Кравчук про втрати на Донбасі: Це вже агресивно, Росія та ОРДЛО шукають будь-який спосіб зірвати процес просування до миру
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Росія і ОРДЛО намагаються будь-яким способом зірвати перемир'я на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук.
"За місяці після проголошення режиму тиші порушень було, як засвідчила місія ОБСЄ, близько 2 тисяч. Це були дрібненькі, але вони були. А тут уже вбито двоє і поранено двоє. Зрозуміло, що це вже агресивно. Я зараз на відеоконференції, які ми проводим, бачу, що та сторона – Росія і ОРДЛО, я пов’язую, це одне і те саме – шукають, без перебільшення, причини, аби за щось зачепитись і на цьому зупинити процес поліпшення або просування вперед щодо миру, все робиться для цього", - заявив Кравчук.
Він нагадав, що раніше невдоволення Росії викликала постанова Верховної Ради про місцеві вибори, яка містила пункт щодо виборів у ОРДЛО."Вони місяць вимагали від нашої делегації, щоб Рада скасувала цю постанову", - сказав голова української делегації у ТКГ.
Кравчук зазначив, що Росія і ОРДЛО "запропонували так звану дорожню карту руху до миру", але будь-які кроки України до реальних поліпшень ситуації на Донбасі нівелюються.
Нагадуємо, що вночі 30 жовтня, в результаті прицільного обстрілу з боку окупаційних військ, в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинули два і поранено двох українських військовослужбовців.
Будь ласка, зачекайте...
Крым вернем со временем, потому как без воды в канале, жизнь там невозможна (или опреснения с помощью АЭС, а это не дёшево.
А вот остальные территории лишь тогда, когда поймём, что главный фронт, это экономика, а направление нашего главного удара должно быть на энергосбережении.
Революция на граните, а потом еще два Майдана... ((((
Активные пытаются что-то сделать, а болото продавало наше будущее за гречку, за пару трусов, за несколько сот гривен (((
Треба мати розум, вчасно піти з рингу.
Это же неслыханная агрессия - не позволять томной неге сладостно растекаться от разнеженной жопы по всему моему дряхлому организму».
Нравится ТАК подходить к таким сложным вопросам? Это был сарказм.