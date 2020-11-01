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Новини Київські новини
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Від коронавірусу за минулу добу в Києві померли 12 осіб, 50 одужали, виявлено 689 нових випадків, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Від коронавірусу за минулу добу в Києві померли 12 осіб, 50 одужали, виявлено 689 нових випадків, - Кличко

Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 38 238.

Про це в телеграмі повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Києві минулої доби виявили ще 689 хворих на коронавірус. Померли 12 людей. Всього коронавірус забрав життя 778 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 38 238.

Захворіли:
-353 жінки, віком від 18 до 84 років
-287 чоловіків, віком від 18 до 85 рокiв
-20 дівчаток від 1 місяця до 16 років та 29 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

Захворіли також 25 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 50 людей. Всього коронавірус подолали 12 912 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 122, у Солом‘янському - 117. Та 88 випадків у Голосіївському районі.

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Удручающая статистика. Похоже, вирус мутирует, т.к. выздоровевших становится меньше, а зараженных много больше. Видимо, выписанные протоколы лечения нужно корректировать синхронно с европейцами. Там все-таки болезнь идет на опережение.
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01.11.2020 11:03 Відповісти
689 против 50 и он так просто об этом рассказывает, типа ерунда
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01.11.2020 13:04 Відповісти
Від коронавірусу за минулу добу в Києві померли 12 осіб, 50 одужали, виявлено 689 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 8547
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01.11.2020 13:09 Відповісти
 
 