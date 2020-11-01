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Ексрегіонал Лук'янов, який виступав за референдум "ДНР", пройшов до міськради Бахмута, - дані ЦВК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ексрегіонал Лук'янов, який виступав за референдум

Колишній член Партії регіонів, депутат трьох скликань Верховної Ради Владислав Лук'янов пройшов до міськради Бахмута на Донеччині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані ЦВК.

Лук'янов отримав 287 голосів, що є 46,81% від квоти.

Ексрегіонал балотувався від партії ОПЗЖ.

Нагадаємо, 13 квітня 2014 року Лук'янов брав участь у захопленні міськвиконкому в Харцизьку. Також Лук'янов підтримував "референдум" щодо відділення Донбасу від України.

У 2019 Лук'янов балотувався до громадської ради при Київській міськадміністрації.

Читайте: Ексрегіонал Лук'янов, який виступав за референдум "ДНР", балотується до громадської ради при КМДА, - Казанський. ФОТО

Ексрегіонал Лукянов, який виступав за референдум ДНР, пройшов до міськради Бахмута, - дані ЦВК 01
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Топ коментарі
+50
Різниця між Порошенком і Зеленським в тому, що при Порошенко хреново жилося Росії, а при Зеленському - Українї.
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01.11.2020 14:40
+43
и шо мешает его посадить?
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01.11.2020 14:39
+40
Поц ты тупой! Лукьянов сидел и не отсвечивал. О нём вообще забыли, нахрен никому он не нужен. Занимались обороной от внешнего врага. А вы, малоросы, привели внутреннего врага к власти. Теперь вся гыдота вылазит из щелей, как тараканы.
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01.11.2020 15:14
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Відповіді дві - Або купив голоси,аюо йму голоси нарахували.Все.
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01.11.2020 19:08 Відповісти
На превеликий жаль, там і без підкупу і малювання результатів любітєлєй русского міра хоч греблю гати. ((( Така ж Волноваха і Маріуполь зі Слов"янськом... Ось для таких результатів бойки-медведчуки сіпають ногами за проведення там виборів.
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01.11.2020 19:23 Відповісти
Ні вазьможьна на рахавать ажь 287 галассовь!!
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01.11.2020 22:28 Відповісти
Необхідний закон о колоборантах і запроданцях. Нажаль Рад минулого скликання цього не зробила,а цямогобільшистьдурнувата ніколи не проголосує.
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01.11.2020 19:11 Відповісти
после таких новостей о нем или лозинском хочется пойти и повеситься.
Мрази и скоты, которые должны были сидеть - избираются и избраны в депутаты.
Страна абсурда и конченые людишки.

И всем все по х*
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01.11.2020 19:18 Відповісти
Навіщо вішатися ? Навіщо всю країну ображати ? Нехай вішаються зебіли смердючі і смердючі віборці жопозж . Я не політик і скажу те , що думаю давно - треба , щоб дамбасянє пожили без України , а Україна без них . Виходить , що всі притомні звідти давно виїхали , а хто не в змозі , тим треба допомогти виїхати і допомогти тут жити . Уявляєте , як живеться там Українцям ? Але це не при цій зе владі .
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02.11.2020 04:03 Відповісти
кошмар. а я думав він давно баланду хаває
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01.11.2020 19:25 Відповісти
А тепер, панове, уявіть собі за кого проголосує прокацаплене бидло з дЫр домбабве та луганди, якому промивають мізки особливо ретельно останніх 7 років, якщо выбори та проштовхування цих ракових пухлин в Україну пройде по планам сраної кремляді... Уявіть, що буде уявляти тоді собою вся Україна після воз'єднання з нами цих тамжєнашілюдє...

Вибори там тільки через років 10-15 після відключення всіх рашистських гівно-каналів!
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01.11.2020 19:26 Відповісти
На жаль, маю сумнів, що це допоможе. Діти, яким на початку війни було 6-7 років, тоді не могли збагнути що до чого. Зараз вони закінчують школу, де в підручниках герої гіві та мотороли, та й дома батьки масла у вогонь підливали. І дітки ці їдуть сюди у ВИШі вступати на пільгових умовах. Розповзається нечисть по всій країні, а "любящие братья" плескають в долоні.
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01.11.2020 19:33 Відповісти
Стидобище!!! І це Бахмут, Маріуполь ... Слів не доберу(((.
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01.11.2020 19:26 Відповісти
они такие были , есть и будут вот только наф мои годочки этим крысам под хвост - ох как права была Юля еще в 2005 - ЗА КОЛЮЧУЮ проволоку манкуртов.
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01.11.2020 19:33 Відповісти
Самаї забавьнаї,шьо ана єтава ні гаваріла!
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01.11.2020 22:29 Відповісти
А почему он вообще до сих пор жив?
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01.11.2020 19:27 Відповісти
О ! Промокашка нарисовался...... Подайте болезному на пропитание.
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01.11.2020 19:37 Відповісти
Ну і що вас дивує? Чого ви чекали від даунецької вати? Питання має стояти,про те, що суки привладні наші роблять, що до тепер не сидить цей поц і їому подібні?
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01.11.2020 19:38 Відповісти
Хитренький русккєй юдасик.
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01.11.2020 22:30 Відповісти
Он в тюрьме должен сидеть и с пожизненным запретом попадать во власть, а правосудие не работает, только на суде Линча можно вершить правосудие.
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01.11.2020 19:46 Відповісти
Думал эта тварь давно сдохла. А он живее всех живых, и даже не сидит.
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01.11.2020 19:54 Відповісти
А за що можут голосувати дебіли, запроданці і ублюдки?
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01.11.2020 19:55 Відповісти
З часом він ще і на виборах президента може попробувати балотуватися.
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01.11.2020 20:06 Відповісти
Одні обрали вбивцю Лозінського, інші - сепара Лукьянова.
Відтоді як обрали клоуна президентом, країна швидкими темпами перетворюється на шапіто.
Ексрегіонал Лук'янов, який виступав за референдум "ДНР", пройшов до міськради Бахмута, - дані ЦВК - Цензор.НЕТ 9123
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01.11.2020 20:15 Відповісти
Це закономірно, бо клоуни нічого не знают, нічого не вміють окрім як веселити людей, але зараз не до сміху.
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01.11.2020 20:25 Відповісти
Ви ох*їли? СБУ чого ти спишь ?

Цю ригівську тварину треба четвертвувати на центрльній площі за те що привела війну в Україну, а ій ще владу довіряють
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01.11.2020 20:24 Відповісти
Даужжж...."достойный депутат".....

"13 апреля 2014 года Лукьянов вместе с толпой казаков, гопников и российских "туристов" участвовал в захвате горисполкома в Харцызске. Тогда после захода в Славянск группировки Гиркина подобные захваты прошли по всей области, и Харцызск не стал исключением. В тот день с захваченного здания были сорваны украинские флаги, а вместо них была вывешена символика "ДНР", - писал о Лукьянове журналист Денис Казанский.

https://antikor.com.ua/articles/417669-v_gorsovet_bahmuta_proshel_eks-regional-separatist_lukjjanov
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01.11.2020 20:32 Відповісти
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ . №22/105082-еп "РОЗРОБИТИ (СПІЛЬНО З ПРЕДСТАВНИКАМИ ГРОМАДСЬКОСТІ) ТА КОРИСТУЮЧИСЬ ПРАВОМ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ПОДАТИ НА ГОЛОСУВАННЯ ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО КОЛАБОРАЦІОНІЗМ". У ЗАКОНІ ВИЗНАЧИТИ ТА ЗАКРІПИТИ ПОНЯТТЯ "КОЛАБОРАНТ" ТА "ПОСОБНИК ОКУПАНТІВ". ОДНОЧАСНО З ЦИМ ЗАКОНОДАВЧО ЗАКРІПИТИ І ВИЗНАЧИТИ СТАТУС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЯК ДЕРЖАВИ-ОКУПАНТА ТА АГРЕСОРА. ЗАБОРОНИТИ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ОБ'ЄДНАНЬ(ПАРТІЙ) ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ МАТЕРІАЛЬНО, ІНФОРМАЦІЙНО ТА ІНШИМ ЧИНОМ ПІДТРИМУЮТЬ ДЕРЖАВУ-ОКУПАНТА!!!

Статус: Триває збір підписів

Залишилося 36 днів https://petition.president.gov.ua/petition/105082
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01.11.2020 20:34 Відповісти
Индикатор того, что территории, где выборы выиграли рыгооппо, не нужно было освобождать в 14м.. Сколько лучших украинцев погибло за это червивое население.. Тысячу раз был прав О.Гончар.
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01.11.2020 20:42 Відповісти
А чому ж ви не нагадаєте, що писав Олесь Гончар? можливо не всі знають, чи пам'ятають-

"Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться!

Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім'ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж"
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02.11.2020 06:15 Відповісти
А шо по этому думают старонники руського мира
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01.11.2020 21:00 Відповісти
Які тільки упирі не повилазили після цих виборів. І нічогоне зробиш - "законно ізбрані". Грана східнота, наголосує, а ти потім з автоматом по всяким прутянам гасай.
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01.11.2020 21:16 Відповісти
У нас в банановой республике скоро Янукович президентские выборы выиграет.
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01.11.2020 21:51 Відповісти
Це де ? В Африці ? В росії ж банани не ростуть .
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02.11.2020 04:07 Відповісти
напомнили про этого тупорылого идиота...я уже и забыл про этого тошнотика....((
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01.11.2020 22:44 Відповісти
Бракує слів ...))
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01.11.2020 23:09 Відповісти
"Экс-регионал Лукьянов, выступавший за референдум "ДНР", прошел в горсовет Бахмута" - куда прошли Табачник, Янукович?
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02.11.2020 08:35 Відповісти
Это какой-то п...ец, кто за этот отброс голосовал, как можно было выбрать это рыгыАнальное уе...ще??????????????
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02.11.2020 09:34 Відповісти
Индикатор того, что территории, где выборы выиграли рыгооппо, не нужно было освобождать в 14м.. Сколько лучших украинцев погибло за это червивое население.. Тысячу раз был прав О.Гончар; "Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім'ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж"
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02.11.2020 17:55 Відповісти
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