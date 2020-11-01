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Новини Політика України Опитування Зеленського
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опитування (1405) Малюська Денис (295)

Малюська про "опитування Зеленського": Перед проведенням із Мін'юстом і Кабміном не обговорювали, результати юридичних наслідків не мають

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Малюська про

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що організатори ініційованого президентом Володимиром Зеленським опитування не радилися з ним як міністром.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Зі мною не радилися. Де обиралися (запитання опитування. – Ред.)? Не знаю. Напевне, що в Офісі президента. Або президентом особисто. Це точно те, що не проходило дискусію в Кабміні", – розповів Денис Малюська.

Він підтвердив, що жодних юридичних наслідків це опитування не має.

"Яка мета ставилася? Це знову ж таки потрібно запитувати в офісі і в президента, чи досягнута ця мета, чи ні, якою вона була. Гіпотетично окремі цілі, наприклад, як підтвердження підтримки скорочення кількості нардепів до 300, отримали додаткову легітимізацію. Оскільки референдум відбувся з цього приводу давно, голосів на відповідне голосування закону в другому читанні після висновку КСУ – явно були з цим складнощі. Можливо, зараз це дасть друге дихання відповідному голосуванню. І тоді ми зрозуміємо, що опитування було проведене недарма", – сказав міністр юстиції.

Також читайте: ОАСК не можна просто ліквідувати, - Малюська
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Топ коментарі
+10
Опрос проводил Порошенко, чтобы подставить Зеленского. Причастность Зеленского вырвана из контекста.
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01.11.2020 15:55
+7
Напустити туману в очі, от і вся ціль...
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01.11.2020 15:54
+6
Призедент в нас безстрашний, наколка навіть є.

О целях "опроса Зеленского" нужно спрашивать у ОП или президента, - Малюська - Цензор.НЕТ 6674
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01.11.2020 16:01
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Напустити туману в очі, от і вся ціль...
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01.11.2020 15:54 Відповісти
Опрос проводил Порошенко, чтобы подставить Зеленского. Причастность Зеленского вырвана из контекста.
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01.11.2020 15:55 Відповісти
ГБР должно завести на Порошенко 51-е дело за опрос Зеленского.
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01.11.2020 15:57 Відповісти
О целях "опроса Зеленского" нужно спрашивать у ОП или президента, - Малюська - Цензор.НЕТ 5525
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01.11.2020 16:01 Відповісти
цели - задурить людям голову разной хернёй.... а пипл хавает....
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01.11.2020 15:56 Відповісти
цель была такова - обеспечить больше явку на выборы ибо если бы пришло мало людей, то выборы бы были не состоявшимися, а второе - это попытка поднять рейтинг, только люди не верят больше. Народ чувствует, что его обманули.
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01.11.2020 15:57 Відповісти
Мета одна, як можна замітити: перекрити попередній скандал ще більшим. І ставки підвищуються. Ця піраміда почала рости по експоненті.
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01.11.2020 15:57 Відповісти
Апять?!!!

О целях "опроса Зеленского" нужно спрашивать у ОП или президента, - Малюська - Цензор.НЕТ 1254
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01.11.2020 15:58 Відповісти
Бачу кицю - одразу ґавтовподобайка 😻😻😻
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01.11.2020 16:02 Відповісти
Призедент в нас безстрашний, наколка навіть є.

О целях "опроса Зеленского" нужно спрашивать у ОП или президента, - Малюська - Цензор.НЕТ 6674
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01.11.2020 16:01 Відповісти
😁😁😁👍
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01.11.2020 16:08 Відповісти
Ціль у пліснявих незмінна. МАНІПУЛЯЦІЯ.
Що з приводу КС та ОАСК скажеш, "міністр", чи портнов не дозволяє, по серйозним питанням коментарі давати?
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01.11.2020 16:08 Відповісти
****** зеленые одной рукой голосуют за смертную казнь карупционерам, а другой рукой через 2 дня спускают в унитаз через всемогущий и бессмертный КСУ все антикорупционные законы. Потом скажут - ну так получилось)))
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01.11.2020 16:12 Відповісти
Про мету "опитування Зеленського" треба питати у ОП або президента, - Малюська - Цензор.НЕТ 9208
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01.11.2020 16:14 Відповісти
Там с 103 лимонов ты йух зеленый можешь получить, Саша таки поц)))
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01.11.2020 16:34 Відповісти
Что значит оттягиватся по одиночке, никто не знает о другом, а не то, что бы собрались шалманом, ****............................... ли, решили и весь вопрос. Эх, молодежь.
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01.11.2020 16:14 Відповісти
Малюська ти така малюська у цьому болоті ЗЕгнилі- лижи їм не лижи дупу, але ти вже ФСЬО!кий ти в хріна юрист , якщо не виступив проти 5опросного ЗЕпозору , гівно ти, а не мінітр юстиції !Нехай тебе не тішить шо гівно ти малюське , карьера твоя в майбутньому гнила!
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01.11.2020 16:27 Відповісти
Говновброс, а не опрос, такого поцизма даже на парашии не передумали! Хотя у них тоже с корзинками и по кустам седели!
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01.11.2020 16:30 Відповісти
каламбур- про опитування питати. І так усе ясно, зелені хочуть хотєлки пуйла пропхати у законодавство шляхом псевдореферендумів. Усе ближче час розплати.
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01.11.2020 16:54 Відповісти
Ну не хоче ж шановний міністр сказати,що великий Зе ,під час війни,епідемії,й економічної кризи,отак просто взяв,і викинув на вітер СТО МІЛЬЙОНІВ ₴ ???
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01.11.2020 18:08 Відповісти
Шапіто! сЦарь кричить, що то "боярє віноватиє", а Боярє кричать, що то "нє ми -то СЦарь прідумав") Цирк на дроті...
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01.11.2020 19:33 Відповісти
 
 