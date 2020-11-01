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Київ (13851) мінування (1159) Нацполіція (13940)

Затримано чоловіка, який повідомив про "замінування" моста Патона, вчинок пояснити не зміг, бо був п'яний, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

Затримано чоловіка, який повідомив про

Правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про "замінування" декількох об'єктів у Києві, зокрема, і моста Патона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

"Сьогодні вранці до столичної поліції надійшло три повідомлення про замінування різних об’єктів на території Печерського району, зокрема і мосту Патона. За вказаними адресами негайно виїжджали працівники профільних служб поліції Києва. У результаті перевірок вибухотехніки жодних небезпечних предметів не знайшли.

За годину оперативники поліції встановили особу чоловіка, який надав неправдиву інформацію. Це – уродженець Чернігівщини, 1993 року народження. Поліцейські затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Свій вчинок правопорушник пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиві повідомлення про загрозу небезпеці громадян) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до шести років позбавлення вол"і.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві обмежили рух  мостом Патона, надійшло повідомлення про "замінування".
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Топ коментарі
+17
Выпил, заминировал, сел...жизнь удалась)
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01.11.2020 13:15
+16
Привяжите ему к ногами булыжник. Покрупнее. И сбрость в Днепр с середины моста Патона. Поступок не поясняйте, говорите, что были пьяные.
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01.11.2020 13:20
+9
Отримав бабло за дзвінок і нажерся. Лошара. Задержан мужчина, сообщивший о "минировании" моста Патона, поступок объяснить не смог, поскольку был пьян, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2143
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01.11.2020 13:17
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Выпил, заминировал, сел...жизнь удалась)
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01.11.2020 13:15 Відповісти
Или ещё вариант, - выпил, поссал, с выша "полетел".
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01.11.2020 13:34 Відповісти
Романтика..
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01.11.2020 13:39 Відповісти
но где бомбу наложил - забыл по пьяни 😂
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01.11.2020 14:13 Відповісти
Отримав бабло за дзвінок і нажерся. Лошара. Задержан мужчина, сообщивший о "минировании" моста Патона, поступок объяснить не смог, поскольку был пьян, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2143
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01.11.2020 13:17 Відповісти
Привяжите ему к ногами булыжник. Покрупнее. И сбрость в Днепр с середины моста Патона. Поступок не поясняйте, говорите, что были пьяные.
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01.11.2020 13:20 Відповісти
ну, знаете ли, тогда от таких "бомбистов" раков в Днепре разведется немерянно 😂
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01.11.2020 14:15 Відповісти
Вы не любите раков? Затримано чоловіка, який повідомив про "замінування" моста Патона, вчинок пояснити не зміг, бо був п'яний, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4008

Да вы их просто готовить не умеете. Затримано чоловіка, який повідомив про "замінування" моста Патона, вчинок пояснити не зміг, бо був п'яний, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2605
Чем больше в Днепре раков, крупных, откормленных, тем дешевле они в продаже. Но кормить их надо не только "бомбистами", а и разного рода приколистами. Теми, кто гнолосовал по приколу за приколистов. И тем и другими кормить. Затримано чоловіка, який повідомив про "замінування" моста Патона, вчинок пояснити не зміг, бо був п'яний, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9006
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01.11.2020 17:59 Відповісти
А я б призначив його наглядачем за тим, щоб міст ніхто не замінував. Аж до того часу, поки не зловлять якогось нового "сапера".
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01.11.2020 19:25 Відповісти
красава...а если кто то из образовавшихся пробок морду ему начистит-привлекут как за порядочного...
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01.11.2020 13:20 Відповісти
73% -1
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01.11.2020 13:23 Відповісти
Святкував перемогу усцика, до святкувався малорос.
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01.11.2020 13:24 Відповісти
Как обычно понять и простить?
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01.11.2020 13:27 Відповісти
В этой новости прекрастно все.
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01.11.2020 13:28 Відповісти
а пробка была знатная! Маладец!
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01.11.2020 13:42 Відповісти
Самоутвердився.
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01.11.2020 13:51 Відповісти
За шесть лет протрезвеет, если дадут.
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01.11.2020 14:04 Відповісти
Один ватный малолетний ссыкун осквернил памятник и лепит ватную мазу что "был пьяный", другой ватный бездельник ложно заминировал мост под тем же девизом "был пьяный". Затримано чоловіка, який повідомив про "замінування" моста Патона, вчинок пояснити не зміг, бо був п'яний, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5457
Прослеживается характерный почерк Затримано чоловіка, який повідомив про "замінування" моста Патона, вчинок пояснити не зміг, бо був п'яний, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8316
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01.11.2020 14:10 Відповісти
Ну то что я и говорил. Прокацапленные холуи мертвечины, габиновичей, ********** агентура охотится за подобными особями, подпаивает их или ширнуться дают за подобные звонки. Сам бы этот алкаш до этого не додумался. У него даже телефона нет, пропил бы Затримано чоловіка, який повідомив про "замінування" моста Патона, вчинок пояснити не зміг, бо був п'яний, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8914
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01.11.2020 14:14 Відповісти
сабаков о себе напоминает, бабло же 2 млрд просил.
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01.11.2020 14:23 Відповісти
поступок объяснить не смог, поскольку был пьян
-- а был бы на Патона трамвай -- хрен бы он его заминировал -- и билетик бы купил за проезд меж берегами...*)
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01.11.2020 14:43 Відповісти
 
 