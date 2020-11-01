УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4739 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
22 326 84
Варфоломій (209) РПЦ (459) УПЦ МП (1096) ПЦУ (778)

Ієрархи колишньої УПЦ МП в Україні не є місцевими правлячими єпископами, сподіваємося, вони незабаром об'єднаються із РПЦ, - Варфоломій

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ієрархи колишньої УПЦ МП в Україні не є місцевими правлячими єпископами, сподіваємося, вони незабаром об'єднаються із РПЦ, - Варфоломій

Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив, що ПЦУ - єдина канонічна православна церква в Україні.

Про це патріарх Варфоломій повідомив в листі до редакторів видання Сerkvarium, інформує Цензор.НЕТ.

Патріарх нагадав, що Об'єднавчий Собор українських церков у грудні 2019 року обрав митрополита Епіфанія канонічним митрополитом Київським і всієї України та прийняв Статут Церкви України.

"Відтоді нова автокефальна церква України є єдиною канонічною Православною Церквою на території Української Держави, та Блаженніший Митрополит Київський та всієї України має бути визнаний її канонічним Предстоятелем", – підкреслив Варфоломій.

Також дивіться: Зеленський у Стамбулі помолився за Україну і зустрівся з Варфоломієм. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За його словами,, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами.

"Утім, в дусі пастирської чуйності, ми тимчасово терпимо існування українських ієрархів під Росією не як місцевих правлячих єпископів, а лише як титулярних або тих, що перебувають (мають резиденцію) в Україні, ієрархів, згідно з каноном 8 І Нікейського собору, сподіваючись, що, волею Божою, вони незабаром об’єднаються з помісною Церквою", – повідомив патріарх. 

Виходячи з цього, митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві. 

Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

Также смотрите: Верующие УПЦ МП в разгар пандемии начали масштабный крестный ход в Почаевскую Лавру. ВИДЕО

З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+78
Иерархи бывшей УПЦ МП в Украине не являются местными правящими епископами, надеемся, они вскоре объединятся с РПЦ, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 4067
показати весь коментар
01.11.2020 12:30
+62
Иерархи бывшей УПЦ МП в Украине не являются местными правящими епископами, надеемся, они вскоре объединятся с РПЦ, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 2801
показати весь коментар
01.11.2020 12:32
+51
Иерархи бывшей УПЦ МП в Украине не являются местными правящими епископами, надеемся, они вскоре объединятся с РПЦ, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 6567
показати весь коментар
01.11.2020 12:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Иерархи бывшей УПЦ МП в Украине не являются местными правящими епископами, надеемся, они вскоре объединятся с РПЦ, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 4067
показати весь коментар
01.11.2020 12:30 Відповісти
Москва на 125 років ще молодша.
показати весь коментар
01.11.2020 13:02 Відповісти
"Тем не менее, в духе пастырской чуткости, мы временно терпим существование украинских иерархов под Россией ....."

дякуємо Ваша Всесвятість за "душевне" звернення до мишибратьєв ! Ієрархи колишньої УПЦ МП в Україні не є місцевими правлячими єпископами, сподіваємося, вони незабаром об'єднаються із РПЦ, - Варфоломій - Цензор.НЕТ 3347
уявляю що зараз робиться в кремлі та у загорську .... Ієрархи колишньої УПЦ МП в Україні не є місцевими правлячими єпископами, сподіваємося, вони незабаром об'єднаються із РПЦ, - Варфоломій - Цензор.НЕТ 8569

показати весь коментар
01.11.2020 13:18 Відповісти
Иерархи бывшей УПЦ МП в Украине не являются местными правящими епископами, надеемся, они вскоре объединятся с РПЦ, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 5799
показати весь коментар
01.11.2020 12:31 Відповісти
Иерархи бывшей УПЦ МП в Украине не являются местными правящими епископами, надеемся, они вскоре объединятся с РПЦ, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 6567
показати весь коментар
01.11.2020 12:33 Відповісти
Гундяев покажи Томос! Томоса нет, а есть термос с визой Сралина
показати весь коментар
01.11.2020 12:37 Відповісти
цим рішенням це вже секта
показати весь коментар
01.11.2020 19:20 Відповісти
Иерархи бывшей УПЦ МП в Украине не являются местными правящими епископами, надеемся, они вскоре объединятся с РПЦ, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 2801
показати весь коментар
01.11.2020 12:32 Відповісти
Прибічники Порошенка у першу чергу думають про: Україну. Армію. Мову. Віру. Демократію. НАТО. Смерть рашистським окупантам !
показати весь коментар
01.11.2020 14:02 Відповісти
Угу, його один раз вже, здається деактивували - Володимир Романчук 773***** .
показати весь коментар
01.11.2020 14:10 Відповісти
Это в каком году ?? ..
.
показати весь коментар
01.11.2020 13:06 Відповісти
1. Те фото з Прошенком в рясі зняте далеко ДО НАПАДУ Россіі на Україну.
2. Ім'я Порошенка НАЗАВЖДИ вписане в Томос, яким ПОВЕРНЕНО незалежність Українській Православній Церкві.
показати весь коментар
01.11.2020 13:35 Відповісти
Боже , які уроди ! Навіть рила страшні - як за них їхній елєкторат голосує ! Мабуть збочинці .
показати весь коментар
01.11.2020 13:34 Відповісти
От як би ще у них у руках, були валізи...
показати весь коментар
01.11.2020 14:11 Відповісти
Якби ще нашим тупоголовим співгромадянам це пояснити, українці мають свою українську православну церкву . І нема ім що робити в московських неблагодатних приміщеннях.
показати весь коментар
01.11.2020 12:36 Відповісти
То не українці, то малороси та підкацапники, такі ж, як їхній кумир гундяївець Усік.
показати весь коментар
01.11.2020 13:08 Відповісти
У фсб-шных попов МПаханата из под ряс дым столбом валит от таких слов Варфоломея..
Аж копытами подгорелыми воняет.
показати весь коментар
01.11.2020 12:36 Відповісти
А чё бы нет?зесрань все сделала,чтоб нас кацапы обложили
показати весь коментар
01.11.2020 12:38 Відповісти
Иерархи бывшей УПЦ МП в Украине не являются местными правящими епископами, надеемся, они вскоре объединятся с РПЦ, - Варфоломей - Цензор.НЕТ 9874
показати весь коментар
01.11.2020 12:42 Відповісти
"ЄС" (ЄС в лапках!!!) хоче примазатися до ЄС....
показати весь коментар
01.11.2020 13:50 Відповісти
вот так, в открытую масковитов назвал сектантами и пожелал им убраться из святой земли Украины.
показати весь коментар
01.11.2020 12:52 Відповісти
/канонічно невірно називати УПЦ ані УПЦ МП, ані тим більше РПЦвУ, тому що ані тим, ані іншим вона не є. Провіденційно її самоназва за статутом і реєстрацією є тим, чим вона і є. За бажання до цієї назви можна у дужках додавати УПЦ (КП) - Константинопольського Патріархату. Це тому, що УПЦ за канонічною акрівією є певною неідентифікованою формою Київської митрополії зразка до 1686 року, архієреї якої перестали бути правлячими, а стали титулярними - навіть не вікарними. У чомусь їх канонічний статус нагадує статус бувшого митрополита Київського Філарета./ (с) Кирил Говорун.
показати весь коментар
01.11.2020 12:53 Відповісти
Ха ха ...ватним попам вказали на їхнє місце.
показати весь коментар
01.11.2020 12:55 Відповісти
ЙОГО мудрість від БОГА і слово благодатне. Тож бажаю здоров'я і довголіття Нашому Патріарху Варфоломію, а з ним і українське спасіння!
показати весь коментар
01.11.2020 12:55 Відповісти
бок настолько мудр что разорвал живьем десятки детей...... за смех??
или ты это не читал? а если бы твоих разорвал так? смирился бы? а если бы приказал зарезать как свиней, про что снова читаем в этих высерах - зарезал бы?
показати весь коментар
01.11.2020 13:34 Відповісти
викликайте з-за поребрика "неотложку",у вас горячка... белая
показати весь коментар
01.11.2020 18:27 Відповісти
/Третє: відправною точкою для подолання розколу стало відновлення повноти юрисдикції Константинополя над Київською митрополією через скасування акта 1686 року. З точки зору канонічної акрівії це означає, що після жовтня 2018 року в Україні була єдина юрисдикція Константинополя, а після грудня 2018 року дві юрисдикції: автокефальної ПЦУ і тих залишків Київської митрополії Константинопольського патріархату, які всупереч церковній дисципліні і канонічній традиції Православної Церкви відмовились визнавати рішення своєї кіріархальної Церкви, себто Константинополя. Незважаючи на те, визнають ці залишки свій справжній статус чи ні, їх статус залежить від того, як його інтерпретує їх Мати-Церква, себто Константинополь. І ось Константинополь нарешті дав канонічну інтерпретацію цього статусу: зі статусу правлячих архієреї УПЦ переведені у статус титулярних архієреїв.

Примітно ось що. Вони є титулярними архієреями Київської митрополії Константинопольського патріархату./ (с) архімандрит Кирил Говорун.
показати весь коментар
01.11.2020 12:56 Відповісти
І що?
показати весь коментар
01.11.2020 13:06 Відповісти
сподіваючись, що, волею Божою, вони незабаром об'єднаються з помісною Церквою.
https://cerkvarium.org/dokumenty/tserkovni/vselenskij-patriarkh-tserkvariumu-ukrajinski-ierarkhi-pid-rosieyu-ne-e-mistsevi-pravlyachi-episkopi?fbclid=IwAR3p7SGMVeUYdjB3KKbIF3aGJyX2FoKgY0Blcas5QKvUru36aDVHx-XkyOU
показати весь коментар
01.11.2020 13:34 Відповісти
З помісною Церквою це з ПЦУ, а Цензор написав з РПЦ - помилка.
показати весь коментар
01.11.2020 13:36 Відповісти
Украине одного клоуна мало.
показати весь коментар
01.11.2020 12:56 Відповісти
Вони вже й підгрунтя, для об'єнання, прощупують. Навіть соцопитуання провели московський піп, чи Митрополит Епіфаній. Українці відповіли :" Митрополит Епіфаній". На цьому все й закінчилось.
Тепер очікують, коли до українців приєднається ордло та інші підкацапники, щоб при обєднанні московського попа на чолі ПЦУ поставити.
показати весь коментар
01.11.2020 12:59 Відповісти
шутник Вы, Ваша Святость !
турецкими чемоданами вату обеспечите?
билеты в Москву, конечно, за нами,
но, только в скотовозах ! Ієрархи колишньої УПЦ МП в Україні не є місцевими правлячими єпископами, сподіваємося, вони незабаром об'єднаються із РПЦ, - Варфоломій - Цензор.НЕТ 2980
показати весь коментар
01.11.2020 12:59 Відповісти
Наглость московских попов во многом обоснована. На востоке страны количество прихожан ПЦУ ещё очень долго будет сильно ниже порога окупаемости. А то, что христианство -- это бизнес и только бизнес (вообще, это одна из самых лицемерных религий в плане бабла) -- это доказанный факт.
показати весь коментар
01.11.2020 13:02 Відповісти
А уявляєте собі, наскільки більше приходів мп могло приєднатися до нашої ПЦУ, зроби Варфоломій свою заяву роком раніше?!! Та й руйнівні проповіді цих кгб-шних попів цілий рік не загажували б уми легковірних українців. Але, мабуть, краще пізніше, аніж ніколи!
показати весь коментар
01.11.2020 13:06 Відповісти
Він та його сподвижники робили подібних заяв за останні роки не менше десятка, Ви, мабуть, щось пропустили.
Але упоротим кацапського сатанату ці заяви до лампочки, у більшості із них абсолютно відсутнє критичне мислення (а, можливо, і мозок взагалі).
показати весь коментар
01.11.2020 13:12 Відповісти
При наличии критического мышления верить в библейскую мифологию невозможно в принципе.
показати весь коментар
01.11.2020 13:14 Відповісти
Критичне мислення потрібно для того, щоб оцінити політичні складові релігійного питання.
показати весь коментар
01.11.2020 13:21 Відповісти
Сказал человек, голосовавших за зе.
показати весь коментар
01.11.2020 18:55 Відповісти
И было так: четыре годаВ грязи, в крови, в огне пальбыРабы сражались за свободу,Не зная, что они - рабы.А впрочем - зная. Вой снарядовИ взрывы бомб не так страшны,Как меткий взгляд заградотрядов,В тебя упертый со спины.И было ведомо солдатам,Из дома вырванным войной,Что города берутся - к датам.А потому - любой ценой.Не пасовал пред вражьим станом,Но опускал покорно взорПред особистом-капитаномОтважный боевой майор.И генералам, осужденнымВ конце тридцатых без вины,А после вдруг освобожденнымХозяином для нужд войны,Не знать, конечно, было б странно,Имея даже штат и штаб,Что раб, по прихоти тиранаВозвышенный - все тот же раб.Так значит, ведали. И все же,Себя и прочих не щадя,Сражались, лезли вон из кожи,Спасая задницу вождя.Снося бездарность поражений,Где миллионы гибли зря,А вышедшим из окруженийСветил расстрел иль лагеря,Безропотно терпя такое,Чего б терпеть не стали псы,Чтоб вождь рябой с сухой рукоюЛукаво щерился в усы.Зачем, зачем, чего же ради -Чтоб говорить бояться вслух?Чтоб в полумертвом ЛенинградеОт ожиренья Жданов пух?Чтоб в нищих селах, все отдавших,Впрягались женщины в ярмо?Чтоб детям без вести пропавшихНосить предателей клеймо?Ах, если б это было просто -
показати весь коментар
01.11.2020 13:07 Відповісти
Вообще то ( не буду вмешиваться в каноны и т.д) но выскажу сугубо сое мнение. 1) Независимые, автокефальные православные церкви должны быть во всех странах где православие является основной религией ( Греция, Кипр, Сев. Македония, Болгария, Румыния, Сербия, Черногория, Румыния, Молдова, Беларусь, Украина, РФерия, Грузия, Армения - по праву независимых государств и соответственно независимой церкви) и кроме этого так называемые древние церкви ( Иерусалимская, Антиохийская,Александрийская и Константинопольская) Все православные церкви других стран ( где православие не есть основной религией, скажем так Польша, Албания, Чехия, Словакия и т.д. и менее значимые церкви скажем Японии, Америки и т.п) должны иметь меньший статус и подчиняться непосредственно Константинопольской церкви ( как церкви матери), а не РПЦ, Сербской церкви и т.д. Кстати странно иметь в почти поголовно католической Польше автокефальную православную церковь, как и в мусульманской Албании тоже, да чехи и словаки там больше всего католиков, протестантов..
показати весь коментар
01.11.2020 13:09 Відповісти
Вірмени не православні.
показати весь коментар
01.11.2020 13:18 Відповісти
Ну почему У них Григариаская если память не изменяет церковь но она все таки относится больше к православию Хотя конечно же она стоит несколько особняком.
показати весь коментар
01.11.2020 13:29 Відповісти
Тоді, за Вашою логікою, статуси цих церков повинні час від часу переглядатися і понижуватися або підвищуватися в залежності від того, чия релігія починає переважати. Наприклад, у кацапстані мусульман скоро буде більше (якщо вже не є), ніж православних, тоді її не можна вважати православною і статус її церкви не може бути патріархатом. Те ж саме стосується Кіпру.
Раціональне зерно тут є, але релігія - це не про раціональність взагалі.
показати весь коментар
01.11.2020 13:19 Відповісти
Необязательно условие ТОЛЬКО число.. можно учитывать историческое присутствие и даже тенденцию. Ну почему это Черногория или скажем Сев Македония или Украина, Беларусь, Молдова не могут иметь независимой церкви ( где было , есть и будет преобладать православие) А в на всегда католической Польше или мусульманской Албании церкви носят статус автокефальных.. По моему это мягко говоря странно. Или вы думаете что поляки вдруг станут православные ( скорее Висла побежит вспять) или албанцы - православными.. Что до Раши , количество мусульман в стране никогда не будет играть решающую роль , они мнят себя " третьим римом" и без этого статуса им ни как.. Православие как одна из основных скреп будет постоянно. Поэтому ваш пример не могу посчитать оправданным. ( скорее мусульманские регионы когда то отделятся) Что до рациональности религии согласен.. Это уж точно. Начиная с шамана с бубном .
показати весь коментар
01.11.2020 13:38 Відповісти
Щодо майже всіх названих Вами країн (Черногория или скажем Сев Македония или Украина, Беларусь, Молдова) в тій чи іншій мірі вже йде процес створення автокефальних церков:
- в Україні вже
- в Чорногорії є спроби і є розуміння Константинополя, але опір Сербської церкви та російської
- Молдова рано пізно об'єднається з Румунією, де це питання вже вирішено існуванням Румунської автокефалії.
показати весь коментар
01.11.2020 13:46 Відповісти
Ієрархи колишньої УПЦ МП в Україні не є місцевими правлячими єпископами, сподіваємося, вони незабаром об'єднаються із РПЦ, - Варфоломій - Цензор.НЕТ 7260
Геть усіх московських попів - сепаратистів ! Окупаційної кацапської церкви
московського патриархата (УПЦ - МП) філіала ворожої Україні РПЦ.
показати весь коментар
01.11.2020 13:12 Відповісти
Ієрархи колишньої УПЦ МП в Україні не є місцевими правлячими єпископами, сподіваємося, вони незабаром об'єднаються із РПЦ, - Варфоломій - Цензор.НЕТ 7040 що це таке за "картінка"?

...Українець у російськіх штанях на фоні російського напису "привет" держить за "хвіст" "російського попа" з обличчам іудея...Піпець...
показати весь коментар
01.11.2020 17:31 Відповісти
Ок! Але лише нехай абьидиняются* з гундяєвськой сектою не в Україні, а в коханих кацапських Мухосранськах
показати весь коментар
01.11.2020 13:20 Відповісти
Та зара кацапські попи побижуть до лав ПЦУ.
показати весь коментар
01.11.2020 13:22 Відповісти
Ото тебе, рашашвайнера лахтинського, ковбасить по всьому мясокомбінату.

показати весь коментар
01.11.2020 14:15 Відповісти
"Поцілуй мого собаку в сраку!"©️
показати весь коментар
01.11.2020 14:19 Відповісти
А тобі самому, шо більше не дозволяє ?

Гидує тебе мабуть.

показати весь коментар
01.11.2020 15:03 Відповісти
Іди в сраку, докучливий бамбула.
показати весь коментар
01.11.2020 15:07 Відповісти
А як пояснити це ватнікам та зебілам які продовжують лізти в молєбні дома гундяєвців ?
показати весь коментар
01.11.2020 13:37 Відповісти
дух пастырской чуткости, ага
показати весь коментар
01.11.2020 13:39 Відповісти
Помилка в заголовку, не відповідає змісту висловлювання Патріарха Варфоломія: очікується об'єднання не з РПЦ, а з ПЦУ, як помісною церквою в Україні.
показати весь коментар
01.11.2020 13:41 Відповісти
Ієрархи колишньої УПЦ МП в Україні не є місцевими правлячими єпископами, сподіваємося, вони незабаром об'єднаються із РПЦ, - Варфоломій - Цензор.НЕТ 1774
показати весь коментар
01.11.2020 13:46 Відповісти
Вот, где нелегитимные нашлись! Ростов (обиталише нелегитимных), заждался. Они там даже могут образовать Автономную Республику Нелегитимных (АНР. Выбрать своего легитимного президента. Абсурд должен вернуться к своему первоисточнику, чтобы не выносить мозг нормальных людей.
показати весь коментар
01.11.2020 13:55 Відповісти
прихожане мп, знайте, вы ходите молится не в церкву а в секту, которая ничего общего не имеет с богом
показати весь коментар
01.11.2020 14:01 Відповісти
В заглавии "Иерархи бывшей УПЦ МП в Украине не являются местными правящими епископами, надеемся, они вскоре объединятся с РПЦ, - Варфоломей. А в заявлении ""Тем не менее, в духе пастырской чуткости, мы временно терпим существование украинских иерархов под Россией не как местных правящих епископов, а лишь как титулярных или тех, что находятся (имеют резиденцию) в Украине, иерархов, согласно канону 8 и Никейского собора, надеясь, что волей Божьей, они вскоре объединятся с поместной Церковью". Нет ли здесь ошибки или манипуляции/злоупотребления доверием...?
показати весь коментар
01.11.2020 14:05 Відповісти
Пора бы Цензору переходить на терминологию Константинополя и не называть проходимцев Онуфрия УПЦ МП,а прямо говорить что это филиал иерархов РПЦ в Украине.
показати весь коментар
01.11.2020 14:08 Відповісти
Насправді так і є, Онуфрій є по суті екзархом Русскої Православної Церкви в Україні. І згідно Закону України, на кожній церкві в Україні, (яку поки що терпить тут Вселенська Патріархія), має бути написано слідуюче: Російська Православна Церква. Український екзархат. Парафія така-то. Це по закону України. Тутешні московські гниди страшенно цього бояться, що їх прихожани, якщо дізнаються цю звичайну для нас правду, престануть ходити в храм і, тим паче, нести гроші, які опосередковано, попадають в бюджет їхньої Московської митрополії, підживлюючи, в тому числі, російський бюджет, включаючи оборонний. Тобто, оплачуючи певні церковні треби, прихожанка не підозрює, що з цих грошей певний відсоток обов"язково потрапить в москву, а там обов"язково попаде в російський бюджет, з якого буде обов"язково вичленена частка оборонного бюджету, і частина цього бюджету обов"язково піде на виробництво патронів, один із которих може попасти в її внука..
Тобто в ціні кожного патрона, куля з якого летить в бік наших захисників, є хоть наймізерніша, але все ж є частка грошей тої бабушки, що ходила в московську церкву України.
Те саме стосується і російських товарів, що, на жаль, ще широко представлені в Україні.
показати весь коментар
01.11.2020 15:26 Відповісти
Прихожани, які усвідомили це, можуть згадати про це на Сповіді, і, надіюсь, Господь прийме їхні каяття.
показати весь коментар
01.11.2020 15:32 Відповісти
100%
показати весь коментар
01.11.2020 15:04 Відповісти
Варфоломей, держи бодрей!
Сидів би мовчки на Фанарі і не гавкав би, поки самого Султан Ердоган-Хан не об'єднав на дні Босфору з крабами.
Наших ієрархів, своїх найулюбленіших чад, Господь чує, як нікого:
і Філарет, і Єпіфаній - кожен свого часу здійснював духовне подвижництво - в чині рядового ченця старанною молитвою і суворим постом вгамовував свою плоть: Філарет - 14 днів, а Єпіфаній аж 16 днів. Але обом втер носа, явивши справжню спритність і завзяття, оберпоп Гундяй, чудесним чином уклавши своє чернече служіння в 4(!) дні.
Знай наших!
показати весь коментар
01.11.2020 15:06 Відповісти
Ото тебе, рашашвайнера лахтинського, ковбасить по всьому мясокомбінату.

Ієрархи колишньої УПЦ МП в Україні не є місцевими правлячими єпископами, сподіваємося, вони незабаром об'єднаються із РПЦ, - Варфоломій - Цензор.НЕТ 9142
показати весь коментар
01.11.2020 15:27 Відповісти
Дурний бамбула.
показати весь коментар
01.11.2020 15:33 Відповісти
розумний бамбула, ану скажи, чим відрізняється ДНК від РНК ?
показати весь коментар
01.11.2020 15:53 Відповісти
Нукай своїй улюбленій бабці - їй діватись нікуди - вимушена ********* навіть пришелепкуватого онучка.
До того, тобі ще й більма повилазили, раз не розрізняєш літери «Д» і «Р».
показати весь коментар
01.11.2020 16:02 Відповісти
Російські окупанти принесли на окуповані території і окупаційну церкву... Нам не треба нічого від російських свиней. Так що російське бидло, ідіть в стойло. Україні - українську церкву, без російських окупантів!
показати весь коментар
01.11.2020 15:24 Відповісти
Давно религиозного срача небыло!
Близятся праздники - началась битва за бабло прихожан.
показати весь коментар
01.11.2020 15:34 Відповісти
РПЦ приготовится на выход!
Без вещей, если шо...
показати весь коментар
01.11.2020 17:27 Відповісти
Не при Клоуне с Бакановым, которые заблокировали процес переименования МП в РПЦвУ...
показати весь коментар
01.11.2020 21:37 Відповісти
Крепкого здоровья и долгих лет жизни Вселенскому Патриарху!
показати весь коментар
01.11.2020 21:33 Відповісти
 
 