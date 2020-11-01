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Кравчук (545) Росія (47279) Донбас (21733) перемир'я (780)

Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру

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Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру

Росія і ОРДЛО намагаються будь-яким способом зірвати перемир'я на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук.

"За місяці після проголошення режиму тиші порушень було, як засвідчила місія ОБСЄ, близько 2 тисяч. Це були дрібненькі, але вони були. А тут уже вбито двоє і поранено двоє. Зрозуміло, що це вже агресивно. Я зараз на відеоконференції, які ми проводим, бачу, що та сторона – Росія і ОРДЛО, я пов’язую, це одне і те саме – шукають, без перебільшення, причини, аби за щось зачепитись і на цьому зупинити процес поліпшення або просування вперед щодо миру, все робиться для цього", - заявив Кравчук.

Він нагадав, що раніше невдоволення Росії викликала постанова Верховної Ради про місцеві вибори, яка містила пункт щодо виборів у ОРДЛО."Вони місяць вимагали від нашої делегації, щоб Рада скасувала цю постанову", - сказав голова української делегації у ТКГ.

Кравчук зазначив, що Росія і ОРДЛО "запропонували так звану дорожню карту руху до миру", але будь-які кроки України до реальних поліпшень ситуації на Донбасі нівелюються.

Нагадуємо, що вночі 30 жовтня, в результаті прицільного обстрілу з боку окупаційних військ, в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинули два і поранено двох українських військовослужбовців.

Читайте: Президент гасив вогонь, - Кравчук про законопроєкт Зеленського щодо розпуску КС
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Топ коментарі
+30
Довбню старий, війна не закінчиться, бо там не стріляють.
Поки кацапи присутні на Донбасі і в Криму.
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01.11.2020 15:09
+25
Коли по Хрещатику заклацають траки російських танків, от що ми ще почуємо від цього чувака?
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01.11.2020 15:07
+25
Кравчук у ТКГ: "Ми вже відходили-відходили, відходили-відходили, а та сторона все дострілює. Мабуть, пора за Дніпро відходити".
А де ваш новопризначений "сказочник"? Чому Кравчук взагалі вякає?
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01.11.2020 15:11
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Чего спужался? Надо ху"лу в глаза посмотреть ,там стока миролюбия......
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01.11.2020 15:49 Відповісти
...в "глаза" дивитись через жЁпу. Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру - Цензор.НЕТ 8746
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01.11.2020 16:06 Відповісти
Чому Цензор дає цій гниді площадку!?
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01.11.2020 15:49 Відповісти
щоб усі мали чітке розуміння про кожну гниду.
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01.11.2020 15:54 Відповісти
Санкції проти Росії вже діють але країна, котра скористалась чомусь Азейбаджан, а не Україна! Україну здають місцеві гниди!
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01.11.2020 15:51 Відповісти
причому гниди прикриваються демократією.
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01.11.2020 15:54 Відповісти
Що, Данилович думає ніби вата прийшла на Донбас з миром.
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01.11.2020 15:53 Відповісти
нет, то что он думает и говорит - две большие разницы
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02.11.2020 11:34 Відповісти
Там вопрос можно решить только так как азербайджанцы с Карабахом . Или полная изоляция на какое то время , включая изоляцию от рашки . Никто на это за 6 лет так и не пошел .У них всех родственные , семейные связи с рашкой и бизнес интересы .На этом и построило свою агрессию х.йло -мол никуда не денетесь . Если бы еще 6 лет назад ввели визовый режим и закрыли границы с ды-рой то все было бы по другому .Но им выгоден всем замороженный конфликт и зеленым и соевым
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01.11.2020 15:53 Відповісти
Заморожений конфлікт вигідний параші, але заморожений конфлікт має особливість розморожуватсь.
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01.11.2020 15:57 Відповісти
конечно выгоден, крым и домбабве исторически убыточные районы, которых нужно содержать как женщину с низкой социальной ответственностью.
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01.11.2020 15:57 Відповісти
На самом деле Украина Не потеряла Крым в 1992-м, когда украинцы жили зажиточнее кацапов, не потеряла в 1996-м и 2003-м, когда мы жили не хуже их. Мы потеряли полуостров, когда в результате непрекращающихся с 1993-го года экономических войн РФ против Украины, украинцы стали жить минимум в 2 раза беднее кацапов.

Крым вернем со временем, потому как без воды в канале, жизнь там невозможна (или опреснения с помощью АЭС, а это не дёшево.
А вот остальные территории лишь тогда, когда поймём, что главный фронт, это экономика, а направление нашего главного удара должно быть на энергосбережении.
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01.11.2020 18:09 Відповісти
правильно, во всех наших бедах виноваты кацапы, а наш мудрый, но наивный нарид ни в чем не виноват Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру - Цензор.НЕТ 1355 может все же неспособность к построению нормального государства сказалась?но для вышиватных ребят такое неприемлимо, легче сесть на любимого конька про злобных кацапов Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру - Цензор.НЕТ 1355
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02.11.2020 00:06 Відповісти
Ну скорее виноваты пинчуки, фирташи, ставицкие,яценюки, гройсманы, порошенки, зеленские. А они никак не украинцы, хотя правили или правят нами.
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02.11.2020 19:53 Відповісти
А от нас тут когда то что то зависело ? Была надежда на Майдан , что вот мол свершилось .Будет НАРОДОВЛАСТИЕ ! И тут -нате вам -олигарх и член партии свергнутого праФФесора петрушка По стал рулить постреволюционной страной Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру - Цензор.НЕТ 6509 Вот и нате вам результат , теперь у нас рулит актер сыгравший лучшего Президента Украины Голобородька (не помню как его там звали -НЕ смотрел это дивадло Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру - Цензор.НЕТ 8465)
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02.11.2020 20:25 Відповісти
Если бы один Майдан (((
Революция на граните, а потом еще два Майдана... ((((
Активные пытаются что-то сделать, а болото продавало наше будущее за гречку, за пару трусов, за несколько сот гривен (((
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02.11.2020 20:32 Відповісти
Это да . Сейчас для этого болота и кацапы вариант .Если гречку или газ предложат чуть дешевле Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру - Цензор.НЕТ 3161
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02.11.2020 20:35 Відповісти
а карт бланш они получили во время правления человека с исконной украинской фамилией кучма...я уже молчу, что народ прокатил черновола, который явно был не из партноменклатурной элиты и возможно сумел бы реформировать страны правильно
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02.11.2020 22:38 Відповісти
Тоже таки да . Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру - Цензор.НЕТ 2512
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02.11.2020 22:47 Відповісти
А ты старый пердун реально верил, что пуйлу нужен мир? Еще один искатель мира в глазах убийцы.
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01.11.2020 15:56 Відповісти
Он так сказал. Понимаете разницу между "верит в это сам" и "что сказал другим"?
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01.11.2020 16:58 Відповісти
Это Вы круто так повернули. Их там больше половины в зеленой власти и ко, которые говорят то, во что сами не верят. Но это же не значит, что нельзя их ткнуть носом в то, что они говорят.
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01.11.2020 17:28 Відповісти
Извините.
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01.11.2020 17:44 Відповісти
Не извиняйтесь, мы просто обменялись мнениями, без обид.🙂
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01.11.2020 17:53 Відповісти
К миру можно продвигаться только путем наступления или капитуляции. По другому все от лукавого...
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01.11.2020 15:56 Відповісти
Умови миру диктує переможець.
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01.11.2020 15:58 Відповісти
**** альцгеймерная - иди подотрись своим будапештским меморандумом и засунь его в рот зелени.
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01.11.2020 15:58 Відповісти
...Кучмо, Ющеру, Хаму, Баризі.
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01.11.2020 15:59 Відповісти
старий мудень...
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01.11.2020 16:11 Відповісти
В політиці, як в боксі.
Треба мати розум, вчасно піти з рингу.
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01.11.2020 16:13 Відповісти
Вот гад, тень на нашего "миротворца" кидает, порохобот однозначно!
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01.11.2020 16:21 Відповісти
Христопродавец Кравчук продолжил: «... и не позволяют мне спокойно наслаждаться благостным прогреванием жопы в Минском гериатрическом пансионате "ТКГ", куда меня на казённый счёт заботливо направил Его Превосходительство Наимудрейший Владимир Александрович.
Это же неслыханная агрессия - не позволять томной неге сладостно растекаться от разнеженной жопы по всему моему дряхлому организму».
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01.11.2020 16:28 Відповісти
Какой же он дебил.Они не ищут способов,а просто напросто берут и срывают процесс т.н. перемирия.Какой смысл дальше вести переговоры с этими тварями?
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01.11.2020 16:48 Відповісти
През который лишил Украину ядерного оружия и опустивший ее ниже уровня третьих стран имеет право что-то говорить вместо того чтоб проводить свой досуг в карцере?
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01.11.2020 17:00 Відповісти
Ну для начала, ЯО при президентстве Кравчука не вывозилось. А Панас Небейжинко c654dced написал вам остальное.
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01.11.2020 18:11 Відповісти
Как можно сорвать то чего небыло, нет и небудет?
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01.11.2020 17:02 Відповісти
кравчук - проигрышный вариант против путина.
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01.11.2020 17:24 Відповісти
Зря ты так фанат тупина, тупин ,как оказалось очень глупый и недальновидный человечишко
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01.11.2020 18:15 Відповісти
Я ненавижу этого кравчука , собственно говоря из-за него такая ситуация в Украине Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру - Цензор.НЕТ 3176 он в начале 90-х продал Черновола Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру - Цензор.НЕТ 3176
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01.11.2020 17:33 Відповісти
При чем тут Кравчук? Это олигархи разваливали РУХ. А какая национальность преобладает у наших олигархов? Против Черновола был еврейский заговор...

Нравится ТАК подходить к таким сложным вопросам? Это был сарказм.
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01.11.2020 18:16 Відповісти
Кравчук ни при чем. Народ "при чем". Такий народ ніколи не буде незалежним, якщо патріота проміняв на ворога, і не в перший раз.
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01.11.2020 20:55 Відповісти
Черновола убили во время правления Кучмы, а не Кравчука. Кстати, сын Вячеслава Тарас, не просто так пошёл в команду Януковича, а не Ющенко. По словам Тараса, министр Кравченко обещал ему рассказать, что его отца убили, чтобы освободить место "лидера-националиста" для Виктора Ющенко и Ющенко был в курсе операции, но рассказать Кравченко ничего не успел, ДВАЖДЫ выстрелив себе в голову в те времена, когда Ющенко стал Президентом...
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01.11.2020 21:59 Відповісти
я так понял, и тут кацапы постарались Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру - Цензор.НЕТ 1969
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02.11.2020 00:07 Відповісти
Ну если учесть, что Ющенко служил в Погран войсках КГБ ССССР, что в 1994-м Ющенко вывел в Москву 80 млн в долларах, что на его инаугурацию прилетела из США на личном самолете Фирташа и именно при его президентстве стало тут работать "РосУкрэнерго", то как минимум планировали убийство.
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02.11.2020 19:56 Відповісти
Русккєє у нас рулять. Риб"яти.
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01.11.2020 22:24 Відповісти
дЭдушка старенький с дисциркуляторной хронической ишемией мозга из-за сильной изношенности сосудов с деменцией старческой действительно верит ,что с людоедом, цинично равязавшим эту войну и постоянно поддерживающим ее финансово, оружием, боеприпасами , гсм можно договориться о мире?
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01.11.2020 18:12 Відповісти
Єта Ви какь би обь нашємь наїсьвєтлєйшємь пісанулє.
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01.11.2020 22:25 Відповісти
Щоб політали тиждень байрактари, тоді ордло саме миру просилоб
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01.11.2020 18:42 Відповісти
Как он мог быть президентом? Какое продвижение к миру. Сможет ли насильник остановиться, если девушка вместо борьбы будет еще шире раздвигать ноги. Такой слабой страны, как Украина больше в мире нигде нет. Хотя потенциал огромный, но в руководстве Украины всегда агенты Москвы на протяжении столетий.
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01.11.2020 18:43 Відповісти
Да і насільїньїє всьйо-русккагавар"яшьчьїєся.
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01.11.2020 22:26 Відповісти
нужно делать так,чтоб ***** сам просил мир на Донбассе: увеличить цену за агрессию для *********. больше санкций.чтоб начались голодные бунты, больше отправлять гробов в расиюшку, как Айзербайджан в Карабахе
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01.11.2020 18:47 Відповісти
рфия, затеявшая войны в Украине, стремится к срыву переговоров о мире. как удивительно, с чего бы это, ведь некто увидел мир в глазах х**ла!
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01.11.2020 19:17 Відповісти
Оставь надежду на прекращение обстрелов всяк, входящий в состав ТКГ.
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01.11.2020 19:33 Відповісти
Господину Кравчуку пора перестать ломать комедию.
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01.11.2020 19:45 Відповісти
пердуну пора на клизму
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01.11.2020 22:49 Відповісти
Это старому и зеленому придуркам 6 лет понадобилось, чтобы это понять??? Туго до них доходит, до дебилов!
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02.11.2020 01:00 Відповісти
Армія повинна діяти відповідно до бойового Статуту і Конституції, а на маразматичні фантазії старого пердуна, з елементами мазохізму, не звертати уваги.
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02.11.2020 01:10 Відповісти
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