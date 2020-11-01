Ексрегіонал Лук'янов, який виступав за референдум "ДНР", пройшов до міськради Бахмута, - дані ЦВК
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Колишній член Партії регіонів, депутат трьох скликань Верховної Ради Владислав Лук'янов пройшов до міськради Бахмута на Донеччині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані ЦВК.
Лук'янов отримав 287 голосів, що є 46,81% від квоти.
Ексрегіонал балотувався від партії ОПЗЖ.
Нагадаємо, 13 квітня 2014 року Лук'янов брав участь у захопленні міськвиконкому в Харцизьку. Також Лук'янов підтримував "референдум" щодо відділення Донбасу від України.
У 2019 Лук'янов балотувався до громадської ради при Київській міськадміністрації.
Топ коментарі
+50 oleg1966
показати весь коментар01.11.2020 14:40
+43 Гыг с Вами
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+40 rock-n-roll
показати весь коментар01.11.2020 15:14
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Мрази и скоты, которые должны были сидеть - избираются и избраны в депутаты.
Страна абсурда и конченые людишки.
И всем все по х*
Вибори там тільки через років 10-15 після відключення всіх рашистських гівно-каналів!
Відтоді як обрали клоуна президентом, країна швидкими темпами перетворюється на шапіто.
Цю ригівську тварину треба четвертвувати на центрльній площі за те що привела війну в Україну, а ій ще владу довіряють
"13 апреля 2014 года Лукьянов вместе с толпой казаков, гопников и российских "туристов" участвовал в захвате горисполкома в Харцызске. Тогда после захода в Славянск группировки Гиркина подобные захваты прошли по всей области, и Харцызск не стал исключением. В тот день с захваченного здания были сорваны украинские флаги, а вместо них была вывешена символика "ДНР", - писал о Лукьянове журналист Денис Казанский.
https://antikor.com.ua/articles/417669-v_gorsovet_bahmuta_proshel_eks-regional-separatist_lukjjanov
Статус: Триває збір підписів
Залишилося 36 днів https://petition.president.gov.ua/petition/105082
"Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться!
Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім'ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж"