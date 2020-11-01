Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру

Росія і ОРДЛО намагаються будь-яким способом зірвати перемир'я на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук.

"За місяці після проголошення режиму тиші порушень було, як засвідчила місія ОБСЄ, близько 2 тисяч. Це були дрібненькі, але вони були. А тут уже вбито двоє і поранено двоє. Зрозуміло, що це вже агресивно. Я зараз на відеоконференції, які ми проводим, бачу, що та сторона – Росія і ОРДЛО, я пов’язую, це одне і те саме – шукають, без перебільшення, причини, аби за щось зачепитись і на цьому зупинити процес поліпшення або просування вперед щодо миру, все робиться для цього", - заявив Кравчук.

Він нагадав, що раніше невдоволення Росії викликала постанова Верховної Ради про місцеві вибори, яка містила пункт щодо виборів у ОРДЛО."Вони місяць вимагали від нашої делегації, щоб Рада скасувала цю постанову", - сказав голова української делегації у ТКГ.

Кравчук зазначив, що Росія і ОРДЛО "запропонували так звану дорожню карту руху до миру", але будь-які кроки України до реальних поліпшень ситуації на Донбасі нівелюються.

Нагадуємо, що вночі 30 жовтня, в результаті прицільного обстрілу з боку окупаційних військ, в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинули два і поранено двох українських військовослужбовців.

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