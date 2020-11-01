Завантаження ліжок у лікарнях не перевищує 50% лише на Миколаївщині, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 1 листопада жодна область України не відповідає всім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
Завантаженість ліжок в лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях.
Таким чином, завантаженість ліжок не перевищує 50% лише в Миколаївській області.
Всього по Україні завантаження ліжок становить 64,9%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.
Будь ласка, зачекайте...
Китайський - вбухати великі гроші на лікарні
Шведський - не робити нічого
Зеленський - оголосити китайський, застосувати шведський, різницю роздерибанити
бред.. в той же Виннице - развозят больных по районным/сельским больницам. Из города - бо в городк загруженно на все 100% (разве что "детские" места свободны - но туда взрослых нельзя класть).
В других городах - аналогично. Знакомые из Кр.Рога рассказывают что им врач (при подтвержденном диагнозе ковида и 20-30% "мягко намекает": "ну вы же на больницу не рассчитываете, дома лечиться будете? все равно у нас мест нет и кладем только если поражение легких более 50-60%."
Будут делать такую статистику, что б показать отличную работу государства, и что бы не помогать материально людям
за Николаев - у знакомой двухстороннее воспаление,подозрение на ковид.С дочкой объехали весь город - везде отказали в госпитализации,НЕТ МЕСТ
резюме - ковид не подтвердился,воспаление лечит дома (!) приходит медсестра,ставит капельницы