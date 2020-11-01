У разі заповнення 52 тис. ліжок пацієнтами із COVID-19 медики обиратимуть, кого госпіталізувати, а кого - ні, - Степанов
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52 тис. ліжок, виділені для пацієнтів з коронавірусом, дуже швидко заповнюються. У разі повного заповнення цих ліжок, медиками доведеться вибирати, яких пацієнтів прийматимуть на лікування, а яких - ні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За словами глави МОЗ, у медичної системи країни є межа.
"І ця межа дуже конкретна. Це - 52 тисячі ліжок в цілому у країні", - підкреслив міністр.
Степанов додав, що 52 тис. ліжок - це 30% від усього ліжкового фонду.
"Інші хвороби не на канікулах, і цим людям теж треба надавати допомогу, лікувати інсульти, інфаркти, інші хвороби. ... Але з такою динамікою, коли у нас насьогодні 26 тис. 593 людини. Ці 52 тисячі ліжок дуже швидко заповнюються, а потім нам доведеться застосовувати відповідні алгоритми щодо сортування і вибору пацієнтів, яких ми будемо приймати на лікування, а яких - ні. Це можливості нашої медичної системи", - пояснив глава МОЗ.
Водночас Степанов зазначив, що станом на квітень максимальна кількість потенційних ліжок для лікування хворих COVID-19 була 12 тис.
"Думаю, що в квітні ми б не витримали навантаження тисячі хворих на добу. Зараз ми витримуємо навантаження майже вже в 9 тисяч", - підсумував міністр.
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других странах врач в такой ситуации выбирает пациента, которого больше шансов спасти, то у нас врач будет выбирать, у кого можно содрать деньги. увы...
Зачем откладывать в долгий ящик и обременять эскулапов тяготами выбора. Лучше уже сейчас устроить аукционы на реализацию билетов и подарочных сертификатов, гарантирующих бронирование койко-мест в стационарах, кислородных концентраторов и прочих медицинских прибамбасов, необходимых для комфортного протекания болячки COVID-19. А на вырученные с аукционов средства позаботиться о социально незащищённых нищебродах - закупить плотные полиэтиленовые пакеты с застёжками "молния" во весь рост.
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