Малюська про рішення КС: "Як правило, перед приїздом місії МВФ щось трапляється"
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Міністр юстиції Денис Малюська, коментуючи рішення Конституційного Суду, який скасував відповідальність за декларування недостовірної інформації, заявив, що як правило, в Україні "щось трапляється" перед приїздом місії Міжнародного валютного фонду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
У нього запитали, чи вважає він, що судді Конституційного суду реагували на опитування від президента України Володимира Зеленського. Громадян, зокрема, запитували, чи підтримують вони довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах.
"Я думаю, що навряд чи це пов’язано хоч якось з опитуванням. Тому що рішення очікувалося. Ймовірно збіги трапляються інші у нас. Як правило, перед тим, як має приїхати місія МВФ, трапляється щось, що б’є дуже сильно по наших програмах і зобов’язаннях, які вже імплементовують, що потенційно може відстрочити приїзд місії МВФ. І це історично", – сказав Малюська.
Він не виключає, що хтось намагається зірвати співпрацю України з міжнародними партнерами.
"Збіг завжди буває. Тобто можна не ходити до ворожки – завжди перед приїздом місії МВФ, перед запланованим приїздом відбудеться щось негативне. І МВФ це знає. Вони розуміють, що слід очікувати негативу, що може зривати їхню місію. Вони вже навіть на це дивляться більш-менш поблажливо, розуміючи, що це внутрішньоукраїнські ігри", – додав Малюська.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
Реакция украинцев - полевые работы закончились и можно ехать на Майдан
Невiстка?
девіз зебілів - жодного дня без зашквару! мета зебілів - подолати чергове дно і шукати нове!
Карла марла - жид німецький,махровийпричому але вихрест з 7 років, а вусатий таракан, біс знає хто, чи осетин, чи грузин, чи грузин з домішками жидівської нашої крові, але точно не галахічеський. Можливо, Енгельс німець?))
Видимо карма, как и в случае с Парашей, пристально следит за их менталитетом.
Смотри, свинособака номерная, в следующий раз не путай.
Фюрер рожу се отъел...
В мониторе сутками сидит
Типа дохлою РАБссиею рулит
ЭТО ГОВОРИТ О МАФИОЗНОЙ СЛАЖЕННОЙ РАБОТЕ АГЕНТОВ КРЕМЛЯ, и об ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СЛУЖБ БЕЗПЕКИ УКРАИНЫ
И Раде пора спросить у жтих служб - АЛЕ, пацаны, вам зарплата от украинцев жить не мешает ?
Вечер добрый в вашу хату. Ну, что, еще она серия "исторического ликбеза"? Вечер субботы, значит можно налить себе бренди и заварить под него кофейку. Пристегивайтесь к креслу нашей машины времени и поехали...
Лето 1921 года. Три года и восемь месяцев со времени прихода большевиков к власти.
Главный большевик Владимир Ульянов (Ленин) живет в одном из роскошнейших имений Подмосковья, которое отобрали у вдовы фабриканта Саввы Морозова. Ездит в суперроскошном «Delanay Billville», который принадлежал последнему российскому императору. К услугам "вождя мирового пролетариата" и его супруги еще полдесятка автомобилй из царского гаража.
А в швейцарских банках на имя Ленина имеется вкладов на 75 миллионов франков.
Главный чекист Феликс Дзержинский живет в особняке золотопромышленника Стахеева, отделанном итальянским мрамором и яшмой. К услугам Дзержинского личная дача на ЮБК - знаменитый дворец князей Юсуповых. Там для "Железного Феликса" даже бункер оборудовали, ибо он был изрядно трусоват.
А еще одна "скромная дачка" Дзержинского - в подмосковном Любаново, бывшее имение помещика Шлиппе. А в Звенигородской волости - еще одна, бывшее имение нефтяного магната Зубалова, позже известная как "Горки-9".
На швейцарских счетах Дзержинского - 80 миллионов франков.
Столько же - у главы исполкома Коминтерна Григория Зиновьева.
На счетах у "большевика № 2" Льва Троцкого в США 11 миллионов долларов, а в Швейцарии - 90 миллионов франков. И "скромная дачка" в Черкизово. Там же - дворцы Калинина, Свердлова и других видных большевиков.
О количестве миллионов на их счетах в сказочной Швейцарии и килограммах изумрудов в личных сейфах не скажу, чтобы не огорчать. Скажу только, что в 1921-1922 годах в Южной Африке была остановлена добыча алмазов - река бриллиантов из России, продаваемая про бросовым ценам, сделала ее невыгодной.
Предваряя вопросы: о миллионах большевистских вождей летом 1921 года писала газета "Нью Йорг Таймс". Целое расследование было.
А хотите меню товарища Дзержинского в том году, когда от голода гибли миллионы крестьян и пролетариев?
Понедельник: консоме из дичи, лососина свежая, цветная капуста по-польски.
Вторник: солянка грибная, котлеты телячьи, шпинат с яйцами.
Среда: суп-пюре из спаржи, говядина-булле, брюссельская капуста.
Четверг: уха боярская, стерлядь паровая, зелень, горошек.
Пятница: пюре из цветной капусты, осетрина, бобы метрдотель.
Суббота: уха из стерляди, индейка с мочеными яблоками, вишней и сливой, грибы в сметане.
Воскресенье суп из свежих шампиньонов, цыпленок маренго, спаржа.
И не то гадко, что жили они во дворцах, жрали с серебра и сервского фарфора сладко и от пуза. И даже не то, что десятки миллионов вывозили из страны на случай если придется бежать из охваченной войной страны.
Гадко то, что сотни литераторов и тысячи журналистов писали по заданию Агитпропа чудовищую ложь про то, как Дзержинский в голодные обмороки падал. Как Ленин пустым кипяточком с кусочком сахарку вприкуску черный сухарик запивал. Какими они все были человечными-пречеловечными и скромными-прескромными.
И выходит в той отвратительной истории, написанной советскими "историками по вызову", что "Желзный Феликс", бывший законченным наркоманом, не от передоза кокаина ноги протянул, а то ли сердечного приступа, то ли от туберкулеза. И что Свердлов умер от испанского гриипа, а не был отравлен Лениным за то, что организовал на Ленина покушение.
История большевиков, а потом коммунистов; история их власти - это сплошная мерзостная грязь. Об этом будет книга, над которой я сейчас работаю. А пока...
А пока такие факты следует знать всем. Ибо в последнее время начались попытки реанимации "совка" и героизации тех, кто в нем властвовал. И бубнят все эти товарищи одно: "не надо переписывать историю".
Было бы что переписывать...
ЗЫ.
Для тех, кто понимает.
История - это опыт жизни целых народов. Но еще она и страшное оружие, которое тот же Кремль использут столетиями, заказывая "историкам по вызову" (и не только своим) нужные обоснования претензий на чужие земли.
Хотите знать то, о чем не пишут "историки по вызову"? Предлагаю расследования наиболее таинственных страниц нашего прошлого, автором которых имею честь быть. Для широкого круга читателей. На русском и украинском.
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Значит НАДО открыть и телевидение туда - какого фера они будут в закрытом режиме обсуждать ЯЗЫК УКРАИНЦЕВ ?????
"У 2020 році державний та гарантований державою борг зросте до 63% ВВП через нарощення дефіциту бюджету, падіння номінального ВВП, а також слабший, ніж наприкінці минулого року, обмінний курс гривні. Надалі цей показник знижуватиметься на 2-3 в. п. щороку завдяки зростанню економіки, виваженій фіскальній політиці та помірній волатильності обмінного курсу", - йдеться у звіті.
Також в НБУ відзначили, що відновлення економічної активності залишається нерівномірним, зокрема через збільшення захворюваності на COVID-19. Є вплив і сільського господарства передусім через нижчі цьогорічні врожаї. Тож очікується, що українська економіка скоротиться на близько 6% у 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% у 2021-2022 роках.
"Основним драйвером зростання залишатиметься приватне споживання на тлі стрімкого підвищення мінімальної заробітної плати у 2021 році. Економічне зростання підтримають фіскальні стимули, м'яка монетарна політика та відновлення зовнішнього попиту за умов відсутності жорстких карантинних обмежень як в Україні, так і у світі", - вказали у регуляторі.
Прогноз інфляції на 2020 рік - 4,1% р/р. У 2021 році зростання споживчих цін пришвидшиться до 6,5%. Утім, вихід за верхню межу цільового діапазону, очікують у НБУ, буде тимчасовим. "На повернення інфляції до цілі буде спрямоване поступове формування жорсткіших монетарних умов у міру виходу економіки з кризи. Це дасть змогу повернути інфляцію до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. на початку 2022 року", - додали у регуляторі.
Також вказано, що у 2020 році очікується профіцит поточного рахунку, однак у наступні роки він повернеться до дефіциту.
Основним ризиком для реалізації окресленого прогнозу є суттєве погіршення епідемічної ситуації та повернення до жорстких карантинних заходів.
"Довготривала пандемія коронавірусу, стрімке підвищення рівня захворюваності та повернення до жорсткіших карантинних заходів як в Україні, так і в світі може призвести до суттєвішого та тривалішого охолодження глобальної та української економіки. Відповідно постане потреба в посиленні фіскальних та монетарних стимулів для підтримки економіки і населення. Основні зовнішні ризики на сьогодні теж пов'язані з успішністю приборкання пандемії на глобальному рівні", - підсумували у НБУ.
1 год. ·
Ви подивіться як цікаво все виходить!
Варто було Європейській Солідарності заговорити про те що звліьнення Зеленським всіх суддів КС - це намагання уникнути "служками" Е-декларування в цьому році і переламати судову систему через коліно, тобто по-факту - встановити диктатуру Зеленського, як одне за одним стаються:
- Арахамія і Мендель мов припечені починають волати, що в КС засідають судді призначені президентом Порошенко - насправді з ЧОТИРЬОХ призначених Порошенком троє проголосували проти рішення;
- Арахамія заявляє, що звільнення суддів КС узгоджене з Європарламентом і послами G7 - на тлі регулярного "виривання контексту з Арахамії" і заяви Венеційської комісії і GRECO, я дозволю собі Арахамії НЕ повірити;
- ідею Зеленського звільнити весь склад КС підтримав Леонід Кравчук - його тривалі ділові стосунки з Медведчуком не секрет взагалі, а саме нардепи від ОПЗЖ і "За майбутнє" подали подання через яке стався сир-бор;
- Конституційний суд забажав розглянути конституційність Закону про мови.
Кому ще не очевидно, що КС на всю горлянку волає: "Звільніть мене!" Які ще треба докази, аби довести що провокація КС здійснюється спильно з Офісом президента? А мету я називав уже кілька разів. Внесення змін в закон про Е-декларування, позбавлення відповідальності осіб, що потрапляють під закон про незаконне збагачення і формування повністю ручного для ЗЕвлади Конституційного суду. Який відмінить по вказівці з Банкової геть чисто все. І результати виборів і Декларацію про Незалежність.
tZE inform
@tZEinform
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"Простая ликвидация ОАСК ничего не изменит и может принести вред - Малюська" Т.е. с точки зрения министра юстиции суд, судьи которого официально подозреваются в коррупции и попытке захвата власти могут быть еще полезны? Кому? Зеленскому для отмены результатов выборов?
Сегодня очевидно "дежурный по отмазкам" - министр юстиции Малюська. "Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается" Г- министр, а кто вам сказал что к вам кто-то собирается приехать?
А у ЗЕлени что-то пошло не так...