Малюська про "опитування Зеленського": Перед проведенням із Мін'юстом і Кабміном не обговорювали, результати юридичних наслідків не мають

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що організатори ініційованого президентом Володимиром Зеленським опитування не радилися з ним як міністром.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Зі мною не радилися. Де обиралися (запитання опитування. – Ред.)? Не знаю. Напевне, що в Офісі президента. Або президентом особисто. Це точно те, що не проходило дискусію в Кабміні", – розповів Денис Малюська.

Він підтвердив, що жодних юридичних наслідків це опитування не має.

"Яка мета ставилася? Це знову ж таки потрібно запитувати в офісі і в президента, чи досягнута ця мета, чи ні, якою вона була. Гіпотетично окремі цілі, наприклад, як підтвердження підтримки скорочення кількості нардепів до 300, отримали додаткову легітимізацію. Оскільки референдум відбувся з цього приводу давно, голосів на відповідне голосування закону в другому читанні після висновку КСУ – явно були з цим складнощі. Можливо, зараз це дасть друге дихання відповідному голосуванню. І тоді ми зрозуміємо, що опитування було проведене недарма", – сказав міністр юстиції.

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