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З фейсбуку видалили сторінку адвоката Маселка, який критикував хід судової реформи

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З фейсбуку видалили сторінку адвоката Маселка, який критикував хід судової реформи

Цієї ночі адвокату Роману Маселку, який часто виступає з аналітикою і критикою ходу судової реформи, зламали сторінку у фейсбуці і видалили її. Зараз фахівці намагаються її відновити.

Про це пишуть колеги і знайомі адвоката, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Маселко повідомив журналістці Євгенії Моторевській, що "дивні активності" почалися ще вчора.

"Нібито ввечері був якийсь несанкціонований захід, хоча в нього стоїть двофакторна аутентифікація. Роман був героєм нашого останнього фільму "Нарадча кімната", це кіно про видатних діячів Окружного адмінсуду Києва. В ньому ми показали серед іншого, як судді уважно слідкують за ФБ Маселка. І як їх дратує все, що він там пише. Багато хто з глядачів у ці дні закликав активніше "лайкати" Рому і підписуватися на його сторінку.

 Наразі треба допомога спеціалістів, що з цим робити і як врятувати сторінку Романа. Для нього це важливий інструмент в роботі. Ну, і з хорошого в цій неприємній історіі, люди, яких ми вважаємо могутніми і непереможними, насправді дрібні капосники", - впевнена Моторевська.

З фейсбуку видалили сторінку адвоката Маселка, який критикував хід судової реформи 01

Таку ж причину називають інші автори постів. Наприклад, автомайданівець Віталій Устименко.

Читайте: Портнов ігнорує засідання суду у справі про погрози прокурору Божку: це у нього така геніальна стратегія - морозитися, - адвокат Маселко

З фейсбуку видалили сторінку адвоката Маселка, який критикував хід судової реформи 02

Зазначений фільм-розслідування вийшов у четвер, зазначають в редікції Слідство.Інфо. У ньому є записи, як судді Окружного адмінсуду Києва в робочий час обговорюють роботу юриста Романа Маселка: "То лайків мало у нього на сторінці, то обговорюють, відписуватися від нього чи ні. Одним словом, діяльність Маселка дуже дратувала суддів".

З фейсбуку видалили сторінку адвоката Маселка, який критикував хід судової реформи 03

Після перегляду фільму, повідомляють в редакції, багато глядачів закликали активніше "лайкати" Романа і підписуватися на його сторінку.

Також читайте: ВСП назвав заяву Верховного Суду за "плівками Вовка" незаконною. Як далеко там готові зайти заради збереження в системі "вовчих" цінностей? - адвокат Маселко

Також в редакції нагадують, що раніше видаляли фейсбук-сторінку учасниці Громадської ради доброчесності Галини Чижик, "але вона швидко відновила до неї доступ".

З фейсбуку видалили сторінку адвоката Маселка, який критикував хід судової реформи 04
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Топ коментарі
+12


солома

Георгій Тука ФБ:
И, кто ж тебя, дурака самовлюбленного, за язык тянет?!! Все было так красиво: возмущенная общественность, негодующий Президент, послушное депутатское стадо... Взял, и всю интригу уничтожил!

Из Facebook удалили страницу адвоката Маселко, который критиковал ход судебной реформы - Цензор.НЕТ 6770
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01.11.2020 13:38
+4
Фейспук лайно. Годиться тільки для реєстрації на форумах.
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01.11.2020 13:43
+4
А представте что было бы если бы правовая система работала как в США.Он пересажал бы всех.... Напомню - манафорт сел за неуплату налогов... про уголовные правонарушения вообще молчу. Лозинский это наш вырок судебной системе
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01.11.2020 15:12
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01.11.2020 13:32 Відповісти
Клинить на "зє"? Попийте води , відкрийте вікно , врешті решт , подихайте свіжим повітрям .
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01.11.2020 13:38 Відповісти
Зараз іде "судова реформа" Зеленського, яку критикують різні структури в Європі.
Суддівська вовча мафія охороняється особисто Зеленським, який готовий розігнати КС, але вперто не хоче розібратись із вовчим ОАСК.
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01.11.2020 13:43 Відповісти
Попийте води і прочитайте статтю, яку активно коментуєте.
Фейсбуку не потрібно зламувати чиюсь сторінку, щоб видалити її.
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01.11.2020 13:44 Відповісти
таки **** Сукербан недоучка ублюдок в ермолке кто с ним встречался говорят что большего ...оца и кретина даже по канонам еврейского юмора трудно и найти... З фейсбуку видалили сторінку адвоката Маселка, який критикував хід судової реформи - Цензор.НЕТ 2377
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01.11.2020 15:03 Відповісти
Не користуюсь "фєйсбуком" і вам не раджу , тим , хто порядний .
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01.11.2020 13:35 Відповісти
А краще взагалі не лізти в ці "соцсєті". Не розумію я більшість людей, які там практично живуть. От і з Цензором потрібно зав'язувати. Затягує. Из Facebook удалили страницу адвоката Маселко, который критиковал ход судебной реформы - Цензор.НЕТ 1583
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01.11.2020 14:03 Відповісти


солома

Георгій Тука ФБ:
И, кто ж тебя, дурака самовлюбленного, за язык тянет?!! Все было так красиво: возмущенная общественность, негодующий Президент, послушное депутатское стадо... Взял, и всю интригу уничтожил!

Из Facebook удалили страницу адвоката Маселко, который критиковал ход судебной реформы - Цензор.НЕТ 6770
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01.11.2020 13:38 Відповісти
Фейсбук самая продажная соцсеть в Инете . Надо быть круглым дураком чтоб ею пользоваться )
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01.11.2020 13:41 Відповісти
Якою ви користуєтесь ?
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01.11.2020 19:52 Відповісти
никакой )
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01.11.2020 20:16 Відповісти
Хіба Твітер кращий?
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02.11.2020 08:47 Відповісти
другой соцсети чтоб попасть на комментарии , нет ) К тому же в ФБ нужно полностью себя раскрывать .И свои связи . В твиттере этого нет , он тебя не блокирует , не обманывает и не предаёт . Но я в любом случае никому не доверяю .
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02.11.2020 10:10 Відповісти
Фейспук лайно. Годиться тільки для реєстрації на форумах.
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01.11.2020 13:43 Відповісти
Скорее всего никто не взламывал. Это же тоталитарный Фейсбук. Каждый день удаляют миллионы аккаунтов.
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01.11.2020 13:45 Відповісти
Зате памперсує БЛМ і Антіфу.
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02.11.2020 08:49 Відповісти
Не удивлюсь если через надцать лет окажется что Фейсбук проект не ЦРУ, а ГРУ) казалось бы абсолютная фантастика. Но и избрание девелопера русской мафии президентом США еще лет пять назад казалось бредом, тем не менее Трамп 4 года откерував.
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01.11.2020 13:48 Відповісти
Ага, тому мордобук проти Трампа.
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02.11.2020 08:50 Відповісти
А це означає що наша влада співпрацює з мосоковітами
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01.11.2020 13:56 Відповісти
Вітаю Романа Маселка! Це людина!
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01.11.2020 14:10 Відповісти
А представте что было бы если бы правовая система работала как в США.Он пересажал бы всех.... Напомню - манафорт сел за неуплату налогов... про уголовные правонарушения вообще молчу. Лозинский это наш вырок судебной системе
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01.11.2020 15:12 Відповісти
Чушь полнейшая! На удаление страницы на "фейсбуке" требуется 30 дней. Максимум что то это можно поудалять посты!
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01.11.2020 18:10 Відповісти
А ! Професійний антикорупцьйонер. "Хтозамовєл".Щось у цього Маселка завзяття поменшало. І кормушка пустувата.При Порошенку гарно грім з блискавкою кидав...
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01.11.2020 20:06 Відповісти
 
 