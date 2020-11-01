Ізраїль розпочинає випробування вакцини від COVID-19 на людях, в разі успіху вона буде доступна до кінця літа 2021 року
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Ізраїль з 1 листопада почав випробування на людях своєї вакцини-кандидата проти COVID-19. У разі успіху вакцина може бути доступна для широкого кола людей до кінця наступного літа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Спочатку в дослідженні візьмуть участь 80 добровольців, а в грудні їхня кількість буде збільшена до 960 осіб. Якщо ці випробування будуть успішними, третій етап за участю 30 тис. добровольців запланований на квітень/травень.
"Ми на останньому етапі", - сказав Шмуель Шапіра, генеральний директор Ізраїльського інституту біологічних досліджень.
Шмуель Іцхакі, глава відділу біології інституту, сказав, що, якщо все піде добре, населення в цілому зможе отримати вакцину до кінця наступного літа.
Будь ласка, зачекайте...
хитрови-аноюізбраною (ким-то) нацією важко допустити, що ви щось на собі будете випробовувати. Тут Вам кожен так скаже. Я тут ні при чому. Нічого "лічного". Це просто факт.
Некоторым помогло, большинству- нет. Поэтому под}{уйловники выпустили якобы от имени ВОЗ методичку, в которой говорится о том, что моча и кокс не помогают (это не фейк).
Зеле п. 3 тоже не мешает прочитать.
Вызывается врач, даёт направление на тест и в поликлинику -- в общую очередь.
Тесты, от 3х до 5 дней.
Если нет гриппозных и лёгочных смптомов, выписывают антибиотики профилактически.
Но тамошняя публика, уже собственную систему лечения наработала -- обмениваются советами и впечатлениями.
Общая картина -- жопная.
Моя, вроде выскочила -- у неё только потеря вкуса была, общее недомогание и небольшая температура... -- тест положительный. Доча -- 9 лет -- здорова.
Всех контактёров обзвонила, предупредила -- щас в глухом подполье -- еду заказывает с доставкой надом...
Ми. євреї в Ізраїлі, навіть у найскладніші часи ніколи нікого не звинувачуємо в своїх проблемах, крім самих себе.