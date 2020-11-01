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Новини Політика України
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євроінтеграція (428) Євросоюз (7058) Кулеба Дмитро (3179)

Угоду про спільний авіапростір із ЄС буде підписано в 2021 році, якщо не станеться ніяких форс-мажорів, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Угоду про спільний авіапростір із ЄС буде підписано в 2021 році, якщо не станеться ніяких форс-мажорів, - Кулеба

Останній саміт Україна-ЄС "був суперпозитивним", досягнуто "кілька важливих стратегічних домовленостей для розвитку європейської інтеграції, наших взаємин з ЄС".

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо спільного авіаційного простору, то якщо не станеться ніяких форс-мажорів, то наступного року ми його підпишемо. Щодо угоди про асоціацію, то угода буде рухатися лише вперед. Звісно, якщо Конституційний суд раптом не визнає її антиконституційною. Я жартую", - запевнив міністр.

Також він підкреслив, що МЗС займається лібералізацією візового режиму з Великою Британією, хоча питання безвізу, як з ЄС, не на порядку денному: "Я завжди говорю людям правду, і тому не хочу плодити ніякі зайві очікування. Повний безвіз із Британією, такий, який ми маємо зараз з ЄС, він не на порядку денному. Британська сторона, на жаль, вкрай скептично ставиться до цього. А от лібералізацією візового режиму, спрощенням, оптимізацією візових процедур МЗС безпосередньо займається. Думаю, у нас буде нормальний результат".

Також читайте: Питання перегляду безвізу ЄС з Україною на порядку денному не стоїть, - віцепрем'єр Стефанишина

Нагадаємо, переговори щодо укладення угоди між Україною та ЄС про єдиний авіаційний простір почалися ще в 2007 році. Мета укладання угоди - поступова лібералізація ринків, використання загальних правил на основі правил ЄС в галузі цивільної авіації, сприяння промисловій і операційній співпраці.
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Топ коментарі
+6
Та я навіть ім'я цього форс-мажору знаю - Вова, хлопчик 42-х рочків.
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01.11.2020 12:53
+5
ТруЗельдино из Кривого Рога.
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01.11.2020 13:05
+3
Він?
Соглашение об общем авиапространстве с ЕС будет подписано в 2021 году, если не произойдет никаких форс-мажоров, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9734
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01.11.2020 13:03
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Та я навіть ім'я цього форс-мажору знаю - Вова, хлопчик 42-х рочків.
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01.11.2020 12:53 Відповісти
Він?
Соглашение об общем авиапространстве с ЕС будет подписано в 2021 году, если не произойдет никаких форс-мажоров, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9734
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01.11.2020 13:03 Відповісти
ТруЗельдино из Кривого Рога.
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01.11.2020 13:05 Відповісти
Він. Найнікчемніший.
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01.11.2020 13:20 Відповісти
Выражайтесь, пж-лста, точнее..Форс-мажоры от зешоблы называются "зашкварами".
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01.11.2020 12:54 Відповісти
форс мажоры-это когда зеленые возомнили себя мажорами и форсят (чюдят)
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01.11.2020 13:17 Відповісти
Зелень знов щось вчудить як тільки отримає ЦУ від *****.
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01.11.2020 12:59 Відповісти
не,не знаем...от кого?
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01.11.2020 13:16 Відповісти
от ***** шоле? Угоду про спільний авіапростір із ЄС буде підписано в 2021 році, якщо не станеться ніяких форс-мажорів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5648а чо тогда он верещал "кто угодно,только не порошенко"?маскировался шоле?
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01.11.2020 13:36 Відповісти
чо.яндекс подчистили?а в гугле ты ,конечно,забанен Угоду про спільний авіапростір із ЄС буде підписано в 2021 році, якщо не станеться ніяких форс-мажорів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4808

https://www.youtube.com/watch?v=yFy526-n5To&feature=youtu.be
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01.11.2020 13:49 Відповісти
Ой, скоріше всього форс мажор відбудеться.
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01.11.2020 13:02 Відповісти
А от відсутність форс-мажорів ця ******* гарантувати ніяк не може! ЗАШКВАР? БУДЬ ЛАСКА!
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01.11.2020 13:08 Відповісти
По соглашению об ассоциации, то соглашение будет двигаться только вперед.Источник: https://censor.net/ru/n3228396

имеется ввиду будет отодвигаться вперед по времени? Соглашение об общем авиапространстве с ЕС будет подписано в 2021 году, если не произойдет никаких форс-мажоров, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5420
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01.11.2020 13:15 Відповісти
Форс мажор почався весною 2019 року і не закінчуєтся .
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01.11.2020 13:29 Відповісти
Последний саммит Украина-ЕС "был суперположительным", достигнуто "несколько важных стратегических договоренностей для развития европейской интеграции, наших взаимоотношений с ЕС".но форс- мажор ,который создал КС, отменил все важные стратегические договоренности с западными партнерами
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01.11.2020 13:41 Відповісти
Ну, а, щоб не було форс-мажорів, то ватний КСУ відправити, поки що, у відставку і порушити кримінальні справи за дяльність проти конституційного ладу України, та на користь сусідньої держави.
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01.11.2020 14:11 Відповісти
Министр иностранных дел с чувством юмора это прекрасно! Угоду про спільний авіапростір із ЄС буде підписано в 2021 році, якщо не станеться ніяких форс-мажорів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4107
Но нужно сначала из авиаотрасли выгнать беню Угоду про спільний авіапростір із ЄС буде підписано в 2021 році, якщо не станеться ніяких форс-мажорів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 390
Иначе никакого общего авиапространства нам в Украине не видать Угоду про спільний авіапростір із ЄС буде підписано в 2021 році, якщо не станеться ніяких форс-мажорів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7794
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01.11.2020 14:14 Відповісти
если не произойдет никаких форс-мажоров
-- произойдёт форс-минор...
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01.11.2020 14:37 Відповісти
 
 