканта Саввы Морозова. Ездит в суперроскошном «Delanay Billville», который принадлежал последнему российскому императору. К услугам "вождя мирового пролетариата" и его супруги еще полдесятка автомобилй из царского гаража.

А в швейцарских банках на имя Ленина имеется вкладов на 75 миллионов франков.

Главный чекист Феликс Дзержинский живет в особняке золотопромышленника Стахеева, отделанном итальянским мрамором и яшмой. К услугам Дзержинского личная дача на ЮБК - знаменитый дворец князей Юсуповых. Там для "Железного Феликса" даже бункер оборудовали, ибо он был изрядно трусоват.

А еще одна "скромная дачка" Дзержинского - в подмосковном Любаново, бывшее имение помещика Шлиппе. А в Звенигородской волости - еще одна, бывшее имение нефтяного магната Зубалова, позже известная как "Горки-9".

На швейцарских счетах Дзержинского - 80 миллионов франков.

Столько же - у главы исполкома Коминтерна Григория Зиновьева.

На счетах у "большевика № 2" Льва Троцкого в США 11 миллионов долларов, а в Швейцарии - 90 миллионов франков. И "скромная дачка" в Черкизово. Там же - дворцы Калинина, Свердлова и других видных большевиков.

О количестве миллионов на их счетах в сказочной Швейцарии и килограммах изумрудов в личных сейфах не скажу, чтобы не огорчать. Скажу только, что в 1921-1922 годах в Южной Африке была остановлена добыча алмазов - река бриллиантов из России, продаваемая про бросовым ценам, сделала ее невыгодной.

Предваряя вопросы: о миллионах большевистских вождей летом 1921 года писала газета "Нью Йорг Таймс". Целое расследование было.

А хотите меню товарища Дзержинского в том году, когда от голода гибли миллионы крестьян и пролетариев?

Понедельник: консоме из дичи, лососина свежая, цветная капуста по-польски.

Вторник: солянка грибная, котлеты телячьи, шпинат с яйцами.
Среда: суп-пюре из спаржи, говядина-булле, брюссельская капуста.
Четверг: уха боярская, стерлядь паровая, зелень, горошек.
Пятница: пюре из цветной капусты, осетрина, бобы метрдотель.
Суббота: уха из стерляди, индейка с мочеными яблоками, вишней и сливой, грибы в сметане.
Воскресенье суп из свежих шампиньонов, цыпленок маренго, спаржа.

И не то гадко, что жили они во дворцах, жрали с серебра и сервского фарфора сладко и от пуза. И даже не то, что десятки миллионов вывозили из страны на случай если придется бежать из охваченной войной страны.

Гадко то, что сотни литераторов и тысячи журналистов писали по заданию Агитпропа чудовищую ложь про то, как Дзержинский в голодные обмороки падал. Как Ленин пустым кипяточком с кусочком сахарку вприкуску черный сухарик запивал. Какими они все были человечными-пречеловечными и скромными-прескромными.

И выходит в той отвратительной истории, написанной советскими "историками по вызову", что "Желзный Феликс", бывший законченным наркоманом, не от передоза кокаина ноги протянул, а то ли сердечного приступа, то ли от туберкулеза. И что Свердлов умер от испанского гриипа, а не был отравлен Лениным за то, что организовал на Ленина покушение.

История большевиков, а потом коммунистов; история их власти - это сплошная мерзостная грязь. Об этом будет книга, над которой я сейчас работаю. А пока...

А пока такие факты следует знать всем. Ибо в последнее время начались попытки реанимации "совка" и героизации тех, кто в нем властвовал. И бубнят все эти товарищи одно: "не надо переписывать историю".

Было бы что переписывать...

ЗЫ.

Для тех, кто понимает.

История - это опыт жизни целых народов. Но еще она и страшное оружие, которое тот же Кремль использут столетиями, заказывая "историкам по вызову" (и не только своим) нужные обоснования претензий на чужие земли.

Хотите знать то, о чем не пишут "историки по вызову"? Предлагаю расследования наиболее таинственных страниц нашего прошлого, автором которых имею честь быть. Для широкого круга читателей. На русском и украинском.

Классические бумажные книги (автограф гарантируется) можно заказать по ссылке: http://pavlopraviy.blogspot.com/2019/03/blog-post_16.html

Электронные версии за символическую плату - здесь:

https://pavlopraviy.blogspot.com/2018/10/blog-post.html
показати весь коментар
01.11.2020 11:16 Відповісти
Про Швейцарский банк и миллионы на счету чЛенина помню,еще Батя покойный об этом нарыл лет 20 назад...там же лежало и бабло Сралина-Джугашвили в сумме 150 лимонов баксов
показати весь коментар
01.11.2020 11:20 Відповісти
Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється" - Цензор.НЕТ 8859
показати весь коментар
01.11.2020 11:13 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
01.11.2020 11:16 Відповісти
Закрытое заседание?
Значит НАДО открыть и телевидение туда - какого фера они будут в закрытом режиме обсуждать ЯЗЫК УКРАИНЦЕВ ?????
показати весь коментар
01.11.2020 11:32 Відповісти
приймут Сусский государственный
показати весь коментар
01.11.2020 11:37 Відповісти
Діду, ви ж за це голосували. Армія, мова, віра вам була не потрібна.
показати весь коментар
01.11.2020 11:38 Відповісти
Чому в ЗЕ дуже хочуть отримати кредити з МВФ і сподіваються на це: Державний та гарантований державою борг у 2020 році зросте до 63% ВВП. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень.
"У 2020 році державний та гарантований державою борг зросте до 63% ВВП через нарощення дефіциту бюджету, падіння номінального ВВП, а також слабший, ніж наприкінці минулого року, обмінний курс гривні. Надалі цей показник знижуватиметься на 2-3 в. п. щороку завдяки зростанню економіки, виваженій фіскальній політиці та помірній волатильності обмінного курсу", - йдеться у звіті.
Також в НБУ відзначили, що відновлення економічної активності залишається нерівномірним, зокрема через збільшення захворюваності на COVID-19. Є вплив і сільського господарства передусім через нижчі цьогорічні врожаї. Тож очікується, що українська економіка скоротиться на близько 6% у 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% у 2021-2022 роках.
"Основним драйвером зростання залишатиметься приватне споживання на тлі стрімкого підвищення мінімальної заробітної плати у 2021 році. Економічне зростання підтримають фіскальні стимули, м'яка монетарна політика та відновлення зовнішнього попиту за умов відсутності жорстких карантинних обмежень як в Україні, так і у світі", - вказали у регуляторі.
Прогноз інфляції на 2020 рік - 4,1% р/р. У 2021 році зростання споживчих цін пришвидшиться до 6,5%. Утім, вихід за верхню межу цільового діапазону, очікують у НБУ, буде тимчасовим. "На повернення інфляції до цілі буде спрямоване поступове формування жорсткіших монетарних умов у міру виходу економіки з кризи. Це дасть змогу повернути інфляцію до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. на початку 2022 року", - додали у регуляторі.
Також вказано, що у 2020 році очікується профіцит поточного рахунку, однак у наступні роки він повернеться до дефіциту.
Основним ризиком для реалізації окресленого прогнозу є суттєве погіршення епідемічної ситуації та повернення до жорстких карантинних заходів.
"Довготривала пандемія коронавірусу, стрімке підвищення рівня захворюваності та повернення до жорсткіших карантинних заходів як в Україні, так і в світі може призвести до суттєвішого та тривалішого охолодження глобальної та української економіки. Відповідно постане потреба в посиленні фіскальних та монетарних стимулів для підтримки економіки і населення. Основні зовнішні ризики на сьогодні теж пов'язані з успішністю приборкання пандемії на глобальному рівні", - підсумували у НБУ.
показати весь коментар
01.11.2020 11:31 Відповісти
О, опять клянчить будут. А потом слава орать... Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється" - Цензор.НЕТ 9550
показати весь коментар
01.11.2020 11:49 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

1 год. ·

Ви подивіться як цікаво все виходить!

Варто було Європейській Солідарності заговорити про те що звліьнення Зеленським всіх суддів КС - це намагання уникнути "служками" Е-декларування в цьому році і переламати судову систему через коліно, тобто по-факту - встановити диктатуру Зеленського, як одне за одним стаються:

- Арахамія і Мендель мов припечені починають волати, що в КС засідають судді призначені президентом Порошенко - насправді з ЧОТИРЬОХ призначених Порошенком троє проголосували проти рішення;

- Арахамія заявляє, що звільнення суддів КС узгоджене з Європарламентом і послами G7 - на тлі регулярного "виривання контексту з Арахамії" і заяви Венеційської комісії і GRECO, я дозволю собі Арахамії НЕ повірити;

- ідею Зеленського звільнити весь склад КС підтримав Леонід Кравчук - його тривалі ділові стосунки з Медведчуком не секрет взагалі, а саме нардепи від ОПЗЖ і "За майбутнє" подали подання через яке стався сир-бор;

- Конституційний суд забажав розглянути конституційність Закону про мови.

Кому ще не очевидно, що КС на всю горлянку волає: "Звільніть мене!" Які ще треба докази, аби довести що провокація КС здійснюється спильно з Офісом президента? А мету я називав уже кілька разів. Внесення змін в закон про Е-декларування, позбавлення відповідальності осіб, що потрапляють під закон про незаконне збагачення і формування повністю ручного для ЗЕвлади Конституційного суду. Який відмінить по вказівці з Банкової геть чисто все. І результати виборів і Декларацію про Незалежність.
показати весь коментар
01.11.2020 11:50 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·37 мин

"Простая ликвидация ОАСК ничего не изменит и может принести вред - Малюська" Т.е. с точки зрения министра юстиции суд, судьи которого официально подозреваются в коррупции и попытке захвата власти могут быть еще полезны? Кому? Зеленскому для отмены результатов выборов?
Сегодня очевидно "дежурный по отмазкам" - министр юстиции Малюська. "Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" Г- министр, а кто вам сказал что к вам кто-то собирается приехать?
показати весь коментар
01.11.2020 12:21 Відповісти
МВФ даст транш только когда шмаркля уйдёт. А пока будем возиться с КС, Ермаком, Беней, рассказывать всем что у нас перемирие с самими собой, потому как войны с Россией вообще не было, и т.п.
показати весь коментар
01.11.2020 12:47 Відповісти
До воцарения ЗЕ ничего не случалось перед приездом МВФ и кредиты исправно давали.
А у ЗЕлени что-то пошло не так...
показати весь коментар
01.11.2020 16:50 Відповісти
ни рыба, ни мясо эта малюська.
показати весь коментар
01.11.2020 19:07 Відповісти
 
 