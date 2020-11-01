З фейсбуку видалили сторінку адвоката Маселка, який критикував хід судової реформи
Новини Цензор.НЕТ Події
Цієї ночі адвокату Роману Маселку, який часто виступає з аналітикою і критикою ходу судової реформи, зламали сторінку у фейсбуці і видалили її. Зараз фахівці намагаються її відновити.
Про це пишуть колеги і знайомі адвоката, інформує Цензор.НЕТ.
Так, Маселко повідомив журналістці Євгенії Моторевській, що "дивні активності" почалися ще вчора.
"Нібито ввечері був якийсь несанкціонований захід, хоча в нього стоїть двофакторна аутентифікація. Роман був героєм нашого останнього фільму "Нарадча кімната", це кіно про видатних діячів Окружного адмінсуду Києва. В ньому ми показали серед іншого, як судді уважно слідкують за ФБ Маселка. І як їх дратує все, що він там пише. Багато хто з глядачів у ці дні закликав активніше "лайкати" Рому і підписуватися на його сторінку.
Наразі треба допомога спеціалістів, що з цим робити і як врятувати сторінку Романа. Для нього це важливий інструмент в роботі. Ну, і з хорошого в цій неприємній історіі, люди, яких ми вважаємо могутніми і непереможними, насправді дрібні капосники", - впевнена Моторевська.
Таку ж причину називають інші автори постів. Наприклад, автомайданівець Віталій Устименко.
Зазначений фільм-розслідування вийшов у четвер, зазначають в редікції Слідство.Інфо. У ньому є записи, як судді Окружного адмінсуду Києва в робочий час обговорюють роботу юриста Романа Маселка: "То лайків мало у нього на сторінці, то обговорюють, відписуватися від нього чи ні. Одним словом, діяльність Маселка дуже дратувала суддів".
Після перегляду фільму, повідомляють в редакції, багато глядачів закликали активніше "лайкати" Романа і підписуватися на його сторінку.
Також в редакції нагадують, що раніше видаляли фейсбук-сторінку учасниці Громадської ради доброчесності Галини Чижик, "але вона швидко відновила до неї доступ".
Будь ласка, зачекайте...
Суддівська вовча мафія охороняється особисто Зеленським, який готовий розігнати КС, але вперто не хоче розібратись із вовчим ОАСК.
Фейсбуку не потрібно зламувати чиюсь сторінку, щоб видалити її.
солома
Георгій Тука ФБ:
И, кто ж тебя, дурака самовлюбленного, за язык тянет?!! Все было так красиво: возмущенная общественность, негодующий Президент, послушное депутатское стадо... Взял, и всю интригу уничтожил!