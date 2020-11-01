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У разі заповнення 52 тис. ліжок пацієнтами із COVID-19 медики обиратимуть, кого госпіталізувати, а кого - ні, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У разі заповнення 52 тис. ліжок пацієнтами із COVID-19 медики обиратимуть, кого госпіталізувати, а кого - ні, - Степанов

52 тис. ліжок, виділені для пацієнтів з коронавірусом, дуже швидко заповнюються. У разі повного заповнення цих ліжок, медиками доведеться вибирати, яких пацієнтів прийматимуть на лікування, а яких - ні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами глави МОЗ, у медичної системи країни є межа.

"І ця межа дуже конкретна. Це - 52 тисячі ліжок в цілому у країні", - підкреслив міністр.

Степанов додав, що 52 тис. ліжок - це 30% від усього ліжкового фонду.

"Інші хвороби не на канікулах, і цим людям теж треба надавати допомогу, лікувати інсульти, інфаркти, інші хвороби. ... Але з такою динамікою, коли у нас насьогодні 26 тис. 593 людини. Ці 52 тисячі ліжок дуже швидко заповнюються, а потім нам доведеться застосовувати відповідні алгоритми щодо сортування і вибору пацієнтів, яких ми будемо приймати на лікування, а яких - ні. Це можливості нашої медичної системи", - пояснив глава МОЗ.

Водночас Степанов зазначив, що станом на квітень максимальна кількість потенційних ліжок для лікування хворих COVID-19 була 12 тис.

"Думаю, що в квітні ми б не витримали навантаження тисячі хворих на добу. Зараз ми витримуємо навантаження майже вже в 9 тисяч", - підсумував міністр.

Також читайте: За добу в ЗСУ виявили 112 нових випадків COVID-19, зафіксований 17-й летальний випадок, - командування Медсил
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Топ коментарі
+20
А сколько дополнительных коек в асфальт заказати?
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01.11.2020 12:41
+18
побольше концертов квартала в Украине !!!!
(последние были 24 октября! 2 концерта в день по 3 тыс. зрителей) В случае заполнения 52 тыс. коек пациентами с COVID-19 медики будут выбирать, кого госпитализировать, а кого - нет, - Степанов - Цензор.НЕТ 4572

Оля полякова со своим опен-эйр в Харькове отдыхает
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01.11.2020 12:39
+15
да? а тех кто спокойно отдал ковидные деньги на дороги... будем прикапывать вдоль тех же дорог... и выбирать - кого вверх головой (но по шею) а кого вверх ногами (по самые бубенцы)
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01.11.2020 12:42
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пенси минулої неділі на вибори як на свято перлись... Знову в Новограді-Волинському обрали чмошників Литвина
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01.11.2020 16:47 Відповісти
Как только язык поворачивается такое говорить ? Хотя ,фактически этот "отбор" давно действует. Цинизм и бессилие ! Понятно,что для старых и малоимущих мест нет .....Вот и помощь пенсионному фонду.
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01.11.2020 13:05 Відповісти
Приехали *****... А торгаши и парикмахеры ходють на митинги за спасение экономики. И сдают в аренду концентраторы кислорода...
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01.11.2020 13:06 Відповісти
Вся цензорская тусовка бурно обсуждает количество коек (модная тема), бездумно принимая Стёпин пи321ж за чистую монету. ****, та оглянитесь вокруг. У кого-то есть сосед, который знает чувака, которому знакомый говорил, что его сестра в автобусе слышала, как у одной женщины знакомого брат чихнул и тест показал коронавирус? Болеют? Слабые умирают? ****, та всегда так было.
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01.11.2020 13:07 Відповісти
Добавилась статистика, в которую лепят всех, кого ни попадя. И добавились бараны, котрые слушают, разинув рот. Наверное, в средевековье, про чуму или оспу анекдоты не сочиняли.
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01.11.2020 13:13 Відповісти
А ты ж, наверное, уже видел, как трубку вырывают. Или у тебя вырывали? В случае заполнения 52 тыс. коек пациентами с COVID-19 медики будут выбирать, кого госпитализировать, а кого - нет, - Степанов - Цензор.НЕТ 8164
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01.11.2020 13:17 Відповісти
Правильно. А какие ещё аргументы у обоссавшегося дуралея?
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01.11.2020 13:20 Відповісти
Ну, вот такие овцы и нагнетают давление. Недаром вас заграницей только санитарками берут.
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01.11.2020 13:32 Відповісти
Европа уже давно дала послабление в этом вопросе.

У разі заповнення 52 тис. ліжок пацієнтами із COVID-19 медики обиратимуть, кого госпіталізувати, а кого - ні, - Степанов - Цензор.НЕТ 3091
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01.11.2020 13:39 Відповісти
😆
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01.11.2020 13:46 Відповісти
Искусственный ажиотаж вокруг ИВЛ, а тепепь и просто кроватей.
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01.11.2020 13:37 Відповісти
Если в ц
других странах врач в такой ситуации выбирает пациента, которого больше шансов спасти, то у нас врач будет выбирать, у кого можно содрать деньги. увы... В случае заполнения 52 тыс. коек пациентами с COVID-19 медики будут выбирать, кого госпитализировать, а кого - нет, - Степанов - Цензор.НЕТ 2014
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01.11.2020 13:13 Відповісти
Медики будуть вибирать хто більше заплатить.
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01.11.2020 13:15 Відповісти
А сейчас типа не выбирают кого госпитализировать? 52 тыс. коек при выявлении 7,5 тыс. больных в день, как сейчас, это 7 дней. Учитывая что лежать минимум 3 недели то кровати уже давно давным должны быть заполнены!
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01.11.2020 13:18 Відповісти
Выбирать будут по финансовым возможностям)
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01.11.2020 13:22 Відповісти
Даёшь инновации Пеписьки-Малюськи в медицину!
Зачем откладывать в долгий ящик и обременять эскулапов тяготами выбора. Лучше уже сейчас устроить аукционы на реализацию билетов и подарочных сертификатов, гарантирующих бронирование койко-мест в стационарах, кислородных концентраторов и прочих медицинских прибамбасов, необходимых для комфортного протекания болячки COVID-19. А на вырученные с аукционов средства позаботиться о социально незащищённых нищебродах - закупить плотные полиэтиленовые пакеты с застёжками "молния" во весь рост.
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01.11.2020 13:48 Відповісти
ти тихенько з жартами, ті зелені уроди читають Цензор і найгірше втілюють в життя....
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01.11.2020 16:50 Відповісти
"Я поспішаю посміятися над усім, інакше мені довелося б заплакати"© (Бомарше)
"У кожному жарті є лише доля жарту, все решта - правда!"© (афоризм)
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01.11.2020 17:52 Відповісти
Вот это бабла бы наварили
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01.11.2020 18:57 Відповісти
Уже выбирают
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01.11.2020 13:48 Відповісти
У разі заповнення 52 тис. ліжок пацієнтами із COVID-19 медики обиратимуть, кого госпіталізувати, а кого - ні, - Степанов - Цензор.НЕТ 856
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01.11.2020 13:51 Відповісти
О! дуже цікаве питання!
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01.11.2020 15:10 Відповісти
Квартал-95
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01.11.2020 16:51 Відповісти
Мабуть тільки до гілляки...
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01.11.2020 17:02 Відповісти
Стєпанов, дибіл, ти тупе бидло просто не в темі, це вже давним давно має застосування...
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01.11.2020 14:04 Відповісти
Та шо там "вьібирать". Хто більше платить того лікують. Логіка проста.
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01.11.2020 15:08 Відповісти
Это и называется "специальные алгоритмы сортировки"
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01.11.2020 15:25 Відповісти
Укр.державна медицина - давно приватний бізнес, а лікарі - тіньові приватні підприемці!
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01.11.2020 15:13 Відповісти
Так на свежий асфальт выкладывайте больных, ну.
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01.11.2020 14:28 Відповісти
Зате у нас хороші дороги і хороші прибутки в Коломойського, РФ і тата першої ;леді;.
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01.11.2020 14:38 Відповісти
Вже давно час вирішити, кому бути иіністром будьздоров'я, а кому нєхвіг...
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01.11.2020 14:52 Відповісти
Виродок, негайно відправляй освіту на карантин, поки не пізно.
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01.11.2020 15:11 Відповісти
а там не поспішають... Ще замала їм цифра в 7000-8000 хворих...
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01.11.2020 16:53 Відповісти
надо заранее бронировать места....
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01.11.2020 15:35 Відповісти
в определенном секторе, по выбору.
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01.11.2020 15:42 Відповісти
А для "улучшения "ситуации -наши дети завтра идут в школы!!!
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01.11.2020 15:44 Відповісти
наші вдома, а Ваші це де? Яке місто?
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01.11.2020 16:53 Відповісти
Нiкополь.Днепропетровская обл.
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01.11.2020 17:16 Відповісти
в чем сложность организовать дополнительные места? нет врачей, денег, помещений, мебели, аппаратуры?
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01.11.2020 17:16 Відповісти
Полная чушь!!Они хотят прикрыть нами свой полный непрофессионализм.Как я могу отказать в госпитализации,если больной или родственники больного, в случае его недееспособности,настаивают на госпитализации?Я отказал и завтра заявление на меня уже в прокуратуре, и наше НЕУВАЖАЕМОЕ начальство скажет:ну извините,вы сами виноваты,вы не разобрались в тяжести,в ситуации и пр. и отвечать будете перед законом именно ВЫ.ИМЕННОЙ документ с печатью прокуратуры и минздрава каждому врачу,что ты имеешь право решать кому жить,а кому умирать дома.Слабо?В подобном случае,господин Степанов,идите куда подальше вы и ваш гарант!!
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01.11.2020 18:45 Відповісти
Коррупция на жизни и смерти.
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01.11.2020 20:00 Відповісти
І скільки коштуватиме «правильне» рішення лікарів? Замість того, щоб закупити ліжка і необхідне одладнання, банда Зе розпилює виділені на лікування пандемії кошти. Правильно - чим більше помре, тим більше нам грошей залишиться.
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01.11.2020 20:01 Відповісти
"медики будут выбирать, кого госпитализировать"

Будут спичку тянуть
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01.11.2020 21:28 Відповісти
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