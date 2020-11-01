Ієрархи колишньої УПЦ МП в Україні не є місцевими правлячими єпископами, сподіваємося, вони незабаром об'єднаються із РПЦ, - Варфоломій
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив, що ПЦУ - єдина канонічна православна церква в Україні.
Про це патріарх Варфоломій повідомив в листі до редакторів видання Сerkvarium, інформує Цензор.НЕТ.
Патріарх нагадав, що Об'єднавчий Собор українських церков у грудні 2019 року обрав митрополита Епіфанія канонічним митрополитом Київським і всієї України та прийняв Статут Церкви України.
"Відтоді нова автокефальна церква України є єдиною канонічною Православною Церквою на території Української Держави, та Блаженніший Митрополит Київський та всієї України має бути визнаний її канонічним Предстоятелем", – підкреслив Варфоломій.
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За його словами,, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами.
"Утім, в дусі пастирської чуйності, ми тимчасово терпимо існування українських ієрархів під Росією не як місцевих правлячих єпископів, а лише як титулярних або тих, що перебувають (мають резиденцію) в Україні, ієрархів, згідно з каноном 8 І Нікейського собору, сподіваючись, що, волею Божою, вони незабаром об’єднаються з помісною Церквою", – повідомив патріарх.
Виходячи з цього, митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.
Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.
З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.
Будь ласка, зачекайте...
дякуємо Ваша Всесвятість за "душевне" звернення до мишибратьєв !
уявляю що зараз робиться в кремлі та у загорську ....
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2. Ім'я Порошенка НАЗАВЖДИ вписане в Томос, яким ПОВЕРНЕНО незалежність Українській Православній Церкві.
Аж копытами подгорелыми воняет.
или ты это не читал? а если бы твоих разорвал так? смирился бы? а если бы приказал зарезать как свиней, про что снова читаем в этих высерах - зарезал бы?
Примітно ось що. Вони є титулярними архієреями Київської митрополії Константинопольського патріархату./ (с) архімандрит Кирил Говорун.
https://cerkvarium.org/dokumenty/tserkovni/vselenskij-patriarkh-tserkvariumu-ukrajinski-ierarkhi-pid-rosieyu-ne-e-mistsevi-pravlyachi-episkopi?fbclid=IwAR3p7SGMVeUYdjB3KKbIF3aGJyX2FoKgY0Blcas5QKvUru36aDVHx-XkyOU
Тепер очікують, коли до українців приєднається ордло та інші підкацапники, щоб при обєднанні московського попа на чолі ПЦУ поставити.
турецкими чемоданами вату обеспечите?
билеты в Москву, конечно, за нами,
но, только в скотовозах !
Але упоротим кацапського сатанату ці заяви до лампочки, у більшості із них абсолютно відсутнє критичне мислення (а, можливо, і мозок взагалі).
Раціональне зерно тут є, але релігія - це не про раціональність взагалі.
- в Україні вже
- в Чорногорії є спроби і є розуміння Константинополя, але опір Сербської церкви та російської
- Молдова рано пізно об'єднається з Румунією, де це питання вже вирішено існуванням Румунської автокефалії.
Геть усіх московських попів - сепаратистів ! Окупаційної кацапської церкви
московського патриархата (УПЦ - МП) філіала ворожої Україні РПЦ.
...Українець у російськіх штанях на фоні російського напису "привет" держить за "хвіст" "російського попа" з обличчам іудея...Піпець...
Гидує тебе мабуть.
Тобто в ціні кожного патрона, куля з якого летить в бік наших захисників, є хоть наймізерніша, але все ж є частка грошей тої бабушки, що ходила в московську церкву України.
Те саме стосується і російських товарів, що, на жаль, ще широко представлені в Україні.
Сидів би мовчки на Фанарі і не гавкав би, поки самого Султан Ердоган-Хан не об'єднав на дні Босфору з крабами.
Наших ієрархів, своїх найулюбленіших чад, Господь чує, як нікого:
і Філарет, і Єпіфаній - кожен свого часу здійснював духовне подвижництво - в чині рядового ченця старанною молитвою і суворим постом вгамовував свою плоть: Філарет - 14 днів, а Єпіфаній аж 16 днів. Але обом втер носа, явивши справжню спритність і завзяття, оберпоп Гундяй, чудесним чином уклавши своє чернече служіння в 4(!) дні.
Знай наших!
До того, тобі ще й більма повилазили, раз не розрізняєш літери «Д» і «Р».
Близятся праздники - началась битва за бабло прихожан.
Без вещей, если шо...